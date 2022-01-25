49% взрослого населения Украины получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19, - Минздрав

По состоянию на сегодняшний день уже 49% взрослого населения Украины получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Больше всего вакцинированных в Киеве – более 71% взрослых жителей.

В шести областях более половины взрослых получили по меньшей мере одну прививку. Это Киевская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Черкасская области.

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Меньше всего вакцинировано в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областях. Здесь прививалось менее 40% взрослых.