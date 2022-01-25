49% взрослого населения Украины получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19, - Минздрав
По состоянию на сегодняшний день уже 49% взрослого населения Украины получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Больше всего вакцинированных в Киеве – более 71% взрослых жителей.
В шести областях более половины взрослых получили по меньшей мере одну прививку. Это Киевская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Черкасская области.
Меньше всего вакцинировано в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областях. Здесь прививалось менее 40% взрослых.
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+3 Сергей Гусаченко #493712
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+3 Александр Иванов #401614
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+2 Vitaliy Darmits
показать весь комментарий25.01.2022 20:15 Ссылка
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Вопрос для эквилибристов и беллетристов: что такое "как минимум"?
И второе: Министр Здравоохранения не знает что у наивеличнейшего сегодня наступили 44 года бестолковой жизни? Мог бы и подогнать цифру к дате.
Об этом сообщает издание Times of Israel.
https://donpress.com/news/22-01-2022-v-izraile-koronavirusom-zabolel-ministr-oborony-stalo-izvestno-skolko-raz
Вот вам по данному поводу небольшая цитатка из монографии Супотницкого М.В. «Слепые пятна вакцинации».
«… люди, принявшие участие в клинических исследованиях вакцин или согласившиеся на прививку вакциной, изученной разработчиком без учета всех возможных последствий ее применения (например, развития феноменов антигенного импринтинга или антителозависимого усиления инфекции у вакцинированного), при инфицировании возбудителем инфекции, от которого они якобы теперь защищены, подвергаются риску более тяжелого течения болезни или развития других осложнений, чем невакцинированные».
Эффект антитело-зависимой клеточной цитотоксичности открыт еще в 1964 году. И он связан именно с неспособностью антител нейтрализовать вирус. В таких условиях происходит уничтожение защитных лимфоидных клеток при их соприкосновении с вирусом, покрытым неполноценными антителами (получившимися в результате прививки). Антитело-зависимая клеточная цитотоксичность - это фактически запуск самоуничтожения организма… И это самоуничтожение спровоцировано пришествием вирусной инъекции, которая развивается на фоне предварительной вакцинации…"
Это уже его заработанная пенсия. Еще не хватает, чтобы какое-то чмо распоряжалось моей пенсией.
шляшко - аферист, который не кололся второй и бустерной дозой, потому, что после первой коньки отбросил.. а другим этот шмурдяк навязывает..
А вы колетесь не за "народные деньги" по нескольку раз?