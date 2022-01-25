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Новости Коронавирус и карантин
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49% взрослого населения Украины получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19, - Минздрав

49% взрослого населения Украины получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19, - Минздрав

По состоянию на сегодняшний день уже 49% взрослого населения Украины получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Больше всего вакцинированных в Киеве – более 71% взрослых жителей.

В шести областях более половины взрослых получили по меньшей мере одну прививку. Это Киевская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Черкасская области.

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Меньше всего вакцинировано в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областях. Здесь прививалось менее 40% взрослых.

49% взрослого населения Украины получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19, - Минздрав 01

вакцина (3815) Минздрав (4902) прививка (191)


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Топ комментарии
+3
могут, 73 уже были
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25.01.2022 17:36
+3
Конечно же - не может. Их - 49%
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25.01.2022 19:03
+2
Нада просто блокувати рахунки фірм , де є хоч один невакцинований працівник . Ну і пенсію видавати лише по ковід- сертифікату . Це різко зменшить кількість невакцинованих і врятує десятки тисяч людських життів .
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25.01.2022 20:15
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А шо до сих пор делает 51/ ? Не может же быть столько идотов в Украине
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25.01.2022 17:27 Ответить
могут, 73 уже были
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25.01.2022 17:36 Ответить
Конечно же - не может. Их - 49%
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25.01.2022 19:03 Ответить
По состоянию на сегодняшний день уже 49% взрослого населения Украины получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

Вопрос для эквилибристов и беллетристов: что такое "как минимум"?
И второе: Министр Здравоохранения не знает что у наивеличнейшего сегодня наступили 44 года бестолковой жизни? Мог бы и подогнать цифру к дате.
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25.01.2022 17:35 Ответить
Открываю гугл и вижу официальную статистику по миру: Украина - вакцинировано 35% населения. Зато красивый заголовок - 49%. Зачем это красноречие?!! Благодаря клоуну президенту мы на уровне стран Африки.
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25.01.2022 17:57 Ответить
І не вимерли, ти ба ...
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25.01.2022 18:12 Ответить
а ви знаєте нормальну статистику смертей від корони ?
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25.01.2022 20:24 Ответить
Але привиті не помирають від ковіду і їм лікування коштує копійки у порівнянні з непривитими йолопами
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25.01.2022 19:02 Ответить
Я вакцинований. Лікування ковіду обійшлось у 60 грн. І точно не 500 баксів, тільки щоб опинитися у лікарні
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25.01.2022 19:19 Ответить
А есть уверенность, сто будет с организмом завтра, или после следующих доз? Постоянная стимуляция выработки антител добром не закончится.
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25.01.2022 20:58 Ответить
У меня есть уверенность, что мой организм достаточно защищен, чтобы выстоять против ковид. Постоянно жрать антибиотики, чтобы вылечиться - это тоже путь в никуда.
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25.01.2022 21:06 Ответить
Несмотря на 4 ДОЗЫ ВАКЦИНЫ, в Израиле коронавирусом заболел министр обороны Бени Ганц.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

https://donpress.com/news/22-01-2022-v-izraile-koronavirusom-zabolel-ministr-oborony-stalo-izvestno-skolko-raz
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25.01.2022 19:43 Ответить
ну то й що? у нас теж люди перехворіли короною при вакцинаціі двійній... ну така у них імунна система... Але всі інші легше переносять хворобу
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25.01.2022 20:22 Ответить
...прививочные антитела могут реагировать на вирус... не препятствуя болезни, а, напротив, создавая наилучшие условия для размножения вируса. Этот феномен известен и называется слепым пятном иммунитета или антитело-зависимым усилением инфекции.
Вот вам по данному поводу небольшая цитатка из монографии Супотницкого М.В. «Слепые пятна вакцинации».
«… люди, принявшие участие в клинических исследованиях вакцин или согласившиеся на прививку вакциной, изученной разработчиком без учета всех возможных последствий ее применения (например, развития феноменов антигенного импринтинга или антителозависимого усиления инфекции у вакцинированного), при инфицировании возбудителем инфекции, от которого они якобы теперь защищены, подвергаются риску более тяжелого течения болезни или развития других осложнений, чем невакцинированные».
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25.01.2022 20:08 Ответить
...из-за неудачного вакцинирования организм может запустить процесс самоуничтожения собственных клеток - «глобальный инфекционный процесс», при коем вирус, который не уничтожается «кривыми» антителами, начнет попадать в лимфоидные клетки - которые и должны с ним бороться.
Эффект антитело-зависимой клеточной цитотоксичности открыт еще в 1964 году. И он связан именно с неспособностью антител нейтрализовать вирус. В таких условиях происходит уничтожение защитных лимфоидных клеток при их соприкосновении с вирусом, покрытым неполноценными антителами (получившимися в результате прививки). Антитело-зависимая клеточная цитотоксичность - это фактически запуск самоуничтожения организма… И это самоуничтожение спровоцировано пришествием вирусной инъекции, которая развивается на фоне предварительной вакцинации…"
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25.01.2022 20:09 Ответить
Нада просто блокувати рахунки фірм , де є хоч один невакцинований працівник . Ну і пенсію видавати лише по ковід- сертифікату . Це різко зменшить кількість невакцинованих і врятує десятки тисяч людських життів .
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25.01.2022 20:15 Ответить
Пенсию человек зарабатывал всю жизнь. И выдача пенсии не должна зависеть от того, кто ее выдает.
Это уже его заработанная пенсия. Еще не хватает, чтобы какое-то чмо распоряжалось моей пенсией.
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25.01.2022 21:23 Ответить
уколотый, ты хоть в наморднике?
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25.01.2022 21:25 Ответить
це, як кажуть, мертвому припарка.. вже треба бустерна доза... сиділи, чогось чекали, виступали проти, а тепер вимушені їх лікувати за народні кошти, нехай за свої кровні лікуються, раз "розумніші" за всіх
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25.01.2022 20:19 Ответить
шляшко должен быть арестован за геноцид здорового населения Украины.. сколько оно наворовало за эту аферу?
шляшко - аферист, который не кололся второй и бустерной дозой, потому, что после первой коньки отбросил.. а другим этот шмурдяк навязывает..
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25.01.2022 21:29 Ответить
Значит человек всю жизнь платил налоги, и за эти налоги строили больницы и кто-то в них лечился в том числе и за его деньги, а теперь он должен лечится за свои? .
А вы колетесь не за "народные деньги" по нескольку раз?
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25.01.2022 21:29 Ответить
не ври!
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25.01.2022 21:32 Ответить
 
 