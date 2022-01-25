С начала суток ранены двое воинов в результате российских обстрелов, состояние одного тяжелое. Войска РФ 5 раз открывали огонь, - ООС
С начала суток, 25 января, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что в сторону Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.
Также сообщается, что недалеко от Марьинки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Широкиного российские наемники совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Пищевик российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого – тяжелое.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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Найшвидшого одужання нашим хлопчикам.
ему не до потерь на фронте
Ноги им всем в рот с Ермака до Х_йла!!!
Скорейшего и полного выздоровления, Братья!!!