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Новости Война
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С начала суток ранены двое воинов в результате российских обстрелов, состояние одного тяжелое. Войска РФ 5 раз открывали огонь, - ООС

С начала суток ранены двое воинов в результате российских обстрелов, состояние одного тяжелое. Войска РФ 5 раз открывали огонь, - ООС

С начала суток, 25 января, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в сторону Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

Также сообщается, что недалеко от Марьинки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкиного российские наемники совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пищевик российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки войска РФ открывали огонь в сторону Причепиловки, потерь нет, - штаб ООС

По данным штаба, в результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого – тяжелое.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

С начала суток ранены двое воинов в результате российских обстрелов, состояние одного тяжелое. Войска РФ 5 раз открывали огонь, - ООС 01

обстрел (27652) ранение (3394) Донбасс (26956) наемники рф (2090) операция Объединенных сил (6766)


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Боже, поможи
Найшвидшого одужання нашим хлопчикам.
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25.01.2022 17:36 Ответить
у величайшего днюха и ФОПы
ему не до потерь на фронте
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25.01.2022 17:36 Ответить
Це точно підготовка для захоплення Львоа , Києва і Харкова. Згодні зі мною?
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25.01.2022 17:39 Ответить
Не, это салют к дню рождения говнокомандующего. На каких фронтах воевал? Сколько диванов поменял?
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25.01.2022 18:38 Ответить
На колчаковских, это понятно! В ударном клавишном бате.
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26.01.2022 08:02 Ответить
Держитесь, парни!!!

Ноги им всем в рот с Ермака до Х_йла!!!

Скорейшего и полного выздоровления, Братья!!!
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25.01.2022 19:18 Ответить
В уставы ВСУ уже прописали незаконные и предательские Минские соглашения? Седой хенерал учит курсантов в учлищах - а это, сынки калибр 120мм, его мы пройдем факультативно - все равно его применять низзя.
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25.01.2022 19:40 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення.... тримайтеся синочки !!!!
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25.01.2022 20:43 Ответить
Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
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25.01.2022 21:04 Ответить
 
 