33% украинцев убеждены, что существует реальная угроза нападения России на Украину, - исследование Украинского института будущего
Большинство украинцев (37%) считают, что наращивание количества российских войск у границ Украины – это торг со стороны России с тем, чтобы страны НАТО гарантировали невступление Украины в Альянс. Но 33% граждан считают военную угрозу со стороны РФ реальной.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп с 21 января по 23 января 2022 года, информирует Цензор.НЕТ.
Больше всего респондентов ответили, что наращивание количества российских войск у границ Украины - это торг со стороны России с тем, чтобы страны НАТО гарантировали невступление Украины в Альянс (37%). Однако ненамного меньше поддержало вариант, что существует реальная и серьезная угроза нападения России/ввода российских войск на территорию Украины (33%).
Также 14% считает, что угрозы полномасштабного вторжения нет: 5% считает, что подобные новости – это результат информационной политики со стороны западных партнеров, в частности США, еще 5%, что Россия просто "бряцает" оружием и еще 4%, что это – результат информационной политики со стороны украинской власти и СМИ.
В частности, респонденты из г. Киева больше поддержали вариант, что существует реальная и серьезная угроза введения российских войск на территорию Украины (40%), меньше всего этот вариант поддержали респонденты с Юга (22%).
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Александр Яневский (Alex Yanevskyy)@yanevskyy
AFP: Представители Германии, России, Украины и Франции встрется в Париже, чтобы обсудить пути снижения напряженности.
Навіть немає того, що Петро поремонтував. Оборонні заводи стоять ще з 2019.
З неба впали? Чи, може, еленський за рахунок крадівництва профінансував?
т.е. в 2021 году обьявляется рейтинг армий по состоянию на конец 2018 года
кстати, согласно этого рейтинга в 2014 году Украина была 21. о как....
І якби було по іншому, то політична кар'єра Нетаньягу закінчилась би набагато раніше, тому що євреї - рощумні люди, на відміну від українців, де за крісло президента змагаються професійний уклоніст з тим, хто ховає свого сина від служби за кордоном.
Ментам і повіям у будь-якій країні похер кого обслуговувати..
Репоедов не надо бояться, надо просто готовиться к войне.
С каких пор 37% большинство???