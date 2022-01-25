33% украинцев убеждены, что существует реальная угроза нападения России на Украину, - исследование Украинского института будущего

Большинство украинцев (37%) считают, что наращивание количества российских войск у границ Украины – это торг со стороны России с тем, чтобы страны НАТО гарантировали невступление Украины в Альянс. Но 33% граждан считают военную угрозу со стороны РФ реальной.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп с 21 января по 23 января 2022 года, информирует Цензор.НЕТ.

Больше всего респондентов ответили, что наращивание количества российских войск у границ Украины - это торг со стороны России с тем, чтобы страны НАТО гарантировали невступление Украины в Альянс (37%). Однако ненамного меньше поддержало вариант, что существует реальная и серьезная угроза нападения России/ввода российских войск на территорию Украины (33%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 53% украинцев считают, что Зеленский не способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий в случае нападения РФ на Украину, - опрос КМИС

Также 14% считает, что угрозы полномасштабного вторжения нет: 5% считает, что подобные новости – это результат информационной политики со стороны западных партнеров, в частности США, еще 5%, что Россия просто "бряцает" оружием и еще 4%, что это – результат информационной политики со стороны украинской власти и СМИ.

В частности, респонденты из г. Киева больше поддержали вариант, что существует реальная и серьезная угроза введения российских войск на территорию Украины (40%), меньше всего этот вариант поддержали респонденты с Юга (22%).