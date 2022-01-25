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Новости Агрессия России против Украины Война
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33% украинцев убеждены, что существует реальная угроза нападения России на Украину, - исследование Украинского института будущего

33% украинцев убеждены, что существует реальная угроза нападения России на Украину, - исследование Украинского института будущего

Большинство украинцев (37%) считают, что наращивание количества российских войск у границ Украины – это торг со стороны России с тем, чтобы страны НАТО гарантировали невступление Украины в Альянс. Но 33% граждан считают военную угрозу со стороны РФ реальной.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп с 21 января по 23 января 2022 года, информирует Цензор.НЕТ.

Больше всего респондентов ответили, что наращивание количества российских войск у границ Украины - это торг со стороны России с тем, чтобы страны НАТО гарантировали невступление Украины в Альянс (37%). Однако ненамного меньше поддержало вариант, что существует реальная и серьезная угроза нападения России/ввода российских войск на территорию Украины (33%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 53% украинцев считают, что Зеленский не способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий в случае нападения РФ на Украину, - опрос КМИС

Также 14% считает, что угрозы полномасштабного вторжения нет: 5% считает, что подобные новости – это результат информационной политики со стороны западных партнеров, в частности США, еще 5%, что Россия просто "бряцает" оружием и еще 4%, что это – результат информационной политики со стороны украинской власти и СМИ.

В частности, респонденты из г. Киева больше поддержали вариант, что существует реальная и серьезная угроза введения российских войск на территорию Украины (40%), меньше всего этот вариант поддержали респонденты с Юга (22%).

33% украинцев убеждены, что существует реальная угроза нападения России на Украину, - исследование Украинского института будущего 01

исследование (567) опрос (2849)


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Топ комментарии
+10
Загроза нікуди не дівалась. Тільки от розумні 73 % виборців обрали у владу людину, яка три роки саботувала розвиток ЗСУ. Тепер звісно мокші відчули момент...
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25.01.2022 17:43
+7
не нужно быть вангой, чтобы предугадать сценарий в случае предстоящей войны: на Киев летят рашисткие ракеты, а клоун зеленский вместе со своим моносбродным цирком на чартерах разлетаются по миру с мешками денег - гастроли закончились, время отдыхать. А тупоголовые **********% поверившие в телевизионную сказку про простого парня из народа - будут прятаться голодными по холодных подвалах и проклинать Украину, которая их не защитила.
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25.01.2022 17:50
+6
Точно, порисовался Явашвырок в броне лифчике - она сразу и поднялась...
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25.01.2022 17:50
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no name институт...
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25.01.2022 17:39 Ответить
Чим далі від мокшів, тим видається менша загроза. А в реальності "Развод по рюськи".
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25.01.2022 17:50 Ответить
контур нового-старого антиукраїнського альянсу

Александр Яневский (Alex Yanevskyy)@yanevskyy



AFP: Представители Германии, России, Украины и Франции встрется в Париже, чтобы обсудить пути снижения напряженности.
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25.01.2022 17:39 Ответить
Не подобається мені ця компашка.
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25.01.2022 18:46 Ответить
Загроза нікуди не дівалась. Тільки от розумні 73 % виборців обрали у владу людину, яка три роки саботувала розвиток ЗСУ. Тепер звісно мокші відчули момент...
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25.01.2022 17:43 Ответить
Точно, порисовался Явашвырок в броне лифчике - она сразу и поднялась...
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25.01.2022 17:50 Ответить
Правда, це поняття таке відносне... Головне -аксіоми: Зє - нарік, Петро -Гетьман.
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25.01.2022 17:53 Ответить
Среди стран африки поднялась? Назови мне хоть одну страну, где у военного зарплата 300 евро?
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25.01.2022 17:51 Ответить
Зелені балбєси переконували мене, що Зеленський закупить купу Оплотів для армії. Де вони???
Навіть немає того, що Петро поремонтував. Оборонні заводи стоять ще з 2019.
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25.01.2022 17:55 Ответить
Таи нахрен вони потрібні Україні в ******** війні при ціні 5,5 млн баксів за штуку?
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25.01.2022 18:18 Ответить
А він і не обіцяв.
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25.01.2022 18:31 Ответить
А звідки взялися ті 11, які передали в 19-20?
З неба впали? Чи, може, еленський за рахунок крадівництва профінансував?
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25.01.2022 22:42 Ответить
прежде чем рассказывать херь советую почитать про этот рейтинг и узнать с каким временным лагом делается рейтинг армий мира. подсказка - три года
т.е. в 2021 году обьявляется рейтинг армий по состоянию на конец 2018 года
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25.01.2022 17:58 Ответить
ты тупой? делается каждый год но данные берутся за три года назад.
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25.01.2022 18:03 Ответить
нет. идиот тут ты
кстати, согласно этого рейтинга в 2014 году Украина была 21. о как....
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25.01.2022 18:11 Ответить
Это ЗЕлебот. Не спорь с идиотом, а отправляй его сразу в спам.
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25.01.2022 18:06 Ответить
Молодец, петушок, правильно прокукарекал. Зайди в ОПу, получишь премиальный фанфурик бояры и 200 гр. ливерки на закусь. А еще твой куратор Дерьмак разрешит вне очереди соснуть бубочкину пипетку. ЗЕленую.
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25.01.2022 18:05 Ответить
Ксеніє, а ви не підкажете, в яких військах зараз проходить строкову службу син Порошенка - Михайло? А то шукаю, шукаю інформацію, де проходить службу цей хлопець призовного віку і не можу знайти.
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25.01.2022 20:53 Ответить
Не підкажу. Краще скажіть де ваш син. Воює ?
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25.01.2022 21:00 Ответить
Ні, він навчається в школі. Я воював у 14-15-му, строкову службу теж проходив у свій час.
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25.01.2022 21:28 Ответить
Тож ви вже не проходите? Ну це нормально. одна людина не зобов'язана перебувати у військах постійно. Дивує, що ви і досі шукаєте, де весь це час проходить службу хтось інший.
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25.01.2022 22:46 Ответить
Тому що, коли людина розповідає про необхідність захищати країну, а в цей час зоває свого синатвід сирокової служби - то я їй не вірю. Ось візьмемо Ізраїль і його нещодавнього лідера Нетаньягу. Сам служив, його брат служив (загинув до речі). Його обидва сина, що навчались в США, коли прийшов строк проходититстрокову службу, повернулись в Ізраїль і відслужили так само, як і діти звичайних громадян. Хоча ні, старший служив в зоні бойових дій у спецпідрозділі і отримав поранення.
І якби було по іншому, то політична кар'єра Нетаньягу закінчилась би набагато раніше, тому що євреї - рощумні люди, на відміну від українців, де за крісло президента змагаються професійний уклоніст з тим, хто ховає свого сина від служби за кордоном.
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26.01.2022 06:18 Ответить
РНБО не доопрацьовує - треба терміново провести ще один брифінг на тему у "Богдаді все спокійно"
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25.01.2022 17:47 Ответить
Значить Українську Армію можна фінансувати на 33%?...
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25.01.2022 17:48 Ответить
Да уж...А на месте Верховного - балаболка со спущенными штанами...
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25.01.2022 17:48 Ответить
не нужно быть вангой, чтобы предугадать сценарий в случае предстоящей войны: на Киев летят рашисткие ракеты, а клоун зеленский вместе со своим моносбродным цирком на чартерах разлетаются по миру с мешками денег - гастроли закончились, время отдыхать. А тупоголовые **********% поверившие в телевизионную сказку про простого парня из народа - будут прятаться голодными по холодных подвалах и проклинать Украину, которая их не защитила.
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25.01.2022 17:50 Ответить
а може бути і так - під керівництвом Клоуна та його агентів ФСБ в ОП, ЗСУ зазнають поразки і Клоун підписує капітуляцію заради Миру та на задоволення 73%. Менти допоможуть окупантам придушити рух партизанів.
Ментам і повіям у будь-якій країні похер кого обслуговувати..
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25.01.2022 17:59 Ответить
При грохнутом соседе- *****, правильно ожидать всего. Готовьте тр. чемодан. еду и патроны. Ибо "защитника "гундосого , кторый по сути самоустранился от выполнения функции президента можно только ПОРЖАТЬ. За Украину нужно теперь УБИВАТЬ , при каждой возможности , любым способом.
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25.01.2022 17:50 Ответить
А якій відсоток українців впевнені, що Росія вже напала на Україну у 2014 році?
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25.01.2022 17:51 Ответить
Коли вторгнення анонсують мало не щодня, в якийсь момент це стає неможливо сприймати серьйозно. Як у тій казці про хлопця, що кричав "вовк".
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25.01.2022 17:53 Ответить
Зато буба криворогий блеет, что в его пустой голове война давно закончилась. Оно и понятно, в голове у этого окурка вместо мозгов ЗЕленые фекалии.
Репоедов не надо бояться, надо просто готовиться к войне.
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25.01.2022 17:58 Ответить
а скумбриевич со с арахамлией же сказали, что всё чики-пуки и можно уже сегодня отправлятся на шашлыки, празднуя майские.
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25.01.2022 18:01 Ответить
"Большинство украинцев (37%) считают, что..." Источник:

С каких пор 37% большинство???
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25.01.2022 18:02 Ответить
Тому що будь-який інший варіант обрав менше відсотків, кеп.
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26.01.2022 10:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4P__m6DIwFc типичный рускомировец https://www.youtube.com/watch?v=4P__m6DIwFc
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25.01.2022 18:05 Ответить
Ідіть у сраку зі своїми опитуваннями!*****, скільки ж дармоїдів, які лише здатні роздмухувати паніку.Самі ж дременуть на захід при найменшій загрозі і надалі будуть такі ж дурнуватв опитування проводить .Здохніть суки.Разом іх зеленою шоблою та ******!
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25.01.2022 18:06 Ответить
Все правильно, по статистике 30% населеня полностью склонны к зомбированию. Они неосознанно принимают все, что им вдолбишь.
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25.01.2022 18:24 Ответить
Остальные расслабленные , готовые жарить шашлыки . Думал что-то поменялось . Наивный .
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25.01.2022 18:54 Ответить
Боевые действия возможны в районе ДНР и ЛНР, все остальное будет тщательно продуманными лякалками и гибридными акциями, их могут быть десятки. Но отключения света и тепла в лютые холода могут убить больше чем война, а разрушенная до основания экономика это косвено жертвы сравнимые с большой войной, беспросветный ужас 90х многие помнят. На самом деле власть себя правильно сейчас ведет, всегда ненавидел зеленского и квартал задолго до 14го, но сейчас они правильно делают что гасят панику - это страшней всего, если публика выхватит массовый психоз.
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25.01.2022 18:54 Ответить
Полностью согласен .
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25.01.2022 19:42 Ответить
З 2014 року від москалів нічого доброго не чекаю і не надіюся. До 2014 ще жевріла надія що то народ а не зброд.
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25.01.2022 18:58 Ответить
тут без вариантов, ***** только нападать или идти в отставку. а отставка для него = уголовное преследование и тюрьма до конца жизни.
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25.01.2022 19:55 Ответить
Я би не відкидала варіант нападу з боку Білорусі і якоби силами білоруської армії - "А нас там нет".Лука і так під всякими санкціями,йому одною більше,одною менше - все одно,а х*йло втече від відповідальності.
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25.01.2022 20:12 Ответить
67% сомневающихся скоро поймут как они ошибались, считая невозможным такое нападение... очень скоро.
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25.01.2022 21:09 Ответить
67% идиотов так и осталось...жесть
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25.01.2022 21:32 Ответить
 
 