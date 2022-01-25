56% украинцев готовы лично принять участие в рядах теробороны, - исследование Украинского института будущего
56% украинцев готовы лично принять участие в рядах теробороны в случае их создания в их общине.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп с 21 января по 23 января 2022 года, информирует Цензор.НЕТ.
В то же время 44% респондентов опроса наоборот – указали, что не готовы к этому шагу.
Среди женщин 48% ответили, что готовы участвовать в теробороне, а среди мужчин – 68%. Также респонденты в возрасте 45+ наиболее готовы к участию в теробороне – среди них 63% согласились бы на это. В свою очередь в возрастной категории 28-35 меньше желающих войти в ряды теробороны – 43%.
Больше всего респондентов, готовых лично принять участие в рядах теробороны, оказались с Юга (65%) и Запада (62%). Меньше всего – с Востока (39%).
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2. Как бывший сотрудник МВД, звоню товарищам, говорю, а вам говорили что делать... В ответ, что никакой работы в этом направлении нет.
П. С. Также встану на защиту.
Диалог из немецкого фильма "Бункер"(2004) Рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса и командира боевой группы обороны Рейхсканцелярии и бункера фюрера бригадефюрера СС Вильгельма Монке (48-я мин.фильма):
Монке: - Русские расстреливают ваших ополченцев, как мишени в тире. Людям не хватает опыта и оружия.
Геббельс: - Эту нехватку им восполняет пламенная вера в нашу окончательную победу.
Монке: - Если вы не вооружите наших людей, они не смогут сражаться. Тогда они напрасно умрут.
Геббельс: - Нисколько им не сочувствую. Народ сам выбрал свою судьбу. Для кого-то это может стать открытием, но Вам не стоит себя обманывать. Мы ни к чему не принуждали немецкий народ. Они сами доверили нам власть. А теперь летят и летят их бестолковые головы.
Хоча "еліта" вищить-боїться, закликає всіляко ізолювати "заразних", бо вони - "небезпечні".
Треба й такий облік провести: кого скільки є.