56% украинцев готовы лично принять участие в рядах теробороны, - исследование Украинского института будущего

56% украинцев готовы лично принять участие в рядах теробороны в случае их создания в их общине.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп с 21 января по 23 января 2022 года, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время 44% респондентов опроса наоборот – указали, что не готовы к этому шагу.

Среди женщин 48% ответили, что готовы участвовать в теробороне, а среди мужчин – 68%. Также респонденты в возрасте 45+ наиболее готовы к участию в теробороне – среди них 63% согласились бы на это. В свою очередь в возрастной категории 28-35 меньше желающих войти в ряды теробороны – 43%.

Больше всего респондентов, готовых лично принять участие в рядах теробороны, оказались с Юга (65%) и Запада (62%). Меньше всего – с Востока (39%).







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