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Новости Агрессия России против Украины Война
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56% украинцев готовы лично принять участие в рядах теробороны, - исследование Украинского института будущего

56% украинцев готовы лично принять участие в рядах теробороны, - исследование Украинского института будущего

56% украинцев готовы лично принять участие в рядах теробороны в случае их создания в их общине.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп с 21 января по 23 января 2022 года, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время 44% респондентов опроса наоборот – указали, что не готовы к этому шагу.

Среди женщин 48% ответили, что готовы участвовать в теробороне, а среди мужчин – 68%. Также респонденты в возрасте 45+ наиболее готовы к участию в теробороне – среди них 63% согласились бы на это. В свою очередь в возрастной категории 28-35 меньше желающих войти в ряды теробороны – 43%.

Больше всего респондентов, готовых лично принять участие в рядах теробороны, оказались с Юга (65%) и Запада (62%). Меньше всего – с Востока (39%).

56% украинцев готовы лично принять участие в рядах теробороны, - исследование Украинского института будущего 01

Також читайте: У випадку війни штат тероборони буде збільшено до 130 тисяч осіб, - Резніков

Автор: 

исследование (567) опрос (2849) тероборона (340)


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Топ комментарии
+38
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну буде́м воювати!
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25.01.2022 18:14
+26
где будут раздавать калаши с патронами - напишите
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25.01.2022 18:11
+22
я теж готовий стріляти в спину ванюшкам і буду, разом із двома перевіреними товаришами. Не довіряємо ми офіційним структурам.
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25.01.2022 18:18
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Страница 2 из 2
Думаю проблема не в людях, а в отсутствии должной работы. Должны быть объекты мобилизации, где хранится оружие, боеприпасы, провизия. Каждый должен знать задачу. А так это Гуляйполе.
2. Как бывший сотрудник МВД, звоню товарищам, говорю, а вам говорили что делать... В ответ, что никакой работы в этом направлении нет.
П. С. Также встану на защиту.
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25.01.2022 20:01 Ответить
Как раз Гуляйполе и громило деникинцев с их хвалеными чеченодаговскими дикими дивизиями. Может это не так уж и плохо?
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25.01.2022 20:09 Ответить
кацапо-фашистов будем еп@шить со всех стволов!
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25.01.2022 20:47 Ответить
Эта "Территориальня оборона" напоминает "Фольксштурм" - "отряды народного ополчения Нацистской Германии, созданные в последние месяцы Второй мировой войны для отражения натиска антигитлеровской коалиции на её территорию"© [Википедия].
Диалог из немецкого фильма "Бункер"(2004) Рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса и командира боевой группы обороны Рейхсканцелярии и бункера фюрера бригадефюрера СС Вильгельма Монке (48-я мин.фильма):
Монке: - Русские расстреливают ваших ополченцев, как мишени в тире. Людям не хватает опыта и оружия.
Геббельс: - Эту нехватку им восполняет пламенная вера в нашу окончательную победу.
Монке: - Если вы не вооружите наших людей, они не смогут сражаться. Тогда они напрасно умрут.
Геббельс: - Нисколько им не сочувствую. Народ сам выбрал свою судьбу. Для кого-то это может стать открытием, но Вам не стоит себя обманывать. Мы ни к чему не принуждали немецкий народ. Они сами доверили нам власть. А теперь летят и летят их бестолковые головы.
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25.01.2022 20:54 Ответить
Украина напала на раху?Ты коцапская абизяна?,🤣🖕
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25.01.2022 20:58 Ответить
Вот у меня друг, афганец бывший кстати, сказал так - воевать не буду, даже улыбаться днем им, но по ночам буду резать.
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25.01.2022 21:31 Ответить
Як виглядає з політики зе-уряду і його касти "привілейованих" (вколотих), будуть окремі загони для "ізгоїв" та туалетної "еліти".

Хоча "еліта" вищить-боїться, закликає всіляко ізолювати "заразних", бо вони - "небезпечні".
Треба й такий облік провести: кого скільки є.
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26.01.2022 00:54 Ответить
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