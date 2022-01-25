Конец мая – реальный срок для первых решений СНБО о признании лиц олигархами, - Малюська
7 мая 2022 года вступает в силу так называемый закон об олигархах. По мнению министра юстиции Дениса Малюськи, конец мая – реальный срок для того, чтобы появились первые решения СНБО о признании лиц олигархами.
Об этом глава Минюста рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"С 7 мая СНБО и члены СНБО смогут начать процедуру определения олигархов. Она занимает определенное время. Надо собрать документы, внести их на СНБО. СНБО должен с ними ознакомиться, назначить дату, предоставить кандидатам в олигархи дать объяснения, заслушать и тогда принять решение. Конец мая – это вполне реальный срок для того, чтобы появились первые решения о признании лиц олигархами", - отметил министр.
Он также объяснил механизм наполнения реестра олигархов.
"Как будет работать механизм? Есть ряд государственных органов – это прежде всего все члены СНБО. Среди заинтересованных это может быть Служба безопасности Украины или другие правоохранительные органы, владеющие информацией об активах и деятельности олигархов. Так же это могут быть Кабмин и Антимонопольный комитет. Это среди наиболее вероятных субъектов, которые могут собрать информацию о наших самых мощных бизнесменах, одновременно и в медиа, и в политике.
В этом случае они собирают материалы, обобщают их. Как это будет? Критерий в части политики очень простой и легко проверяется. В первую очередь это если лицо занимает какую-нибудь политическую должность или имеет близких родственников или бизнес-партнеров на политических должностях.
Следующий критерий – собственность медиа. Сейчас несколько тысяч субъектов информационной деятельности, прежде всего, речь идет о телеканалах, обязанных и публично раскрывающих структуру собственности – кто их владельцы и конечные бенефициары. Вся эта информация находится на веб-сайтах соответствующих каналов. Речь идет о тысячах субъектов. Заходим на соответствующий веб-сайт, смотрим информацию о структуре собственности или спрашиваем такую информацию у Нацсовета по телевидению и радиовещанию и соответственно смотрим, кто из таких потенциальных кандидатов в олигархи официально находится в структуре собственности медиа.
Структуру собственности компании можно легко проверить через единый реестр. Любое лицо может проверить. На самом деле львиную долю проверки, кто олигарх, а кто нет, можем сделать мы с вами, не имея даже никаких властных полномочий. Реестры открыты, данные открыты. Например, по активам. Многие VIP-народные депутаты – кандидаты в олигархи. Они представляют декларации. В декларациях также абсолютно спокойно можно посмотреть, какой объем финансов у них есть и дотягивает ли он до лимитов, установленных законом об олигархах".
Также можно посмотреть компании, которыми они владеют. Можно посмотреть обороты этих компаний, активы – абсолютно все онлайн. То есть на самом деле работу по проверке и сбору информации, кто олигарх, а кто нет, есть соответствие или нет, может сделать любое заинтересованное лицо", - рассказал он.
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А це дядько...
73 % будут голодные отмораживать сраки в бомбоубежищах и подвалах, и гундосить, что Порошенко и 25 % их не защитили.
Порушує права людей. Певно ще і позови будуть.
Навіщо вивішувати списки, якщо зелені депутати просто припинять брати бабло в конвертах за голос.
Це ж через них олігархи доять державу.
Минюст США уже давно сказал, что олигарх - владелец ЗЕ некто Коломойский.
https://charter97.org/be/news/2022/1/25/452340/
@YurkoPerko
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https://twitter.com/YurkoPerko/status/1485998434737872906 1 ч
все залежить від "точки зору" ))
каждому "алигарху" наклеет
на задницу дадзибао зелено цвета
Конесно это не коснется Бени,Ахметки и Фирташа..
Каждый должен заниматься своим делом.
Олигархами должен заниматься Антимонопольный комитет,
а РНБО должен заниматься национальной безопасностью.