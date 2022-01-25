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Конец мая – реальный срок для первых решений СНБО о признании лиц олигархами, - Малюська

Конец мая – реальный срок для первых решений СНБО о признании лиц олигархами, - Малюська

7 мая 2022 года вступает в силу так называемый закон об олигархах. По мнению министра юстиции Дениса Малюськи, конец мая – реальный срок для того, чтобы появились первые решения СНБО о признании лиц олигархами.

Об этом глава Минюста рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"С 7 мая СНБО и члены СНБО смогут начать процедуру определения олигархов. Она занимает определенное время. Надо собрать документы, внести их на СНБО. СНБО должен с ними ознакомиться, назначить дату, предоставить кандидатам в олигархи дать объяснения, заслушать и тогда принять решение. Конец мая – это вполне реальный срок для того, чтобы появились первые решения о признании лиц олигархами", - отметил министр.

Он также объяснил механизм наполнения реестра олигархов.

"Как будет работать механизм? Есть ряд государственных органов – это прежде всего все члены СНБО. Среди заинтересованных это может быть Служба безопасности Украины или другие правоохранительные органы, владеющие информацией об активах и деятельности олигархов. Так же это могут быть Кабмин и Антимонопольный комитет. Это среди наиболее вероятных субъектов, которые могут собрать информацию о наших самых мощных бизнесменах, одновременно и в медиа, и в политике.

В этом случае они собирают материалы, обобщают их. Как это будет? Критерий в части политики очень простой и легко проверяется. В первую очередь это если лицо занимает какую-нибудь политическую должность или имеет близких родственников или бизнес-партнеров на политических должностях.

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Следующий критерий – собственность медиа. Сейчас несколько тысяч субъектов информационной деятельности, прежде всего, речь идет о телеканалах, обязанных и публично раскрывающих структуру собственности – кто их владельцы и конечные бенефициары. Вся эта информация находится на веб-сайтах соответствующих каналов. Речь идет о тысячах субъектов. Заходим на соответствующий веб-сайт, смотрим информацию о структуре собственности или спрашиваем такую ​​информацию у Нацсовета по телевидению и радиовещанию и соответственно смотрим, кто из таких потенциальных кандидатов в олигархи официально находится в структуре собственности медиа.

Структуру собственности компании можно легко проверить через единый реестр. Любое лицо может проверить. На самом деле львиную долю проверки, кто олигарх, а кто нет, можем сделать мы с вами, не имея даже никаких властных полномочий. Реестры открыты, данные открыты. Например, по активам. Многие VIP-народные депутаты – кандидаты в олигархи. Они представляют декларации. В декларациях также абсолютно спокойно можно посмотреть, какой объем финансов у них есть и дотягивает ли он до лимитов, установленных законом об олигархах".

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Также можно посмотреть компании, которыми они владеют. Можно посмотреть обороты этих компаний, активы – абсолютно все онлайн. То есть на самом деле работу по проверке и сбору информации, кто олигарх, а кто нет, есть соответствие или нет, может сделать любое заинтересованное лицо", - рассказал он.

олигарх (1026) Малюська Денис (322) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+11
Странно.

Минюст США уже давно сказал, что олигарх - владелец ЗЕ некто Коломойский.
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25.01.2022 18:35
+8
Це - воно. Чмо зєльоноє.
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25.01.2022 18:37
+7
А я думала малюська це вона.
А це дядько...
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25.01.2022 18:27
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Іншими словами-дамо їм побільше накрасти та втекти...
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25.01.2022 18:25 Ответить
шОУ ТРИВАТИМЕ ДО ВИБОРІВ.? Якщо олігарх - отримай відповідне податкове навантаження, це вже щось реальне. Та ЗЄїла краще сяде довічно,ніж реально порушить інтереси олігархів.
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25.01.2022 18:36 Ответить
А я думала малюська це вона.
А це дядько...
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25.01.2022 18:27 Ответить
Це - воно. Чмо зєльоноє.
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25.01.2022 18:37 Ответить
оно дебилоидное чмо
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25.01.2022 19:36 Ответить
к маю бубася и все вы будете кто в Крыму, кто на Сейшелах с украденными миллиардами.

73 % будут голодные отмораживать сраки в бомбоубежищах и подвалах, и гундосить, что Порошенко и 25 % их не защитили.
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25.01.2022 18:28 Ответить
А если не будут, то что ты скажешь?
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25.01.2022 18:32 Ответить
Как там дела у Бени-не олигарха?
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25.01.2022 18:53 Ответить
Це якесь полювання на відьом і дискредитація.
Порушує права людей. Певно ще і позови будуть.
Навіщо вивішувати списки, якщо зелені депутати просто припинять брати бабло в конвертах за голос.
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25.01.2022 18:29 Ответить
Чи не припинять ?
Це ж через них олігархи доять державу.
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25.01.2022 18:30 Ответить
А доживете то до травня? Це не на роялі грати. Це вже гра для дорослих.
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25.01.2022 18:35 Ответить
Странно.

Минюст США уже давно сказал, что олигарх - владелец ЗЕ некто Коломойский.
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25.01.2022 18:35 Ответить
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25.01.2022 20:43 Ответить
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25.01.2022 20:44 Ответить
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25.01.2022 20:44 Ответить
А Зеленского признают олигархом?
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25.01.2022 18:39 Ответить
воно півшостого.
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25.01.2022 18:50 Ответить
Это будет почетное звание, кто не заплатит ним не станет.
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25.01.2022 18:44 Ответить
У Беларусь заехалі эшалоны з расейскай тэхнікай без апазнавальных знакаў
https://charter97.org/be/news/2022/1/25/452340/
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25.01.2022 18:45 Ответить
Да и хер с ними! Там одни срочники!!
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25.01.2022 18:47 Ответить
Yurko Perko


@YurkoPerko

·
https://twitter.com/YurkoPerko/status/1485998434737872906 1 ч



все залежить від "точки зору" ))
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25.01.2022 18:46 Ответить
зенелох собственноручно
каждому "алигарху" наклеет
на задницу дадзибао зелено цвета
Конесно это не коснется Бени,Ахметки и Фирташа..
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25.01.2022 18:46 Ответить
Писюську за писюську подергали!
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25.01.2022 18:48 Ответить
Малюська-утіпутька, а ти не замислювався над простим питанням: а чи буде, до кінця травня, ваш ЗЕлений бовдур ще називатися "преЗЕдентом"???
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25.01.2022 18:48 Ответить
Ви дивіться виродки, щоб до кінця травня не опинилися в екзилі. Бо з такою бездіяльністю щодо оборни це для вас, покидьків, реальна перспектива. А він, ку*ва, про "олігархів". Тьху!
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25.01.2022 18:49 Ответить
не уверен что в мае молюска еще будет министром
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25.01.2022 18:51 Ответить
Малюська на фото намагається спростувати своє прізвище.
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25.01.2022 18:52 Ответить
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25.01.2022 19:00 Ответить
огласите весь список, пожалуйста
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25.01.2022 19:08 Ответить
Получается, что олигархи у нас появятся в конце мая.)
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25.01.2022 19:17 Ответить
если платят налоги, зачем этот цирк?
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25.01.2022 19:28 Ответить
Воно до травня дотягне? Я маю на увазі у владі...
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25.01.2022 19:30 Ответить
Цирк на дроті. Идиотское шоу.

Каждый должен заниматься своим делом.

Олигархами должен заниматься Антимонопольный комитет,

а РНБО должен заниматься национальной безопасностью.
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25.01.2022 19:57 Ответить
Ешо у одного крыша потекла вместо того чтоб принимать закон которые ставят в рамки бизнесменов в рамки они Беню накачивают баблом ЕШО ОДИН ДЕБИЛ
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25.01.2022 20:46 Ответить
 
 