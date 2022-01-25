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Новости Агрессия России против Украины Война
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64% украинцев считают, что действий власти недостаточно для обеспечения защиты Украины, - исследование Украинского института будущего

64% украинцев считают, что действий власти недостаточно для обеспечения защиты Украины, - исследование Украинского института будущего

Большинство украинцев (64%) считают, что действий властей недостаточно для обеспечения защиты Украины в условиях угрозы вторжения РФ.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп с 21 января по 23 января 2022 года, информирует Цензор.НЕТ.

Респонденты в возрастной категории 36-45 больше недовольны действиями власти (67%), меньше всего - в возрастной категории 18-28 (58%).

Что касается регионального распределения, то больше респондентов, которые считают, что действий власти недостаточно, оказалось из Центра (70%) и г. Киева (71%). Меньше всего - с Запада (57%).

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64% украинцев считают, что действий власти недостаточно для обеспечения защиты Украины, - исследование Украинского института будущего 01

Автор: 

исследование (567) опрос (2849) Украинский институт будущего (24)


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Топ комментарии
+11
Критично недостатньо.
Все витратили на піар доріг імені зеленського, які за шалені бабки будує коломойський.
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25.01.2022 19:12
+9
Тільки 64?
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25.01.2022 19:07
+5
Я не заметил никаких изменений , если "завтра" война . "Праздник" беспечности продолжается .
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25.01.2022 19:10
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Тільки 64?
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25.01.2022 19:07 Ответить
Журналіст Нового Времені повідомив, що 25 січня прилетіло в літаку США 300!!! установок Джавелін. Ось це вже сила в руках наших кращих вояків.
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25.01.2022 19:23 Ответить
Это от американцев. Им огромное спасибо. А от собственной власти будут какие-то конкретные действия по реагированию на возросшую угрозу? Или у них другие приоритеты и не "нужно смотреть вверх"? Распил бабла в приоритете перед обороной страны.

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25.01.2022 19:30 Ответить
Та да. Только сразу возникает вопрос к минимум 39% из них - А нахрена же вы тогда за это чмо голосовали? Неужели не видели?
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25.01.2022 19:35 Ответить
Інші 36 хліб-сіль готують!
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25.01.2022 19:43 Ответить
це в якому регіоні такий відсоток совкодрочерів? навіть в Криму в 14 році такого відсотку не було
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26.01.2022 01:58 Ответить
Я не заметил никаких изменений , если "завтра" война . "Праздник" беспечности продолжается .
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25.01.2022 19:10 Ответить
Это не праздник беспечности, а преступная бездеятельность или откровенный саботаж
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25.01.2022 19:41 Ответить
Керує цим усім єрмак і шмаркля.
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25.01.2022 20:03 Ответить
Критично недостатньо.
Все витратили на піар доріг імені зеленського, які за шалені бабки будує коломойський.
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25.01.2022 19:12 Ответить
Остальные значит толпятся у корыта.
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25.01.2022 19:14 Ответить
Їх давно під оренду здали
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25.01.2022 20:14 Ответить
6 БДК с Балтики на прошлой неделе прошли Канал..
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25.01.2022 19:16 Ответить
Вже є версія, що війська ЛНРДНР можуть напасти на Росію...
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25.01.2022 19:17 Ответить
За недостатнього захисту країни будь яка діяльність в країні і розвиток будь чого втрачає сенс - прийдуть окупанти або мародери і все. абсолютно все піде прахом. Тому Зеленський будуючи дороги втридорога (велике крадійництво) для комфортного і швидкого пересування окупантів і системно недофінансуючи армію є злочинцем. "Гроші ******* тишу"! Іншими словами потрібен мир і повна відсутність загрози зовнішнього вторгнення. Прокацаплений дегенерат жидівського розливу навпаки створює умови ворогу для нападу. Дивує лише одне - невже він настільки тупий що не розуміє (чуйку втратив) того що в випадку окупації він та його родина опиняться "поза законом". І ніякий моссад і фсб їх не захистить...
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25.01.2022 19:19 Ответить
Для большенства война разруха, трагедия, слезы. Для кучки шакалов - потоки бабла, особняки на средизимноморье, веселье и оргии. Чем дольше будет длиться кровопролитие тем больше бабла.
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25.01.2022 19:20 Ответить
Ясен пень, їх зовсім нема , наприклад блокування слугами 50 млрд грн додатково на армію..
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25.01.2022 19:31 Ответить
Ау, 36% ні пірамідки,ні шапочки з фольги,ні молебні РПц не допоможуть
Прокиньтесь
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25.01.2022 20:13 Ответить
https://zn.ua/internal/tekhnolohii-sryva-hosudarstvennoho-oboronnoho-zakaza-.html
на практике всё что цвело и пахло при барыгах так же замечательно цветёт буйным цветом при клоунах.... так в чём смысл "замены"??? она вообще реально произошла а зебелоиды???
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25.01.2022 20:17 Ответить
Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.
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25.01.2022 21:31 Ответить
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25.01.2022 21:55 Ответить
Недофинансирование армии катастрофическое, логистики , как таковой , нет, все военные разработки заблокированы( очень нужные и современные) - все деньги из бюджета на не понятные для людей программы ( и вряд ли нужные в военное время). Придумывание каждый день по одному ,, козлячему,, закону , обирание нищих украинцев. Идиотский пиар. Огромные деньги отдаёт Коломойскому , которому Штаты ( поймают все равно) дадут лет 500 тюрьмы -Интересно сколько получит Зе ? ПоРа думать лучшее средство обеспечить себе будущее( Зе) -передоз , чем быстрее, тем лучше для него.
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26.01.2022 07:48 Ответить
Та влада панів взагалі ніщо, окрім своїх кишень, не може забезпечити. Населення з кожним роком в Україні все меншає, он уже і жінок на військовий облік ставлять.....
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26.01.2022 09:01 Ответить
 
 