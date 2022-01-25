64% украинцев считают, что действий власти недостаточно для обеспечения защиты Украины, - исследование Украинского института будущего
Большинство украинцев (64%) считают, что действий властей недостаточно для обеспечения защиты Украины в условиях угрозы вторжения РФ.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп с 21 января по 23 января 2022 года, информирует Цензор.НЕТ.
Респонденты в возрастной категории 36-45 больше недовольны действиями власти (67%), меньше всего - в возрастной категории 18-28 (58%).
Что касается регионального распределения, то больше респондентов, которые считают, что действий власти недостаточно, оказалось из Центра (70%) и г. Киева (71%). Меньше всего - с Запада (57%).
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показать весь комментарий25.01.2022 19:10 Ссылка
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Все витратили на піар доріг імені зеленського, які за шалені бабки будує коломойський.
Прокиньтесь
на практике всё что цвело и пахло при барыгах так же замечательно цветёт буйным цветом при клоунах.... так в чём смысл "замены"??? она вообще реально произошла а зебелоиды???