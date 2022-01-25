64% украинцев считают, что действий власти недостаточно для обеспечения защиты Украины, - исследование Украинского института будущего

Большинство украинцев (64%) считают, что действий властей недостаточно для обеспечения защиты Украины в условиях угрозы вторжения РФ.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп с 21 января по 23 января 2022 года, информирует Цензор.НЕТ.

Респонденты в возрастной категории 36-45 больше недовольны действиями власти (67%), меньше всего - в возрастной категории 18-28 (58%).

Что касается регионального распределения, то больше респондентов, которые считают, что действий власти недостаточно, оказалось из Центра (70%) и г. Киева (71%). Меньше всего - с Запада (57%).

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