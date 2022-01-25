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Новости Война
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Белорусские "киберпартизаны" взломали серверы железной дороги, чтобы остановить перебрасывание войск РФ. СКРИНШОТ

Белорусские

Они требуют остановить транспортировку войск РФ на территорию Беларуси и освободить 50 политзаключенных.

Об этом группа хакеров сообщила в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Белорусская железная дорога по команде террориста Лукашенко на днях пропускает оккупационные войска на нашу землю. В рамках киберкампании "Пекло" мы зашифровали основную часть серверов, баз данных и рабочих станций Белорусской железной дороги с целью замедлить и нарушить работу дороги. Бекапы уничтожены", - говорится в сообщении хакеров.

Они утверждают, что атаковали десятки баз данных, но не затрагивали при этом автоматику и системы безопасности во избежание аварийных ситуаций.

"У нас есть ключи шифрования и мы готовы при определенных условиях вернуть системы БелЖД в штатный режим. Наши условия:

🔺Освобождение 50 политзаключенных, наиболее нуждающихся в оказании медицинской помощи.

🔺Остановка группировки войск РФ на территории РБ", - добавили "киберпартизаны".

"Белорусская железная дорога" ничего не сообщает об атаке. Однако для пассажиров опубликовано объявление, что "по техническим причинам временно недоступны услуги по оформлению электронных проездных документов".

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Напомним, белорусская хакерская группа "Киберпартизаны" впервые заявила о себе осенью 2020 года – вскоре после начала в стране массовых протестов против режима Александра Лукашенко. Группа совершила ряд атак на государственные ресурсы, опубликовала несколько компрометирующих действующую белорусскую власть материалов и разместила в открытом доступе служебную информацию, включая личные данные работников правоохранительных органов, принявших участие в подавлении протестов.

Белорусские киберпартизаны взломали серверы железной дороги, чтобы остановить перебрасывание войск РФ 01
Белорусские киберпартизаны взломали серверы железной дороги, чтобы остановить перебрасывание войск РФ 02
Белорусские киберпартизаны взломали серверы железной дороги, чтобы остановить перебрасывание войск РФ 03
Белорусские киберпартизаны взломали серверы железной дороги, чтобы остановить перебрасывание войск РФ 04
Белорусские киберпартизаны взломали серверы железной дороги, чтобы остановить перебрасывание войск РФ 05
Белорусские киберпартизаны взломали серверы железной дороги, чтобы остановить перебрасывание войск РФ 06
Белорусские киберпартизаны взломали серверы железной дороги, чтобы остановить перебрасывание войск РФ 07

Автор: 

Беларусь (7913) хакер (1190) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+82
Живе Бєларусь!!!
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25.01.2022 19:20
+56
Ворог мого ворога - мій друг.
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25.01.2022 19:21
+41
В Литве задержали оборудование для шифрования информации, которое везли в Беларусь.

Литовские пограничники задержали "оборудование двойного назначения", адаптированное для шифрования информации, которое везли в Беларусь. Это были два сервера. Из какой страны их доставляли в РБ, не уточняется, сообщает литовская таможня.

Стоимость оборудования - почти 50 тысяч евро. Груз не пропустили в соответствии с правилами ЕС об экономических санкциях против Беларуси. В прошлом году литовские таможенники задерживали грузы двойного назначения шесть раз. https://t.me/charter97_org/60334 https://t.me/charter97_org/60334

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25.01.2022 19:21
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Живе Бєларусь!!!
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25.01.2022 19:20 Ответить
Ворог мого ворога - мій друг.
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25.01.2022 19:21 Ответить
Приветствуем, но лишь бы на пользу.
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25.01.2022 19:21 Ответить
В Литве задержали оборудование для шифрования информации, которое везли в Беларусь.

Литовские пограничники задержали "оборудование двойного назначения", адаптированное для шифрования информации, которое везли в Беларусь. Это были два сервера. Из какой страны их доставляли в РБ, не уточняется, сообщает литовская таможня.

Стоимость оборудования - почти 50 тысяч евро. Груз не пропустили в соответствии с правилами ЕС об экономических санкциях против Беларуси. В прошлом году литовские таможенники задерживали грузы двойного назначения шесть раз. https://t.me/charter97_org/60334 https://t.me/charter97_org/60334

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25.01.2022 19:21 Ответить
Из какой страны их доставляли в РБ, не уточняется, сообщает литовская таможня.

І так зрозуміло німчура
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25.01.2022 19:56 Ответить
Интересно..оказывается, в неизвестные хакеры можно играть в обе стороны))))
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25.01.2022 19:21 Ответить
Вечером ху@ло-соловей на вата тв будет петь , что это атака Украины и США .
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25.01.2022 19:24 Ответить
Назваться можно как угодно, главное, чтобы таких атак было больше и не только по террористу лупашенко.. и по овощу.
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25.01.2022 19:28 Ответить
+это еще вейшнорийские не подключились!
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25.01.2022 19:25 Ответить
Спасибо сябры! (слово сябр происходит от литовского сябрь товарищ, соучастник. Впервые оно упоминается в Псковской судной грамоте, затем в Литовском статуте 1529 г. Вопрос о С. тесно связан с вопросом о формах землевладения в Украйне и о способах приобретения).
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25.01.2022 19:28 Ответить
Красавчики!
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25.01.2022 19:34 Ответить
Невелика пакость кацапам,а приемно!
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25.01.2022 19:38 Ответить
белорусские айтишники славятся с времен СССРа
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25.01.2022 19:44 Ответить
Я особисто працюю з фінансами, але з урахуванням моїх ділових контактів та за відгуками тих, хто спеціалізується в галузі ІТ, немає в Нідерландах конкуренції айтішникам з України.

Навіть стартові оклади у них майже вдвічі вищі за голландські.
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25.01.2022 21:41 Ответить
аха!!охотно верю!!три а может четыре украинских суперайтишника положили всю голандию!!(те не кажется что это из кацапского сериала:аналогов нет,запад отстал на десятилетия,а то и вовсе навсегда)и этот бред не повторяй пожалуйста!их берут потому что они дешевле!!а не для того чтоб в два раза платить больше.и даже если верить тому что ты утверждаеш что платят в два раза больше!!то уверен что умалчиваеш что работают они как минимум в три раза больше!!(рынок он такой!!не терпит пустоты и простоя)
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25.01.2022 22:06 Ответить
"что же вы так убиваетесь, вы же так не убьётесь" 😂😂😂😂😂
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26.01.2022 01:14 Ответить
А чем вызвана такая истерика у человека причастного рыночной экономике? Тоже пишите банковский софт, но вам отказывали в пользу украинских претендентов?

Одно могу сказать с уверенностью. Причиной отказов не было написание мягкого знака после глаголов. Знания английского, вполне, достаточно.
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26.01.2022 01:39 Ответить
Вже уявляю як білоруські партизани пускають під укіс рашистські військові ешелони...
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25.01.2022 19:50 Ответить
так написали що в автоматику не втручаються..ну це як з кульками рожевими....тільки в інтернеті
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25.01.2022 21:50 Ответить
Ліпше б одного ешелона з технікою фізично... ну, ви зрозуміли
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25.01.2022 19:52 Ответить
Это уже не цветочки. Знаете где находятся мозги игры Танчики? Правильно.
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25.01.2022 20:08 Ответить
где-то на кипре, судя по тикетам
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25.01.2022 22:38 Ответить
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25.01.2022 20:10 Ответить
Моя повага патріотам!
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25.01.2022 20:11 Ответить
Почему только 50? Почему не всех политзаключенных???
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25.01.2022 20:30 Ответить
Киберпартизаны пользуются демо-версией тотал коммандера. На то они и партизаны чтобы бороться с врагом говном и палками.
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25.01.2022 20:36 Ответить
Спасибо братья! Жыве Беларусь!
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25.01.2022 21:14 Ответить
Все поезда идут в северную корею....
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25.01.2022 21:31 Ответить
О так! Пусть усатый получит порцию "счастья)"
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25.01.2022 22:08 Ответить
Золоті хлопці!!! Дай, Боже, міці й здоровля!
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25.01.2022 22:17 Ответить
де наши хвалені хакери? як виманювати гроши у пересічних громадян, так вони є, а коли треба захистити Україну, то щось не чути про їхню діяльність.
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25.01.2022 22:30 Ответить
... де наши хвалені хакери?...
-------------------------
Дзе? Дзе? Так мабудзь ў Галландыі.
"Навіть стартові оклади у них майже вдвічі вищі за голландські".
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25.01.2022 23:38 Ответить
Респек сябры!)))
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25.01.2022 23:53 Ответить
МРАЗЬ!
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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26.01.2022 00:23 Ответить
И ЭТО ДЕЛАЛИ НЕ ТОЛЬКО БЕЛАРУСЫ, А И РОССИЯНИ !!!
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26.01.2022 00:27 Ответить
БЕЛАРУСЫ, УКРАИНЦЫ И РОССИЯНИ СПОСОБНЫ СВЕРГНУТЬ ЛУКАШЕНКО И ПУТИНА !!!
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26.01.2022 00:29 Ответить
дископартизаны
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26.01.2022 03:52 Ответить
Вони не скільки Україну спасають як Білорусь від її поглинання Росією як заплановано на початок літа.
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26.01.2022 21:15 Ответить
 
 