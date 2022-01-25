Белорусские "киберпартизаны" взломали серверы железной дороги, чтобы остановить перебрасывание войск РФ. СКРИНШОТ

Они требуют остановить транспортировку войск РФ на территорию Беларуси и освободить 50 политзаключенных.

Об этом группа хакеров сообщила в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Белорусская железная дорога по команде террориста Лукашенко на днях пропускает оккупационные войска на нашу землю. В рамках киберкампании "Пекло" мы зашифровали основную часть серверов, баз данных и рабочих станций Белорусской железной дороги с целью замедлить и нарушить работу дороги. Бекапы уничтожены", - говорится в сообщении хакеров.

Они утверждают, что атаковали десятки баз данных, но не затрагивали при этом автоматику и системы безопасности во избежание аварийных ситуаций.

"У нас есть ключи шифрования и мы готовы при определенных условиях вернуть системы БелЖД в штатный режим. Наши условия:

🔺Освобождение 50 политзаключенных, наиболее нуждающихся в оказании медицинской помощи.

🔺Остановка группировки войск РФ на территории РБ", - добавили "киберпартизаны".

"Белорусская железная дорога" ничего не сообщает об атаке. Однако для пассажиров опубликовано объявление, что "по техническим причинам временно недоступны услуги по оформлению электронных проездных документов".

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Напомним, белорусская хакерская группа "Киберпартизаны" впервые заявила о себе осенью 2020 года – вскоре после начала в стране массовых протестов против режима Александра Лукашенко. Группа совершила ряд атак на государственные ресурсы, опубликовала несколько компрометирующих действующую белорусскую власть материалов и разместила в открытом доступе служебную информацию, включая личные данные работников правоохранительных органов, принявших участие в подавлении протестов.













