Белорусские "киберпартизаны" взломали серверы железной дороги, чтобы остановить перебрасывание войск РФ. СКРИНШОТ
Они требуют остановить транспортировку войск РФ на территорию Беларуси и освободить 50 политзаключенных.
Об этом группа хакеров сообщила в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Белорусская железная дорога по команде террориста Лукашенко на днях пропускает оккупационные войска на нашу землю. В рамках киберкампании "Пекло" мы зашифровали основную часть серверов, баз данных и рабочих станций Белорусской железной дороги с целью замедлить и нарушить работу дороги. Бекапы уничтожены", - говорится в сообщении хакеров.
Они утверждают, что атаковали десятки баз данных, но не затрагивали при этом автоматику и системы безопасности во избежание аварийных ситуаций.
"У нас есть ключи шифрования и мы готовы при определенных условиях вернуть системы БелЖД в штатный режим. Наши условия:
🔺Освобождение 50 политзаключенных, наиболее нуждающихся в оказании медицинской помощи.
🔺Остановка группировки войск РФ на территории РБ", - добавили "киберпартизаны".
"Белорусская железная дорога" ничего не сообщает об атаке. Однако для пассажиров опубликовано объявление, что "по техническим причинам временно недоступны услуги по оформлению электронных проездных документов".
Напомним, белорусская хакерская группа "Киберпартизаны" впервые заявила о себе осенью 2020 года – вскоре после начала в стране массовых протестов против режима Александра Лукашенко. Группа совершила ряд атак на государственные ресурсы, опубликовала несколько компрометирующих действующую белорусскую власть материалов и разместила в открытом доступе служебную информацию, включая личные данные работников правоохранительных органов, принявших участие в подавлении протестов.
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Литовские пограничники задержали "оборудование двойного назначения", адаптированное для шифрования информации, которое везли в Беларусь. Это были два сервера. Из какой страны их доставляли в РБ, не уточняется, сообщает литовская таможня.
Стоимость оборудования - почти 50 тысяч евро. Груз не пропустили в соответствии с правилами ЕС об экономических санкциях против Беларуси. В прошлом году литовские таможенники задерживали грузы двойного назначения шесть раз. https://t.me/charter97_org/60334 https://t.me/charter97_org/60334
І так зрозуміло німчура
Навіть стартові оклади у них майже вдвічі вищі за голландські.
Одно могу сказать с уверенностью. Причиной отказов не было написание мягкого знака после глаголов. Знания английского, вполне, достаточно.
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Дзе? Дзе? Так мабудзь ў Галландыі.
"Навіть стартові оклади у них майже вдвічі вищі за голландські".
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky