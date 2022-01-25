РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11305 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 323 68

Пока военных предпосылок для полномасштабного вторжения России нет, - нардеп "Голоса" Костенко

Пока военных предпосылок для полномасштабного вторжения России нет, - нардеп

Украинцам следует принять реальность — Россия будет всегда угрожать нам и всячески будет пытаться вернуть под свое влияние. Это значит, что мы, как нация, должны тщательно взвешивать всю информацию, доверять фактам и своей разведке.

Об этом заявил секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам нужно прислушиваться не к западным СМИ, а в первую очередь к разведкам. Мы должны делать ставку на свои силы безопасности и обороны, учитывать, что видит наша разведка, и принимать во внимание ту информацию, которую нам предоставляют разведки наших партнеров", — отмечает народный депутат.

Костенко подчеркнул, что украинцам нужно готовиться к разным вариантам развития событий, но не потому, что Россия вроде бы нападет завтра, а потому, что будет угрожать Украине всегда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56% украинцев готовы лично принять участие в рядах теробороны, - исследование Украинского института будущего

"РФ все время пытается вернуть нас в свою сферу влияния, в том числе военным путем и постоянно будет нам угрожать. Мы как народ должны всегда быть готовы ко всему, но паниковать не надо. Еще раз: тех сил и средств, которые есть на границе, то, как они размещены, логистическое накопление и тому подобное — не дают оснований считать, что Россия начнет полномасштабное вторжение. Я в это не верю. Я человек военный, на картах я не вижу сейчас сил и средств для полномасштабного вторжения", — подчеркнул секретарь комитета безопасности.

Читайте также: Очередная партия военной помощи от США прибыла в Украину, - Маляр. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19562) Голос партия (499) Костенко Роман (168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Сьогодні прилетіло на літакові США 300 установок Джавелін з ракетами. Так ще кілька тижнів такої допомоги, і мокшам краще йти в наступ на цвинтар. Бодай похоронятьпо обряду.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:33
+13
Твою дивізію. Наобирали нових ліТц, не обтяжених ні совістю, ні інтелектом.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:32
+6
Заладили как попугаи, только бы деньги на армию не тратить.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сьогодні прилетіло на літакові США 300 установок Джавелін з ракетами. Так ще кілька тижнів такої допомоги, і мокшам краще йти в наступ на цвинтар. Бодай похоронятьпо обряду.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:33 Ответить
На самом деле есть расчеты, что с темпами перевооружения уже через год мы будем закрыты от вторжения извне. Так что у России окно возможностей. Но вот Европа, накидывая нам войска, пытается как-то компенсировать это окно. Ну посмотрим.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:35 Ответить
Накидивая нам войска😂😂😂😂! **** йди втопися, бо коли Я тебе буду топити, то ти будеш просити 18 те коло пекла!
показать весь комментарий
25.01.2022 19:48 Ответить
А у вас наверное уже все оборонительные сооружения готовы?
Или будете отражать в чистом поле?
Или в городе, использовать лавочки как рубежи обороны?
Вот как вы себе представляете оборону, чтобы она была высокоэффективной?
Я уже молчу про бомбоубежища и тренинги по эвакуации в них.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:51 Ответить
Так не надо будет отражать тогда. А пока сидим, ждем ракет.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:52 Ответить
Відправити назад- війни не буде. Зечмо сказало.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:12 Ответить
На "миротворець"
показать весь комментарий
25.01.2022 19:30 Ответить
Так он через час может сказать другое, как его вождь.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:30 Ответить
Я так понимаю можно еще некоторое время повалять дурачка. Забить на обороный бюджет, фантазируя Германия если что нам поможет госпиталями.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:30 Ответить
Згадав передвоенну риторику влади перед 41р.,за панічні настрої могли б і розстріляти!
показать весь комментарий
25.01.2022 19:30 Ответить
Есть всего два варианта
1. Он прав и Россия не нападет. Я ему буду за это благодарен.
2. Он не прав и у нас будут намного большие проблемы, чем депутат из Голоса.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:32 Ответить
Розстрілювали
показать весь комментарий
25.01.2022 19:44 Ответить
Вообще самое хреновое во всех этих рассказах то, что чел как будто не понимает что России не надо иметь 500 тысяч сразу же. Она легко может нападать волнами. Прорвет защиту и просачиваться, заполняя всё своими войсками. Так как прямо за границами находится куча военных база, которые будут перекинуты при успехе.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:31 Ответить
Тілкинепотрбно пдкидти сценаії. Зайве
показать весь комментарий
25.01.2022 19:38 Ответить
Я думаю у России всё давно расписано. Россия еще в середине 10х годов начала переводить свои коммуникационные и банковские системы на автономные рейсы. Чтобы они не были зависимы от Европы. Также она активно перевооружала армию. Дедлайн как раз весна 22 года. Зачем? Для чего? Может для этой войны. Может для чего-то другого - я об их планах ничего не знаю.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:40 Ответить
Ще,Єльцин зморозив,на кшалт постійно думати про Україну. Звісно, весь час ,вони готувалися до вторгнення. Зараз в них 'зоряний час',приперли,все,що могли.
Забирати Небудуть. Отже чекаємо
показать весь комментарий
25.01.2022 20:07 Ответить
Я думаю что России, в случае если военное нападение на Украину является главной или единственной целью - вообще не обязательно накалять обстановку месяцами, дожидаясь поставок вооружения в Украину и санкций. Хотели бы напасть - напали бы практически мгновенно как в 2014.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:39 Ответить
Зачем они этим занимаются? Сколько это будет продолжаться по твоему?
показать весь комментарий
25.01.2022 19:41 Ответить
Поторговаться с НАТО, прощупать обстановку, побряцать оружием, укрепить свое военное присутствие и "авторитет" в Беларуси, на фоне "мы могли напасть, но не напали" провести сертификацию СП-2, провести учения наконец. К началу весны все закончится.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:47 Ответить
Надеюсь ты прав.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:48 Ответить
Ви служили в армії? Ви розумієте що означає "мґновЄнно" для совецкой_арміі? Я можу Вам розповісти, якщо цікаво
показать весь комментарий
25.01.2022 19:50 Ответить
Даже если так , Крым и Донбасс было маленьким вторжением ? Ну да , не полномасштабным .
показать весь комментарий
25.01.2022 19:31 Ответить
Крым вообще не был вторжением а спецоперацией ФСБ. А Донбасс да, небольшое вторжение.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:45 Ответить
Твою дивізію. Наобирали нових ліТц, не обтяжених ні совістю, ні інтелектом.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:32 Ответить
А коли він розповідає про вагнергейт?
показать весь комментарий
25.01.2022 19:35 Ответить
Але,ж,лізуть з категоричними заявами! !
показать весь комментарий
25.01.2022 19:36 Ответить
Заладили как попугаи, только бы деньги на армию не тратить.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:33 Ответить
Пророк? Як, з граблів рушнця!
показать весь комментарий
25.01.2022 19:33 Ответить
А оно откуда это знает? Может Сява, "создатель"! его партии на бабло олигархов, ну тот шо таки обисрася без бою и опять скачет престарелым павианом по сцене, это ему сказал?
показать весь комментарий
25.01.2022 19:35 Ответить
Йому хло відчитується
показать весь комментарий
25.01.2022 19:39 Ответить
Так шо, кіна не буде?

показать весь комментарий
25.01.2022 19:36 Ответить
КОСТЕНКО!!!! *** ти імбецила палковника кусок!!! 130 тис. Атакуючої армії, ТІЛЬКИ армії розгортання, де ***** не 1/5, а після артилеріїї взагалі залишаться лише контужені для тебе мало??? Дибіла ти кусок. Армія зачистить, для контролю заїдуть інші!!!
показать весь комментарий
25.01.2022 19:39 Ответить
Рушницю вісять,не ,щоб прибрати
Й з півника стратег...
показать весь комментарий
25.01.2022 19:42 Ответить
Половина людей, которые сейчас России гордо дают отпор в интернетах обосрутся если Россия начнет бомбежки и убьет кучу наших солдат и мирных людей и сравняв какие-то объекты с землей. Но вот сейчас все бравые вояки. Так что надежда на вторую половину.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:46 Ответить
Ну,'єслі',можна забути. Один відсоток,що не.
Нема,вибору. Стосовно ібійців, старі закалені шкапи,однозначно примуть бій.А,інші,будуть знайомитися з собою.
Десь,так
показать весь комментарий
25.01.2022 19:59 Ответить

показать весь комментарий
25.01.2022 19:39 Ответить
З точки зору формальної логіки і здорового глузду ********* не має достатніх засобів для успішного нападу і перемоги у війні. Але ... ***** *******! А це означає що йому по фігу втрати свого бидлонаселення. Якщо ми нічого робити не будемо то тим самим спровокуємо ***** нанести удар. То ж нам залишається робити вигляд що віримо в наступ і під цей шумок доозброюватись всіма можливими засобами і дегуманізувати кацапів - позбавляти їх атрибутів людини і прирівнювати до тварин. Наприклад до свинособак яких легше позбавляти життя ніж людей. Так нам за будь якого розкладу буде спокійніше...

Ми з сусідом засперечалися дорогою стосовно дегуманізації кацапів і я запропонував у перших трьох молодиків запитати значення слова "свинособака". Всі відповіли російською "ето рускіє"...
показать весь комментарий
25.01.2022 19:48 Ответить
Та хочеться вірити,але кому агенту Козирю?

Не було ніякого Вагнергейту
Президенту?

Не панікуйте,не купуйте гречку
Харків буде окуповано..

Резнику?
Нема ніяких груп

Командувач сухопутних
Групи є

Влада перший дезінформатор
І заяви з серії Стой там,иди сюда
показать весь комментарий
25.01.2022 20:11 Ответить
Він хоче сказати що надані данні розвідки США та Великобританії липа а данні українськими ФСБешниками достовірні?
показать весь комментарий
25.01.2022 20:20 Ответить
Да кто же их знает на самом деле. Смотри. В Британии сейчас главный их премьер недавно зашкварился на каком-то скандале и он типа хочет набрать вистов, играя в госсударственника. В США демы уже пять лет борются с Россией из-за Трампа. Так что повестование про злую Россию им выгодно. А Франции и Германии невыгодно, так как Россия их бизнес-партнер. Оттого они прикидываются дурачками. Но решать не им, а Путину. Но в любом случае, нам очень повезло если всё дело в скандалах вот этих и теперь нам дали кучу оружия.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:25 Ответить
Да, кстати. Премьер Британии это нам очень повезло. Потому что этот парень может там и мутный тип, но он очень умный политик и все это знают. А раньше у них была какая-то соплежуйка, которая была полной амебой.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:27 Ответить
Значит войны не будет? Ну тогда давайте на своём комитете теперь вагнергейт разглядывать. А то вы думали что народ уже про зраду совсем забыл? А то тут Бурба выступает рассказывает как его в послы звали только бы не вякал. А где расследование
показать весь комментарий
25.01.2022 20:26 Ответить
Щось прибалтійські країни мокшани повертати не хочуть та нічим не погрожують.Хоча у них російськомовні ніяких прав не мають та не допускаються до владних структур.І щоб стати громадянином цих країн даже ті що там народилися повинні здати екзамен на знання миви та історіі.
А мокшани до тих пір будуть ,,цікавитись,,Україною доки ми не підемо дорогою прибалтійських країн.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:27 Ответить
Они качали и Латвию, и Эстонию еще в середине 2000ых. Но от них отбились. Погугли бронзовый солдат или мер Риги Ушаков. Может и сейчас ведутся работы в этом направлении, кто знает чем их ГРУ занимается.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:30 Ответить
Гром, со всем уважением, но откуда ты, блин, знаешь? Кацапам логистику подтянуть несложно.

И что, не надо готовиться? Расскажи это бабе Буне, полковник. Нормальные люди на тревожных рюкзаках.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:34 Ответить
весь час на військових навчаннях було перекидання військ і техніки на великі віддалі.тобто путін знає, скільки часу потрібно,щоб війська були готові в час х в даному пункті..
показать весь комментарий
25.01.2022 21:40 Ответить
Русским свиньям нужно просто объяснить: да, нам будет больно, страшно больно. Но вы похороните раз в 20 больше, чем в Чечне (17000 человек) - вот оно вам надо?
Арифметика проста: 1000 ПТРК - это 600-700 танков, то есть - 2 тысячи горобов. Вот оно вам надо?
и, главное - а за что вы так готовы дохнуть?
показать весь комментарий
25.01.2022 20:34 Ответить
Неужели. А почему послы бегут аж пятки сверкают?
показать весь комментарий
25.01.2022 20:39 Ответить
Видимо жить хотят.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:50 Ответить
Теперь у нас осталось самое слабое место это ПВО.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:40 Ответить
ЗЕскот только дороги "строит" на великому крадивныцтви...видимо шоб танкам Рашки было легче ехать, а на ПВО ЗЕбилам посрать...
показать весь комментарий
25.01.2022 20:47 Ответить
И оно им и останется. Потому что противники " торговли на крови" не дали завершить спецоперацию по клистронам. И теперь нечем восстанавливать советское ПВО. Но хочу с одной стороны успокоить, у нас ПВО дофига все равно. Перекрыта почти вся территории Украины. Но плохая новость в том, что РФ знает, где оно находится в Украине, и постарается в первую очередь искандерами их выбить. А затем авиацией отутюжить.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:50 Ответить
А ще координати зберігання складів зброі та *********** які чемно надають мокшанам ,,добродії,, із найвищіх ешелонів української влади.
показать весь комментарий
25.01.2022 21:03 Ответить
Микола Бульба


@SantaNikol

·
https://twitter.com/SantaNikol/status/1486011901452722176 2 ч



Это война! Снаряды выгружаются на грунт только при ближайшем наступлении! За такое хранение - расстрел.



IgorGirkin


@GirkinGirkin

· 16 ч

армия агрессора, Ростовская обл

https://twitter.com/i/status/1485804208611901440
показать весь комментарий
25.01.2022 20:49 Ответить
Голобородька сдал Украину без боя,дЕрмак в Париже 26 января полпишет бумагу типа Чемберлен,....я привез вам Мир...
показать весь комментарий
25.01.2022 21:02 Ответить
Шоsь Коsтенко заsпіvаv sлоvами Зенелоха, як шо Зе каже ysе yпорядке значить треба розyміти наvпаки, vиходить заvжди так
показать весь комментарий
25.01.2022 21:18 Ответить
Це поц з "голосу", який рейдернулт слуги олігархів?
показать весь комментарий
25.01.2022 21:27 Ответить
цей полковник з Голосу виступає як піонер - відмінник. Так от йому, як професійному військовому хочу нагадати весну 1941 року. З усіх усюд поступала інфа про підготовку німців до війни, навіть Черчілль тричі писав листи попередження, а Сталін писав на донесеннях -пошліть свої джерела к е... ма....... А маршал Тимошенко і генерал Жора доповідали-нема яскрамо виражених ударних угруповань. Гудеріан оглядаючи напередні Брестську фортецю, говорив - слава богу, про наші приготування росіяни не дізнались. А вже маршал Жора через 25 років після подій вичавив - для нас виявилось неочікуваним, що німці нанесуть удар компактними угруповуваннями і швидко сконцентрують війська на трьох напрямках і ми не розрахували сили їх ударів. Пара Беллум -як говорили древні латиняни. А коли головнокомандучий дезертирує, а його почт всім хамить обзиває фейкометами (слава богу хоч не провокаторами) мовляв заважаєте найвеличнішому спокійнго віджпочивати (працювати) то і нге пригадаєш, де в якій країні за останні 50 років був подібний керівник.
показать весь комментарий
25.01.2022 21:30 Ответить
Верить недолугим слугам - глупо и опасно. Пытаются снова развести лохлов.
показать весь комментарий
25.01.2022 22:45 Ответить
Сосредоточение россиянских войск вблизи нашей госграницы разве это не предпосылки к вероятному вторжению?Темнишь, полковник,или браво подтанцовываешь миролюбивым постулатам Главзелени?
показать весь комментарий
26.01.2022 10:37 Ответить
 
 