Пока военных предпосылок для полномасштабного вторжения России нет, - нардеп "Голоса" Костенко
Украинцам следует принять реальность — Россия будет всегда угрожать нам и всячески будет пытаться вернуть под свое влияние. Это значит, что мы, как нация, должны тщательно взвешивать всю информацию, доверять фактам и своей разведке.
Об этом заявил секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Нам нужно прислушиваться не к западным СМИ, а в первую очередь к разведкам. Мы должны делать ставку на свои силы безопасности и обороны, учитывать, что видит наша разведка, и принимать во внимание ту информацию, которую нам предоставляют разведки наших партнеров", — отмечает народный депутат.
Костенко подчеркнул, что украинцам нужно готовиться к разным вариантам развития событий, но не потому, что Россия вроде бы нападет завтра, а потому, что будет угрожать Украине всегда.
"РФ все время пытается вернуть нас в свою сферу влияния, в том числе военным путем и постоянно будет нам угрожать. Мы как народ должны всегда быть готовы ко всему, но паниковать не надо. Еще раз: тех сил и средств, которые есть на границе, то, как они размещены, логистическое накопление и тому подобное — не дают оснований считать, что Россия начнет полномасштабное вторжение. Я в это не верю. Я человек военный, на картах я не вижу сейчас сил и средств для полномасштабного вторжения", — подчеркнул секретарь комитета безопасности.
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Или будете отражать в чистом поле?
Или в городе, использовать лавочки как рубежи обороны?
Вот как вы себе представляете оборону, чтобы она была высокоэффективной?
Я уже молчу про бомбоубежища и тренинги по эвакуации в них.
1. Он прав и Россия не нападет. Я ему буду за это благодарен.
2. Он не прав и у нас будут намного большие проблемы, чем депутат из Голоса.
Забирати Небудуть. Отже чекаємо
Й з півника стратег...
Нема,вибору. Стосовно ібійців, старі закалені шкапи,однозначно примуть бій.А,інші,будуть знайомитися з собою.
Десь,так
Ми з сусідом засперечалися дорогою стосовно дегуманізації кацапів і я запропонував у перших трьох молодиків запитати значення слова "свинособака". Всі відповіли російською "ето рускіє"...
Не було ніякого Вагнергейту
Президенту?
Не панікуйте,не купуйте гречку
Харків буде окуповано..
Резнику?
Нема ніяких груп
Командувач сухопутних
Групи є
Влада перший дезінформатор
І заяви з серії Стой там,иди сюда
А мокшани до тих пір будуть ,,цікавитись,,Україною доки ми не підемо дорогою прибалтійських країн.
И что, не надо готовиться? Расскажи это бабе Буне, полковник. Нормальные люди на тревожных рюкзаках.
Арифметика проста: 1000 ПТРК - это 600-700 танков, то есть - 2 тысячи горобов. Вот оно вам надо?
и, главное - а за что вы так готовы дохнуть?
@SantaNikol
·
https://twitter.com/SantaNikol/status/1486011901452722176 2 ч
Это война! Снаряды выгружаются на грунт только при ближайшем наступлении! За такое хранение - расстрел.
IgorGirkin
@GirkinGirkin
· 16 ч
армия агрессора, Ростовская обл
https://twitter.com/i/status/1485804208611901440