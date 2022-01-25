Пока военных предпосылок для полномасштабного вторжения России нет, - нардеп "Голоса" Костенко

Украинцам следует принять реальность — Россия будет всегда угрожать нам и всячески будет пытаться вернуть под свое влияние. Это значит, что мы, как нация, должны тщательно взвешивать всю информацию, доверять фактам и своей разведке.

Об этом заявил секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам нужно прислушиваться не к западным СМИ, а в первую очередь к разведкам. Мы должны делать ставку на свои силы безопасности и обороны, учитывать, что видит наша разведка, и принимать во внимание ту информацию, которую нам предоставляют разведки наших партнеров", — отмечает народный депутат.

Костенко подчеркнул, что украинцам нужно готовиться к разным вариантам развития событий, но не потому, что Россия вроде бы нападет завтра, а потому, что будет угрожать Украине всегда.

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"РФ все время пытается вернуть нас в свою сферу влияния, в том числе военным путем и постоянно будет нам угрожать. Мы как народ должны всегда быть готовы ко всему, но паниковать не надо. Еще раз: тех сил и средств, которые есть на границе, то, как они размещены, логистическое накопление и тому подобное — не дают оснований считать, что Россия начнет полномасштабное вторжение. Я в это не верю. Я человек военный, на картах я не вижу сейчас сил и средств для полномасштабного вторжения", — подчеркнул секретарь комитета безопасности.

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