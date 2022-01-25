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Новости Война
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Зеленский обратился к украинцам: Не бойтесь интернета! Пусть интернет боится нас. ВИДЕО

Зеленский обратился к украинцам: Не бойтесь интернета! Пусть интернет боится нас. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заверил граждан, что власть делает все, чтобы "было мирно, тепло, сытно".

Видеообращение президента опубликовано на его страницах в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент пообещал "очень часто" общаться с гражданами.

Он заявил, что далеко не все новости, которые видят и слышат украинцы, "имеют действительно искреннюю цель".

"Знайте главное. В конце этого дня все, что вам действительно нужно и полезно знать, звучит коротко и просто: за прошедшие сутки ситуация на востоке Украины контролируется", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что завтра состоится "встреча советников Нормандского формата". А также, что власти работают над тем, чтобы как можно скорее состоялась встреча 4 президентов "для будущего мира в Украине".

"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих работников в Украине. То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неизбежную эскалацию. И это тонкости сложной дипломатической игры", - заверил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина, по всем прогнозам, нормально проходит отопительный сезон, и ей хватает и газа, и угля.

"Что бы за весь этот день вы не прочли, не увидели, не услышали - завершайте его, зная главное. В режиме 24/7 мы делаем и сделаем все, чтобы вам было мирно, тепло, сытно. И чтобы все вы были здоровы. Берегите свой организм от вирусов, мозг - от лжи, сердце - от паники. Желаю всем вам, всем нам 36,6. Бережем себя. Сохраним Украину", - подытожил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) обращение (762)


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Топ комментарии
+118
ЕСЛИ БЫ 73% ПРИШЕДШИХ НА ВЫБОРЫ В 2019 ГОДУ УМЕЛИ ВООБЩЕ МЫСЛИТЬ, ТО ТЫ БЫ ВОВА, ПО СЕЙ ДЕНЬ ИМИТИРОВАЛ БЫ ИГРУ СВОЕЙ ПИПИСЬКОЙ НА ПИАНИНО.
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25.01.2022 19:52
+87
Отряд "порохоботов" перед выборами 2019: Андрухович, Роговцева, Забужко, братья Капрановы, Сейтаблаев, Джемилев, Малкович, Пасхавер, Кривонос, Юхновский, группа 1-го декабря и другие из представителей Пороха. Кто вам мешал услышать этих людей? Вы смогли услышать и понять их предупреждение? Вам зомбоящик заменил остатки мозгов.
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25.01.2022 20:05
+68
Те, кто мыслит критично и логинчо, еще в начале 2019-го знали и говорили, что ЗЕ враг всего украинского и просто рукожопый дебил.

Так что не в интересах ЗЕ, чтобы оставшиеся от 73% зебилы начали хоть как-то хоть чем-то мыслить.
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25.01.2022 19:53
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То скумбрія жирна часто попадається.
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25.01.2022 23:11 Ответить
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25.01.2022 22:49 Ответить
Дурдом


@durdominua

·
https://twitter.com/durdominua/status/1485119616435167233 23 янв.



Советы тамады
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25.01.2022 22:49 Ответить
Он разговаривает с гражданами как с недоумками или детьми, ну ладно его избиратели, но как это неприятно для дееспособной части общества.
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25.01.2022 23:02 Ответить
Поэтому лучше и не смотреть высеры зелоха.
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25.01.2022 23:13 Ответить
Де харків'янам сховатися у разі небезпеки?
cховища передбачені в метро та на підземних парковках. https://smart.gis.digital/ будьте здорові, чистого неба над головою та гідного президента
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25.01.2022 23:02 Ответить
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25.01.2022 23:10 Ответить
В Киеве медики Больницы скорой медицинской помощи вышли на протест.

Требовали, чтобы им выплатили зарплаты и компенсировали "праздничные" и "ночные" смены. Медработники жалуются, что им не платят уже четвертый месяц, поэтому у них нет денег даже на проезд на работу.

"Зарплаты не платят уже два с половиной месяца. Как жить - никто не знает.
Гривна рухнула: зафиксирован самый низкий за последние четыре года показатель

С начала года доллар в Украине подорожал почти на полторы гривны
По запросу украинской стороны: Беларусь возобновила аварийные поставки электроэнергии в Украину

25 января из-за действия автоматики от энергосистемы отключен 1-й энергоблок Хмельницкой АЭС

Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину.

25 января из-за действия автоматики от энергосистемы отключен 1-й энергоблок Хмельницкой АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Беларуси в Telegram.

"Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января
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25.01.2022 23:15 Ответить
Борщевой набор в Украине: за год цены стали "европейскими"

Продукты подорожали вдвое

По данным на январь 2022 года, в Украине цена ингредиентов для борща выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Об этом сообщают эксперты Национального научного центра "Институт аграрной экономики".
Коррупция в Украине: ситуация резко ухудшилась

Рядом в рейтинге - африканские государства
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25.01.2022 23:17 Ответить
"влада робить все, щоби "було мирно, тепло, ситно".

Это ж надо так нагло брехать!
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25.01.2022 23:21 Ответить
найдосконаліший поц...
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25.01.2022 23:37 Ответить
Господи, избавь нас от этого недоумка!!!
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25.01.2022 23:49 Ответить
Янелох Миздобул Побездун!

Не бійся кокаїну! Нехай кокаїн боїться тебе!

Нюхай! Більше! Ще більше! До передозу!
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25.01.2022 23:52 Ответить
полностью расслабьте и отключите мозги.
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25.01.2022 23:57 Ответить
Авжеж! Любіть не себе в кокаїні, а кокаїн в собі! Блд!
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26.01.2022 00:12 Ответить
МРАЗЬ!
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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26.01.2022 00:12 Ответить
всё верно.
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26.01.2022 00:36 Ответить
Не бійтесь інтернету! Нехай інтернет боїться нас!
- Боже, що воно несе? Та його ж кокс не відпускає!
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26.01.2022 01:26 Ответить
Вова крім тебе ніхто інтернет не боїться!
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26.01.2022 01:27 Ответить
У режимі 24/7 ми робимо і зробимо все, аби вам було мирно, тепло, ситно.
- Ми в курсі. Особливо про "мирно" і те, як фінансуються ЗСУ.
Те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучу ескалацію.
- Це тебе ***** запевнило?

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26.01.2022 01:29 Ответить
Дышите глубже,вы взволнованы. (с)
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26.01.2022 01:36 Ответить
Телепень!!!
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26.01.2022 03:10 Ответить
Усі вже здогадалисґя чому іноземні дипломати залишають Україну. Тимошенко, Зеленський, Єрмак і Коломойський - це одна компанія.
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26.01.2022 04:19 Ответить


Сидить у своєму кабінеті обдовбаний у сосіську Зеленський. Раптом у кишені дзвонить смартфон. Зеленський дістає девайс, приймає виклик, звідти голос Арахамії:
- Вован, привет. Слушай, тут тема одна есть, дополнительно прибарахлиться можно...
Президент (панічно відкидає смартфона):
- А-А-ААА!!! ГОВОРЯЩИЙ ТЕЛЕФОН!!!..
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26.01.2022 04:29 Ответить
А ХТО ТАКИЙ ІНТЕРНЕТ !?)
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26.01.2022 07:08 Ответить
Какая разница,главное чтобы он тебя боялся.
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26.01.2022 07:47 Ответить
Стільки однозначних епітетів в адрес однієї "поважної" особи, що нічого і доповнити! Невже воно ще має якийсь рейтинг?
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26.01.2022 07:16 Ответить
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26.01.2022 08:34 Ответить
гундосик- видосик ты наш законтаченный интернетом
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26.01.2022 11:24 Ответить
А чи можна вірити--ворогу України, україноненависнику, базікалу,БРЕХУНУ,трусу і сцикуну,шуту і офшорнику,неучу і лоху???
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26.01.2022 08:50 Ответить
Валодя, ми уже на шашликах...****...
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26.01.2022 08:53 Ответить
Шо воно меле
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26.01.2022 09:23 Ответить
Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, представителями Генштаба под руководством Валерия Герасимова, директором СВР Сергеем Нарышкиным. Обсуждались варианты начала военного конфликта и возможные даты. По итогам совещания пришли к мнению, что оптимальная дата начала реализации планов - 18 февраля этого года. Стоит обратить внимание, что приоритетная дата прозвучала, и была ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласована впервые, и произошло это вчера. Отметим, что на эту дату запланированы провокации, которые будут расцениваться как casus belli - повод для начала военного конфликта. Далее - ультиматум, условия которого выполнить невозможно и в ночь с 21 на 22 февраля - ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины.
Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа.
Тревожные перспективы, раз уж этот нерешительный человек, Путин, всё же готов, пусть даже предварительно, согласовывать даты начала конфликта. О наземной операции речь пока не идёт.
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26.01.2022 09:42 Ответить
да, я тоже прочёл сразу в 8:00 и теперь некоторые выводы:
- следим за передвижениями семей высших украинских чиновников и жирных котов
- спортсмены с Олимпиады могут не успеть вернуться в Украину до закрытия воздушного пространства
- коммуналку в феврале можно не оплачивать - деньги пригодятся в первые дни войны
- особое внимание к "патриотам" типа мэров Харькова и Чернигова
и, если серьёзно, украинцы должны сгруппироваться к этой дате и УКРЕПИТЬ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ, или как это теперь называется
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26.01.2022 10:16 Ответить
Теперь понятно, почему зеленый в Буковеле так долго оттягивался, пу передал привет и сказал отдыхай Вова пока. Кстати, зеленый ни разу не поблагодарил США и Европу за поставки, которые сейчас идут еще и огрызался там что-то на Америку.
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26.01.2022 11:19 Ответить
***** получит удар в спину !
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26.01.2022 10:37 Ответить
враньё
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26.01.2022 12:19 Ответить
Де бти дівся? В мене на тебе алергія
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26.01.2022 10:04 Ответить
Асоціація з висловом Киви щодо поліграфа((((
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26.01.2022 10:26 Ответить
такое чувство, что Владимира уже понесло от страха, хотя до войны ещё минимум 3 недели
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26.01.2022 10:26 Ответить
Петьман, негодует в комментариях
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26.01.2022 10:49 Ответить
Ідіть у сраку
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26.01.2022 10:50 Ответить
Спасибо вова, нам от вас тепло и хорошо, или вам от нас тепло , хорошо и кайф. А дайте мне компенсацию на жилье 20 000 , а то ваши сн получают , а я нет. Хорошо? Тогда мне будет тепло и хорошо твари
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26.01.2022 11:28 Ответить
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26.01.2022 11:30 Ответить
черговий гундосик, ніяк не вийде квартал з людини😆
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26.01.2022 11:50 Ответить
Зброю роздавайте українцям.
У крайньому випадку тим, хто має дозволи на мисливську та на травмати.
Якщо до тепер не перестріляли один одного, то і тепер не перестріляють.
Не бійтеся свого народу, більше ніж ординців, якщо ті вам не ближчі.

У нас ще є трохи часу, щоби підготуватися. Депутатів усіх рівнів та чиновників усіх мастей до резерву. і показувати, хай народ бачить.

Чого мовчать депутати ВР, чого мовчать голови ОДА, РДА, мери?

Не хочете годувати чужу армію озброюйтесь і дайте відсіч.

Не така вже орда і страшна, як ви її боїтеся.
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26.01.2022 12:01 Ответить
Більшість оформлює зброю, як зброю для самозахисту, а не для полювання. Хоча полювати з нею теж можна, якщо робити все по внутрішнім приписам МВС, полювати з дозволом та в сезон. Країна живе вже 31 рік без закону без зброю, що є нонсенс.
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26.01.2022 14:24 Ответить
Як можна взагалі слухати маячню божевільного наркомана?
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26.01.2022 12:47 Ответить
Вообще Зеля прав. Народ очень легко искажает информацию, типа "Зеля сдал Харьков!" Потому или читать все самим, или не слушать знакомых.
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26.01.2022 14:42 Ответить
Хворе створіння
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26.01.2022 14:49 Ответить
Интернет+смартфон стал сумасшедшим средством мировой пропаганды, лжи и промывки мозгов для достижения самых грязных и мерзких целей
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26.01.2022 15:20 Ответить
А кто-то подсчитывал уже количество видосиков-гундоскиков которое отсняло "это" за время своего правления?
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27.01.2022 10:29 Ответить
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