Зеленский обратился к украинцам: Не бойтесь интернета! Пусть интернет боится нас. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заверил граждан, что власть делает все, чтобы "было мирно, тепло, сытно".

Видеообращение президента опубликовано на его страницах в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент пообещал "очень часто" общаться с гражданами.

Он заявил, что далеко не все новости, которые видят и слышат украинцы, "имеют действительно искреннюю цель".

"Знайте главное. В конце этого дня все, что вам действительно нужно и полезно знать, звучит коротко и просто: за прошедшие сутки ситуация на востоке Украины контролируется", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что завтра состоится "встреча советников Нормандского формата". А также, что власти работают над тем, чтобы как можно скорее состоялась встреча 4 президентов "для будущего мира в Украине".

"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих работников в Украине. То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неизбежную эскалацию. И это тонкости сложной дипломатической игры", - заверил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина, по всем прогнозам, нормально проходит отопительный сезон, и ей хватает и газа, и угля.

"Что бы за весь этот день вы не прочли, не увидели, не услышали - завершайте его, зная главное. В режиме 24/7 мы делаем и сделаем все, чтобы вам было мирно, тепло, сытно. И чтобы все вы были здоровы. Берегите свой организм от вирусов, мозг - от лжи, сердце - от паники. Желаю всем вам, всем нам 36,6. Бережем себя. Сохраним Украину", - подытожил президент.