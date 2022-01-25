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Новости Агрессия России против Украины Война
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Франция и Германия едины в призывах к деэскалации ситуации вокруг Украины, - Макрон

Франция и Германия едины в призывах к деэскалации ситуации вокруг Украины, - Макрон

Франция и Германия придерживаются единого подхода по украинскому кризису и призывают Россию к деэскалации.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы вместе очень решительно призываем к деэскалации напряженности. И я здесь, чтобы сказать о том, насколько Франция и Германия едины по этой теме", - сказал Макрон на пресс-конференции в Берлине.

По словам Макрона, Франция и ФРГ в рамках различных форматов, например в рамках НАТО и ЕС, "играют свою роль" для работы по вопросу контроля над вооружениями, по ситуации вокруг Украины и для поиска политического решения в Донбассе.

"Для всего этого требуется единство и координация - это случай Франции и Германии, и это то, что мы сделали вчера со многими другими европейскими странами и союзниками по НАТО, в частности с США", - подчеркнул французский президент.

Со своей стороны канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал сделать все возможное для деэскалации напряженности.

"Необходимо сделать все, чтобы ситуация получила другое развитие... Поэтому мы ждем от России шагов по деэскалации", - сказал Шольц.

"Мы сказали, что военная агрессия, которая поставит территориальную целостность Украины под вопрос, будет иметь последствия и очень высокую цену, мы едины в этом с партнерами по НАТО и Европейскому Союзу", - добавил канцлер ФРГ.

"Мы поддерживаем переговорные форматы - прямой диалог между Россией и США в Женеве, очень поддержали возобновление формата Россия-НАТО, хорошо, что он состоялся", - сказал Шольц. В особенности Германия и Франция поддерживает "нормандский формат", указал он.

Нельзя прекращать работу в нормандском формате, добавил Макрон.

"Я думаю, что никогда нельзя отказываться от этого формата переговоров. Вы правы, что результаты нормандского формата не соответствуют ожиданиям, которые могли быть у Франции и Германии", - сказал президент Франции. По его словам, прекратить работу в таком формате значило бы, что "политические действия больше не рассматриваются (для урегулирования ситуации на востоке Украины – ред.)".

"Поэтому я считаю важным, чтобы мы продолжали неизменно взаимодействовать", - добавил Макрон, говоря о нормандском формате.

Автор: 

Германия (7036) Франция (3539) Макрон Эмманюэль (1355) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+14
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25.01.2022 20:25
+9
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25.01.2022 20:38
+7
До задниці ці всі ваші заклики!
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25.01.2022 20:26
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25.01.2022 20:25 Ответить
Два пєдіка, два пєдіка,
дупоньки все мили,
дочекалися добра,
Пуйла запросили.
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25.01.2022 20:29 Ответить
оййойой! и тут зеленский! зеленые захватили уже ивропу!!
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26.01.2022 09:25 Ответить
До задниці ці всі ваші заклики!
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25.01.2022 20:26 Ответить
"Зброї недамо"?
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25.01.2022 20:28 Ответить
Чукча оратор...
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25.01.2022 20:32 Ответить
Пусть компенсирую Крым и Донбасс своей землёй в пользу Украины. Благодаря их заклимам Украина не отстаивала Крым в 2014
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25.01.2022 20:28 Ответить
Ты на той земле, что есть, порядок сначала наведи! Как надоели эти кацапы! Все им земли мало!
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25.01.2022 20:34 Ответить
Кто б сомневался, шлюхи кремлевские
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25.01.2022 20:29 Ответить
Єдині , у Закликах
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25.01.2022 20:31 Ответить
Єдині у закликах недавати на оборону зброю для України!
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25.01.2022 20:38 Ответить
не сегодня завтра, той же парой, призовут тех, кто помогает поставками оружия Украине, довести эти поставки до уровня поставок 1997 года, а уже доставленное вернуть на склады.
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25.01.2022 20:33 Ответить
Ганьба вам, пропутінські німецькі і французькі шавки !
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25.01.2022 20:33 Ответить
дада, так і сказали: "уйдзі, пратцівний"
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25.01.2022 20:34 Ответить
З впевненістю можна тепер вже сказати!

Франція і Німеччина це вороги України, які працюють на Путіна!
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25.01.2022 20:36 Ответить
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25.01.2022 20:38 Ответить
Не не- Германия запретила даже шарики катить в сторону Украины. Может поэтому ее территорию облетают самолеты из нормальных стран?
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26.01.2022 02:35 Ответить
Дві чмошні прорашистські країни.
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25.01.2022 20:38 Ответить
попедеть, так и да, мы в курсе
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25.01.2022 20:39 Ответить
Ніяких позитиних результатів ' норманський формат, дати неможе'
У фігурантів - конфлікт інтересів
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25.01.2022 20:46 Ответить
Кремлядсккие подстилки...
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25.01.2022 20:47 Ответить
Трындеть,не мешки таскать!
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25.01.2022 20:51 Ответить
Циничные и лукавые франко-германские шльондры ... давно разменявшие европейские ценности, некогда базировавшиеся на общечеловеческих ценностях, на 30 москальских серебренников... Англо-Саксы, Балты, Поляки - вот те, кто готов сегодня помогать Украине не трындежом про свою "глубокуюЗБоченность", а реальными делами ... И за это им глубочайшая благодарность !!!
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25.01.2022 20:52 Ответить
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25.01.2022 20:53 Ответить
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25.01.2022 20:53 Ответить
А знизу в Армати захист є?
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25.01.2022 21:20 Ответить
Зачем? Экипаж боевой машины, должен же свободно присаживаться на бутылку...
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25.01.2022 23:20 Ответить
Мечта шашлычника. Новый вид мангала.
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26.01.2022 02:38 Ответить
Не пойму почему бы жабоедам и фрицам не вступить в кацапское ОДКБ и выйти из НАТО. Как рас посмотрели бы как пуйло бы у немчуры русский язык защищал
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25.01.2022 20:54 Ответить
Нічого, ще нахлібаєтесь від куйла шарового газу, буде вам нова берлінська стіна і в парижі знову почуєте - «быстро».
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25.01.2022 21:00 Ответить
Закликайте, закликайте, закликайте......
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25.01.2022 21:20 Ответить
Газьпромівські шлюхі.
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25.01.2022 21:23 Ответить
Франція і Німеччина дотримуються єдиного підходу:
найважливіше це гроші фуйла
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25.01.2022 21:25 Ответить
Два *************, які в решті решт розірвуть ЄС. Не виключаю що саме зараз вони цим і займаються.
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25.01.2022 22:01 Ответить
Вони єдині в прагненні продати Україну. Такі зараз принципи європейської демократії
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25.01.2022 22:31 Ответить
єдині і рішучі, аж пар з вух, але ні зброї, ні закриття ПП2 і з рашкою вась-вась...
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25.01.2022 22:59 Ответить
И именно с ними летит Дерьмак договариваться об особом статусе.
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25.01.2022 23:11 Ответить
ПУТИНСКИЕ ПОДСТИЛКИ! ***** ПРОДАЖНЫЕ!
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26.01.2022 00:19 Ответить
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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26.01.2022 00:20 Ответить
Принуждают суки к минской капитуляции
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26.01.2022 02:06 Ответить
вы оба очень решительно наваляли в штаны
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26.01.2022 02:37 Ответить
зеленые суки уже захватили херманию и уже добрались до хранции 🐷🐽
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26.01.2022 09:37 Ответить
Германия понимает, что после Украины х йлостану за честь захватить потомков гитлера?
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26.01.2022 11:20 Ответить
 
 