Франция и Германия едины в призывах к деэскалации ситуации вокруг Украины, - Макрон

Франция и Германия придерживаются единого подхода по украинскому кризису и призывают Россию к деэскалации.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы вместе очень решительно призываем к деэскалации напряженности. И я здесь, чтобы сказать о том, насколько Франция и Германия едины по этой теме", - сказал Макрон на пресс-конференции в Берлине.

По словам Макрона, Франция и ФРГ в рамках различных форматов, например в рамках НАТО и ЕС, "играют свою роль" для работы по вопросу контроля над вооружениями, по ситуации вокруг Украины и для поиска политического решения в Донбассе.

"Для всего этого требуется единство и координация - это случай Франции и Германии, и это то, что мы сделали вчера со многими другими европейскими странами и союзниками по НАТО, в частности с США", - подчеркнул французский президент.

Со своей стороны канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал сделать все возможное для деэскалации напряженности.

"Необходимо сделать все, чтобы ситуация получила другое развитие... Поэтому мы ждем от России шагов по деэскалации", - сказал Шольц.

"Мы сказали, что военная агрессия, которая поставит территориальную целостность Украины под вопрос, будет иметь последствия и очень высокую цену, мы едины в этом с партнерами по НАТО и Европейскому Союзу", - добавил канцлер ФРГ.

"Мы поддерживаем переговорные форматы - прямой диалог между Россией и США в Женеве, очень поддержали возобновление формата Россия-НАТО, хорошо, что он состоялся", - сказал Шольц. В особенности Германия и Франция поддерживает "нормандский формат", указал он.

Нельзя прекращать работу в нормандском формате, добавил Макрон.

"Я думаю, что никогда нельзя отказываться от этого формата переговоров. Вы правы, что результаты нормандского формата не соответствуют ожиданиям, которые могли быть у Франции и Германии", - сказал президент Франции. По его словам, прекратить работу в таком формате значило бы, что "политические действия больше не рассматриваются (для урегулирования ситуации на востоке Украины – ред.)".

"Поэтому я считаю важным, чтобы мы продолжали неизменно взаимодействовать", - добавил Макрон, говоря о нормандском формате.