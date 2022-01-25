В Белом доме прокомментировали заявления представителей украинской власти об отсутствии угрозы нападения РФ
В Белом доме считают, что действия России на границе Украины, являются агрессивными и могут быть подготовкой к вторжению, несмотря на заявления представителей украинской власти.
Об этом заявила на брифинге представительница Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Никто не может узнать мысли Владимира Путина, российского руководства, но то, что мы видели, - это различные формы подготовки, включая размещение ста тысяч военных на границе, воинственная риторика и другие действия", - сказала она, отвечая на вопрос, согласен ли Вашингтон с заявлением Киева о том, что угроза вторжения из России не является неминуемой.
"Мы бы предпочли путь дипломатии, но мы не можем предугадать мысли Путина, и мы определенно видим агрессивные действия и подготовку к действиям на границе", - добавила представительница Белого дома.
Так она ответила на просьбу прокомментировать заявления представителей украинской власти о том, что на данный момент угрозы российского нападения нет.
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