В Белом доме прокомментировали заявления представителей украинской власти об отсутствии угрозы нападения РФ

В Белом доме считают, что действия России на границе Украины, являются агрессивными и могут быть подготовкой к вторжению, несмотря на заявления представителей украинской власти.

Об этом заявила на брифинге представительница Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Никто не может узнать мысли Владимира Путина, российского руководства, но то, что мы видели, - это различные формы подготовки, включая размещение ста тысяч военных на границе, воинственная риторика и другие действия", - сказала она, отвечая на вопрос, согласен ли Вашингтон с заявлением Киева о том, что угроза вторжения из России не является неминуемой.

"Мы бы предпочли путь дипломатии, но мы не можем предугадать мысли Путина, и мы определенно видим агрессивные действия и подготовку к действиям на границе", - добавила представительница Белого дома.

Так она ответила на просьбу прокомментировать заявления представителей украинской власти о том, что на данный момент угрозы российского нападения нет.

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