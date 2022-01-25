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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Белом доме прокомментировали заявления представителей украинской власти об отсутствии угрозы нападения РФ

В Белом доме прокомментировали заявления представителей украинской власти об отсутствии угрозы нападения РФ

В Белом доме считают, что действия России на границе Украины, являются агрессивными и могут быть подготовкой к вторжению, несмотря на заявления представителей украинской власти.

Об этом заявила на брифинге представительница Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Никто не может узнать мысли Владимира Путина, российского руководства, но то, что мы видели, - это различные формы подготовки, включая размещение ста тысяч военных на границе, воинственная риторика и другие действия", - сказала она, отвечая на вопрос, согласен ли Вашингтон с заявлением Киева о том, что угроза вторжения из России не является неминуемой.

"Мы бы предпочли путь дипломатии, но мы не можем предугадать мысли Путина, и мы определенно видим агрессивные действия и подготовку к действиям на границе", - добавила представительница Белого дома.

Так она ответила на просьбу прокомментировать заявления представителей украинской власти о том, что на данный момент угрозы российского нападения нет.

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Автор: 

россия (96018) США (27043) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+73
та не - они не дебилы - они колаборанты...
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25.01.2022 20:59
+37
Дебіли ті, хто обрав цю гидоту.
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25.01.2022 21:09
+31
та шо в том Белом Доме понимают!?
у зеЛоха и ермака прямая связь с фуйлом кремлевским, а он обещал кловану и своему агенту что "на них лично не нападет"...
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25.01.2022 21:02
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Теперь зекрысу утопят в его же сранье)
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25.01.2022 22:06 Ответить
НАТО начало масштабные учения в Черном море....,и плохая новость для РАБссиянцев США впервые применили в Украине совершенно секретный самолет-разведчик...летал не боясь 24 часа от Крыма до Новороссийска... название нового аппарата кажись SL... Фото есть в ютьбе...,значит уже не секретный...
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25.01.2022 22:12 Ответить
То нехай американці скажуть нашим недолугим правителям що, з американської точки зору, вони на сьогодні не роблять в плані підготовки до відсічі агресору і що терміново варто зробити. Можливо якісь поради наших союзників є сенс озвучити публічно щоб українське громадянське суспільство підсрачником натякнуло уряду і президенту ворушити стегнами.
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25.01.2022 22:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HDsAl3yCsto https://www.youtube.com/watch?v=HDsAl3yCsto


Амери воюють з РФ, Китаєм і Німеччиною.
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25.01.2022 22:27 Ответить
Просто капєц.
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25.01.2022 23:58 Ответить
Цуко...

По ЗЕ хороший крепкий сук и пеньковая веревка уже третий год скучают.
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25.01.2022 22:22 Ответить
А вдрух нє ..? Вдрух он гєрой ?
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25.01.2022 22:28 Ответить
Думаю, Кремль предупредил Ермака, что нападать они не будут, а просто погромыхают железом у наших границ, чтоб у американцев что-то выторговать. Поэтому Зеленский так спокоен. Когда эта договоренность выплывет наружу в будущем (а она выплывет), нашей стране уже никто не будет верить и помогать.
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25.01.2022 22:23 Ответить
Схоже, нам між крапельками в наступній зливі сухими вийти не вдасться.
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26.01.2022 00:01 Ответить
Не фантазируйте!!!!
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26.01.2022 08:44 Ответить
У рыгов в ЗЕленой шкуре задача такая- заделаться под "новые кадры" и чтоб лохторат их выбрал, а они устроят мягкий ватный реванш под громкие сказки "возьмите нас в нато- ах не хотите, ну и не надо". Друзья ЗЕ- портнов, татаров, демченко, ермак, муж Верещучки (который штурмовал Дом профспилок на Майдане) не дадут соврать!
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25.01.2022 22:24 Ответить
Скажу просто, ни на что не намекая.
Аугусто ПИНОЧЕТ -- моу кумир и наш путь !
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25.01.2022 22:25 Ответить
Могли сказати й інакше: "А нащо вам ((баранам)) тоді зброя?"
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25.01.2022 22:27 Ответить
Правильно американцы говорят что лучше перебздеть чем недобздеть. Слуги каломыйского во время чумы пир решили устроить? Полный расслабон. Напоминает сралина накануне втрой мировой когда тот ко скажет что фашисты враги могут напасть называли пораженцем и отправляли в лагеря. Ведь в глазах сралина гитлер был чуть ли не брат…. У бубона сегодня день варенья- агрохимия ему бабло подарил а юзик на рояле играл, а овальная у шеста лтанец утят танцевала…. В данном случае тезис -«на идиотов не обижаются не проходит». Я так чувствую что наши союзники из за нашей власти просто плюнут и скажут выкарабкивайтесь сами украинцы кого выбирали пусть тот и помогает!
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25.01.2022 22:35 Ответить
Зеленський вас купив, продасть і знову "поімєєт"(Паніковський).
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26.01.2022 00:02 Ответить
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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26.01.2022 00:17 Ответить
Вот умеют же люди красиво и в несколько абзацев сказать слово,,дол**"бы
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26.01.2022 02:32 Ответить
... либо у Байдена, либо у Владимира Александоровича есть ренгеновские очки, которыми они просветили голову Ладима Ладимыча. Первый увидел, а второй неувидел "войны"
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26.01.2022 05:14 Ответить
corporal Akkerman , Только есть маленький вопрос , чтобы он не был прокацапский . А если патриот Украины ,то я согласен .Надо было в свое время , оставлять Порошенко, дать ему всю полноту власть ти ,а не критиковать его . Но мы сильны задним умом .
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26.01.2022 09:21 Ответить
Яка вона чемна дипломата, не хотіла просто сказати, що вони ватні довбодятли.
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26.01.2022 14:39 Ответить
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