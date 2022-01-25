РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10804 посетителя онлайн
Новости Война
20 424 136

Байден не намерен и не заинтересован направлять войска в Украину, - Белый дом

Байден не намерен и не заинтересован направлять войска в Украину, - Белый дом

У президента США Джо Байдена нет ни намерений, ни желания направлять войска в Украину. Решение о развертывании войск будет принято совместно с НАТО.

Об этом заявила представительница Белого дома Дженнифер Псаки во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Просто для ясности: президент не имеет ни намерений, ни интереса, ни желания направлять войска в Украину. НАТО было сформировано, чтобы поддерживать наших партнеров и страны на "восточном фланге", и именно на этом мы фокусируемся", - заявила Псаки во время пресс-конференции Белого дома.

Она добавила, что решение о том, будут ли 8,5 тыс. американских военных приведены в боевую готовность раньше и в результате направлены на "восточный фланг", будет приниматься совместно с партнерами по НАТО.

Читайте также: В Белом доме прокомментировали заявления представителей украинской власти об отсутствии угрозы нападения РФ

Автор: 

Байден Джо (2794) США (27043) Псаки Джен (168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
показать весь комментарий
25.01.2022 21:22
+24
показать весь комментарий
25.01.2022 21:26
+19
показать весь комментарий
25.01.2022 21:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Што пішуць у сацсетках расейскія вайскоўцы і іхныя сваякі пра вучэньні ў Беларусі
https://charter97.org/be/news/2022/1/25/452378/

показать весь комментарий
25.01.2022 21:47 Ответить
После афгана американцы десять раз подумают куда и зачем влазить
показать весь комментарий
25.01.2022 21:48 Ответить
А что там с назначением руководителя САП?
показать весь комментарий
25.01.2022 21:51 Ответить
А якби в Україні було стільки нафти, як у Кувейті?
показать весь комментарий
25.01.2022 21:52 Ответить
То хер бы нас выпустили из ссср...даже при ельцыне
показать весь комментарий
25.01.2022 21:59 Ответить
Джо, а на Яворівському полігоні, шо за іхтамнєти постійно перебувають ?!


показать весь комментарий
25.01.2022 21:53 Ответить
Джо, прікаліст! Іх там нєт !


показать весь комментарий
25.01.2022 21:55 Ответить
Всех 18?
показать весь комментарий
25.01.2022 21:59 Ответить
Велика подяка ( щиро) американцям, великобританцям, канадійцям тільки за те, що вони просто Є!
Ви тільки снаряди та патрони підносьте.
А воювати, з Божою ласкою та поміччю, вже довірте НАМ!
показать весь комментарий
25.01.2022 21:59 Ответить
Зачем печатать новость в переводе
для российской аудитории Интерфакса?
показать весь комментарий
25.01.2022 21:59 Ответить
ЭЭЭ!!! А санкции из ада! А ПутинПриМнеПрезидентомДолгоНеПобудет! Байденята, але! Че происходит?
показать весь комментарий
25.01.2022 21:59 Ответить
Это он россиян успокаивает. Только в этом есть смысл долдонить, как попугай, одно и то же. Столтенберг, фрицы, итальянцы и французы, все понятно, хватит истерик.
показать весь комментарий
25.01.2022 22:00 Ответить
Оружие дают.а мы с кацапо-фашистами сами разберемся
показать весь комментарий
25.01.2022 22:00 Ответить
ничтожный человечишко, который считал, что на рояле играют членом, абсолютно никому ничего не должен, когда он вдруг решил, что разведке пора готовиться к наступлению ... особенно теперь, когда он вот уж как 2.5 года выбран тупыми мудаками играть роль "реЗЕдента" ...
показать весь комментарий
25.01.2022 22:02 Ответить
Поверьте что для кацапов было бы лучше если они столкнутся с американцами а не бендеровцами которые голыми руками у них кадыки вырывать будут.
показать весь комментарий
25.01.2022 22:03 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 22:13 Ответить
Лять... Мне, как простому обывателю, военному пенсионеру, вообще ничего не понятно: 1. У правительства, если этот сброд клоунов можно так назвать, НЕТ стратегии территориальной обороны, кроме охотничих ружей. 2. Никто не озаботился призвывом резерва, где и шо я в этом случае - военкомат молчит, а враг на пороге, а я в ***** куда идти и какие вилы и сапки брать. 3. Если клоуны дороги строят, а я до последнего не знаю шо делать, то шо амерам базарить ?! Они не намерены и не заинтересованы.... А я намерен и заинтересован, но Резников говорит - точи сапку, лопату, а джавелины еще растаможку пройдут, а ты ружжо берданку пока оформи... То я лять бак заправлю, и на Польшу семью повезу в случае чего, а Резников хай берданками, без меня уж, звиняйте...
показать весь комментарий
25.01.2022 22:14 Ответить
В "случає чєво" Польща перша закриє кордони з Україною. Ніхто нікуди в цей раз не здрисне, і не мрійте.
показать весь комментарий
26.01.2022 10:39 Ответить
Потому как Украина это просто геополитическая игрушка для США, а не стратегический рубеж.
показать весь комментарий
25.01.2022 22:21 Ответить
Подобные страны вовсе не игрушки и очень даже перспективные просто их сложно полностью оторвать из ада маланского пролетариата вооружённого ядерным оружием ,но однажды надо это сделать ,подобное было при Рэйгане ,Тетчер и мужичке с пятном на лбу разрушен СЭВ был , теперь вторая фаза
показать весь комментарий
25.01.2022 22:45 Ответить
СЕруСєр розвалили самі кацапи й розпустили брехню що то зробила Америка. Не првторюйте кацапську брехню.
показать весь комментарий
25.01.2022 23:14 Ответить
пнх кацап...
показать весь комментарий
25.01.2022 22:46 Ответить
пнх вышивата
показать весь комментарий
25.01.2022 23:59 Ответить
Смысл геополитики в том чтобы побеждать врагов не измазавшись в крови и грязи.
показать весь комментарий
25.01.2022 22:41 Ответить
Навчились таки у московитів.... "настамнєт" .... молодці.
показать весь комментарий
25.01.2022 23:15 Ответить
Ми проголосували за мир 73% Хто впишеться? Хочемо свободи? То мусимо підтримати оборонку, як підтримує Ізраїль
показать весь комментарий
26.01.2022 04:46 Ответить
Они думают украинцы будут 10 лет прыгать по развалинам Киева с ихними Джавелинами и Стингерами. Как моджахеды прыгали в Афгане, про которых амеры забыли как тока Советы вывели войска. Ага, щас.
показать весь комментарий
26.01.2022 05:37 Ответить
Они об этом вообще не думают,продали тебе джавелин и крутись как хочешь.
показать весь комментарий
26.01.2022 07:07 Ответить
Передали безкоштовно, а не продали. Кацапе, міняй методичку)))
показать весь комментарий
26.01.2022 10:40 Ответить
Такое ощущение, будто раньше Байден заявлял что-то иное. Меня другое интересует. Тут недавно постили видео, где украинцы из канадийской диаспоры пели "ми за Україну підем воювати". Так вот он, шанс, не только для канадийской, но и американской и еще многих украинских диаспор за рубежом доказать свой патриотизм не на словах.
Когда Израиль начинает очередную войну, то представители еврейской диаспоры летят со всех уголков мира, чтоб принять в ней участие. Неужели у нас все закончится песнями?
показать весь комментарий
26.01.2022 06:29 Ответить
Могут тебе смс отправить "Мысленно вместе".
показать весь комментарий
26.01.2022 07:04 Ответить
украинцы еще будут пытаться сделать мост дружбы, взявшись за руки, через Керченскую протоку и Крымский перешеек.
показать весь комментарий
26.01.2022 08:43 Ответить
Ти вже в армії чи теробороні? Чи сидиш біля компа і чекаєш канадців?)))
показать весь комментарий
26.01.2022 10:42 Ответить
Я в апреле 14-го в числе первых в АТО пошел!!! И был там аж до вторых минских, в самое страшное время, если что. И еще пойду, как только прикажут, потому что значусь в списках и регулярно прохожу подготовку. Так что, если меня уколоть хотел, то мимо. В отличие от канадских украинцев, я за Украину готов воевать не только в песнях
показать весь комментарий
26.01.2022 13:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 