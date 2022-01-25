Байден не намерен и не заинтересован направлять войска в Украину, - Белый дом

У президента США Джо Байдена нет ни намерений, ни желания направлять войска в Украину. Решение о развертывании войск будет принято совместно с НАТО.

Об этом заявила представительница Белого дома Дженнифер Псаки во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Просто для ясности: президент не имеет ни намерений, ни интереса, ни желания направлять войска в Украину. НАТО было сформировано, чтобы поддерживать наших партнеров и страны на "восточном фланге", и именно на этом мы фокусируемся", - заявила Псаки во время пресс-конференции Белого дома.

Она добавила, что решение о том, будут ли 8,5 тыс. американских военных приведены в боевую готовность раньше и в результате направлены на "восточный фланг", будет приниматься совместно с партнерами по НАТО.

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