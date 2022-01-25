На встрече советников "нормандской четверки" хотят определить дату переговоров Украины с сепаратистами, - СМИ
По данным агентства dpa, на встрече политических советников лидеров "нормандской четверки" могут говорить о дате переговоров Украины с сепаратистами о статусе Донбасса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW
В ходе консультаций, в частности, "хотят определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса", сообщает dpa со ссылкой на источники в Елисейском дворце 25 января.
До сих пор Украина официально отклоняла любые инициативы по переговорам с представителями самопровозглашенных "республик" на Донбассе. Киев видит за столом переговоров только РФ как сторону конфликта.
Также, как отмечает dpa, во время переговоров советников в Париже речь пойдет о "гуманитарных мерах и соображениях о будущем Украины".
Напомним, политические советники лидеров "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России должны встретиться в среду, 26 января, в Париже.
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11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей
1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня .
2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами ( начинаем колотится в истерике на тему "той стороны").
3.Мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжёлых вооружений со стороны ОБСЕ.
4. Начало диалога о модальностях проведения местных выборов. Принятие Верховной радой Украины постановления с указанием территории, на которую распространяется особый режим, в соответствии с данным законом на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года.
Ни слова про обязаности рашки.
п.1 Прекращение огня.
п.2 вывод иностранных войск.
п.3. Разоружение незаконных вооруженных формирований..
дальше по списку
5. Принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте.
6. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».
8. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования
И вишенка на торт.
Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:
освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
право на языковое самоопределение;
участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.
И самое главное, что там про обязательства со стороны рассеи? Ась? Поднимите мне веки.
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
воювати доведеться на два фронти.....
Думается мне что этот "вброс" является предупреждением ОПе и Зе. Представим себе что таки на банковой решили таки договариваться с боевиками и слить Украину под хотелки ***** по его же схеме. Не все в ОПе предатели и коллаборанты. Прошла утечка. И с запада тут же последовал сигнал "мы в курсе ваших планов. мы все видим". В результате что сейчас произошло - зеленые опять в цуцванге. если они таки хотели согласовывать с кацапами те самые 10 шагов и переговоры с орками то теперь сделать тайно так чтобы поставить украинское общество перед фактом не получится. Уже не получится придумать какое нибудь страшное пояснение этого факта. Да и дату ли переговоров планировали (может быть) обсуждать?
Просто представьте себе такую схему :
1. в некий "день Ч" в лугандоне происходит масштабная катастрофа (химия или металлургия - не важно). в этом обвиняются украинские ССО и кацапня получает повод ввести войска. Начинается эскалация и практически открытый конфликт.
2. И вот тут то и возникает на экранах вавий который поясняет всем что "нам надо им пояснить! это не мы! нам надо потушить конфликт! давайте поговорим с ними".
Возможно такое? да легко. мало того - это как бы логично. А теперь подумайте - надо ли согласовать между собой ту самую дату "локального армагедона"? конечно да. надо сделать так чтобы это были точно не выходные и точно никаких акций в Киеве бы не планировалось.
Штаты и Бриты просто дают понять - мы в курсе. В эту схему укладывается накачка оружием которая случилась за последнюю неделю. Почему то год назад орки тоже бродили по границам Украины но такой реакции запада небыло. Ультиматум ***** мог конечно повлиять на степень "озабоченности" запада но не настолько чтобы снять с тормозов военные поставки в Украину.
Так что - сохраняем спокойствие и чистим пулемет.