На встрече советников "нормандской четверки" хотят определить дату переговоров Украины с сепаратистами, - СМИ

По данным агентства dpa, на встрече политических советников лидеров "нормандской четверки" могут говорить о дате переговоров Украины с сепаратистами о статусе Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW

В ходе консультаций, в частности, "хотят определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса", сообщает dpa со ссылкой на источники в Елисейском дворце 25 января.

До сих пор Украина официально отклоняла любые инициативы по переговорам с представителями самопровозглашенных "республик" на Донбассе. Киев видит за столом переговоров только РФ как сторону конфликта.

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Также, как отмечает dpa, во время переговоров советников в Париже речь пойдет о "гуманитарных мерах и соображениях о будущем Украины".

Напомним, политические советники лидеров "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России должны встретиться в среду, 26 января, в Париже.