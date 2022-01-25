РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10910 посетителей онлайн
Новости Нормандские переговоры
36 314 252

На встрече советников "нормандской четверки" хотят определить дату переговоров Украины с сепаратистами, - СМИ

На встрече советников

По данным агентства dpa, на встрече политических советников лидеров "нормандской четверки" могут говорить о дате переговоров Украины с сепаратистами о статусе Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW

В ходе консультаций, в частности, "хотят определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса", сообщает dpa со ссылкой на источники в Елисейском дворце 25 января.

До сих пор Украина официально отклоняла любые инициативы по переговорам с представителями самопровозглашенных "республик" на Донбассе. Киев видит за столом переговоров только РФ как сторону конфликта.

Читайте также: Во время визитов в Киев и Москву попытаюсь снова вдохнуть жизнь в "нормандский процесс", - глава МИД Германии Бербок

Также, как отмечает dpa, во время переговоров советников в Париже речь пойдет о "гуманитарных мерах и соображениях о будущем Украины".

Напомним, политические советники лидеров "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России должны встретиться в среду, 26 января, в Париже.

Автор: 

Франция (3539) Донбасс (26956) нормандская четверка (1596)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+72
Ублюдок хочет легализовать террористов!
Мир любой ценой, как этот выродок говорит, даже отдав Украину!
показать весь комментарий
25.01.2022 22:06
+51
прямые переговоры с террористами - цель зеленского, ермака и путина...
междуусобчик, чтобы договорится сойтись интересами посередине Украины.
показать весь комментарий
25.01.2022 22:20
+39
Зрада
показать весь комментарий
25.01.2022 22:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Фопы были ширмой занимали место перед банковой...
показать весь комментарий
25.01.2022 23:27 Ответить
100% бабЮля помогает.
показать весь комментарий
26.01.2022 00:30 Ответить
Тобто, Україна починає сама розбиратися у своєму внутрішньому конфлікті, де повбивали один одного 20 тис. українців, а з РФ знімаються міжнародні санкції за агресію проти України, а може ще й запропонують допомогу російських "миротворців" на лінію розмежування, щоб українці самі себе зовсім не повбивали. Так я розумію, можна далі у спортзалі, Буковелі чи Омані радуватися життю?
показать весь комментарий
25.01.2022 23:28 Ответить
Напомните мне, 10 пунктам Минских соглашений и Нормандскому формату, альтернативы, как говорил величайший полководец, дипломат и кондитер, все еще нет?
показать весь комментарий
25.01.2022 23:37 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 и вроде там есть пункт 10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп. А выборы идут аж 12 пунктом.
показать весь комментарий
25.01.2022 23:49 Ответить
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11
11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей
показать весь комментарий
26.01.2022 00:08 Ответить
А где пункты с 1 по 8. Уже выполнены?
показать весь комментарий
26.01.2022 00:15 Ответить
Расскажтье лучше, что там про обязательста расейки? Ась?
показать весь комментарий
26.01.2022 00:22 Ответить
Рабинович, обязательства кацапии в пунктах с 1 по 3 как минимум.
показать весь комментарий
26.01.2022 08:36 Ответить
Читай внимательно, знаток хренов.
1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня .
2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами ( начинаем колотится в истерике на тему "той стороны").
3.Мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжёлых вооружений со стороны ОБСЕ.
4. Начало диалога о модальностях проведения местных выборов. Принятие Верховной радой Украины постановления с указанием территории, на которую распространяется особый режим, в соответствии с данным законом на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года.
Ни слова про обязаности рашки.
показать весь комментарий
26.01.2022 20:16 Ответить
Але якщо бойові формування ОРДЛО стають законними, то ноу проблем . Можна не заморачуватись
показать весь комментарий
25.01.2022 23:51 Ответить
Нет.
п.1 Прекращение огня.
п.2 вывод иностранных войск.
п.3. Разоружение незаконных вооруженных формирований..

дальше по списку
показать весь комментарий
26.01.2022 00:00 Ответить
А дальше по списку интересное.
5. Принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте.
6. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».
8. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования
И вишенка на торт.
Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:

освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
право на языковое самоопределение;
участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.

И самое главное, что там про обязательства со стороны рассеи? Ась? Поднимите мне веки.
показать весь комментарий
26.01.2022 00:15 Ответить
А по п.5 тех кто сбивал малазийский Боинг тоже нельзя преследовать?
показать весь комментарий
26.01.2022 00:17 Ответить
Вы хотите под дулами ваших танков на оккупированой вами территории выполнения Украиной ваших хотелок, так не выйдет.
показать весь комментарий
26.01.2022 00:19 Ответить
Это вопросы к авторам и убдюдкам 7 лет кукарекающим, что "минску альтернативы нет". Я последовательный противник минского договорняка.
показать весь комментарий
26.01.2022 00:26 Ответить
та то понятно, ты в окопе под Иловайском как раз и был против)))) такое быдло как ты в уже первую мобилизацию срулило на мацкву подметать мирные улицы рАдноЙ столицы.
показать весь комментарий
26.01.2022 00:33 Ответить
Кондитер спас Украину, будь у власти тогда ЗЕторчек,даже страшно представить.
показать весь комментарий
26.01.2022 08:13 Ответить
А какие полномочия у завхоза в этом плане?
показать весь комментарий
25.01.2022 23:44 Ответить
Суки зеленые!!!! Всё-таки продали Украину!!!
показать весь комментарий
25.01.2022 23:45 Ответить
зЕ И еРМАК_КОЗЫРЬ_МИХАЙЛОВ_ЛОЛИТА_ АГЕНТЫ РУSSНИ!!! МРАЗИ!

26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
показать весь комментарий
26.01.2022 00:16 Ответить
падли зелені
показать весь комментарий
26.01.2022 00:30 Ответить
патріоти, гуртуймося, вступаємо у тероборону, одержуємо зброю та набої

воювати доведеться на два фронти.....
показать весь комментарий
26.01.2022 00:34 Ответить
Нацгвардия передушит! Не зря их снабжали по первому. ВСУ не встрянут. Возьмут склады под охрану...дальше стругайте рогатки!
показать весь комментарий
26.01.2022 07:10 Ответить
Пашли нах. Жабоеды с фрицами в открытую топят за сотрудничество с Рашкой и за уничтожение Украины. Война бы давно уже закончилась если бы не украинские предатели которые постоянно ездят на перговоры с окупантами и обнадеживают их что Украина вот-вот сдастся нужно только посильнее на нее надавить
показать весь комментарий
26.01.2022 00:35 Ответить
Война не закончится ещё очень долгое время. Пока у Украины есть силы обороняться и нет атаковать.
показать весь комментарий
26.01.2022 01:05 Ответить
Все кто будет вести переговоры с т.з. Нормандской четверкой (нашими врагами) - тут же считать предателями Украины и которые будут подлежать ликвидации без суда и следствия !!! *********
показать весь комментарий
26.01.2022 00:38 Ответить
Жабоеды с кацапами, сепарами и фрицами будут обговаривать будущее Украины? Вы там вообще ***бнулись? А украинцев уже никто не спрашивает? Не будет никакого будущего у Украины если вы сядете с террористами обговаривать федерализацию Украины. Потому что именно ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ которую Х***ло пропихивает прекратит существование Украины как независомого унитарного государства.
показать весь комментарий
26.01.2022 00:42 Ответить
Видимо по етому мразь Зеленая и успокаивает что войны не будет потому что решило сдать Украину и украинский народ с потрохами без войны.
показать весь комментарий
26.01.2022 00:48 Ответить
Да идите вы нахрен. Если ето правда то ета власть подлежит уничтожению как предатели и пособники окупантов.
показать весь комментарий
26.01.2022 01:00 Ответить
Дерьмак и его кремлевская шобла хочет в Украине действительно разжечь гражданскую войну на потеху *****? Никто не потерпит никакого особого статуса ни дамбасу ни росийским боевикам
показать весь комментарий
26.01.2022 01:05 Ответить
Так ось для чого зеленський хоче посадити Порошенко
показать весь комментарий
26.01.2022 02:13 Ответить
А що там з ними 'переговорювати'? Вони хочуть вбити нас, ми захищаємось у відповідь і хочемо вбити їх... Ось і всі переговори!
показать весь комментарий
26.01.2022 02:17 Ответить
Хм, в ДВ написали без пруфов, чисто голый текст. Я не думаю что зеля самоубийца настолько
показать весь комментарий
26.01.2022 02:23 Ответить
члены делегации ОРДЛО будут как на подбор гражданами России, такого еще не было, даже диктаторы такой вольности не допускали. Если Ермаку не зазорно вести такие переговоры, то пусть он предявит свой российский паспорт и все там будут как на подбор иноагентами по отношению к Украине
показать весь комментарий
26.01.2022 03:02 Ответить
Какие переговоры с сепарами пердака и зелёного наркомана на пал
показать весь комментарий
26.01.2022 05:20 Ответить
Про що розмовляти? Або звільняти територію від кацапів,або відмовлятися від неї .
показать весь комментарий
26.01.2022 06:22 Ответить
хотят определить дату переговоров Украины с сепаратистами, Если так вопрос стоит, то вначале в Украине нужно принять закон про коллаборантов. За 8лет оккупации, московская Орда с украинцев сделала сепаратистов,а потом сделала их гражданами Московии и теперь разыгрывают комедию с Гражданской войной,а слабая украинская власть "Слуг народа" на это клюёт
показать весь комментарий
26.01.2022 06:31 Ответить
Вона не клює, а ********.
показать весь комментарий
26.01.2022 07:21 Ответить
Які там можуть бути "сепаратисти" з російськими паспортами!
показать весь комментарий
26.01.2022 07:20 Ответить
Я тут покрутил в голове эту новость и вот к какому выводу пришел (чисто мое мнение)

Думается мне что этот "вброс" является предупреждением ОПе и Зе. Представим себе что таки на банковой решили таки договариваться с боевиками и слить Украину под хотелки ***** по его же схеме. Не все в ОПе предатели и коллаборанты. Прошла утечка. И с запада тут же последовал сигнал "мы в курсе ваших планов. мы все видим". В результате что сейчас произошло - зеленые опять в цуцванге. если они таки хотели согласовывать с кацапами те самые 10 шагов и переговоры с орками то теперь сделать тайно так чтобы поставить украинское общество перед фактом не получится. Уже не получится придумать какое нибудь страшное пояснение этого факта. Да и дату ли переговоров планировали (может быть) обсуждать?
Просто представьте себе такую схему :
1. в некий "день Ч" в лугандоне происходит масштабная катастрофа (химия или металлургия - не важно). в этом обвиняются украинские ССО и кацапня получает повод ввести войска. Начинается эскалация и практически открытый конфликт.
2. И вот тут то и возникает на экранах вавий который поясняет всем что "нам надо им пояснить! это не мы! нам надо потушить конфликт! давайте поговорим с ними".
Возможно такое? да легко. мало того - это как бы логично. А теперь подумайте - надо ли согласовать между собой ту самую дату "локального армагедона"? конечно да. надо сделать так чтобы это были точно не выходные и точно никаких акций в Киеве бы не планировалось.

Штаты и Бриты просто дают понять - мы в курсе. В эту схему укладывается накачка оружием которая случилась за последнюю неделю. Почему то год назад орки тоже бродили по границам Украины но такой реакции запада небыло. Ультиматум ***** мог конечно повлиять на степень "озабоченности" запада но не настолько чтобы снять с тормозов военные поставки в Украину.

Так что - сохраняем спокойствие и чистим пулемет.
показать весь комментарий
26.01.2022 07:22 Ответить
це все зрозуміло, але не зрозуміло чому мовчать ЗСУ, їх влаштовує зрада??
показать весь комментарий
26.01.2022 07:41 Ответить
Москальское быдло назвали сепаратистами...,коллаборанты...ссученое племя Шариковых КГБного Шизоида построившие концлагерь...,типа Ю.Асетия с Абхазией....на большее ума НОЛЬ...
показать весь комментарий
26.01.2022 07:41 Ответить
дЕрмак из Парижа может попасть в Ростов...если что то подпишет не в те ворота...,Фишка в том ...кто будет выполнять то дерьмо и фантазии дЕрмака?
показать весь комментарий
26.01.2022 07:44 Ответить
Приехали.Если власть на это пойдет,то она автоматом признает лднр.
показать весь комментарий
26.01.2022 08:00 Ответить
Да ладно, хуже не будет. Ну может зеля еще Крым росийским признает. Снимет видосик и все будет хорошо
показать весь комментарий
26.01.2022 12:35 Ответить
Страница 3 из 3
 
 