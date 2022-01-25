Американский самолет, доставивший в Украину оружие, обходил воздушное пространство Германии. КАРТА
Специальный рейс из США, доставивший сегодня в Украину очередную партию военной помощи, по пути следования облетел воздушное пространство Германии.
Это подтверждается сервисом Flightradar24, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Американский борт выбрал практически идентичный маршрут тому, который на прошлой неделе использовали два борта Соединенного Королевства также облетавшие германское воздушное пространство при доставке оружия в Украину.
Тогда маршрут британских самолетов вызвал дискуссию о том, закрывала ли Германия свое воздушное пространство, учитывая позицию немецкого правительства о запрете поставок вооружений Украине. На следующий день Министерство обороны Великобритании дало разъяснения на этот счет заявив, что Германия не закрывала свое воздушное пространство, а все дело в том, что Британия не обращалась к Германии с просьбой разрешить пролет над ее территорией.
Сегодня американский борт с ракетами Javelin для украинской армии также целенаправленно облетел территорию Германии. Связан ли данный логистический алогизм с желанием США и Великобритании наглядно продемонстрировать Германии, что ключевые союзники Украины не согласны с позицией Берлина по Украине, пока неизвестно.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает политику прошлой власти по поводу непредоставления Украине вооружения.
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или ярый защитник нацистов?
или очи повылазыло...
тошнит уже от брехливой гадости.
Не верить своим глазам?
Оправдания не убедительнее, чем у Подоляка.
тупой или на работе у фёдорова?
якщо справді пряма лінія,то більшість маршруту мала би бути під землею...
Сам почитай о видах карт, проекций и компенсации искажений.
https://www.google.com.ua/maps/dir/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD,+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F,+%D0%A1%D0%A8%D0%90/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@38.8058141,-58.8411012,3z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x89b7c6de5af6e45b:0xc2524522d4885d2a!2m2!1d-77.0368707!2d38.9071923!1m5!1m1!1s0x40d4cf4ee15a4505:0x764931d2170146fe!2m2!1d30.5234!2d50.4501!3e4?hl=ru гугль вам в помощь.
это поняли все,кому нужно...
Під час консультацій, зокрема, "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу", повідомляє dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.
Донині Україна офіційно відхиляла будь-які ініціативи щодо перемовин з представниками самопроголошених "республік" на Донбасі. Київ бачить за столом переговорів лише РФ як сторону конфлікту.
Також, як зазначає dpa, під час переговорів радників у Парижі йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".
💥ЧЕРВОНА ЛIНIЯ💥
ЖОДНИХ ПЕРЕМОВИН З МАРІОНЕТКАМИ МОСКВИ В БУДЬ-ЯКИХ ФОРМАТАХ ТА УМОВАХ.
Все iнше - державна зрада.
А почему бы и нет?
"Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу", - привел журналист комментарий британского министерства.
В то же время в ведомстве не стали отвечать на вопрос, почему Королевские ВВС Британии облетели Германию и решили не использовать ее воздушное пространство, чтобы лететь в Украину кратчайшим путем.
**** - брехуны...
И кстати, американцы по гордости за свои паспорта равны немцам, шо те, шо другие - капец какие зазнайки.
Бідна моя країна.
Кацапи, їх сателіти та фсбшний дерьмак.
!
-Гидують.
-Гидують.
-Они обходят воздушное пространство Германии, сэр.
-Но почему?
-Брезгуют, сэр.
І стільки розказував про європейських партнерів.
26.01.22