Американский самолет, доставивший в Украину оружие, обходил воздушное пространство Германии. КАРТА

Специальный рейс из США, доставивший сегодня в Украину очередную партию военной помощи, по пути следования облетел воздушное пространство Германии.

Это подтверждается сервисом Flightradar24, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Американский борт выбрал практически идентичный маршрут тому, который на прошлой неделе использовали два борта Соединенного Королевства также облетавшие германское воздушное пространство при доставке оружия в Украину.

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Тогда маршрут британских самолетов вызвал дискуссию о том, закрывала ли Германия свое воздушное пространство, учитывая позицию немецкого правительства о запрете поставок вооружений Украине. На следующий день Министерство обороны Великобритании дало разъяснения на этот счет заявив, что Германия не закрывала свое воздушное пространство, а все дело в том, что Британия не обращалась к Германии с просьбой разрешить пролет над ее территорией.

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Сегодня американский борт с ракетами Javelin для украинской армии также целенаправленно облетел территорию Германии. Связан ли данный логистический алогизм с желанием США и Великобритании наглядно продемонстрировать Германии, что ключевые союзники Украины не согласны с позицией Берлина по Украине, пока неизвестно.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает политику прошлой власти по поводу непредоставления Украине вооружения.