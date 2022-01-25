Зеленский больше заинтересован в твиттер-войнах с американскими лидерами, чем в защите своей страны, - сенатор США Мерфи

Сенатор-демократ Крис Мерфи раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что он осмелился возразить в твиттере президенту США Джо Байдену.

Свою позицию Мерфи озвучил в эфире телеканала CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер телеведущей Кристианы Аманпур.

"Меня беспокоит, что иногда президент Зеленский кажется более заинтересован в твиттер-войнах с американскими лидерами, чем убедиться, что его страна защищена", - заявил сенатор.

Он добавил, что президент США Байден и вся кого дипломатическая команда работают, чтобы оградить Украину от вторжения.

Твит президента Зеленского, так возмутивший сенатора Мерфи, звучит следующим образом: "Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великого государства Украина".

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