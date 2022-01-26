Главные новости 25 января: Зеленский и Резников уверяют, что все хорошо, помощь от США и партнеров

Президент и министр обороны просят украинцев не поддаваться панике, США направили Украине 300 "Джавелинов", а вот войска не будут отправлять, за порядком на дорогах будут следить "фантомы" - главные новости 25 января.

Зеленский и Резников уверяют, что все хорошо

Президент записал видеообращение к украинцам, где убеждает их мыслить критически и не поддаваться панике. "Не бойтесь интернета! Пусть интернет боится нас" – призвал главнокомандующий.

Также глава государства изменил мнение о вероятности оккупации Харькова. "Не будет никогда оккупированным! Никогда!!! Потому что Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми!!!" – пишет теперь Зеленский в комментариях в Instagram.

Министр обороны Алексей Резников утверждает, что "тревожные чемоданы" украинцам не нужны. "Максимум, держите при себе необходимые вещи, если ваш ребенок где-нибудь упадет и набьет синяки. Возьмите купите ему йоду, не более того", - посоветовал министр.

США не будут отправлять войска в Украину

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "У президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания направлять войска в Украину", - сказала она.

В то же время Байден рассматривает возможность в случае вторжения ввести санкции лично против президента РФ Путина.

А еще Украина получила от США 300 ПТРК Javelin. На пути в Киев самолет с ними обходил воздушное пространство Германии.

В целом объем помощи партнеров по вооружению, который сейчас получает Украина, является самым большим за последние пять лет.

Международная помощь и не очень

Чехия заявила, что в случае запроса Киева рассмотрит отправку военных в Украину. Хорватия сказала, что не только не будет помогать, но и отзовет в случае вторжения РФ своих солдат из НАТО. За это президент Хорватии Миланович уже попал на Миротворец.

Неожиданная помощь пришла от белорусских партизан. Киберпартизан. Они взломали сервера своей железной дороги, чтобы остановить перебрасывание российских войск.

56% украинцев готовы стать в ряды территориальной обороны

Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского института будущего. Не готовы на такой шаг – 44% респондентов.

ФЛП-протестующие пытались прорваться в Раду

Митинг закончился беспорядками. Ранения получили, по официальным данным, трое протестующих и 18 полицейских. В сети писали, что один из участников акции умер, но оказалось, что это неправда. Полиция открыла два уголовных дела.

Нардеп Дмитрук устроил драку в горсовете Одессы

Бывший "слуга народа", а ныне член МФО "Разумная политика" посетил заседание земельной комиссии Одесского горсовета. Пришел не один, а с помощниками. Дрался и бегал по столам. Результат – 10 пострадавших, двое из которых в больнице, одно уголовное дело о хулиганстве и возмущенные призывы генпрокурора "иметь совесть".

За порядком на дорогах будут следить "фантомы"

Полицейские автомобили с системой "Фантом" начинают дежурство на дорогах Украины. Распознать их снаружи невозможно. Нарушения они фиксируют в обоих направлениях движения.