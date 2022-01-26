США проинформировали Украину о содержании ответа России о "гарантиях безопасности", - Госдепартамент
США учли позицию Украины относительно российских предложений в сфере безопасности и сообщили украинским властям о содержании ответов на ультиматумы РФ.
Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Мы не только проинформировали их… но и специально спрашивали их мнение и включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет", — заявил он.
При этом представитель Госдепа отметил, что США пока не передали свой ответ России, однако он, по словам Прайса, "не удивит Москву".
"Ответ еще не был передан Москве. Но как только он будет отправлен, мы сообщим", — заметил он.
Письменные ответы на предложения россиян в США не намерены публиковать. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на этот счет ранее пояснила, что такие документы являются частью переговоров и их обычно не обнародуют.
Ожидается, что американская сторона ответит письменно на этой неделе параллельно с предложениями НАТО.
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ПНХ ...
Ну а як пр кацапські це перекладається знають всі 🙂
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https://www.youtube.com/watch?v=ZjnGB_Y0aBg&lc=UgyarlqfpYsjwyb9ofB4AaABAg 14 godzin temu
Живу в Гомельской области, ходил смотреть на технику которую пригнали, полный хлам 60-х годов который тупо не заведется перед нападением, Украина может спать спокойно.
но думаю, что там могут быть желающие
https://www.dw.com/uk/na-zustrichi-radnykiv-normandskoi-chetvirky-vyznachyty-datu-perehovoriv-ukrainy-z-separatystamy-zmi/a-60552828
Терористів і окупантів потрібно знищувати фізично , а не вести з ними
переговори 😡
2. Вне зависимости, что там будет написано, Лавров и Путин будут цитировать из ответа вообще все, что их больная фантазия нарисует. Пример - как они цитировали Будапештский меморандум.