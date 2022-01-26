США проинформировали Украину о содержании ответа России о "гарантиях безопасности", - Госдепартамент

США учли позицию Украины относительно российских предложений в сфере безопасности и сообщили украинским властям о содержании ответов на ультиматумы РФ.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Мы не только проинформировали их… но и специально спрашивали их мнение и включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет", — заявил он.

При этом представитель Госдепа отметил, что США пока не передали свой ответ России, однако он, по словам Прайса, "не удивит Москву".

"Ответ еще не был передан Москве. Но как только он будет отправлен, мы сообщим", — заметил он.

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Письменные ответы на предложения россиян в США не намерены публиковать. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на этот счет ранее пояснила, что такие документы являются частью переговоров и их обычно не обнародуют.

Ожидается, что американская сторона ответит письменно на этой неделе параллельно с предложениями НАТО.