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Новости Агрессия России против Украины Война
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США проинформировали Украину о содержании ответа России о "гарантиях безопасности", - Госдепартамент

США проинформировали Украину о содержании ответа России о

США учли позицию Украины относительно российских предложений в сфере безопасности и сообщили украинским властям о содержании ответов на ультиматумы РФ.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Мы не только проинформировали их… но и специально спрашивали их мнение и включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет", — заявил он.

При этом представитель Госдепа отметил, что США пока не передали свой ответ России, однако он, по словам Прайса, "не удивит Москву".

"Ответ еще не был передан Москве. Но как только он будет отправлен, мы сообщим", — заметил он.

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Письменные ответы на предложения россиян в США не намерены публиковать. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на этот счет ранее пояснила, что такие документы являются частью переговоров и их обычно не обнародуют.

Ожидается, что американская сторона ответит письменно на этой неделе параллельно с предложениями НАТО.

Автор: 

Госдепартамент США (1848) россия (96038) США (27055) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+31
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26.01.2022 00:03
+25
ермак уже маляву в кремль настрочил
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26.01.2022 00:03
+25
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26.01.2022 00:24
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ермак уже маляву в кремль настрочил
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26.01.2022 00:03 Ответить
він подзвонив...
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26.01.2022 00:04 Ответить
гипс снимают...
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26.01.2022 00:05 Ответить
Цирк 🤡 🐲🎪 заканчивается ! Клоунарий ПРОДАЛ Украину ВРАГУ ! Осталось закрепить на бумаге капитуляцию ,что д'ерьмак и сделает сегодня в Париже
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26.01.2022 08:57 Ответить
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26.01.2022 00:03 Ответить
Там дуже коротко !
ПНХ ...
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26.01.2022 00:03 Ответить
По українські ця відповідь кацапам повинна звучать як, нехай щастить
Ну а як пр кацапські це перекладається знають всі 🙂
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26.01.2022 00:05 Ответить
ЧЕГО МОСКВА УЖЕ ЗВОНИТ В СВОИ КОЛОКОЛА ...!?)
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26.01.2022 00:09 Ответить
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26.01.2022 00:09 Ответить
ХЙЛО ПУТИН ТЕБЕ УЖЕ НИКТО НИЧЕГО НЕ ПРОСТИТ В МИРЕ !!!
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26.01.2022 00:11 Ответить
Обдолбанный ВЕРХОВНЫЙ все ПОРЕШАЛ - в Багдаде все "спокойно
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26.01.2022 08:59 Ответить
Не надо шлепать большим шрифтом, там все без него решили.
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26.01.2022 10:12 Ответить
из сети

https://www.youtube.com/channel/UCsCBMOa5iAxmK-HrodRKYZg Жыве Беларусь
https://www.youtube.com/watch?v=ZjnGB_Y0aBg&lc=UgyarlqfpYsjwyb9ofB4AaABAg 14 godzin temu

Живу в Гомельской области, ходил смотреть на технику которую пригнали, полный хлам 60-х годов который тупо не заведется перед нападением, Украина может спать спокойно.
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26.01.2022 00:19 Ответить
А горить вона нормально? Може щось підпали на пробу і нам розповіси потім.
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26.01.2022 00:36 Ответить
это я в сети нашел, я не с беларуси
но думаю, что там могут быть желающие
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26.01.2022 00:41 Ответить
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26.01.2022 00:24 Ответить
то не воду пили, то скумбрію їли
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26.01.2022 00:40 Ответить
из за короновируса много кто набрал за прошлый Год - не надо придератся ...
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26.01.2022 00:41 Ответить
Отмазка 100lvl. Вопросов нет)
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26.01.2022 08:46 Ответить
Морди від'іла ця парочка на державних харчах , хоть пацюків бий
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26.01.2022 00:44 Ответить
ты че дебил - у него денег было достаточно что бы жрать как хочется - зачем писать такой оголтелый бред ...
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26.01.2022 18:03 Ответить
🐖🐖🐖🦫🦫🐲🐁 🤑🤑🤮🤮
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26.01.2022 09:01 Ответить
Надеюсь там в картинках...
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26.01.2022 00:32 Ответить
На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату переговорів України з Сепаратистами - ЗМІ

https://www.dw.com/uk/na-zustrichi-radnykiv-normandskoi-chetvirky-vyznachyty-datu-perehovoriv-ukrainy-z-separatystamy-zmi/a-60552828
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26.01.2022 00:35 Ответить
Та нехай час потягнуть. Може нам союзники ще щось зі зброї за той час подарують.
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26.01.2022 00:40 Ответить
Немає ніяких сепаратистів , а є окупаційна влада і терористи росіі на Донбасі , з якими переговори вести ніхто не буде !

Терористів і окупантів потрібно знищувати фізично , а не вести з ними
переговори 😡
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26.01.2022 00:42 Ответить
Дєрьмак вже сказав що це провокаційні плітки. Видно злякався,що на ліхтарі по вул.Банкова буде висіти)
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26.01.2022 08:44 Ответить
Цікаво, в коли зеленський направить до росії пропозиції щодо гарантій безпеки?
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26.01.2022 08:44 Ответить
1. НАТО ссыкливо поддалось на гопнический наезд и пишет ответ в Москву, в трех экземплярах.
2. Вне зависимости, что там будет написано, Лавров и Путин будут цитировать из ответа вообще все, что их больная фантазия нарисует. Пример - как они цитировали Будапештский меморандум.
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26.01.2022 08:46 Ответить
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26.01.2022 09:20 Ответить
 
 