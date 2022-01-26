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Новости Агрессия России против Украины Война
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Двое украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 5 раз открывали огонь и сбросили ВОГ-17 вблизи Пищевика, - штаб ООС

Двое украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 5 раз открывали огонь и сбросили ВОГ-17 вблизи Пищевика, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 25 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбук.

Так, в сторону Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Марьинки враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкиного противник совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В окрестностях населенного пункта Пищевик российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

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"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, второго – средней тяжести", - сообщили в штабе.

Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе.

Двое украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 5 раз открывали огонь и сбросили ВОГ-17 вблизи Пищевика, - штаб ООС 01

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обстрел (27672) ранение (3394) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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А вчора в останньому відосіку ЗЕльцман звєздєл що нуль вбитих і нуль поранених, і взагалі у нас все 36,6. Як був клоуном звіздоболом так і ним залишився
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26.01.2022 07:26 Ответить
Ані копійки Армії!
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26.01.2022 07:30 Ответить
Навіщо заважати Путіну! Все як домовлялися!
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26.01.2022 10:57 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
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26.01.2022 07:59 Ответить
Рюцких, як національності немає, я московит, мокша, башкир, татарин, якут, чукча, бурят, чухонець, та ще сотні народностей, яких окупували в ЧАСИ СРСР.
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26.01.2022 09:05 Ответить
Швидкого одужання. А (піщевик) українською буде харчовик. Тому це просто байдужість недолугість коментування дуже ріже вухо і таких недоречностей ще досить багато. Перекладається все в українській мові є дуже багато відповідників. (Якось так).
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26.01.2022 10:24 Ответить
 
 