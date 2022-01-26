Двое украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 5 раз открывали огонь и сбросили ВОГ-17 вблизи Пищевика, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 25 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбук.
Так, в сторону Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от Марьинки враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Широкиного противник совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В окрестностях населенного пункта Пищевик российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, второго – средней тяжести", - сообщили в штабе.
Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в пресс-центре ОС.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе.
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