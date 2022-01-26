Двое украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 5 раз открывали огонь и сбросили ВОГ-17 вблизи Пищевика, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 25 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбук.

Так, в сторону Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Марьинки враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкиного противник совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В окрестностях населенного пункта Пищевик российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

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"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, второго – средней тяжести", - сообщили в штабе.

Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе.