США предупредили Беларусь о решительном и быстром ответе, если она позволит РФ использовать свою территорию для вторжения в Украину

Соединенные Штаты предупредили режим Лукашенко, что если он позволит использовать территорию Беларуси для масштабного наступления российских войск на Украину, его ждет жесткая реакция со стороны Запада.

Об этом заявил во вторник во время брифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В последние дни мы четко подчеркнули (властям – ред.) Беларуси, если они позволят использование своей территории для нападения на Украину, они предстанут перед решительным и быстрым ответом Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Кроме того, по его словам, в случае потенциального вторжения в Украину с белорусской территории будет проведен пересмотр группировки сил НАТО в странах, граничащих с РБ.

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Он отметил, что введение российских войск на территорию Беларуси "вызывает глубокую обеспокоенность", поскольку своим разрешением режим Лукашенко ставит под угрозу суверенитет республики и подрывает статус независимого государства.

"Это лишнее свидетельство того, что этот режим мало заботится о собственном народе, о государстве, однако больше всего заботится о выживании и благополучии самого режима", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

Как сообщалось, накануне Пентагон объявил о готовности перебросить в Европу дополнительный контингент в составе до 8,5 тысячи военных для обеспечения Сил быстрого реагирования НАТО.