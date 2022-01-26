США предупредили Беларусь о решительном и быстром ответе, если она позволит РФ использовать свою территорию для вторжения в Украину
Соединенные Штаты предупредили режим Лукашенко, что если он позволит использовать территорию Беларуси для масштабного наступления российских войск на Украину, его ждет жесткая реакция со стороны Запада.
Об этом заявил во вторник во время брифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В последние дни мы четко подчеркнули (властям – ред.) Беларуси, если они позволят использование своей территории для нападения на Украину, они предстанут перед решительным и быстрым ответом Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.
Кроме того, по его словам, в случае потенциального вторжения в Украину с белорусской территории будет проведен пересмотр группировки сил НАТО в странах, граничащих с РБ.
Он отметил, что введение российских войск на территорию Беларуси "вызывает глубокую обеспокоенность", поскольку своим разрешением режим Лукашенко ставит под угрозу суверенитет республики и подрывает статус независимого государства.
"Это лишнее свидетельство того, что этот режим мало заботится о собственном народе, о государстве, однако больше всего заботится о выживании и благополучии самого режима", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.
Как сообщалось, накануне Пентагон объявил о готовности перебросить в Европу дополнительный контингент в составе до 8,5 тысячи военных для обеспечения Сил быстрого реагирования НАТО.
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і знов - перевот...і знову проситиме сусіда ввести війська, відновити конституційний лад,
от жеж фопи, євробляхери і приколісти вибрали, бляха-муха
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7137101299663438?__cft__[0]=AZXuFQvv8OIKX9YJPvBQSr23XHVCHb2EGLeSBcHMvJ-Hx_2l2ayR5NCfpvpbpW9_qc5EH6jq1Y0H_6KOPoAIk8l-TPbCYlUShCx1bFwb5qWFvQKxHJfHyfBSkWhqxTwBUKI&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·
Сподіваюсь, керівництво України відчуває напередодні перемовин, що у суспільстві нема настроїв йти на умови Путіна під тиском шантажу та погроз.
Україна буде чинити спротив агресії. І нема жодних підстав йти на перемовини з ватажками «ЛДНР». Ось така позиція отримає найбільшу підтримку.
Але існує вирогідність, що залякування суспільства розгортанням російських військ робиться узгоджено, для того, щоб знову намагатися протягнути придністровський сценарій Дмитра Козака щодо фактичної здачі Донбасу та припинення спротиву.
Тому усі учасники перемовин мають розуміти, що народ України виступить проти будь-яких спроб Путіна залякати нас війною. Україна, можливо, поступається в деяких озброєннях, але Україна переважає у мотивації битися за власну свободу.
Якби Путін сам вірив у свою перемогу, вони б вже давно почали наступ. Але Путін і сам боїться війни та великих втрат, боїться, що з цієї війни Росія цілою не вийде. І це правда. Тому ми не маємо залишати війну у спадок нашим дітям, ми зробимо все залежне від нас для перемоги.
Ніяких поступок російським окупантам.
Таке чомусь приємне відчуття, коли гордий не своїм президентом, а президентом США!
І коли народ Америки рідніший за народ Білорусії та Московії!
Хто справжній брат простому українцю?! Відповідь очевидна! Це Сполучені Штати Америки!
На протязі трьох десятиліть основна маса офіцерського складу білоруської армії та служби безпеки і міліції готувалася у учбових закладах Росії І чому їх там учили? У товариша дружина родом з Гродненщини До війни вони часто їздили провідувать рідню Він там спілкувався з офіцерами (бо сам - колишній кадровий військовий) Так ще тоді казав: "білоруські офіцери "сплять і бачать" себе в складі російської армії! Тут нема на що надіяться - дадуть команду і вони поженуть пацанів через кордон під наші кулемети!"
это типо должно напугать таракана!? ну да! они же там с пуйлом сильно переживают что ната нападёть