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Новости Агрессия России против Украины Война
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США предупредили Беларусь о решительном и быстром ответе, если она позволит РФ использовать свою территорию для вторжения в Украину

США предупредили Беларусь о решительном и быстром ответе, если она позволит РФ использовать свою территорию для вторжения в Украину

Соединенные Штаты предупредили режим Лукашенко, что если он позволит использовать территорию Беларуси для масштабного наступления российских войск на Украину, его ждет жесткая реакция со стороны Запада.

Об этом заявил во вторник во время брифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В последние дни мы четко подчеркнули (властям – ред.) Беларуси, если они позволят использование своей территории для нападения на Украину, они предстанут перед решительным и быстрым ответом Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Кроме того, по его словам, в случае потенциального вторжения в Украину с белорусской территории будет проведен пересмотр группировки сил НАТО в странах, граничащих с РБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американцы подталкивают нас к войне, - Лукашенко

Он отметил, что введение российских войск на территорию Беларуси "вызывает глубокую обеспокоенность", поскольку своим разрешением режим Лукашенко ставит под угрозу суверенитет республики и подрывает статус независимого государства.

"Это лишнее свидетельство того, что этот режим мало заботится о собственном народе, о государстве, однако больше всего заботится о выживании и благополучии самого режима", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

Как сообщалось, накануне Пентагон объявил о готовности перебросить в Европу дополнительный контингент в составе до 8,5 тысячи военных для обеспечения Сил быстрого реагирования НАТО.

Автор: 

Беларусь (7915) вторжение (508) Госдепартамент США (1849) Лукашенко Александр (3617) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+47
у меня стойкое ощущение что Байден стал и.о.президента Украины
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26.01.2022 07:32
+46
На даный момент,у нас нет президента Украины,есть у власти тупорылый торчек из Кривого Рога.
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26.01.2022 07:42
+21
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXuFQvv8OIKX9YJPvBQSr23XHVCHb2EGLeSBcHMvJ-Hx_2l2ayR5NCfpvpbpW9_qc5EH6jq1Y0H_6KOPoAIk8l-TPbCYlUShCx1bFwb5qWFvQKxHJfHyfBSkWhqxTwBUKI&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7137101299663438?__cft__[0]=AZXuFQvv8OIKX9YJPvBQSr23XHVCHb2EGLeSBcHMvJ-Hx_2l2ayR5NCfpvpbpW9_qc5EH6jq1Y0H_6KOPoAIk8l-TPbCYlUShCx1bFwb5qWFvQKxHJfHyfBSkWhqxTwBUKI&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·



Сподіваюсь, керівництво України відчуває напередодні перемовин, що у суспільстві нема настроїв йти на умови Путіна під тиском шантажу та погроз.
Україна буде чинити спротив агресії. І нема жодних підстав йти на перемовини з ватажками «ЛДНР». Ось така позиція отримає найбільшу підтримку.

Але існує вирогідність, що залякування суспільства розгортанням російських військ робиться узгоджено, для того, щоб знову намагатися протягнути придністровський сценарій Дмитра Козака щодо фактичної здачі Донбасу та припинення спротиву.
Тому усі учасники перемовин мають розуміти, що народ України виступить проти будь-яких спроб Путіна залякати нас війною. Україна, можливо, поступається в деяких озброєннях, але Україна переважає у мотивації битися за власну свободу.

Якби Путін сам вірив у свою перемогу, вони б вже давно почали наступ. Але Путін і сам боїться війни та великих втрат, боїться, що з цієї війни Росія цілою не вийде. І це правда. Тому ми не маємо залишати війну у спадок нашим дітям, ми зробимо все залежне від нас для перемоги.

Ніяких поступок російським окупантам.
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26.01.2022 07:47
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Правила форума Совет форумчан
у меня стойкое ощущение что Байден стал и.о.президента Украины
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26.01.2022 07:32 Ответить
Дай Бог!
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26.01.2022 07:39 Ответить
На даный момент,у нас нет президента Украины,есть у власти тупорылый торчек из Кривого Рога.
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26.01.2022 07:42 Ответить
от і ще цей злякається ,,фопів за безкасові апарати,, та й втече...
і знов - перевот...і знову проситиме сусіда ввести війська, відновити конституційний лад,
от жеж фопи, євробляхери і приколісти вибрали, бляха-муха
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26.01.2022 08:37 Ответить
та да. фописты выбрали, пусть теперь с ним жуют нежеть, а нам, главное, на следующие выборы, не инфантильничать дома большей массой и не в 34 % выйти голосовать, как прошлый раз , а всеммиром , в 100%.
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26.01.2022 08:50 Ответить
вже не дивишся сватів чи євробляху не розмитнив?
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26.01.2022 08:59 Ответить
Блин, sure, фопист и понятно , шо далеко от зебила не ушли(сваты, б.л.я.шанки) , давай жги иСЧо про не купил скумбрию по 8 грн...
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26.01.2022 09:04 Ответить
ну, тебя и понесло, как по кочкам...
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26.01.2022 09:13 Ответить
Тю, ради этого - ква... ПХИ...
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26.01.2022 10:34 Ответить
заквакал среди кочек...ну-ну
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26.01.2022 15:50 Ответить
Скорее Энтони Блинкен
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26.01.2022 07:44 Ответить
У нас сейчас Шапитолий
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26.01.2022 08:40 Ответить
шабатолий
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26.01.2022 09:14 Ответить
Ну а что ему остается, если у нас рулит найвелычнишый говнокомандующий вселенной буба криворогий, который 4 раза убегал, как таракан от призыва в армию.
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26.01.2022 08:43 Ответить
у нашого преза в голові якісь шашлики і чергові покатульки на лижах,йому не до організації оборони країни...
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26.01.2022 09:15 Ответить
Когда же белорусы снесут этого чмыря тупого. Этого недодиктатора, который кошмарит свой народ и соседей. Польша стену строит в центре Европы от белорусов, позо
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26.01.2022 07:47 Ответить
Якби не Майдан, поляки будували би стіну і від нас. Бо ми би вчиняли провокації проти них.
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26.01.2022 08:39 Ответить
Белорусы не снесут. Все было видно, когда на демонстрацию против Луки в Минске вышло более 200 000 человек, которые дарили ментам цветы за то, что они их били. Белорусы, богатыри не вы(С), вы молчаливые рабы бульбофюрера. К сожалению.
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26.01.2022 08:46 Ответить
Да, мы бледно выглядим на фоне достижений постмайданной Украины.
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26.01.2022 09:49 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXuFQvv8OIKX9YJPvBQSr23XHVCHb2EGLeSBcHMvJ-Hx_2l2ayR5NCfpvpbpW9_qc5EH6jq1Y0H_6KOPoAIk8l-TPbCYlUShCx1bFwb5qWFvQKxHJfHyfBSkWhqxTwBUKI&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7137101299663438?__cft__[0]=AZXuFQvv8OIKX9YJPvBQSr23XHVCHb2EGLeSBcHMvJ-Hx_2l2ayR5NCfpvpbpW9_qc5EH6jq1Y0H_6KOPoAIk8l-TPbCYlUShCx1bFwb5qWFvQKxHJfHyfBSkWhqxTwBUKI&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·



Сподіваюсь, керівництво України відчуває напередодні перемовин, що у суспільстві нема настроїв йти на умови Путіна під тиском шантажу та погроз.
Україна буде чинити спротив агресії. І нема жодних підстав йти на перемовини з ватажками «ЛДНР». Ось така позиція отримає найбільшу підтримку.

Але існує вирогідність, що залякування суспільства розгортанням російських військ робиться узгоджено, для того, щоб знову намагатися протягнути придністровський сценарій Дмитра Козака щодо фактичної здачі Донбасу та припинення спротиву.
Тому усі учасники перемовин мають розуміти, що народ України виступить проти будь-яких спроб Путіна залякати нас війною. Україна, можливо, поступається в деяких озброєннях, але Україна переважає у мотивації битися за власну свободу.

Якби Путін сам вірив у свою перемогу, вони б вже давно почали наступ. Але Путін і сам боїться війни та великих втрат, боїться, що з цієї війни Росія цілою не вийде. І це правда. Тому ми не маємо залишати війну у спадок нашим дітям, ми зробимо все залежне від нас для перемоги.

Ніяких поступок російським окупантам.
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26.01.2022 07:47 Ответить
ОП вже спростувала цей німецький фейк! Дай Бог розуму зеленим зрадникам!
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26.01.2022 07:50 Ответить
А шо, у ЗЕленого стада идиотов есть мозги? Очень сомнительно, стоит только посмотреть на вожака этого стада бубу.
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26.01.2022 08:51 Ответить
Не боїться путін великих втрат, сам підривав дома під Москвою. Боїться тільки втратити владу і стати перед судом.
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26.01.2022 08:22 Ответить
100%. Принцип "баби істчо нарожают" ніхто не відміняв.
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26.01.2022 09:26 Ответить
Боже, бережи Америку!
Таке чомусь приємне відчуття, коли гордий не своїм президентом, а президентом США!
І коли народ Америки рідніший за народ Білорусії та Московії!
Хто справжній брат простому українцю?! Відповідь очевидна! Це Сполучені Штати Америки!
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26.01.2022 07:49 Ответить
Ганьба зеленому зраднику і його шоблі!
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26.01.2022 07:51 Ответить
Яка там ганьба зебилу? Там геть ДЛБ iз влади... Карл, слышишь, зладостанова-2, бо не может 2 речення скласти в купу для логiчного завершення думки... и такого народ попросил править страной. ГАНЬБА ТАКОМУ НАРОДОВi.
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26.01.2022 09:00 Ответить
Особисто мені встидно і боляче за Білорусь! Перетворитись на нашого ворога! Це ганьба для білорусів на все життя!
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26.01.2022 07:57 Ответить
Белорусы не стали врагами Украины. Враги для Украины лукашенковский режим. Да и пропаганда как видим и на расии и в Белоруси хорошо работает
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26.01.2022 08:12 Ответить
У мене родичі дружини живуть там... Дєд її був білорусом! Так там вата така в голові, шо то катастрофа просто.
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26.01.2022 08:18 Ответить
Про ганьбу білоруси вже давно не пам"ятають! Ще з тих пір як "полки литовські" йшли в українські землі для придушення повстань проти польського поневолення Останній раз коли "литвини" мали гордість - під час повстання Наливайка А потім "сопіли в три дірки" і виконували забаганки то поляків то росіян Навіть у ІІ Світову єдина нація що не мала свого національно-визвольного руху - білоруси! Так - були ті хто виступав проти радянської влади Однак це були звичайні колаборанти що служили черговому окупанту!
На протязі трьох десятиліть основна маса офіцерського складу білоруської армії та служби безпеки і міліції готувалася у учбових закладах Росії І чому їх там учили? У товариша дружина родом з Гродненщини До війни вони часто їздили провідувать рідню Він там спілкувався з офіцерами (бо сам - колишній кадровий військовий) Так ще тоді казав: "білоруські офіцери "сплять і бачать" себе в складі російської армії! Тут нема на що надіяться - дадуть команду і вони поженуть пацанів через кордон під наші кулемети!"
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26.01.2022 08:41 Ответить
Зі мною стався такий випадок під час служби в Північній групі (Польща). Я був на посаді начальника зв"язку ракетноі бази (це ядерні боєголовки тактичних і оперативно-тактичних ракет). На навчаннях пропав телефонний зв"язок в одній точці. Так начальник складальної бригади білорус підполковник Чапцов хапався за пістолет і кричав: "Дай мне связь! Я тебя завалю!" Це було все відбувалося без свідків і я відповів :"А ти попробуй психопат."Виявилось що в капонірі хтось скинув ТА-57 на землю і обірвав польовий кабель на зажимах.Після мого рапорту про інцендент бульбаш вибачався. До речі за строковиків-білорусів за 10 років служби нічого поганого не скажу.
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26.01.2022 10:52 Ответить
Лукашенка та путін сіамські близнюки-узурпатори,гвалтівники та вбивці...
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26.01.2022 08:27 Ответить
Та карпопляний Сашко вже недієздатний, ним управляє терорист із мокшандії, який кріпко його тримає за кокі. Він від імені зрадника свого народу прощупує реакцію США.
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26.01.2022 08:33 Ответить
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26.01.2022 08:41 Ответить
Немцам надо объяснить, что пакт Молотова-Риббентропа не действует с 1945 года, а то они до сих пор на подтанцовке у фюрера репоедов *****.
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26.01.2022 09:05 Ответить
Білорусі вже не існує, кретини!
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26.01.2022 08:44 Ответить
ЛУКА стал такой борзый за спиной у путина... так язык свой поганый распустил на нато. евросоюз.сша и украину... наговорил немало....пора давить санкциями таракана... он просто расчитывает все проблемы за свой язык и действия на россию...что та его не кинет и денежек даст и газ и продуктами торговля .а ему лиж бы у власти быть готов на всё...((
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26.01.2022 08:46 Ответить
Лука мне напоминает моего пикинеза. Когда моя собачка бежит рядом со мной на прогулке, то никого не боится, гавкает на всех. Однажды мы с ним проходили мимо овчарки, то мой пикинез так люто на него гавкал, аж шерсть была дыбом у него. Но стоило овчарке остановиться и посмотреть на моего песика, даже не гавкать, а она тоже выгуливалась своим хозяином, мой пикинез перестал гавкать и быстренько спрятался за мной и молчал все время выгула. Вот также и Лука. Тявкает, чтобы отработать миску супа, которым кормит его *****.
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26.01.2022 09:14 Ответить
Треба було полякам коридор зробити з Білорусі до Німеччини! Хай німці насолодяться ДІЯМИ БРАТІВ З СССР!
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26.01.2022 08:55 Ответить
Ща бульбафюрер начнет брызгаться крохмалом на своем сходняке с такими же упоротыми.)
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26.01.2022 08:57 Ответить
Шо если случиться так что как бы белорусь нападёт на Польшу, а по русским в белоруси прилетит сотня тамагавок. Тоже интересный вариант. А заодно пара на лукашенко упадёт как бы случайно
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26.01.2022 08:58 Ответить
Боюсь воли на это нет. Но идея ниче так
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26.01.2022 08:59 Ответить
ага, гасив би із свинарчуками разом....на жаль в Україні не має господаря, який би за країну дбав....щось там Кучма пробував.....але на тому все і заглохло
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26.01.2022 09:08 Ответить
ты между позором и войной выбрал позор. вот и доголосовались. и войну и позор получили, в открытую над вашим зебилом потешаются.
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26.01.2022 09:11 Ответить
в 2014 я вибрав сивочолого - і що з того? Могутні реформи призвели до росту економіки, збільшення населення, люди перестали до Європи на заробітки тікати?
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26.01.2022 09:24 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562 Не позорься Миколашка.
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26.01.2022 09:30 Ответить
Ви дані Мінфіна інколи читаєте, чи тільки в передвиборчі казки вірите? Війна почалась на початку в 2014 року, однак 2014 рік пан сивочолий закінчив з ВВП у 131805 млн. долларів США (2013 рік я до уваги не беру, бо був окупований Крм після цього і в Донбасі бійня), 2015 і 2016 рік - взагалі провальні за час Яценюка, недаром його з тримбуни Верховної Ради виносили. Гройсман торхи щось почас працювати, але 2018 рік закінчили з 130832 млн долларів США, що менше даже того тяжкого 2014 року....Я вже не говорю про ті потворні реформи сивочолого...Через те 73 % виборців проголосували проти сивочоглого у 2019 році, не за Зеленського, а саме проти сивочолого!
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26.01.2022 09:39 Ответить
в воюющей державе, с украденными территориями, которые приносили какой-никакой доход президент вывел бюджет в профицит, при нем получили безвиз и Томос, а сейчас что?в открытую шлют.и кстати,цифры какие по экономике у уклониста?почему он армии не помогает?малоросс долбанный.ссыт, что его Скотов на канале Звезда не покажут?
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26.01.2022 09:50 Ответить
Загляньте на сторінку Мінфіна, не дуріть себе та інших. Який в дідька профіцит? Я ж вам проказав яке було ВВП при сивочолому.....Томасом і мовою людей не накормиш, економіку не піднімеш, армію не покращиш....Та й патріот з сивочолого ніякий....чого його син не на фронті?
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26.01.2022 09:58 Ответить
оце бачете такий у ваз плюралізм....я ж вас у спам не відправляв.....а ви отак зі мною....отака у вас і правда: шиворіт на виворіт....не має чого з вами тут розмову вести....
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26.01.2022 10:04 Ответить
а тепер порівняйте в долларах при Зеленському - 2020 за кінчили з ВВП у 155582 млн. долларів ! І це при кврантинних заходах, які не були при сивочолому! Якби при сивочолому добавився Ковід, то економіка взагалі при ньому в прірві опинилась би.
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26.01.2022 09:53 Ответить
Лука вже очком почуяв,що його можуть грохнути ракетним ударом?І діватися бідному нема куди-***** новічком дверну ручку ще швидше намаже...
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26.01.2022 09:09 Ответить
в случае потенциального вторжения в Украину с белорусской территории будет проведен пересмотр группировки сил НАТО в странах, граничащих с РБ. Источник: https://censor.net/ru/n3312166

это типо должно напугать таракана!? ну да! они же там с пуйлом сильно переживают что ната нападёть
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26.01.2022 09:17 Ответить
"білоруські" креветки тихо лягли на дно поліських боліт.
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26.01.2022 10:01 Ответить
Можно бобмбануть по белорусской атомной станции,если бульбоголовые полезут на нас вместе с рашофашней.
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26.01.2022 13:29 Ответить
Ця станція поруч із Литвою. Ніхто її бомбувати не буде.
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26.01.2022 18:38 Ответить
Кажется батьку испугает только MQ-9 Reaper с Марком 82 на борту.
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26.01.2022 14:36 Ответить
 
 