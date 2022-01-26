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В Госдепе заявили, что США в ответах на предложения РФ по безопасности не планируют затрагивать тему Украины в НАТО

В Госдепе заявили, что США в ответах на предложения РФ по безопасности не планируют затрагивать тему Украины в НАТО

Власти США в письменном ответе на российские предложения по безопасности не планируют затрагивать тему перспективы присоединения Украины к НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс.

"Это будет ответ властей США. Не нам говорить о вопросе по НАТО", - заявил тот на брифинге.

При этом он напомнил, что США против пересмотра принципа открытых дверей альянса.

"Открытая дверь - это открытая дверь", - сказал Прайс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовят санкции, которые ударят по рублю и стратегически важным для РФ сферам, - The Wall Street Journal

Напомним, министерство иностранных дел РФ 17 декабря 2021 года официально опубликовало проекты соглашений между РФ и США, а также с НАТО о "гарантиях безопасности", содержащих требование Москвы о выводе военных сил с территории восточных членов НАТО, а также отказ Альянса от приема новых членов.

Автор: 

Госдепартамент США (1849) НАТО (10048) россия (96038) США (27055) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+10
Дякуємо друзі. Ми вам довіряємо і реальні друзі пізнаються в біді. Кацапи самі підлі на планеті Земля!
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26.01.2022 08:06
+7
Все правильно. Там, куди пошлють Рашу, України нема.
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26.01.2022 08:01
+4
Та і на інших планетах таких козломордих не знайти
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26.01.2022 08:17
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Все правильно. Там, куди пошлють Рашу, України нема.
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26.01.2022 08:01 Ответить
Дякуємо друзі. Ми вам довіряємо і реальні друзі пізнаються в біді. Кацапи самі підлі на планеті Земля!
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26.01.2022 08:06 Ответить
Та і на інших планетах таких козломордих не знайти
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26.01.2022 08:17 Ответить
где-то пару тушек летает, на околоземной орбите, дырки сверлят и сцать бегают в американский неправославный отсек)
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26.01.2022 09:19 Ответить
"Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину", - сказала Псаки собравшимся журналистам на брифинге 25 января.
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26.01.2022 09:27 Ответить
Щось москальскі козломорді падлюки мовчать про Будапештський меморандум. А по ньому гаранти можуть надати Україні зброю і допомогу достатньої для відсічі агресора. І вже надають. Можна і без НАТО обломати мокшу.
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26.01.2022 08:16 Ответить
Нет такого в Будапештском меморандуме.
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26.01.2022 09:52 Ответить
Мне вот интересно, а нельзя ли пообещать, что Украину не возьмут в НАТО, а потом через некоторое время нарушить обещание? Будапештский меморандум ведь можно было нарушать. А сейчас было бы в тему успокоить взбесившуюся собаку ложными обещаниями )
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26.01.2022 08:17 Ответить
Неможливо, верніше можно, але так може робити тільки московії. Вони ж не московія.
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26.01.2022 09:02 Ответить
Обіцянка -цяцянка, а дурному радість. Самі ж кацапи кажуть:"А разве так можно было?". Можна, якщо обіцяти кацапам.
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26.01.2022 09:21 Ответить
думаю Україну і так не візьмуть у нато найближчі 10 років. на мою думку це не головне, нехай дають нам зброю і інструкторів щоб вчили з неї стріляти, а ми самі розберемося. До речі через 10 років, а я маю надію , що набагато менше путіна в вже не буде. ЗДОХНЕ!
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26.01.2022 09:37 Ответить
Да ну, детский сад. Нафиг надо.
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26.01.2022 10:07 Ответить
Ну как нафиг. Чтобы разрядить обстановку. Чтобы выиграть время. Чтобы дождаться смерти умалишенного. Пока что я не вижу желания американцев разрядить обстановку. Такое чувство, что они специально подталкивают украинцев и россиян к вооруженному противостоянию, чтобы ослабить Россию. Россия - враг однозначно. Но и Америка сейчас не друг. У каждого свои интересы. И руками украинцев их хотят реализовать
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26.01.2022 10:18 Ответить
Будапештский меморандум нарушили те, кто может пообещать и потом не сдержать обещание. В цивилизованном мире геополитики данное кому-то обещание имеет силу. Даже если оно было оформлено в виде меморандума (читай намерений). Иначе никак. На договоренностях собственно и строится политика.
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26.01.2022 10:48 Ответить
Скоріше буде навпаки, вони можуть казати, що двері в НАТО для України відкриті, проте не називати жодних дат та не давати пдч.
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26.01.2022 10:50 Ответить
Запхайте тій бібізяні з гранатою банана у рота.
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26.01.2022 08:21 Ответить
Лучше лампочку
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26.01.2022 09:25 Ответить
При этом он напомнил, что США против пересмотра принципа открытых дверей альянса.

"Открытая дверь - это открытая дверь", - сказал Прайс.

Все же было бы разумно подкорректировать этот принцип, навеки запретив входить в эту дверь эрэфии.
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26.01.2022 09:50 Ответить
ага
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26.01.2022 09:52 Ответить
Папку, в которую положат письменный ответ на предложения РФ о гарантиях безопасности приготовили еще при Трампе

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26.01.2022 10:54 Ответить
 
 