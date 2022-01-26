В Госдепе заявили, что США в ответах на предложения РФ по безопасности не планируют затрагивать тему Украины в НАТО
Власти США в письменном ответе на российские предложения по безопасности не планируют затрагивать тему перспективы присоединения Украины к НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс.
"Это будет ответ властей США. Не нам говорить о вопросе по НАТО", - заявил тот на брифинге.
При этом он напомнил, что США против пересмотра принципа открытых дверей альянса.
"Открытая дверь - это открытая дверь", - сказал Прайс.
Напомним, министерство иностранных дел РФ 17 декабря 2021 года официально опубликовало проекты соглашений между РФ и США, а также с НАТО о "гарантиях безопасности", содержащих требование Москвы о выводе военных сил с территории восточных членов НАТО, а также отказ Альянса от приема новых членов.
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"Открытая дверь - это открытая дверь", - сказал Прайс.
Все же было бы разумно подкорректировать этот принцип, навеки запретив входить в эту дверь эрэфии.