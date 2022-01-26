В Украине впервые с ноября 2021 года зафиксировано более 24,3 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, умер 141 человек, выздоровели - 5 514

По состоянию на утро 26 января в Украине зафиксирован 24 321 новый случай заражения COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

За сутки 25 января в Украине:

- зафиксирован 24321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2809, медработников – 642);

- 81736 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29 929 человек, вторую дозу – 28 984 человека, дополнительную дозу получили 628 человек, бустерную дозу – 22 195 человек.

Также за минувшие сутки было госпитализировано – 3 073 человека; зафиксирован 141 летальный случай, поправилось – 5 514 человек.

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За все время пандемии в Украине заболело – 3 913 809 человек; выздоровели – 3 596 715 человек; летальных исходов – 99 584; проведено ПЦР-тестирование – 17 661 202.

С начала вакцинальной кампании привито 15 221 308 человек, из них получили первую дозу – 15 221 306 человек, получили две дозы – 14 519 768 человек, получили дополнительную дозу – 14 237 человек, бустерную дозу – 248 063 человека. В общей сложности проведено 30 003 374 прививки.

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.



