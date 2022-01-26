В Украине впервые с ноября 2021 года зафиксировано более 24,3 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, умер 141 человек, выздоровели - 5 514
По состоянию на утро 26 января в Украине зафиксирован 24 321 новый случай заражения COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
За сутки 25 января в Украине:
- зафиксирован 24321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2809, медработников – 642);
- 81736 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29 929 человек, вторую дозу – 28 984 человека, дополнительную дозу получили 628 человек, бустерную дозу – 22 195 человек.
Также за минувшие сутки было госпитализировано – 3 073 человека; зафиксирован 141 летальный случай, поправилось – 5 514 человек.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 913 809 человек; выздоровели – 3 596 715 человек; летальных исходов – 99 584; проведено ПЦР-тестирование – 17 661 202.
С начала вакцинальной кампании привито 15 221 308 человек, из них получили первую дозу – 15 221 306 человек, получили две дозы – 14 519 768 человек, получили дополнительную дозу – 14 237 человек, бустерную дозу – 248 063 человека. В общей сложности проведено 30 003 374 прививки.
Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.
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Стараннями найвеличнішого. Народ якраз йому під стать. Рознесли вірус по всій країні.
- Крокодилов разгоняю, чтобы не летали
- Так они и не летают и даже не видно их вовсе
- Вот потому и не видно, что я их разгоняю.
Масштаби цієї хвилі дуже великі, але якщо "просто не рахувати" то все не так і масштабно...
Как вариант - поскольку тест не может толком определить ковид у Вас или нет. Реагирует как попало и на что попало. Плюс сильно зависит от желания лаборанта получить интересующий его результат. Уже давно обсуждалось. Сейчас затихло в виду неактуальности.