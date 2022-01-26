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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине впервые с ноября 2021 года зафиксировано более 24,3 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, умер 141 человек, выздоровели - 5 514

В Украине впервые с ноября 2021 года зафиксировано более 24,3 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, умер 141 человек, выздоровели - 5 514

По состоянию на утро 26 января в Украине зафиксирован 24 321 новый случай заражения COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

За сутки 25 января в Украине:

- зафиксирован 24321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2809, медработников – 642);

- 81736 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29 929 человек, вторую дозу – 28 984 человека, дополнительную дозу получили 628 человек, бустерную дозу – 22 195 человек.

Также за минувшие сутки было госпитализировано – 3 073 человека; зафиксирован 141 летальный случай, поправилось – 5 514 человек.

Также читайте: При любых признаках ОРВИ необходимо делать тест на COVID-19, - Минздрав

За все время пандемии в Украине заболело – 3 913 809 человек; выздоровели – 3 596 715 человек; летальных исходов – 99 584; проведено ПЦР-тестирование – 17 661 202.

С начала вакцинальной кампании привито 15 221 308 человек, из них получили первую дозу – 15 221 306 человек, получили две дозы – 14 519 768 человек, получили дополнительную дозу – 14 237 человек, бустерную дозу – 248 063 человека. В общей сложности проведено 30 003 374 прививки.

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.

В Украине впервые с ноября 2021 года зафиксировано более 24,3 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, умер 141 человек, выздоровели - 5 514 01
В Украине впервые с ноября 2021 года зафиксировано более 24,3 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, умер 141 человек, выздоровели - 5 514 02

Автор: 

статистика (2310) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
НОВОГО ЛОГДАОНУ НЕ БУДЕ , ПЛАТИТИ КОМПЕНСАЦІЮ НЕМАЄ ЧИМ , ГРОШІ ЗАКАТАЛИ В АСФАЛЬТ , ТОБ -ТО ДО СВОЇХ ОФШОРІВ .
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26.01.2022 08:33
+11
Не панікуйте, все під контролем. Ідіть на шашлики до Дня Перемоги. Гроші регулярно виділяються на дороги. А точніше - ідіть нах... і не заважайте Найвєлічайшому думати!
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26.01.2022 08:26
+11
Нужно больше прививок,хороших и разных.Вон у французов уже почти всех по третьему кругу ширнули и всё хорошо-по 500тыс. в сутки заболевших.
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26.01.2022 08:40
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Оце рекорди...
Стараннями найвеличнішого. Народ якраз йому під стать. Рознесли вірус по всій країні.
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26.01.2022 08:22 Ответить
Переводьте школи на дистанційну освіту. Дуже багато дітей хворіє та вчителів.
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26.01.2022 08:56 Ответить
а зачем учителей заставили уколоться, если они болеют? этот шмурдяк к медицине не имеет никакого отношения..
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26.01.2022 10:23 Ответить
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26.01.2022 10:55 Ответить
Не панікуйте, все під контролем. Ідіть на шашлики до Дня Перемоги. Гроші регулярно виділяються на дороги. А точніше - ідіть нах... і не заважайте Найвєлічайшому думати!
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26.01.2022 08:26 Ответить
Не думати, а відпочивати, нехай хоч діточок своїх побачить.
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27.01.2022 08:10 Ответить
Готовимся к новому логдауну?
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26.01.2022 08:28 Ответить
НОВОГО ЛОГДАОНУ НЕ БУДЕ , ПЛАТИТИ КОМПЕНСАЦІЮ НЕМАЄ ЧИМ , ГРОШІ ЗАКАТАЛИ В АСФАЛЬТ , ТОБ -ТО ДО СВОЇХ ОФШОРІВ .
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26.01.2022 08:33 Ответить
В матері з вакциною як гостра застуда. В мене без вакцини як легка застуда. Захворіють таки майже всі
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26.01.2022 08:38 Ответить
Нужно больше прививок,хороших и разных.Вон у французов уже почти всех по третьему кругу ширнули и всё хорошо-по 500тыс. в сутки заболевших.
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26.01.2022 08:40 Ответить
А сколько умерших? Посмотри статистику по трупам год назад и сейчас - вакцина реально рулит, теперь ковид становится как сезонный грип
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26.01.2022 09:05 Ответить
То есть,мыслей нет о том,что человеческий организм адаптируется,вырабатывается естественный иммунитет,штамм вируса становится менее опасным?Ну да,это же чудодейственная болтушка,набодяженая на скорую руку,всех спасает.
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26.01.2022 09:30 Ответить
- Что Вы по улице ходите и руками машете?
- Крокодилов разгоняю, чтобы не летали
- Так они и не летают и даже не видно их вовсе
- Вот потому и не видно, что я их разгоняю.
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26.01.2022 10:51 Ответить
Якщо врахувати що, наприклад в Києві, сімейні лікарі взагалі не дають направлення на тести, дитячі лікарі так само не дають і вже дійшло до того що, в шкільних ти дитсадочкових вайбер-групах, адміністрація через вчителів просить батьків наполегливо вимагати та настоювати на призначенні тестів хворим дітям то нескладно припустити яка реальна кількість захворівших, а не ці цифри що так жадно МОЗ "вироджує" щодня, те що вже приховати неможливо.

Масштаби цієї хвилі дуже великі, але якщо "просто не рахувати" то все не так і масштабно...
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26.01.2022 09:02 Ответить
цифры взяты с потолка, или со стены, впрочем неважно откуда, но они сильно далеки от реальности... дочь за свой счет сделала тесты на коронавирус, который подтвердил у нее коронавирус, на просьбу к семейному врачу сделать ей новый тесст, который может подтвердить ее выздоровление, например, экспресс... хотя бы, получила ответ - у нас никогда никаких тестов не было и не будет..., занавес. Поскольку не все могут позволить себе счастье заплатить 600 грн за тест, предполагаю, что заболевших в разы больше...Но это, конечно, мое личное мнение ))), на самом деле - все у нас хорошо...
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26.01.2022 10:33 Ответить
Поскольку не все могут позволить себе счастье заплатить 600 грн за тест...
Как вариант - поскольку тест не может толком определить ковид у Вас или нет. Реагирует как попало и на что попало. Плюс сильно зависит от желания лаборанта получить интересующий его результат. Уже давно обсуждалось. Сейчас затихло в виду неактуальности.
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26.01.2022 10:53 Ответить
 
 