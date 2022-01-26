США готовят санкции, которые ударят по рублю и стратегически важным для РФ сферам, - The Wall Street Journal

Администрация США рассматривает варианты санкций и экспортных ограничений в отношении России, которые могли бы негативно повлиять на ее валюту и ситуацию на рынках.

Об этом изданию The Wall Street Journal заявили представители американского руководства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Представители администрации не стали предоставлять подробности о том, какие именно санкции они намерены вводить, но заявили, что эти решения усилят распродажу финансовых инструментов на российских рынках, повысят стоимость заимствований и навредят курсу российской валюты", - пишет газета.

Издание приводит высказывание источника в администрации США, который заявил, что "варианты экспортного контроля, которые мы рассматриваем вместе с нашими союзниками и партнерами, ударят по стратегическим амбициям о быстром развитии промышленности", а также ударят по сферам, которые руководство России считает важными, таким как искусственный интеллект, квантовые компьютеры, оборона и аэрокосмическая отрасль и другие сферы.

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Ранее во вторник американские СМИ сообщали, что администрация США рассматривает возможность введения ограничений на экспорт полупроводников в РФ в случае, если Москва нападет на Украину.

Полупроводниковые чипы используются для производства большинства вещей ежедневного пользования - от автомобилей и до смартфонов, телевизоров и компьютеров.