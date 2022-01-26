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Новости Санкции против России
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США готовят санкции, которые ударят по рублю и стратегически важным для РФ сферам, - The Wall Street Journal

США готовят санкции, которые ударят по рублю и стратегически важным для РФ сферам, - The Wall Street Journal

Администрация США рассматривает варианты санкций и экспортных ограничений в отношении России, которые могли бы негативно повлиять на ее валюту и ситуацию на рынках.

Об этом изданию The Wall Street Journal заявили представители американского руководства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Представители администрации не стали предоставлять подробности о том, какие именно санкции они намерены вводить, но заявили, что эти решения усилят распродажу финансовых инструментов на российских рынках, повысят стоимость заимствований и навредят курсу российской валюты", - пишет газета.

Издание приводит высказывание источника в администрации США, который заявил, что "варианты экспортного контроля, которые мы рассматриваем вместе с нашими союзниками и партнерами, ударят по стратегическим амбициям о быстром развитии промышленности", а также ударят по сферам, которые руководство России считает важными, таким как искусственный интеллект, квантовые компьютеры, оборона и аэрокосмическая отрасль и другие сферы.

Также читайте: США проинформировали Украину о содержании ответа России о "гарантиях безопасности", - Госдепартамент

Ранее во вторник американские СМИ сообщали, что администрация США рассматривает возможность введения ограничений на экспорт полупроводников в РФ в случае, если Москва нападет на Украину.

Полупроводниковые чипы используются для производства большинства вещей ежедневного пользования - от автомобилей и до смартфонов, телевизоров и компьютеров.

Автор: 

россия (96038) санкции (11430) США (27055)


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Топ комментарии
+21
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26.01.2022 08:53
+7
Хороших х*ёв, зайки! Прославьте вашу вяликую уРодину!
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26.01.2022 09:01
+5
Чим більше та швидше будуть застосовані ПАЛЄЗНИЄ для лапатніков сакції,тим скоріше вони здохнуть з ПОЛЬЗОЙ для усього цивілізованого світу...
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26.01.2022 08:59
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26.01.2022 08:53 Ответить
😁👍
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26.01.2022 08:58 Ответить
Это запатентованные чехлы для путлеровских "гиперзвуковых ракет в 20мах"
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26.01.2022 09:08 Ответить
Які ракети? 😲 Там кулі від мєлкашки.
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26.01.2022 09:33 Ответить
Оскар за порно,это те скрепоносные,духовные, верующие, ''нас так воспитали мы верующие"против геев лесбиянок,мол одна росиюшка одна осталась за семейные ценности на фоне гейропы и остального греховного мира,а тут такое...
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26.01.2022 09:32 Ответить
Найкращі ляді у росії
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26.01.2022 09:34 Ответить
за это дидываевали?
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26.01.2022 09:34 Ответить
За оскари. Бачте, москалі нічим не гірші за американців. Навіть кращі..
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26.01.2022 09:41 Ответить
Лучший анальный секс в истории человечества был у кацапской дупы под Мариуполем)Низабудятнипростят))) Там не то,что Оскар-там Нобелевскую надо давать)))
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26.01.2022 09:57 Ответить
По ходу, неодноразово
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26.01.2022 10:01 Ответить
Можимпавтарить)))
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26.01.2022 10:03 Ответить
Чим більше та швидше будуть застосовані ПАЛЄЗНИЄ для лапатніков сакції,тим скоріше вони здохнуть з ПОЛЬЗОЙ для усього цивілізованого світу...
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26.01.2022 08:59 Ответить
Хороших х*ёв, зайки! Прославьте вашу вяликую уРодину!
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26.01.2022 09:01 Ответить
Крах Московії прискорюється!
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26.01.2022 09:25 Ответить
хей! хоп! ла-ла-лей!
доллар 1000 фублей!
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26.01.2022 09:27 Ответить
тогда 100 гривен = 1 бакс будет...
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26.01.2022 09:32 Ответить
"и навредят курсу российской валюты"
А не сказали в какую сторону валить рубль собираются?
Вроде бы не логично понижать курс рубля для страны экспортёра сырья. То есть они будут стимулировать российский экспорт? И кому это навредит?
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26.01.2022 09:29 Ответить
Нужно спросить теперь у Рогозина про перспективы его батута
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26.01.2022 10:25 Ответить
Санкції потрібно вводити такі, щоб кожного кацапа вдарили кувалдою по голові.
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26.01.2022 13:00 Ответить
 
 