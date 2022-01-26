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"Никаких прямых переговоров с сепаратистами нет и не будет": Ермак опроверг информацию о возможных переговорах с представителями ОРДЛО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг сообщения в ряде СМИ о возможных прямых переговорах с боевиками из ОРДО и ОРЛО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в среду накануне встречи советников лидеров стран нормандского формата.

"Никаких прямых переговоров с сепаратистами нет и не будет", - сообщил Ермак.

"Мы будем говорить о возобновлении режима полного прекращения огня, который, к сожалению, работает с большими нарушениями. Будем говорить о гуманитарных вопросах, об открытии пропускных пунктов и будущем работы нормандского формата", - говорится в комментарии.

Ермак отмечает, что "в нормандском формате право утверждать какие-либо документы имеют только лидеры государств. Остальные – консультационные моменты".

Читайте: На встрече советников "нормандской четверки" хотят определить дату переговоров Украины с сепаратистами, - СМИ

Ранее ряд СМИ сообщил о возможном согласовании на встрече советников лидеров стран нормандского формата даты встреч представителей Украины с боевиками.

Встреча намечена на среду в Париже.

Автор: 

переговоры (5054) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1266) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+31
Д`єрмак і про вагнерівців розказував, що то все вигадки.
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26.01.2022 08:56
+25
ну так вот чтобы их "нет и не будет" вам вчера вечером через СМИ партнеры и обьявили - они в курсе ваших планов. И вчера вечером стали "в курсе" и граждане Украины

как то в последнее время зевласть все чаще оправдывается "а мы и не собирались".
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26.01.2022 08:56
+24
Зеленопліснявим, як і кацапам, не можна вірити ні в якому разі. Тому Єрмак може теревенити про одне, а домовитись про здачу інтересів України.
Гнати потрібно від влади некомпетентних бовдурів разом з головним клоуном країни
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26.01.2022 08:55
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малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат сам полностью подконтрольный кремлю и окружил себя такими же Крысами, а после слива цемаха, беркутов, вагнеровцев, закупок оборонпрома и т.д нужно быть полным зеБилом что-бы верить Дермаку, который на коротком поводке у козака....
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26.01.2022 12:02 Ответить
Ермак, кажется мне, что ты все время считаешь нас украинцев очень глупыми и наивными, думаешь что закулисными договорняками можно по малански с путлером договориться? Я пока вижу что дело обстоит именно так! Ермак, ты бы сам верил тому, кто тебя уже много раз обманул и предал? Нет не верил бы? Ну так а почему ты думаешь, что украинцы тебе и бубе в данном конкретном случае верить должны? Вас же теперь везде проверять и контролировать нужно. Я бы прямо сегодня ввёл в каждое ведомство так называемых «народных контролёров/представителей народа» из числа патриотов, проверенных на гражданства и с допусками к держтаемныце, для того чтобы вы слуги не напороли (или специально не сделали фигни (мягко сказано). И жестко пресекал бы каждый ваш одобрительный кивок в сторону рашки. Слава Украине!!!
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26.01.2022 12:05 Ответить
Можливо на цей раз ця кацапська підстилка і не бреше, бо навіщо про щось домовлятися з тими хто нічого не вирішує. Там про все вже давно домовлено у Омані з Патрушевим і лише чекають слушної нагоди щоб підписати капітуляцію, тобто чекають вторгнення.
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26.01.2022 12:22 Ответить
Те що говорить резидент треба сприймати до навпаки.... така практика риторики резидента Козиря.
Суспільство повинно знову окреслити червоні лінії "перемовнику". Боші та жабоїди можуть утнути провокацію разом з москалями як вони вчинили з Буоочкою у минулих зустрічах.
Будьмо уважні!!!!!!!!!!
Інфа з Мураєвим ********** Бубочку до здачі інтересів України.
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26.01.2022 12:24 Ответить
Поц Кремлёвский! Найди мужество застрелиться вместе с "палестинцем Зелей". А в остальном: Слава 73 процентам! А в остальном ты украинец!
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26.01.2022 12:34 Ответить
Говорит чмо, которое подмахнуло документ о создании совета с лугандоном?
Конечно верю......
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26.01.2022 14:32 Ответить
правильно.
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26.01.2022 22:17 Ответить
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