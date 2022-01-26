"Никаких прямых переговоров с сепаратистами нет и не будет": Ермак опроверг информацию о возможных переговорах с представителями ОРДЛО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг сообщения в ряде СМИ о возможных прямых переговорах с боевиками из ОРДО и ОРЛО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в среду накануне встречи советников лидеров стран нормандского формата.

"Никаких прямых переговоров с сепаратистами нет и не будет", - сообщил Ермак.

"Мы будем говорить о возобновлении режима полного прекращения огня, который, к сожалению, работает с большими нарушениями. Будем говорить о гуманитарных вопросах, об открытии пропускных пунктов и будущем работы нормандского формата", - говорится в комментарии.

Ермак отмечает, что "в нормандском формате право утверждать какие-либо документы имеют только лидеры государств. Остальные – консультационные моменты".

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Ранее ряд СМИ сообщил о возможном согласовании на встрече советников лидеров стран нормандского формата даты встреч представителей Украины с боевиками.

Встреча намечена на среду в Париже.