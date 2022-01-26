"Никаких прямых переговоров с сепаратистами нет и не будет": Ермак опроверг информацию о возможных переговорах с представителями ОРДЛО
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг сообщения в ряде СМИ о возможных прямых переговорах с боевиками из ОРДО и ОРЛО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в среду накануне встречи советников лидеров стран нормандского формата.
"Никаких прямых переговоров с сепаратистами нет и не будет", - сообщил Ермак.
"Мы будем говорить о возобновлении режима полного прекращения огня, который, к сожалению, работает с большими нарушениями. Будем говорить о гуманитарных вопросах, об открытии пропускных пунктов и будущем работы нормандского формата", - говорится в комментарии.
Ермак отмечает, что "в нормандском формате право утверждать какие-либо документы имеют только лидеры государств. Остальные – консультационные моменты".
Ранее ряд СМИ сообщил о возможном согласовании на встрече советников лидеров стран нормандского формата даты встреч представителей Украины с боевиками.
Встреча намечена на среду в Париже.
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Суспільство повинно знову окреслити червоні лінії "перемовнику". Боші та жабоїди можуть утнути провокацію разом з москалями як вони вчинили з Буоочкою у минулих зустрічах.
Будьмо уважні!!!!!!!!!!
Інфа з Мураєвим ********** Бубочку до здачі інтересів України.
Конечно верю......