Военная помощь США дает "украинским неонацистам карт-бланш на провокации", - посольство РФ в США
Посольство России в США заявило, что поставляя оружие в Украину "Вашингтон поддерживает неонацистов".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении российского посольства в Фейсбук.
"Пресс-службы госдепа и пентагона чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму. Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов в Украине. Вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают "карт-бланш" на провокации и проведение силовых акций на Донбассе", - говорится в сообщении российского посольства.
Напомним, вчера, 25 января, в аэропорту "Борисполь" разгрузили третью партию вооружений, в том числе еще почти 300 ракет к самым современным противотанковым комплексам ПТРК.
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"Бендеровцев" уже проходили, "хвашиздов" тоже. А теперь вот "неонацисты".
Что будет следующим высером?
Ще в минулому тисячолітті,написав геніальний:
М.М. Жванецкий 1995 год:
"…Везите нам деньги, машины, продовольствие. В качестве ответной платы, мы требуем только одного: примите нас в Совет Европы, Парижский клуб, Совет развитых стран и миротворческий процесс.
И, конечно, учитывая, какие возможности мы предоставили вам, мы вправе требовать в процессе расширения НАТО не подходить к нашим границам, т.е. расширяясь - сужайтесь! Это уже военная доктрина.
Вы, конечно, должны дать возможность угрожать вам, а может и нанести первый ядерный удар, если мы восстановимся до такой степени с вашей помощью. На это мы тоже вправе рассчитывать.
Но предлагаемый нами баланс взаимных интересов наступит только после того, как вы на деле, а не на словах вложите деньги в наш военно-стратегический комплекс, что бы мы могли нанести вам этот удар, причем внезапно.
И это наше условие."
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PS."Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
Но не скифы они. К скифам ближе мы.
Пропоную нашому МЗС на всіх зустрічах називати Козломордію неофашистами.
Наприклад : ********* неофашисти розмістили свої війська на кордоні з Україною.
путлеровское иго - хунта,
кремлевский государственный терроризм,
москва-орда.
кооператив озеро - опг хла.
...и тд.
кажется ниразу не назвал российскую армию оккупантами
а все равно называют "киевский режим, неонацисты"...
для чего ты зеля старался???
все что этот "мид" говорит подходит как раз про их действия
как только приезжают "гумконвои", сразу начинают стрелять чем-то мощным
Люто зигую.
"...киевский режим. ...боевики и террористы на Украине... неонацисты"
окуевшая российская "дипломатия" во всей своей красе.
Жидомоскалі вчинили геноцид українського народу -голодомор..... вивозии народ на поселення-асиміляцію.
Однак Україна вистояла - зберегла свою ідентичність, державу, вислизнула з нацистських обіймів.
Жидомоскалі хочуть повернути усе назад.
І ось тут виникає спротив національно вмотивованої України, України яка відновилась і будує свою Віру, Мову, Армію, береже Честь і гідність. Це іде у розріз з нацистською ідеологію Кремля. Нічого нового видумати не спромігшись (сам дурак) жидомоскалі закидають свої нацистські гасла Українцям, але вони не налазять на голову.
А от москальському фюреру форма нацизма плотно пристала по що свідчать його вчинки.
больное кацапское стадо