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Военная помощь США дает "украинским неонацистам карт-бланш на провокации", - посольство РФ в США

Военная помощь США дает

Посольство России в США заявило, что поставляя оружие в Украину "Вашингтон поддерживает неонацистов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении российского посольства в Фейсбук.

"Пресс-службы госдепа и пентагона чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму. Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов в Украине. Вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают "карт-бланш" на провокации и проведение силовых акций на Донбассе", - говорится в сообщении российского посольства.

Напомним, вчера, 25 января, в аэропорту "Борисполь" разгрузили третью партию вооружений, в том числе еще почти 300 ракет к самым современным противотанковым комплексам ПТРК.

Также читайте: 700 ПТРК Javelin, 2 200 противотанковых гранатометов NLAW, 200 штурмовых гранатометов BDM: Что США и Великобритания передали Украине за неполный месяц. СПИСОК

Военная помощь США дает украинским неонацистам карт-бланш на провокации, - посольство РФ в США 01

Автор: 

оружие (10248) россия (96038) США (27055) Javelin (169)


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Топ комментарии
+98
Сейчас если где и существуют неонацисты, то только в Парашке!!!
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26.01.2022 09:47
+85
рускіє нєонацісти нєгодуют !
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26.01.2022 09:48
+54
Герман Аксьом@eternalrailway



Якщо на іншому кінці земної кулі зараз хтось захоче зрозуміти що в нас відбувається - то, послухавши заяви і реакції зеленського, данилова та інших слуг, він буде впевнений, що Україна воює з США і Европою, на яких зелень огризається, а єдиний союзник зеленського - росія.
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26.01.2022 09:50
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Ну-ну...
"Бендеровцев" уже проходили, "хвашиздов" тоже. А теперь вот "неонацисты".
Что будет следующим высером?
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26.01.2022 12:00 Ответить
Рептилоиды.
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26.01.2022 12:21 Ответить
масковскій режим напрягся
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26.01.2022 12:04 Ответить
Шануймося українці!
Ще в минулому тисячолітті,написав геніальний:
М.М. Жванецкий 1995 год:

"…Везите нам деньги, машины, продовольствие. В качестве ответной платы, мы требуем только одного: примите нас в Совет Европы, Парижский клуб, Совет развитых стран и миротворческий процесс.

И, конечно, учитывая, какие возможности мы предоставили вам, мы вправе требовать в процессе расширения НАТО не подходить к нашим границам, т.е. расширяясь - сужайтесь! Это уже военная доктрина.

Вы, конечно, должны дать возможность угрожать вам, а может и нанести первый ядерный удар, если мы восстановимся до такой степени с вашей помощью. На это мы тоже вправе рассчитывать.

Но предлагаемый нами баланс взаимных интересов наступит только после того, как вы на деле, а не на словах вложите деньги в наш военно-стратегический комплекс, что бы мы могли нанести вам этот удар, причем внезапно.

И это наше условие."
-------------------------------
PS."Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
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26.01.2022 12:07 Ответить
"Очень большое царство Европы,населенное очень жестокими,агрессивными пьяными дикарями под управлением порочного и деспотичного правительства". Описание россии Британской энциклопедией 1782 года издания.
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26.01.2022 12:08 Ответить
Европы на их общей территории всего 22%, вообще непрохо было бы закончить Европе позориться и перенести границу Европы по западной границе их территории, это будет справедливо. Ну какая они Европа? Стыд один. А в Британской энциклопедии надо дополнить текстом "произошли изменения в географическом описании и картах Европы", и дальше на восток рисовать территорию дремучих. Сами же это и подтверждают"Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы, с раскосыми и жадными глазами!" надо всем знать и исходить из этого.
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26.01.2022 16:33 Ответить
Ну, 22% - это на данный момент, но не тогда, когда был написан оригинальный текст, согласитесь.
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26.01.2022 18:44 Ответить
Сколько раз проклятая масковия крушила и уничтожала чужие земли вместе с жителями? постоянно меняла границы многих стран путем захвата и присоединения, а теперь, значит, давайте вместе беречь "оригинальный текст".
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26.01.2022 21:17 Ответить
"С раскосыми и жадными", то это да

Но не скифы они. К скифам ближе мы.
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27.01.2022 00:18 Ответить
Ну если кацапы настаивают... значит, пора освобождать Донбасс!
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26.01.2022 12:13 Ответить
слабо американцев назвать неонацистами, сыкливые кремлевские твари
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26.01.2022 12:16 Ответить
обвинять жертву в собственных грехах - это так им соответствует.
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26.01.2022 18:45 Ответить
Московія-росія була і є фашистським утвореням. Живіть в своїй державі, землю свою обробляйте і не ідіть до своїх сусідів вбивати і грабувати. Ви варвари-фашисти.
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26.01.2022 12:20 Ответить
Та й існують вони з ******** назвою рОссія лише 300 років, з 2 листопада 1722 року, до того це неподобство звалося московією або московським царством, це їм більш подобалось.
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26.01.2022 16:41 Ответить
Пора видворить російських нацистів і окупантів з України. І закрити російсько-фашистське посольство.
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26.01.2022 17:51 Ответить
і почати з посольства
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26.01.2022 21:19 Ответить
"...Разом з політичною та матеріальною підтримкою Вашингтона неонацисти, по суті, отримують карт-бланш на провокації та проведення силових акцій на Донбасі", - йдеться у повідомленні російського посольства..."

Пропоную нашому МЗС на всіх зустрічах називати Козломордію неофашистами.
Наприклад : ********* неофашисти розмістили свої війська на кордоні з Україною.
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26.01.2022 12:21 Ответить
Дума рф- бандформирование,
путлеровское иго - хунта,
кремлевский государственный терроризм,
москва-орда.
кооператив озеро - опг хла.
...и тд.
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26.01.2022 17:05 Ответить
зе постоянно говорил про "ту сторону"
кажется ниразу не назвал российскую армию оккупантами
а все равно называют "киевский режим, неонацисты"...
для чего ты зеля старался???
все что этот "мид" говорит подходит как раз про их действия
как только приезжают "гумконвои", сразу начинают стрелять чем-то мощным
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26.01.2022 12:42 Ответить
Блюзнірство московських ординців зашкалює...А мене ж половину мого життя вчили, що вони "мої брати", тільки старші...Який же правий був Іван Степанович Мазепа!
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26.01.2022 12:48 Ответить
Подивитися, кого в історії вони більше всього обвинувачують- це Мазепа, Петлюра, Бандера, і можна зробити висновок, хто був справжім державником.
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26.01.2022 12:59 Ответить
Зовсім не розумію навіщо цитувати цю вигрібну яму . Хтось мав надію щось нове чи розумне почути ? Навіть не знаю про що думав наш Бог коли створював рускіх ...
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26.01.2022 12:58 Ответить
Горите вАду рашистские ублюдки! Оружие нам поставляют, что бы мы могли защититься ,в случае чего ,от вашей ********-братской любви, когда вы пойдете очередной раз нас убивать!!! Если что- русскоговорящий мальчик в труссиках, родом с Украинского Крыма! Город Герой Керчь!....
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26.01.2022 13:07 Ответить
Нацисти, неонацисти, фашисти, терористи- це усе "дитячі забавки" у порівнянні з Рашисстами. Рашиссти вбивають й тих кого назвали ворогом й того кого "братом" . Рашиссти вбивають навіть своє населення невагпючись, пригадати треба Беслан та Норд-Ост де Рашиссти убили своїх людей.
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26.01.2022 13:24 Ответить
Ну нарешті ,отримав свій персональний джавелін і ще цю англійську хрінь тепер точно хапну два раба,а то в 14 році вас малувато було,на всіх не хватило!!
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26.01.2022 13:45 Ответить
Давай обміняємось! Ти мені оту хрінь, а я тобі двох рабів! Є зайві, у 2014му лишку прихопив
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26.01.2022 15:56 Ответить
Среди них мальчик в трусиках, есть? беру. сразу два.
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26.01.2022 16:58 Ответить
Распяли мальчика! В трусиках! Двух мальчиков!!!
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26.01.2022 17:02 Ответить
И съели
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26.01.2022 18:03 Ответить
Я би не міняв. Русня надзвичайно тупа, і ледача. Одні збитки з таких рабів.
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27.01.2022 04:09 Ответить
Извращенец?
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26.01.2022 19:34 Ответить
Люто зигую.
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26.01.2022 14:32 Ответить
Ариец?
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26.01.2022 19:35 Ответить
русский?
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26.01.2022 19:52 Ответить
Хочешь осмотреть принадлежностъ?
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26.01.2022 20:04 Ответить
Зачем? Кто живет в фашистском государстве, поклоняется фюрерку и везде ищет несуществующих неонацистов? Только вонючая русня.
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26.01.2022 20:06 Ответить
Белый ,слепой что ли ? глянь сверху

Люто зигую.

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26.01.2022 20:20 Ответить
русский, я понимаю твои интеллектуальные ограничения, но не уловить в этом юмора может только платный руспропагандон. Вашe тупое стадо , к примеру, в 2014-15 блеяло про "укрокарателей". В ответ Украинцы начали носить нашивки "каратель". Кстати, ты не подкинешь мне пару русскоязычных младенцев, а то тут они дорогие, шо холера, а у меня мясо заканчивается.
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26.01.2022 20:35 Ответить
Зачем? У нас свои фашисты есть.
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26.01.2022 21:11 Ответить
Тобто це Вашингтон винен, що кацапські неонацисти отримують карт-бланш для провокацій на Донбасі?
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26.01.2022 14:48 Ответить
неонацисты во главе с евреем.
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26.01.2022 15:23 Ответить
хуже уже не бывает ..
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26.01.2022 16:54 Ответить
посольство (!) рф об Украине и ее международно признанной власти:

"...киевский режим. ...боевики и террористы на Украине... неонацисты"

окуевшая российская "дипломатия" во всей своей красе.
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26.01.2022 15:24 Ответить
Молотовская школа, те же совковые штампы.
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27.01.2022 05:27 Ответить
Якось дуже захотілось стати неонацистом!!!
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26.01.2022 15:51 Ответить
і що характерно - ця публікація на "цензорі" з'явилася в повідомленні російського посольства в США
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26.01.2022 16:52 Ответить
когда у расеянцев горят пердаки, значит в мире кто-то поступил правильно!
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26.01.2022 16:02 Ответить
Жидомоскалі зробили заколот у 1917 р. захопили владу збудували нацистську країну РФію яка захопила частину Китаю частину Азії, Кавказ Крим, продала частину України а частину окупувала, захопила частину Фінляндії, Країни Прибалтики......
Жидомоскалі вчинили геноцид українського народу -голодомор..... вивозии народ на поселення-асиміляцію.
Однак Україна вистояла - зберегла свою ідентичність, державу, вислизнула з нацистських обіймів.
Жидомоскалі хочуть повернути усе назад.
І ось тут виникає спротив національно вмотивованої України, України яка відновилась і будує свою Віру, Мову, Армію, береже Честь і гідність. Це іде у розріз з нацистською ідеологію Кремля. Нічого нового видумати не спромігшись (сам дурак) жидомоскалі закидають свої нацистські гасла Українцям, але вони не налазять на голову.
А от москальському фюреру форма нацизма плотно пристала по що свідчать його вчинки.
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26.01.2022 16:38 Ответить
Неонацисты сейчас в Москве ... с власовским флагом над кремлем ..
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26.01.2022 16:52 Ответить
Этот бред , даже не стоит комментировать
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26.01.2022 17:19 Ответить
война - это тоже бред. Только легче тут никому не станет...
больное кацапское стадо
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26.01.2022 19:48 Ответить
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
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26.01.2022 17:22 Ответить
Потомки андрофагів не ******* працювати, чи примножувати, -- тільки "отнять и поделить".
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26.01.2022 17:59 Ответить
А Грозный , Чеченцы вроде , как тоже граждане росии
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26.01.2022 17:23 Ответить
Перевод: Ах вы проклятые пидосы, украм помогаете? Ну мы тогда за это устроим "провокацию"...
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26.01.2022 18:46 Ответить
Посміявся, що строге розпорядження міністерства пропаганди порушувати правила російської мови та вживати "на Україні" та "в донбасі" лише для російськомовної версії, в англійській все написано вірно
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26.01.2022 19:01 Ответить
Интересно что военнослужащие ВСУ оказывается боевики и террористы, а оккупанты военнослужащие вс рашки - ангелы с прозрачными крыльями. Это только рашкина пропаганда способна додуматься до такого..
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26.01.2022 19:23 Ответить
Так Зеленский теперь еврей - неонацист?
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26.01.2022 19:35 Ответить
Наша русофобія все ще недостатня!
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26.01.2022 20:01 Ответить
Нашему главному неонацисту так по.х, что в обращении к народу сказал всем готовится на шашлыки.
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26.01.2022 20:07 Ответить
Сцарёк-пуйло усирается штА Украина сможет ответить? )
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26.01.2022 20:17 Ответить
Виглядом палаючих кацапських пердаків задоволений.

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26.01.2022 20:28 Ответить
уж если кто и нацисты-то это гребаное кацапье со своим руцьким миром. Я националист и горжусь этим. А превосодство великороссов над всеми остальными национальностями и есть яркий пример нацизма !!!!
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26.01.2022 21:25 Ответить
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26.01.2022 22:34 Ответить
Удивляюсь, почему НАШИ политики не называют московитов неонацистами и фашистами. Надо нападать, а не защищаться в идеологии.
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27.01.2022 00:27 Ответить
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