Военная помощь США дает "украинским неонацистам карт-бланш на провокации", - посольство РФ в США

Посольство России в США заявило, что поставляя оружие в Украину "Вашингтон поддерживает неонацистов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении российского посольства в Фейсбук.

"Пресс-службы госдепа и пентагона чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму. Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов в Украине. Вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают "карт-бланш" на провокации и проведение силовых акций на Донбассе", - говорится в сообщении российского посольства.

Напомним, вчера, 25 января, в аэропорту "Борисполь" разгрузили третью партию вооружений, в том числе еще почти 300 ракет к самым современным противотанковым комплексам ПТРК.

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