Гетманцев о требованиях ФОПов: Так не может работать ни один бизнес ни в одном государстве

Народный депутат "Слуги народа", председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев утверждает, что переговоры с ФОПами продолжаются постоянно.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я постоянно с ними в переговорах, но результатами переговоров является та система, которую мы вводим", - отметил нардеп.

По словам Гетманцева, одним из результатов переговоров с ФОПами было то, что власти освободили села от обязанности установления РРО.

"Но невозможна коммуникация, когда единственным требованием является отмена всех РРО. Тогда давайте отменим и все налоги. Но тогда честно скажем пенсионерам, учителям, медикам и военным, что у государства нет средств и желания выплачивать им пенсии и зарплаты. Вот пенсионер получает 2 тыс. Вы сейчас улыбаетесь, а вы попробуйте прожить на эти деньги. Я так же, как и вы, обычный человек, у меня есть бабушка, которая получает пенсию. Так вот вы смеетесь над тем, что я говорю, что пенсия жалкая, вы не понимаете связи с этими решениями. Разве РРО Гетманцеву нужно? Не хочу вас шокировать, но Гетманцев не получает удовольствия от того, как оно работает, или наоборот. У него нет от этого какого-то кайфа, но он понимает, если не будет элементарных норм, о которых все 30 лет говорят, то если не будет закона одного для всех и мне нужно будет нанять ФОП раздробить свой бизнес, чтобы не платить НДС, так не может работать ни один бизнес ни в одном государстве", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столкновения возле Рады: пострадали трое протестующих и 18 правоохранителей, - Нацполиция

Нардеп также поблагодарил правоохранителей, которые вчера сдерживали ФОПовцев под ВР: "Я полностью поддерживаю действия правоохранительных органов, направленные на обеспечение правопорядка. Могут проводиться любые акции, но в рамках закона. Однако если кто-то хочет захватить государственное здание, он должен сидеть в тюрьме ".