Санкции против РФ на случай ее вторжения в Украину уже подготовлены, - Минфин США
США и их европейские союзники уже подготовили экономические санкции в отношении России на случай ее вторжения в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью телеканалу Bloomberg Television.
"У нас есть тщательно разработанный пакет санкций, которые будут иметь существенное воздействие на российскую экономику, но позволят смягчить их влияние здесь, в Соединенных Штатах", - заявил Адейемо.
По его словам, санкции находятся "наготове".
Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он отключение РФ от международной платежной системы Swift, Адейемо заявил, что "рассматриваются все варианты".
По словам замминистра финансов США, подготовка санкций включала "десятки телефонных разговоров" c европейскими представителями для того, чтобы убедиться в том, что США и Европа занимают единую позицию по вопросу о мерах в отношении Москвы.
Адейемо подчеркнул, что рассматриваемые меры будут "гораздо более значительными", нежели меры, принятые в 2014 году после присоединения Крыма к России.
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З'явилася інформація, що Мінфін США в найближчі тижні планує накласти санкції на одного з найбільш одіозних членів команди Зеленского - голову податкового і митного Комітету ВР України Данила Гетьманцева.
Річ у тому, що Гетьманцев 8 років працював офіційним помічником "регіонала" Сивковича - одного з фігурантів списку санкцій США
Враховуючи викладені факти, американці вважають, що Гетьманцев не міг бути непричетним до агентурної діяльності Сивковича і, швидше за все, був завербований останнім в інтересах ФСБ.
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Странно, что в списке нет Мексики.
Очень странно.
Наверное, присоединятся позже.
Я знаю, боты постоянно мониторят этот сайт. Так вот, дорогой мой бот, загонять в каменный век будут именно тебя. Путин и банда будут жить так же замечательно. За твой счет. А ты будешь жить в нищете. И будешь счастлив есть хотя бы раз в день. А потом твой дом будут бомбить. И обстреливать из артиллерии.
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