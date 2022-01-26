Санкции против РФ на случай ее вторжения в Украину уже подготовлены, - Минфин США

США и их европейские союзники уже подготовили экономические санкции в отношении России на случай ее вторжения в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью телеканалу Bloomberg Television.

"У нас есть тщательно разработанный пакет санкций, которые будут иметь существенное воздействие на российскую экономику, но позволят смягчить их влияние здесь, в Соединенных Штатах", - заявил Адейемо.

По его словам, санкции находятся "наготове".

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он отключение РФ от международной платежной системы Swift, Адейемо заявил, что "рассматриваются все варианты".

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По словам замминистра финансов США, подготовка санкций включала "десятки телефонных разговоров" c европейскими представителями для того, чтобы убедиться в том, что США и Европа занимают единую позицию по вопросу о мерах в отношении Москвы.

Адейемо подчеркнул, что рассматриваемые меры будут "гораздо более значительными", нежели меры, принятые в 2014 году после присоединения Крыма к России.