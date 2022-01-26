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Новости Санкции против России Война
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Санкции против РФ на случай ее вторжения в Украину уже подготовлены, - Минфин США

Санкции против РФ на случай ее вторжения в Украину уже подготовлены, - Минфин США

США и их европейские союзники уже подготовили экономические санкции в отношении России на случай ее вторжения в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью телеканалу Bloomberg Television.

"У нас есть тщательно разработанный пакет санкций, которые будут иметь существенное воздействие на российскую экономику, но позволят смягчить их влияние здесь, в Соединенных Штатах", - заявил Адейемо.

По его словам, санкции находятся "наготове".

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он отключение РФ от международной платежной системы Swift, Адейемо заявил, что "рассматриваются все варианты".

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По словам замминистра финансов США, подготовка санкций включала "десятки телефонных разговоров" c европейскими представителями для того, чтобы убедиться в том, что США и Европа занимают единую позицию по вопросу о мерах в отношении Москвы.

Адейемо подчеркнул, что рассматриваемые меры будут "гораздо более значительными", нежели меры, принятые в 2014 году после присоединения Крыма к России.

Автор: 

россия (96038) санкции (11430) США (27055)


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Топ комментарии
+10
злі язики пліткують, що МінФін США найближчим часом планує накласти санкції на гетьманцева
так виглядає літсо фіскального маньяка сьогодні
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26.01.2022 10:47
+6
У тебе з головою точно все гаразд?
Читати вмієш?
З'явилася інформація, що Мінфін США в найближчі тижні планує накласти санкції на одного з найбільш одіозних членів команди Зеленского - голову податкового і митного Комітету ВР України Данила Гетьманцева.
Річ у тому, що Гетьманцев 8 років працював офіційним помічником "регіонала" Сивковича - одного з фігурантів списку санкцій США
Враховуючи викладені факти, американці вважають, що Гетьманцев не міг бути непричетним до агентурної діяльності Сивковича і, швидше за все, був завербований останнім в інтересах ФСБ.
свинопес God bless America?
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26.01.2022 11:01
+5
Огласите весь список, пожалуйста.
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26.01.2022 10:46
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Огласите весь список, пожалуйста.
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26.01.2022 10:46 Ответить
Цікаво кого Мінфін США прикладе фінансовими санкціями. ))
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26.01.2022 10:48 Ответить
Там кацапів збитків від тих санкцій на 50 млрд. доларів, неприємно, але зовсім не критично для кацапської економіки,кацапи трохи гірше заживуть, так верхівці начхати. І це при тому, що Путлер з оточенням в США тримають трлн. доларів.
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26.01.2022 11:09 Ответить
злі язики пліткують, що МінФін США найближчим часом планує накласти санкції на гетьманцева
так виглядає літсо фіскального маньяка сьогодні
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26.01.2022 10:47 Ответить
А хто йому вже наклав "санкцій"? Овощ у свій час пінчучку прямо в аеропорту дав санкцій. А цьому хто?
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26.01.2022 10:56 Ответить
У тебе з головою точно все гаразд?
Читати вмієш?
З'явилася інформація, що Мінфін США в найближчі тижні планує накласти санкції на одного з найбільш одіозних членів команди Зеленского - голову податкового і митного Комітету ВР України Данила Гетьманцева.
Річ у тому, що Гетьманцев 8 років працював офіційним помічником "регіонала" Сивковича - одного з фігурантів списку санкцій США
Враховуючи викладені факти, американці вважають, що Гетьманцев не міг бути непричетним до агентурної діяльності Сивковича і, швидше за все, був завербований останнім в інтересах ФСБ.
свинопес God bless America?
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26.01.2022 11:01 Ответить
Випляток, ти про що? Я про його рожу. А ти що наплів? Протрезвій для початку.
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26.01.2022 11:05 Ответить
Так і пиши, щоб було зрозуміло про рожу. Тож ти не ********, ти дегенерат.
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26.01.2022 11:09 Ответить
Ти писало про рожу. Я відповів про рожу. Ти сп'яну наплело фігні якоїсь нечленозв'язної. Тож хто дегенерат?
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26.01.2022 11:12 Ответить
Видали своє марання.
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26.01.2022 11:06 Ответить
прості чіткі не двузначні і зрозхумілі правила які не оминути працюють ........все інше від лукавих і таких же данилок...........ДЕРЖАВНИКИ ПОТРІБНІ
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26.01.2022 10:55 Ответить
мг...в США може й рідготовані, але "наші європейські партнери" уй ложили....висловлять глибоку стурбованість...
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26.01.2022 10:56 Ответить
Меня заботит то, что США действуют не про принципу профилактики и упреждения действий агрессора, а хотят применять к нему средства влияния уже после возможного нападения. Дескать, как убьют - тогда и звоните.
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26.01.2022 10:57 Ответить
Це ігрища великої політики. ***** заманюють перейти кордон України, щоб потім був привід його знищити. Але нам від цього не краще.
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26.01.2022 11:08 Ответить
Яка тварина спамить, хужє нє будєт, не знаєш?
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26.01.2022 11:15 Ответить


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26.01.2022 11:21 Ответить
Треба дочку Лаврова з Нью Йорка депортувати
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26.01.2022 11:22 Ответить
Я теж про це написав,але хтось з дописувачів толково відповів що діти кацапських можновладців в США і в Єавропі це гарантія непримінення ядерної зброї
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26.01.2022 12:20 Ответить
хреновые диванные теоретики... нас е..бут а мы крепчаем
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26.01.2022 11:33 Ответить
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26.01.2022 11:53 Ответить
Є такий анекдот. Сіла циганська родина за стіл пити чай.Господиня поставила перед кожним чашку.Тут циган заїхав по потилиці найменшому циганчуку. Циганка:"За що ти його лупиш?" Циган:"За те що чашку розбив". Циганка:"Так вона ж ціла!" Циган:"А що,бити тоді коли він її розібє?" Так само з санкціями.Це цирк причому дешевий.На фіга вже тоді ті санкції,якщо Путін нападе і в перші дні поляжуть тисячі наших бійців???
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26.01.2022 12:18 Ответить
війни взагалі простому народу не потрібні, бо в окопах гинуть робітники та селяни спільно з інтелегенцією...а от з оточення держиморд, як виразиася Т.Г. Шевченко, охочих до окопів багато не буде.....так що для простого народу війну краще попередити, чим розпалювати...Подивіться як в Маріуполь залетіли, здається в 2014 році, снаряди - чи хтось дуже хоче подібного для своїх дітей, жінок, батьків?
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26.01.2022 12:26 Ответить
А зачем ждать?
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26.01.2022 12:42 Ответить
Про силу московитської пропаганди: мені в Англії рік тому "рускоєзичний" ватнік казав "теперь, когда Британия вышла из ЕС, они должны санкции с России снять, не оглядываясь на Европу"
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26.01.2022 13:19 Ответить
снять ...старійе і налажіть новіе))))
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26.01.2022 18:30 Ответить
А насчет российской Латинской Америки - это не шутки, между прочим.
'Президент России Владимир Путин договорился с главами Кубы, Никарагуа и Венесуэлы развивать сотрудничество во всех областях, в том числе в военно-технической сфере. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме." - МК

Странно, что в списке нет Мексики.
Очень странно.
Наверное, присоединятся позже.
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26.01.2022 13:22 Ответить
Насчет Мексики-ничего странного,она слишком зависит от США.Вот ее задушить санкциями в случае чего им не проблема.
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26.01.2022 18:04 Ответить
Даже если кацапы не нападут, обидно будет, столько сил потратили на организацию этих санкций. Прям до слез. Не пропадать же добру? Думаю, надо их в любом случае использовать.

Я знаю, боты постоянно мониторят этот сайт. Так вот, дорогой мой бот, загонять в каменный век будут именно тебя. Путин и банда будут жить так же замечательно. За твой счет. А ты будешь жить в нищете. И будешь счастлив есть хотя бы раз в день. А потом твой дом будут бомбить. И обстреливать из артиллерии.

Подумай сейчас.
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26.01.2022 23:13 Ответить
 
 