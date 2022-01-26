Со следующей недели Рада пойдет на карантин до 15 февраля из-за большого количества заболевших, - Железняк

На следующей пленарной неделе (начинается с 31 января) Верховной Рады состоится открытие сессии и всего несколько голосований.

Об этом сообщил в телеграмме нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Следующая пленарная неделя: Только открытие сессии, несколько голосований, и Рада идет на карантин до 15 февраля. Причина – большое количество заболевших", - написал он.

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