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Со следующей недели Рада пойдет на карантин до 15 февраля из-за большого количества заболевших, - Железняк
На следующей пленарной неделе (начинается с 31 января) Верховной Рады состоится открытие сессии и всего несколько голосований.
Об этом сообщил в телеграмме нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Следующая пленарная неделя: Только открытие сессии, несколько голосований, и Рада идет на карантин до 15 февраля. Причина – большое количество заболевших", - написал он.
Топ комментарии
+42 Kucher
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+39 Артур Пирожков #156165
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+37 Benjie Lucic #475977
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http://www.youtube.com/watch?v=PMU-8MSTFTA&t=9718s www.youtube.com/watch?v=PMU-8MSTFTA&t=9718s
и почему не могут работать остальные условно))) здоровые? привитые и переболевшие????
шо за бл*дство ???
Поскольку лишь Рада может обратититься "Путен, введи!" для "защиты законноизбранного Голобородки", то такого обрашения не будет: все нардепы ушли в самоизоляцию.
Так что привет тебе, Дерьмак и держись со своей шоблой там.
В пересічних громадян 1 відпустка у 3 тижні.
А от ВРУ відпочіває 3 місяці на рік. Чудова робота,та ще й не обов'язкова!
@newstop_us
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https://twitter.com/newstop_us/status/1486271521198903298 2 ч
Зелені п*дораси-депутати втікають з України від війни. У Верховній Раді нема голосів на прийняття необхідних рішень. А ХТО БУДЕ ЗАТВЕРДЖУВАТИ ВОЄННИЙ СТАН? ХТО ЙОГО БУДЕ ОГОЛОШУВАТИ? риторичні питання... розікрали країну - і втекли
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
На фб "дуб" вещает: "Агрессия агрессией, но в Раде голосов под необходимые решения - нет Под предлогом «карантина из-за большего количество заболевших» На следующей неделе Рада не будет работать..." В комментах -"про чемоданы"..