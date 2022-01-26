Банковая в очередной раз плюнула под ноги США, отказавшись созвать заседание комиссии по отбору руководства САП, - Шабунин

Глава комиссии по отбору руководства САП Екатерина Коваль так и не созвала заседание.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"За несколько часов до приземления очередного американского борта с Джавелинами посольство США дало видео госсекретаря Блинкена.

"Пора прямо сейчас завершить процесс отбора руководителя САП", - заявляет Блинкен.

Правда, все более чем четко?

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А за несколько дней до этого независимые члены комиссии по отбору главы САП обратились к главе ОП с требованием провести заседание", - пишет антикоррупционер.

"Знаете, как отреагировала Банковая? Правильно, в очередной раз плюнула под ноги США, из рук которых в очередной раз получила необходимое Украине оружие. Председатель комиссии Екатерина Коваль так и не созвала заседание. При том, что она ОБЯЗАНА это сделать по требованию четырех членов: п .1 ст.10 Порядка работы комиссии.

"Заседания конкурсной комиссии созываются председателем конкурсной комиссии… по требованию не менее четырех членов конкурсной комиссии". Повторюсь, защита Зеленским своих коррупционеров таким образом просто отвратительна", - подытожил Шабунин.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в свою очередь отметил, что заседание комиссии снова не состоялось без каких-либо объяснений.

"В Украине нет антикоррупционного прокурора с августа 2020 года – это уже 17 месяцев! Избрание прокурора САП - это обязательное требование МВФ, а президент США Байден 31 августа 2020 года подписал с Зеленским в Вашингтоне специальный меморандум, где определялось, что конкурс по прокурору САП должно быть завершено немедленно. Понятно, что этот откровенный саботаж международного сотрудничества с США офис президента делает сознательно в пользу олигархов - спонсоров "Слуг народа"", - говорится в сообщении.