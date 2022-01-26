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Банковая в очередной раз плюнула под ноги США, отказавшись созвать заседание комиссии по отбору руководства САП, - Шабунин

Банковая в очередной раз плюнула под ноги США, отказавшись созвать заседание комиссии по отбору руководства САП, - Шабунин

Глава комиссии по отбору руководства САП Екатерина Коваль так и не созвала заседание.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"За несколько часов до приземления очередного американского борта с Джавелинами посольство США дало видео госсекретаря Блинкена.

"Пора прямо сейчас завершить процесс отбора руководителя САП", - заявляет Блинкен.

Правда, все более чем четко?

Смотрите также: Блинкен призвал "немедленно" завершить процесс отбора главы САП. ВИДЕО

А за несколько дней до этого независимые члены комиссии по отбору главы САП обратились к главе ОП с требованием провести заседание", - пишет антикоррупционер.

"Знаете, как отреагировала Банковая? Правильно, в очередной раз плюнула под ноги США, из рук которых в очередной раз получила необходимое Украине оружие. Председатель комиссии Екатерина Коваль так и не созвала заседание. При том, что она ОБЯЗАНА это сделать по требованию четырех членов: п .1 ст.10 Порядка работы комиссии.

"Заседания конкурсной комиссии созываются председателем конкурсной комиссии… по требованию не менее четырех членов конкурсной комиссии". Повторюсь, защита Зеленским своих коррупционеров таким образом просто отвратительна", - подытожил Шабунин.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в свою очередь отметил, что заседание комиссии снова не состоялось без каких-либо объяснений.

"В Украине нет антикоррупционного прокурора с августа 2020 года – это уже 17 месяцев! Избрание прокурора САП - это обязательное требование МВФ, а президент США Байден 31 августа 2020 года подписал с Зеленским в Вашингтоне специальный меморандум, где определялось, что конкурс по прокурору САП должно быть завершено немедленно. Понятно, что этот откровенный саботаж международного сотрудничества с США офис президента делает сознательно в пользу олигархов - спонсоров "Слуг народа"", - говорится в сообщении.

Автор: 

конкурс (1143) США (27055) Шабунин Виталий (536) САП (2076)


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26.01.2022 11:36
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26.01.2022 11:35
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Вові порада-не плюй до колодцю...
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26.01.2022 11:34
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Як сказав один нєлох - "Думайте позитивно!". А це все - просто не варте уваги. Зараз ще один відосик найвеличніший запиляє - і взагалі стане добре!
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26.01.2022 13:05 Ответить
Думаю, что у депутатов чемоданчики на много отличаются от простых украинцев. Я не думаю, что кто то пойдет на уступки, вот только думаю, а что потом?
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26.01.2022 13:05 Ответить
Подобная ситуация свидетельствует, что украинская власть не обладает ни умом, ни честью, ни силой воли.
Вряд ли зеленая команда будет вообще в состоянии сделать этот маленький шаг от совка к цивилизованному миру.
Выгодополучателем этой ситуации есть совок Путлера, а сама ситуация мощнейшей стимуляцией агрессора, который воочию видит слабоумие и слабоволие украинской власти.
Совок в принципе не предполагает ситуации когда страной правит комик и аморальный комерс.
С вероятностью 100% они будут назначены козлами отпущения.
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26.01.2022 13:27 Ответить
С честью - да, не сложилось.
А насчет ума и силы воли - поспорю:
это стратегический курс украинской олигархии - балансировать между "Востоком" и "Западом".
Эта стратегия уже 30 лет успешно осуществляется, но "мудрый народ" продолжает считать их дураками.
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27.01.2022 09:22 Ответить
Да нет никакого балансирования между востоком и западом. Это чушь абсолютная.
А есть совок и коррупция + выборочное правосудие как гарантия безопасности коррупционеров.
С другой стороны цивилизованный мир и верховенство права, которое обеспечивает гарантию безопасности чесного капитала.
Просто при переходе от совка в цивилизованный мир прекратится многолетнее блаженство свиней возле корыта. Тогда же источником багатства станет не власть, а бизнес.
Тогда существа обделённые мозгами, совестью и честью вынуждены будут жить честно и работать. Тогда заработок моральных уродов будет зависеть от их ума. А там мозгов нет от слова совсем.
И вот эти существа должны провести реформу, крторая их же оторвёт навсегда от вожделенного корыта.
И тут дело не в олигархате. При честных правилах игры они станут богаче и намного.
Проблема в армии государственных чиновников, для которых власть - это источник багатства.
При честных правилах игры эти существа банально не выживут.
Вот например, вы доверите торговую точку заведомо ублюдку, который со 100% вероятностью будет вас обкрадывать? Нет, конечно. А ведь сегодня это власть.
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27.01.2022 16:17 Ответить
Если я вас правильно понял:

олигархи - за переход к "Западной", демократической модели общества ("При честных правилах игры они станут богаче и намного.")

Но коррумпированные государственные чиновники им этого сделать не дают.

И олигархи при всех своих финансовых, политических и медийных возможностях никак не могут этих чиновников победить.

Кивните, если правильно
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28.01.2022 07:26 Ответить
Олигархат - это и есть связь крупного бизнеса и власти.
В совке не работает верховенство права, а нахождение во власти - это единственная гарантия безопасности капитала. Бонусом кооперации со властью есть возможность расширения бизнеса на неконкурентных условиях.
Пока не изменится власть и общество - модель олигархата единственная гарантирует безопасность капитала и работоспособность бизнеса.
Минусом такой модели это тотальная зависимость бизнеса от чьих то тараканов и ограничение развития.
Если изменится страна и восторжествует верховенство права, олигархат исчезнет как бесполезный инструмент. Власть перестанет быть гарантией капитала при рпботающих судах. Пропадет смысл кормить араву дармоедов. Откроются неогрпниченные возможности по развитию бизнеса.
В страну с верховенством права зайдут сотни миллиардов инвестиций, которые вольются в экономику и за которые можно и нужно сражаться в честной конкурентной битве на вторичном рынке. А это новые бизнесы, новые возможности, новые прибыли.
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28.01.2022 14:23 Ответить
С этими формулировками я согласен, но спрашивал о другом. Попробую переформулировать:

"Условный Ахметов" - хочет в Украине верховенства права, но не пытается за это бороться ?

Или поддерживает ту систему власти, которая есть сейчас, и в которой он преуспел?
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28.01.2022 14:43 Ответить
Уровень готовности к изменениям у каждого украинского олигарха разный. Кто то ещё дремучий совок, кто обычный мошенник крупного разлива
Критерием интеграции в цивилизованный мир будет постоянная работа над отбеливанием своей репутации.
А этим процессом очень длительное время занимаются и Ахметов, и Пинчук.
И они готовы к любым переменам, исходя из чистой репутации.
Разные Роттердамы+ не смогут очернить репутацию. Все понимают как формируются откаты для властьдержащих.
В то же время Бене дорога в цивилизованный мир закрыта наглухо.
Поэтому тот будет искать гарантии безопасности у Путлера. Зе для него слишком слабая умом и волей защита.
Беня,будет действовать актиано. Для него правила подкупа не изменятся в любом совке.
Ахметов же не Дон Кихот и не будет сам бороться с украинскими мельницами коррупции. Да и вряд ли выходец из совка готов к таким переменам. Вот следующее за ним поколение будет более готово.
В идеале изменения должны идти по эволюционному пути.
После смены нескольких поколений украинское общество избавляется от совковой программы и формирует запрос на новык политэлиты, которые сознательно изменяют правила игры.
Кстати на западе эти правила так же изменили сознательно и после этого шага и назвали себя цивилизованными.
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28.01.2022 15:12 Ответить
Чого розплакався цей Шлабунін? Це ж твоя влада, ти топив за них і був, як звір проти Порошенко.
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26.01.2022 13:32 Ответить
Знайдете таке посилання?
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26.01.2022 15:06 Ответить
'Амнатолий не читатель, 'Амнатолий - писатель.
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26.01.2022 19:21 Ответить
зрадник уже відкрито веде підривну та диверсійну діяльність проти України, знищуючи державу та її народ
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26.01.2022 14:32 Ответить
...головне, що не Порошенко... (с) Хіба не так, Віталику?
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26.01.2022 14:32 Ответить
Не влада, а Зеленський особисто. І не під ноги партнерам, а в обличчя українцям. І не плюнула, а насрала. Але хіба ж це вперше:?
Ьдь, коли всі оті смєтуни, вийдуть хоч з будь якого приводу? Хоч через тарифи, хоч через зарплати в $4000, через ціни, хоч через брехню, хоч через зневагу?
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26.01.2022 15:12 Ответить
ФОПы вышли и никто не поддержал
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26.01.2022 20:44 Ответить
Фопи до того підтримували претензії до влади? Але тепер і ФОПів це теж стосується.
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27.01.2022 20:49 Ответить
Вийти, щоб повернути Порошенко, який розповідав тим самим "західним партнерам", що "антикорупційний суд є тільки в Уганді"?
Дякую, дуже дякую.
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27.01.2022 09:06 Ответить
Вам Порошенко, мабуть, все життя зруйнував. Буває.
Це не його особиста заслуга, і поза тим, до 19 року було введено антикорупційне законодавство, зокрема його указами. Створені органи і пройшли конкурси. Але тепер антикорупційний прокурор є лише в Румунії. В Україні він заважає Зеленському. Але вас, гадаю, це не обходить.
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27.01.2022 21:01 Ответить
Не вгадали - мені дуже не подобається ця історія з призначенням голови САП і хід судової реформи в цілому.

Зеленський затягує ці всі питання, скільки може.

І Порошенко робив так само всю свою каденцію.

Але що найгірше в цій ситуації: більшість народу це не цікавить.
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28.01.2022 07:41 Ответить
Банковая подчиняется организованной преступности - олигархам. И все министры и все депутаты представляют интересы не народа, а олигархов. Суды все тоже подчиняются организованной преступности. Украине нужно изменить систему правления и нужно перейти от представительной демократии, к прямой демократии. Потому что интересы народа представители не представляют, а в силу их коррумпированности - их покупают олигархи. Потому нужно перейти к прямой демократии, тогда народ сможет принимать по настоящему демократические решения. Чтобы начать жить в системе в которой будут приниматься благие законы для всех, а не для олигархов. Система олигархов подразумевает под собой то, что олигархи - это рабовладельцы, а народ - это рабы. Вся власть в Украине у рабовладельцев с тотальной властью над рабами - народом. Власть же - прямой демократии - это власть всего народа в котором народ проводит голосование и принимает большинством решение, в котором всем гражданам исходя из этого решения - (договора), который принимается всем обществом, чтобы всем было жить лучше. Народ сам принимает законы по которым будет жить. А не так, что олигархи сами решают, как будут жить они и как будет жить народ. Проблема для всего народа очевидна - это система. Народ Украины уже готов жить в прямой демократии, а олигархи не готовы отказаться от рабовладельчества над народом Украины. Система рабовлаельчества подразумевает, что олигархи богатеют и у них практически статус богов над народом и народ ничего не может им сделать, потому что законы устанавливают олигархи. Но олигархи смертные и из плоти и крови. И у народа есть вариант Аристотеля, который он писал в своей книге - "Политика" - это трансформация из олигархии происходит тогда, когда жадные олигархи - забирают последние у народа, что у народа накапливается огромное недовольство своей нищетой и сверх зажиточной жизнью олигархов и происходит восстание против олигархов. И затем происходит переход к настоящей демократии в которой каждый становится свободным и может делать, что захочет. И законы принимает теперь народ большинством по каким правилам будет легче жить народу вместе. Ибо государство - это народ и народ должен принимать законы по которым согласует жить. А без народа не бывает государств. Украина молодое независимое государство и у Украины есть примеры государств и систем в мире, по какому примеру можно жить и как живут в других государствах. Украина живет в олигархической системе, как в России или в странах бывшего СССР, а народ Украины хочет жить в системе, как в Западных странах. Лучше всего для Украины с ее народом подходит Швейцарский пример - в котором работает прямая демократия, и народ сам решает по каким законам хочет жить, ибо представительная демократия в Украине перекупается олигархами и система остается олигархической. Потому Украинский народ не должен отдавать свои голоса представителям, а нужен народу инструмент, как в Швейцарии, чтобы народ голосовал напрямую и предлагать законы на рассмотрение мог любой гражданин, и если за этот закон проголосует большинство граждан - онлайн или на специальных участках, то этот закон принимается для всех. Справедливая система будет тогда, когда решает большинство граждан, а если решает меньшинство за большинство, то в этом нет справедливости! Единственный раз Украина провела референдум всей страной и это было голосование за независимость Украины! Потому большинство будет принимать законы - справедливые для всех! Проблема Украины в системе. Если система плохая, то она в любом государстве будет показывать одинаковый эффект. Эйнштейн говорил - "Самая большая глупость - делать то же самое и надеяться на другой результат". Если систему в Украине сделать Швейцарскую, то Украина получит в результате страну, как в Швейцарии. Если система, как в странах бывшего соцлагеря, то и страна будет такой же, как там. Система - это фундамент! Аристотель еще тысячи лет назад в книге "политика" описал политические системы на реальных примерах государств тех времен и за тысячи лет ничего не изменилось и в олигархической системе жить точно так, как он описал в его книге, что олигархи имеют свойство жадности к деньгам, а иначе они бы не были олигархами и делают они деньги в ущерб всему государству - народу то бишь. И другие системы тоже живут так, как он описал и в те времена и сейчас. Аристотель - это величайший ум человечества поистине! Украине нужно менять систему, а не пытаться внутри нее крутить что-то, потому что система останется олигархическая.
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26.01.2022 16:36 Ответить
Помнится, Саакашвили это предлагал в 2017-18г, пока его Порошенко из страны не вывез.
Но поддержки у народа эта идея не получила.
У нас пока ничего нельзя сделать без "поддержки телевизора", а телевизор - олигархический.
Нужно запускать "американский телевизор" на полную мощность.
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27.01.2022 08:26 Ответить
Я думаю США надо в водить санкции против Татарова и Зеленского так как это как наркозависимость последнего очевидно !это ж надо быть таким бесталковым и бездарным и инфантильным президентом !Мамкин полководец нелох и ватный уклонист за него - Штаты делают за него его работы так видят что кокаин для Вовы это превыше всего!будем ждать когда у нашего Наркомана сорвет крышку и тогда возможно придет кто то адекватный но не Наркоман !!!Боже храни Украину !!!
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26.01.2022 17:11 Ответить
А народ безмолвствует.
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26.01.2022 17:31 Ответить
Треба персональні санкції зкувати тій Ковальші та іже з нею, в тому числі персонально для них відмінити безвіз.
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26.01.2022 18:28 Ответить
Таких, як Віталій Шабунін Україні конче потрібно: багато їх треба, щоб один з них був президентом, другий спікером, начгенштаба ще один і так далі.
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26.01.2022 19:26 Ответить
Такі люди є, але підтримки у них нема.
Західні "грантодавці" не готові вкладати в українську політику стільки грошей, скільки українські олігархи та РФ.
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27.01.2022 08:31 Ответить
Давно наблюдаю явление когда мир помогает только народу. Но за народ, разговаривают другие. Боюсь что Украина будет полностью готова защитить себя. Но приказа к защите, не будет. Только потому и уверенно лает путинская дипломатия.Что-то она уже подготовила. Убирают тех, кто может возглавить народ и за народ. Сегодня президент США, во время интервью, подавлен. Очень разочарован чем-то. Жалко что не сможет подтвердить пользу накачки Украины мускулами? Очень хотел что-бы я был не прав. Удачи вам.
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26.01.2022 19:50 Ответить
Можно точно предсказать исход войны с Ху......лом. После всего что происходит в стране: бьют и обвиняют ФОПов, бьют выходящих на протесты и мирные акции, тарифы, налоги, бензин, газ, валюта, продукты - все становится недоступным для 40 млн народа Украины, а зарплаты судьям, ментам, прокурорам, депутатам, не считая прибыля олигархов - и это отродие сотавляет 5% от населения страны с преЗедентом, а народ нищает и молчит, не может справится, вытягиваясь под налогами, тарифами, полицейскими кийками и тюремными камерами, то как же и с кем он сможет защитить страну от орков???? Как все печально, обидно и стыдно понимать что ты уже раб и тебя еще перепродадут.
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26.01.2022 20:43 Ответить
Мабуть Ігорю Валерійовичу треба ще час, щоб свої справи порішати, які новий прокурор міг би підняти на поверхню і розкрутити.
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26.01.2022 20:44 Ответить
Беня то же понял , что Ослу хана , но ввиду патологической жадности , грабить будет до последнего вздоха.
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26.01.2022 21:09 Ответить
ой воткнут ослику горшок без меда под хвост !
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26.01.2022 21:26 Ответить
Пора вам, 73% умалишенных, выходить на Майдан и гнать вами же выбранную трусливую и брехливую посредственность с трона, тем самым спасая Украину и себя!
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26.01.2022 21:58 Ответить
Зеля ещё переизберётся на второй срок,если конечно не будут против послы G7.
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26.01.2022 22:23 Ответить
Из них признать свою ошибку и реально выйти на протест смогут только единицы. Ибо это уже не "по приколу".
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27.01.2022 04:53 Ответить
нажаль, черговий Майдан наразі недоречний: пуйло стоїть вздовж всього кордону і тільки чекає на провокацію, якою для нього може бути не те що майдан, а й випадковий чих
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26.01.2022 23:19 Ответить
починаю параноїдально думати, що теперішню ситуацію з рашкою зеля з бєнєю придумали, пуйла позвали, аби та гидотна шобла й надалі країну потрошила
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26.01.2022 23:22 Ответить
... это посонам-решалам очень нравиться: всё чотко и достойно
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27.01.2022 04:48 Ответить
Я за погрозу введеня санкцій від США проти зелоха. Останнє попередження, так би мовити.
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27.01.2022 04:51 Ответить
введення*
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27.01.2022 04:55 Ответить
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