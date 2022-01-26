"Никто даже не стеснялся": главный подозреваемый по "делу Порошенко" Кузяра рассказал, что ему предлагали свободу за показания
Главный подозреваемый по "делу Порошенко" Сергей Кузяра заявил, что основная цель следствия – собрать доказательную базу против пятого президента Украины Петра Порошенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".
Рассказывая о том, какие факты против него используют обвинители, Кузяра сказал, что в его деле фигурируют несколько контрактов: "Один из них касается поставки угля из ЮАР. По версии следователей, Порошенко заставил отказаться от этих поставок, чем создал зависимость от России, "ЛНР" и "ДНР". Глупость! Два других контракта касаются договоров "Центрэнерго" с шахтой имени "Киселева" и "Луганскуглем". Уголь поставлен, деньги переведены украинским предприятиям. Об этих поставках я знал, но отношения к ним не имел".
"Я вообще не понимаю, как с таким материалом они пошли вручать подозрение Порошенко. Происходит открытая манипуляция фактами. Следствие придумало преступную группу из Порошенко, Медведчука, Демчишина и меня", - сказал он.
Также, отвечая на вопрос, предлагало ли ему следствие соглашение по формуле "дай показания на Порошенко или Медведчука – получи свободу", Кузяра сказал: "Конечно. Никто даже не стеснялся. Они говорили, что их интересует в первую очередь Порошенко. Они хотели любую информацию, которая позволила бы привязать его к этому делу. По этому поводу они не просто мне предлагали, а давили на меня. Эти показания и были основной целью, зачем меня "закрывали", но я объяснил, что не буду никого оговаривать".
Отметим, что основная часть карьеры Кузяры связана с угольным бизнесом на Донбассе, благодаря чему среди знакомых Кузяры почти все местные бизнесмены с непростым прошлым. Здесь и бывший "регионал" Игорь Гуменюк, и Ринат Ахметов, и старший сын Виктора Януковича Александр. Благодаря этим контактам Кузяра известен как менеджер "Семьи".
С 2014 года он был одним из самых активных организаторов снабжения угля из России и ОРДЛО. Именно благодаря тогдашней активности Кузяра воспринимается как один из организаторов "финансового содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР".
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину 17 января.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.
19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. 21 января 2022 года Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тиснули, каже.... "Меня гнали, стреляли из автоматического оружия", - сказал Янукович.
Ти тримала мене за х… (тьфу, шо я несу)за Кузяру…