"Никто даже не стеснялся": главный подозреваемый по "делу Порошенко" Кузяра рассказал, что ему предлагали свободу за показания

Главный подозреваемый по "делу Порошенко" Сергей Кузяра заявил, что основная цель следствия – собрать доказательную базу против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

Рассказывая о том, какие факты против него используют обвинители, Кузяра сказал, что в его деле фигурируют несколько контрактов: "Один из них касается поставки угля из ЮАР. По версии следователей, Порошенко заставил отказаться от этих поставок, чем создал зависимость от России, "ЛНР" и "ДНР". Глупость! Два других контракта касаются договоров "Центрэнерго" с шахтой имени "Киселева" и "Луганскуглем". Уголь поставлен, деньги переведены украинским предприятиям. Об этих поставках я знал, но отношения к ним не имел".

"Я вообще не понимаю, как с таким материалом они пошли вручать подозрение Порошенко. Происходит открытая манипуляция фактами. Следствие придумало преступную группу из Порошенко, Медведчука, Демчишина и меня", - сказал он.

Также, отвечая на вопрос, предлагало ли ему следствие соглашение по формуле "дай показания на Порошенко или Медведчука – получи свободу", Кузяра сказал: "Конечно. Никто даже не стеснялся. Они говорили, что их интересует в первую очередь Порошенко. Они хотели любую информацию, которая позволила бы привязать его к этому делу. По этому поводу они не просто мне предлагали, а давили на меня. Эти показания и были основной целью, зачем меня "закрывали", но я объяснил, что не буду никого оговаривать".

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Отметим, что основная часть карьеры Кузяры связана с угольным бизнесом на Донбассе, благодаря чему среди знакомых Кузяры почти все местные бизнесмены с непростым прошлым. Здесь и бывший "регионал" Игорь Гуменюк, и Ринат Ахметов, и старший сын Виктора Януковича Александр. Благодаря этим контактам Кузяра известен как менеджер "Семьи".

С 2014 года он был одним из самых активных организаторов снабжения угля из России и ОРДЛО. Именно благодаря тогдашней активности Кузяра воспринимается как один из организаторов "финансового содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину 17 января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. 21 января 2022 года Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко.