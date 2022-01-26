Большинство жителей Германии, Польши и Франции считают, что "защита Украины – это хорошо, но только не в случае серьезного конфликта с Россией", - опрос

Желание Запада защищать Украину резко снижается, когда речь идет о возможности прямого конфликта с Россией.

Об этом говорится в материале ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Особенно это характерно для стран — членов Европейского Союза — Польши, Франции и Германии. Если безоговорочно защищать Украину готовы примерно треть англосаксов (из США, Канады, Британии), то в государствах ЕС таких респондентов оказалось меньше одной пятой (примечательно, что менее всего к этому готовы поляки лишь 14%). В указанных странах Евросоюза значительно популярнее мнение, что "защита Украины — это хорошо, но только не в случае риска серьезного конфликта с Россией", - говорится в сообщении.

Больше этой точки зрения придерживаются поляки (52%) и немцы (51%).

Основная причина поддерживать Украину в шестерке изучаемых стран тоже разная.

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"Граждане государств — не членов ЕС (США, Канада, Британия) в основном базируют свое мнение на уверенности в том, что Украина находится на передовой защиты демократии от авторитаризма. Французы и поляки поддерживают нашу страну, считая, что она — на переднем крае сдерживания России. А вот немцы в основном рассматривают Украину как "мост" Европы к Азии и России", - добавили в материале.



