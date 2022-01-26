Большинство жителей Германии, Польши и Франции считают, что "защита Украины – это хорошо, но только не в случае серьезного конфликта с Россией", - опрос
Желание Запада защищать Украину резко снижается, когда речь идет о возможности прямого конфликта с Россией.
Об этом говорится в материале ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Особенно это характерно для стран — членов Европейского Союза — Польши, Франции и Германии. Если безоговорочно защищать Украину готовы примерно треть англосаксов (из США, Канады, Британии), то в государствах ЕС таких респондентов оказалось меньше одной пятой (примечательно, что менее всего к этому готовы поляки лишь 14%). В указанных странах Евросоюза значительно популярнее мнение, что "защита Украины — это хорошо, но только не в случае риска серьезного конфликта с Россией", - говорится в сообщении.
Больше этой точки зрения придерживаются поляки (52%) и немцы (51%).
Основная причина поддерживать Украину в шестерке изучаемых стран тоже разная.
"Граждане государств — не членов ЕС (США, Канада, Британия) в основном базируют свое мнение на уверенности в том, что Украина находится на передовой защиты демократии от авторитаризма. Французы и поляки поддерживают нашу страну, считая, что она — на переднем крае сдерживания России. А вот немцы в основном рассматривают Украину как "мост" Европы к Азии и России", - добавили в материале.
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далі будуть балтийські країни, румунія, болгарія і відбуватись буде до тої пори, поки їх не зупинять…
Мюнхен: На грани войны (2022)
Рекомендовано НЕМЦАМ и ФРАНЦУЗАМ к просмотру, дабы освежить память!!!
Алоїзич починав теж з начебто повернення, начебто історичних територій.
ідіоти!
не розуміють що краще хло зупинити в Україні, ніж мати із ним справи самим
Вони вже самі мають пряму конфронтацію з рашкою. Врешті москва вбила їхнього президента і майже весь уряд..
Комплекс смонтирован на полноприводных шасси Tatra T 815, которые были закуплены в Чехии. Компоновочные работы и монтаж пусковой установки проводились силами корпорации "УкрИннМаш".
В состав дивизиона ракетного комплекса входит 19 спецмашин (по шесть пусковых, транспортно-заряжающих и транспортных машин и один подвижной командный пункт РКП-360). Огневая мощь одного дивизиона состоит из 72 крылатых ракет Р-360.
Хіба вони такі дурні?
0, 14?
(Те же поляки, уже могли бы уже сделать выводы после смерти Качинского и Смоленска!!!, но не тут то было, думают что обойдется, нефига - будет все как в 39!!!)
За прошлый год был в Венгрии, Словении, Германии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Бельгии... общался с полусотней граждан разных стран ЕС. все 100% опрошенных мною, знают где находится Украина, все знают что у нас происходит в отношениях с кацапами... Поэтому я считаю обознаность граждан ЕС о наших событиях и желание нам помагать - это наш феноменальный успех! Мы побеждаем рашистов всухую на чужом поле!
Думают, что Рашка и Уйло смогут Украиной "наестся" и дальше не полезут.
Вам же Уйло прямым текстом говорит:
"У Расии НЕТ ГРАНИЦ!"
И "раззевает рот" уже на Прибалтику, Болгарию и Румынию.
А "ихтамнеты" мутят воду в Африке и Южной Америке.
И за возможность даже просто отсрочки платежей они не только в Украину поедут воевать, а и собственных родственников удавят.
А в Украине полно "клоунов, тамады, рестораторов" которые при первых выстрелах сдрыснут в жаркие страны.
Так, что не думай, что защита Украины будет "легкой прогулкой".
Нинішне покоління російських військовиків - це розбєщене дурними грошима "нафтодолярів" товпа нікчем, які бачать себе виключно "визволителями" заїджаючи в українські міста на танках які місцеві жителі будуть закидувати квітами, а не "коктейлями Молотова".
но, их 140 миллионов и дохрена совкового металлолома.
и ни этих миллионов, ни этого металлолома им не жалко.
по этому, что бы победить, нам надо очень сильно тренироваться и стараться.
а главнокомандующий думает о буковели, дубаях, лыжах-море и майских шашлыках.
І в мене така думка шо не даремно царь орків понаганяв свого війська під кордон України, і шо всі ці "ультіматуми" та "норманськи перемовини" - це все "димова завіса", а чекають вони одного - Майдана в Україні... розбрату та люті народної на дії влади в Україні!
І "привезти" їм майдан, як вишеньку на торті, вони очікують самє від дій Зеленського, чи більш вирогідно від його найближчого оточення, типу ермака, татарова, демченка.
Большинству в мире главное чёпожрать и лишьбынебыловайны. Это факт.
А англо-саксы - есть англо-саксы. Они всю свою историю, на шаг вперёд от остальных.
Принимать подобные решения должно не население, а те, кого оно избрало. Собственно, и для этого тоже, выборы происходят. Простой гражданин не может видеть всей картины в целом. Даже мы, находясь уже 8 лет в войне - не видим её, достаточно чётко. Что у ж там говорить про какого-то условного немца с поляком...
Мы справимся!!!
мы и так уже 8-й год в войне, а вам своих детей хоронить.
В немцах я очень сомневаюсь, что даже 0,0001 процент будет воевать за Украину. Ку-кукнытые которые приключения на свою голову ищут конечно найдутся, но в целом.......
заявил немецкий журналист Александр Сосновский.
За несколько последних десятилетий бундесвер превратился в «бледную тень былого могущества» и мало схож с некогда одной из сильнейших армий Европы...