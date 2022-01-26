США, Великобритания, Польша, Литва, Эстония, Латвия и Чехия предоставили дополнительную оборонную поддержку Украине, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил США, Великобританию, Польшу, Литву, Эстонию, Латвию и Чехию за выделение дополнительной "оборонной поддержки" Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава МИД заявил во время брифинга.
"Несмотря на то, что наше государство не является членом НАТО и действие ст. 5 Североатлантического договора не распространяется на Украину, мы благодарны Соединенным Штатам, Великобритании, Польше, Литве, Эстонии, Латвии, Чехии и другим членам НАТО за выделение дополнительной оборонной поддержки безопасности" наших Вооруженных Сил", - сказал министр.
По словам Кулебы, эта поддержка делает переговорную позицию Украины гораздо сильнее.
"Эта сила нужна именно для того, чтобы ее не пришлось применять", – добавил он.
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Як малі діти....)
загрози не бачатьвирішили перечекати десь подалі від ради - якщо що - зеленський крайній - в нас парламентсько-президентська форма правління. одоробло їх привело - от тепер відпочивше хай розгрібає.... а вони голову у пісок... десь на сейшелах, карибах, іспаніях....
І текст із нього : Будівництво Січі на Малій Хортиці велося за особистий кошт князя, всупереч позиції тодішнього литовського князя й польського короля. Для будівництва були залучені селяни з канівського і черкаського староств.
То що там велів король ? ((
P.S. Не переоцінюйте стратегічних планів польського короля )) для нього Дике поле часів першої Запорізької Січі починалося за Каневом та Переяславом від яких до Січі мало як не до Польщі було )))