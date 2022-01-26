США, Великобритания, Польша, Литва, Эстония, Латвия и Чехия предоставили дополнительную оборонную поддержку Украине, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил США, Великобританию, Польшу, Литву, Эстонию, Латвию и Чехию за выделение дополнительной "оборонной поддержки" Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава МИД заявил во время брифинга.

"Несмотря на то, что наше государство не является членом НАТО и действие ст. 5 Североатлантического договора не распространяется на Украину, мы благодарны Соединенным Штатам, Великобритании, Польше, Литве, Эстонии, Латвии, Чехии и другим членам НАТО за выделение дополнительной оборонной поддержки безопасности" наших Вооруженных Сил", - сказал министр.

По словам Кулебы, эта поддержка делает переговорную позицию Украины гораздо сильнее.

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"Эта сила нужна именно для того, чтобы ее не пришлось применять", – добавил он.