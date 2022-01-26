РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5591 посетитель онлайн
Новости
4 371 12

Компания нардепа "За Майбутнє" для получения "социального" газа поменяла вид деятельности на производство молока

Компания нардепа

Компания "Клуб Сыра", принадлежащая совладельцу сети АЗС WOG нардепу Степану Ивахиву (группа "За Майбутнє"), спустя неделю после введения госрегулирования цен на газ, изменила свой КВЭД на производство молока, чтобы получить 166 тыс. куб. м "социального" газа по льготной цене.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные единого реестра юридических лиц Министерства юстиции.

Запись о смене основного вида деятельности – КВЭДа – датирована 6 января.

До этого компания специализировалась на оптовой торговле молочными продуктами, яйцами, маслом и жирами (КВДЭ 46.33). После 6 января КВЭД был изменен на 10.51 - переработка молока, производство сыра и масла. Именно КВЭД 10.51 попадает под приказ Минагро о "социальном" газе".

Согласно сообщению Министерства аграрной политики, на февраль "Клуб Сыра" Ивахива получил квоту на 166 тыс. м3 природного газа по льготной цене.

Напомним, Министерство аграрной политики более чем в 2,5 раза увеличило список агрокомпаний и агрохолдингов, которые в феврале претендуют на "социальный" газ по льготным ценам. Всего на февраль потребность всех 256 компаний в льготном газе составляет 15,69 млн м3. Более 10% этого объема отойдет птицефабрикам представителя "Слуги Народа" в Днепропетровской области.

Также читайте: Молочные предприятия Украины на грани остановки из-за цен на газ, государство не оказывает помощи и дожимает бизнес

Группа "За Майбутнє" контролируется Игорем Палицей - бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского. Группа является главным союзником президентской фракции "Слуга Народа" в парламенте, обеспечивая жизнедеятельность так называемой "монокоалиции".

Автор: 

Газ (10236) молоко (122) сыр (235) Палица Игорь (66)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Це не корупція - Верещук знає!
показать весь комментарий
26.01.2022 12:47
+3
І багато ці козли молока виробляють.
показать весь комментарий
26.01.2022 12:38
+2
Ля ты крыса
показать весь комментарий
26.01.2022 13:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А яка якість молочних продуктів ?
Їх же їсти не можна.
показать весь комментарий
26.01.2022 12:36 Ответить
І багато ці козли молока виробляють.
показать весь комментарий
26.01.2022 12:38 Ответить
На 166 тис кубів молока виробляють
показать весь комментарий
26.01.2022 12:39 Ответить
Заборонить уже законом використовувати пальмову олію.
показать весь комментарий
26.01.2022 12:38 Ответить
ну норм. а ты ФОП. плати за кассовый аппарат. бо всем этим слугам за майбутне на майбах не хватает
показать весь комментарий
26.01.2022 12:38 Ответить
И что? Сам принцип установления "льготных" цен-прямая коррупция. Что переживать про перхоть в волосах, если головы уже нет? Власть создала сотни подбный вороваек, так этими воровайками и будут пользоваться.
показать весь комментарий
26.01.2022 12:45 Ответить
Це не корупція - Верещук знає!
показать весь комментарий
26.01.2022 12:47 Ответить
А много ль корова дает молока? Не выпьешь и за день - устанет рука
показать весь комментарий
26.01.2022 12:52 Ответить
Ля ты крыса
показать весь комментарий
26.01.2022 13:00 Ответить
Цікаво, а "95 квартал" вже змінив КВЕД на виробництво лайна (гною). Це ж такі пільги!
показать весь комментарий
26.01.2022 13:41 Ответить
молодец, степашка..., будь как степашка... и сколько таких умников, интересно? а еще интереснее - сколько они на этом смогут заработать...
показать весь комментарий
26.01.2022 14:05 Ответить
Пиз*ять як не в себе. Грошей не вистачає, треба податків і боргів ще більше.
показать весь комментарий
26.01.2022 15:15 Ответить
 
 