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Порошенко: "Почему Зеленский не поднимает денежное довольствие украинских военнослужащих? Дайте деньги украинской армии"

Порошенко:

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал власть немедленно увеличить финансирование украинской армии и прекратить масштабное хищение бюджетных средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "ЕС".

"Три месяца весь мир бьет тревогу по поводу скопления войск на границах Украины со стороны Московии. Три месяца весь мир думает, как помочь Украине увеличить обороноспособность, направляя оружие, проводя консолидацию международной солидарности. Это делают все, кроме украинской власти", – констатирует Порошенко.

"Нам действительно не нужно паниковать, не нужно размышлять, нападет ли Путин или нет - надо подготовиться к тому, чтобы дать качественный отпор, если дипломатические усилия его не остановят", - убежден Порошенко.

"Почему у нас до сих пор некоторые боевые подразделения укомплектованы только на 50%, а большинство военнослужащих не продлевают контракты? Почему до сих пор не приобретено горючее для украинской бронетехники? Почему с 2019 года не закуплены бронежилеты и кевларовые шлемы? "Привет" преследователям "киборга" генерала Марченко", – отметил пятый Президент.

Читайте также: При Зеленском на дороги потратили в 10 раз больше, чем на обеспечение воюющей армии - "Наши деньги". ИНФОГРАФИКА

"Где украинские стратегические резервы? Во что оденем, обуем, чем накормим, и главное – чем вооружим резервистов резерва первой очереди, который уже нужно разворачивать? Почему Зеленский не поднимает денежное довольствие украинских военнослужащих?", – возмутился Петр Порошенко

"Ответ наконец-то прозвучал вчера в расследовании антикоррупционеров, обнародовавших шокирующие данные - за 2021 год на нужды армии Зеленский провел тендеров на сумму в 10 раз меньше, чем средства, выделенные на мегакоррупционное "Велике крадівництво". Не зря они это " крадівництво" называют большим, потому что чувствуют масштабы собственными карманами", - отмечает Порошенко.

"Это – главный бизнес-проект Зеленского, он стал инструментом и его личного обогащения и, к сожалению, теневого финансирования "зеленых кнопок" в этом парламенте", – говорит Петр Порошенко.

Также читайте: "Слуги" заблокировали выделение 50 млрд грн для финансирования армии: с такой позицией им лучше самораспуститься, - Порошенко

Он отметил, что именно поэтому власти затягивают назначение Специализированного антикоррупционного прокурора и призвал НАБУ начать соответствующее расследование.

Порошенко также призвал руководство парламента внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" об увеличении расходов на оборону и укреплении обороноспособности государства, предусматривающего выделение на нужды армии дополнительных 50 миллиардов гривен.

"Мы требуем поставить законопроект 6542, который был поддержан всеми фракциями демократической оппозиции и заблокирован "Слугами". Дайте деньги украинской армии", – призвал Петр Порошенко.

Автор: 

армия (8501) Порошенко Петр (19614) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+29
Зазвичай на Цензорі, коли в шапці статті прізвище "Порошенко" з'являються якісь "невідомі" хейтери-коментатори. Цікаво, що під іншими новинами ви ніколи не побачите їхні "каменти"! Бо за це не платять за Опєшечки!!!
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26.01.2022 12:37
+29
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26.01.2022 12:41
+26
Фактично, всі 2,5 роки армія недофінансувалась, бо Зе-покидьку потрібен був піар на "Крадивництві". Ну, я гроші красти там також зручніше! Так що Порох всмажив під хвіст Зе справедливо!
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26.01.2022 12:35
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Грошове забезпечення української армії - провокація. Уйло може образитися.
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26.01.2022 13:12 Ответить
Навсі запитання "чому?" відповідь може бути тільки одна- тому,що при владі вороги українського народу. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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26.01.2022 13:19 Ответить
"Він зауважив, що саме тому влада затягує призначення Спеціалізованого антикорупційного прокурора, і закликав НАБУ розпочати відповідне розслідування."

2018:
"Глава парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич (фракция БПП) намеренно затягивает рассмотрение поправок к президентскому законопроекту об Антикоррупционном суде."
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26.01.2022 13:22 Ответить
Какие деньги? Ещё не всё люки заасфальтировали.
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26.01.2022 13:24 Ответить
"Почему Зеленский не поднимает денежное довольствие украинских военнослужащих?" Источник:

А ВСУ - это не армия Зеленского, он в ней не служил, Бубочка - почетный уклонист от военнго призыва.
Его армия - российская, к которой он и обратиться за защитой.
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26.01.2022 13:24 Ответить
Точно .А Петро служив.. Він вже 20 років на передовій.. Україну грабує... Та де яким похріну він для них герой.. Обікрав дурнів дав кісточку і лизнути в сраку обікрав дурнів дав кісточку і лизнути в сраку... романтика для дурнів.
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26.01.2022 14:18 Ответить
Ох, как же Вы правы.
Порошенко действительно служил, только в СССР.
По призыву.

"В 1984 году со второго курса университета Пётр Порошенко был призван в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Советскую Армию (отсрочка студентам тогда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1980-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B) была отменена ), проходил службу в Казахстане" (Википедия0

ЧТО, *****, НЕ ЗНАЛА?
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26.01.2022 14:35 Ответить
Та я бачу що ти ***** знала... А мені наприклад це не показник... що він служив в Сесесер Зараз то він **** не служив атільки грабив лююей а таких ***** знающих мав на кожен день в помощницях
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26.01.2022 16:23 Ответить
Факти грабунку, будьте ласкаві.
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26.01.2022 20:36 Ответить
Минимальная пенсия была снижена на 50%.
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26.01.2022 21:03 Ответить
Ще раз, для особливо обдарованих, факти крадіжок, будьте ласкаві.
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26.01.2022 22:31 Ответить
Факты чего,зашёл в магазин и украл пакет молока?
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28.01.2022 08:48 Ответить
"кісточку і лизнути в сраку"

На какой зоне срок мотаешь?
Интернет же у вас в РФ на зонах есть, верно?
так что пригожил вербует вас прямо в заключении?
За что срок получил, уголовник?
За педофилию, верно?
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26.01.2022 14:37 Ответить
Ага топпчу зону по життю за те що комуняк і бариг та таких знающих ***** не поставив до стінки в свій ча
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26.01.2022 16:21 Ответить
Тому що воно НІХТО,звичайна лялька каломоська.
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26.01.2022 13:26 Ответить
Не робить це Зеленський, бо це не його армія. Його армія на тій стороні. Від цієї армії він чотири рази втікав до москви, де знімав фільми і своїх смердячим ротом відсовував наш кордон.
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26.01.2022 13:29 Ответить
Сами 73% избрали это позорище - которое умеет воровать и откровенно лгать - на другое зеленые гопники не способны просто. Так что сделали это вместе - вопрос в том на что надеялись,чего ожидали? Теперь все удивляются мегакорупции и недофинансированию армию - так это закономерно при этой власти - худшее еще впереди!
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26.01.2022 13:32 Ответить
Титільки прикинь Що ці 73% що знов виберуть а Петю знов пошлють на Хутір... Як тобі таке
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26.01.2022 14:07 Ответить
Любимое занятие украинских оппозиционеров. Выделены деньги на образование - нет, дайте деньги пенсионерам. Дали деньги пенсионерам - нет, дайте деньги на медицину. Дали деньги на медицину - нет, дайте деньги шахтёрам. Дали деньги шахтёрам - нет, дайте деньги аграриям. Дали деньги аграриям - нет, дайте деньги малому бизнесу. Дали деньги малому бизнесу - нет, дайте деньги на дороги. Дали деньги на дороги - нет, дайте деньги на армию. Дадут деньги на армию - нет, дайте деньги на... дороги.
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26.01.2022 13:34 Ответить
и что здесь плохого?
ты сравнил со своей Росдагестанией?
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26.01.2022 13:40 Ответить
Ну, дурачка-то включать не надо. Про Бабу-Ягу, которая всегда против, слышал? Вот это как раз про "оппозицию", которая, ясен пень, святее Папы Римского.
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26.01.2022 13:49 Ответить
Память отшибло?
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26.01.2022 14:15 Ответить
методичкою подляка.
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26.01.2022 14:24 Ответить
Ну наверное потому что не может. Экономика тяжко. Пенсионеры ели выживают.
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26.01.2022 13:36 Ответить
какие ели, наркоман?
может, сосны?
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26.01.2022 13:42 Ответить
Пэтьман снова на войне попиарится решил.
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26.01.2022 13:37 Ответить
Почему Зеленский не поднимает денежное довольствие украинских военнослужащих? / Содержать т.н. элиту дело затратное.Только те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Альперин, Акст,Баум, Бужансдкий, Гутцайт , Фельдман,Абрамович- бывший помощник нардепа Фельдмана, ныне нардеп ОПЗЖ, владелец газодобывающей компании, миллиардер , ну и вор, естественно, Розенблат, Дубинский, Ашкенази, Добкин, Боголюбов, Гиршфельд , Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Черепинский, Димент ,Шерман, Бродский, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Абрамовский, Корбан , Школьник, Галантерник , Гурвиц, Коломойский , Куницкий, Миримский,Ярославский, Геллер, Мецгер , Черновецкий, Дубилет, Табачник , Ставицкий.
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26.01.2022 13:40 Ответить
Порох на больное зекрысам давит -сейчас полный деребан с "большой стройки",т к в этом году лафа с ней заканчивается...зекрысы даже "****** урода" два месяца уже не платят -гребут последнее себе в карман...а тут ПАП со "своей Армией")
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26.01.2022 13:40 Ответить
Ваша любовь к народному олигарху..."не мае кордонив"...)))
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26.01.2022 14:48 Ответить
Ці слова сприймалися б на "ура" якби їх говорив не Порошенко. Щось не пам'ятається щоб за його влади армія жирувала.
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26.01.2022 13:44 Ответить
а ты давно с фронта?
в каком полку служило, чмо?
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26.01.2022 13:54 Ответить
А ти кацапчику...?? Скажи як колобок буде по Українські???
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26.01.2022 14:09 Ответить
українською, не по-украинськи, кацапе
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26.01.2022 14:27 Ответить
і буде... колобок, тобто круглий бік
а от як колобок кацапською - це таємниця з таємниць
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26.01.2022 14:30 Ответить
Пэтрэ Олэксиевыч, нашел у кого спросить, у Зеленского. забудь, одно спасение, это ты. Подкинь немного со своего ресурса, зауважают. Они хотели залог в миллиард, а ты их на армию.
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26.01.2022 13:45 Ответить
Петро так вони-ж ще за твоеї каденції отримують 1000грн в день, чи не?
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26.01.2022 13:47 Ответить
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26.01.2022 19:16 Ответить
І має ще совість брихати! За твого правління з/п військового була вдвічі нижча!
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26.01.2022 13:54 Ответить
Здавалося що зараз скаже: "Чому не закуплені евакуаційні автомобілі в "Кузні на рибальському"?" (хто забув, нагадую що в свій час Порошенко продав зі свого заводу рідній армії евакуаційні автівки за завищеною ціною більшість з яких зламалися ще в дорозі до лінії фронту).
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26.01.2022 13:55 Ответить
Из ГавНьюс на расее перепечатал?
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26.01.2022 14:01 Ответить
Коли Петро говорить про розкрадання бюджетних коштів-це правильно, але добре було б у дзеркало подивитися. За свою каденцію він збільшив стан на порядок, і це під час війни. Добре було б порівняти з Зе, але куди там. Облом буде Не йому говорити про це з трибуни
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26.01.2022 14:14 Ответить
Наоборот- уменьшил
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26.01.2022 14:17 Ответить
Хватит уже брехать,зебил,тем более когда тебя легко на этом подловитьь -Порох единственный президент Украины,который остался в убытке за свою каденцию,а не наоборот
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26.01.2022 15:43 Ответить
Почему не дают? А как-же "велике годівництво"?!!
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26.01.2022 14:00 Ответить
Петр Алексеевич- все там ок!!!!
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26.01.2022 14:01 Ответить
брешеш. Деякі бригади укомплектовані контрактниками на 50% штату. Саме через низьку зарплату.
Але ж ти типовий 73/43%зебіл, який не може не брехати.
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26.01.2022 14:27 Ответить
чтобы всем было понятно
бизнесманы понятной породы кружатся над полем битвы, аки вороны
урвать кусок, пока есть возможность!
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26.01.2022 14:03 Ответить
Як чому, тому що і Порошенко не піднімав. Зелька продовжує Пецін курс.....
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26.01.2022 14:11 Ответить
малоПИД...роский, бенин, Нарко-Дегенерат и пропихнут кремлевским Шнырем через беню, для развала экономики, силовых структур, армии и т.д с чем он добросовистно справляется со своим Сбродом( Дермаком) и зеБилами....
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26.01.2022 14:15 Ответить
навіщо піднімати зарплати військовим ?
у сама ПП-А-тужна армія
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26.01.2022 14:20 Ответить
Популіст, який спекулюючі на темі зарплат намагається виглядати патріотом.
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26.01.2022 14:23 Ответить
Тогда не хватит денег на аренду квартир депутатам от слуг, конверты и велике крадивництво
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26.01.2022 14:25 Ответить

ЗеБiльна шобла зжере все, вкраде навiть у дiтей та поранених..

все пiд себе. на українцiв їй начхати.

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26.01.2022 14:28 Ответить
Не дают, потому что нет смысла, військовослужбовці за него все равно не проголосуют на следующих выборах😁
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26.01.2022 14:30 Ответить
О, какое старое гамно вытащил Кремль на свет!
Причем запел Азiров в унисон вместе с Царевым, которого тоже вытащили на свет божий.
Новые песни о старом:
"Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев: Украинцы встретят цветами любую армию, которая наведет порядок
Бывший депутат Рады Царев рассказал, как Россия и США могут договориться по Украине"
https://www.kp.ru/daily/27355/4536509/ https://www.kp.ru/daily/27355/4536509/


Вывод: очень, очень плохо обстоят дела в РФ. Не с бИндеровцами, а с ковидловой аферой, не верит лохторат больше в эту муйню.
Надо на Украину наступать, а лохторат кобенится, не понимает, а какого буя им в Украину идти помирать в боях с бИндеровцами?
Вот и уверяет Кремль, что в Украине все спокойно, встретят цветами, хлебом-солью, прирастете унитазами (как подшанцы приросли в Донецке), нормально все в Украине будет, тихо.
Жду очередей на призывные пункты в РФ.
Не в добровольцы записываться, а с отводом от воинской службы по мед. показателям.
Вангую, что сейчас в РФ резко возрастет.
Не ковид возрастет (с ним призывают), а плоскостопие (с ним служить и воевать нельзя).
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26.01.2022 14:54 Ответить
Я думаю ! цветы им не понравятся 2. ********** будет уже все равно
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26.01.2022 16:10 Ответить
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26.01.2022 16:33 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/01/27/poroshenko-prodovdzhuye-zmicznyuvaty-armiyu-razom-z-volonteramy-zibrav-dlya-frontu-shostyj-komplekt-videosposterezhennya/ Фонд Порошенка спільно з волонтерами зібрав для військових на передовій шостий комплект оптичної відеорозвідки . Про це п'ятий Президент повідомив на своєму Youtube-каналі.
«Ми продовжимо нашу волонтерську діяльність. Ми вже шостий раз зібрали комплект обладнання для батальйонного комплексу відеоспостереження, який врятує життя українських воїнів. Він значно підвищить бойові спроможності в полі відповідальності батальйону», - пояснює п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Ми продовжуємо комплектувати. Як завжди, половина коштів - це ГО «Брати по зброї», «Справа громад», половина - це Благодійний фонд Порошенків. Наступного тижня будемо відвозити на фронт це обладнання», - повідомив лідер партії «Європейська Солідарність».
«До речі, я звертаюся до того, хто намагався мене зупинити, хто відібрав мої закордонні паспорти ляше для того, щоб я не поїхав до Брюсселя, не зустрівся у НАТО, не зустрівся з міністрами закордонних справ. Який забороняє мені подорожувати в Україні. Я заздалегідь ставлю вас до відома. Наступного тижня я планую поїхати на фронт для передачі обладнання. І не раджу мене зупиняти», - застеріг Порошенко.
«Ми це робимо для нашої спільної справи. Для забезпечення єдності держави. Для демонстрації нашим міжнародним партнерам того, що Україна єдина. Що ми сильні, бо лише сильна Україна здатна дати відсіч Путіну», - наголошує п'ятий Президент.
Петро Порошенко також вимагає від парламенту внести зміни до бюджету і виділити 50 млрд грн на забезпечення ЗСУ.
«Ми зареєстрували проект змін до закону про державний бюджет, який передбачає 50-ти мільярдне збільшення фінансування міністерства оборони, Збройних сил України. Питання номер один - терміново підвищити грошове забезпечення українських військовослужбовців. Воїн має отримувати поза зоною проведення ООС мінімум 25 тисяч гривень. А воїн на фронті мінімум 50 тисяч гривень», - говорить Порошенко.
«Друге - це спільне фінансування місцевих бюджетів і державного бюджету по розгортанню територіальної оборони. Третє - це збільшення виробництва і закупівлі як в рамках Державного оборонного замовлення, так і за межами ДОЗу ******** і модернізованої військової техніки, доукомплектація стратегічного резерву. Щоб в умовах розгортання український воїн мав речове, харчове, медичне, а головне військове забезпечення. Щоб українські Збройні Сили мали достатньо пального в стратегічному резерві і захистили державу», - наголошує Петро Порошенко.
Як відомо, торік Петро Порошенко під час поїздок на Донеччину передав комплекти відеоспостереження 10-й ОГШБр, яку після ротації замінила 95 ОДШБр. Також коштом волонтерів та Фонду Порошенка триває обладнання відеоспостереженням позицій, які займає 25-а ОПДБр. У грудні під час поїздки в Авдіївку Порошенко особисто передав обладнання бійцям.
П'ятий Президент тоді повідомив - більше 5 тисяч українців перерахували кошти для забезпечення системами відеоспостереження на передовій, половину необхідної суми додав Фонд Порошенка.
Після ротації підрозділів обладнання залишається на позиціях. Комплекти спостереження та оптичної розвідки допомагають українським воїнам боротися з ворожими снайперами.
«На кожному взводно-опорному пункті, на ротному опорному пункті виставляються різні види камер. Є і нічне бачення, є і дальність. Не будемо розкривати, на скільки кілометрів, але на багато кілометрів. Командир, починаючи від взводу і закінчуючи батальйоном, а ми і до бригади дійдемо, мають абсолютно цілісну картину. Вже не треба спостерігачу підніматися вгору. Не треба ставати мішенню для російських снайперів. Постійно йде цілодобова фіксація руху ворожих сил по той бік фронту», - пояснював Петро Порошенко.
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27.01.2022 20:15 Ответить
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