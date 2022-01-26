Порошенко: "Почему Зеленский не поднимает денежное довольствие украинских военнослужащих? Дайте деньги украинской армии"
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал власть немедленно увеличить финансирование украинской армии и прекратить масштабное хищение бюджетных средств.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "ЕС".
"Три месяца весь мир бьет тревогу по поводу скопления войск на границах Украины со стороны Московии. Три месяца весь мир думает, как помочь Украине увеличить обороноспособность, направляя оружие, проводя консолидацию международной солидарности. Это делают все, кроме украинской власти", – констатирует Порошенко.
"Нам действительно не нужно паниковать, не нужно размышлять, нападет ли Путин или нет - надо подготовиться к тому, чтобы дать качественный отпор, если дипломатические усилия его не остановят", - убежден Порошенко.
"Почему у нас до сих пор некоторые боевые подразделения укомплектованы только на 50%, а большинство военнослужащих не продлевают контракты? Почему до сих пор не приобретено горючее для украинской бронетехники? Почему с 2019 года не закуплены бронежилеты и кевларовые шлемы? "Привет" преследователям "киборга" генерала Марченко", – отметил пятый Президент.
"Где украинские стратегические резервы? Во что оденем, обуем, чем накормим, и главное – чем вооружим резервистов резерва первой очереди, который уже нужно разворачивать? Почему Зеленский не поднимает денежное довольствие украинских военнослужащих?", – возмутился Петр Порошенко
"Ответ наконец-то прозвучал вчера в расследовании антикоррупционеров, обнародовавших шокирующие данные - за 2021 год на нужды армии Зеленский провел тендеров на сумму в 10 раз меньше, чем средства, выделенные на мегакоррупционное "Велике крадівництво". Не зря они это " крадівництво" называют большим, потому что чувствуют масштабы собственными карманами", - отмечает Порошенко.
"Это – главный бизнес-проект Зеленского, он стал инструментом и его личного обогащения и, к сожалению, теневого финансирования "зеленых кнопок" в этом парламенте", – говорит Петр Порошенко.
Он отметил, что именно поэтому власти затягивают назначение Специализированного антикоррупционного прокурора и призвал НАБУ начать соответствующее расследование.
Порошенко также призвал руководство парламента внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" об увеличении расходов на оборону и укреплении обороноспособности государства, предусматривающего выделение на нужды армии дополнительных 50 миллиардов гривен.
"Мы требуем поставить законопроект 6542, который был поддержан всеми фракциями демократической оппозиции и заблокирован "Слугами". Дайте деньги украинской армии", – призвал Петр Порошенко.
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2018:
"Глава парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич (фракция БПП) намеренно затягивает рассмотрение поправок к президентскому законопроекту об Антикоррупционном суде."
А ВСУ - это не армия Зеленского, он в ней не служил, Бубочка - почетный уклонист от военнго призыва.
Его армия - российская, к которой он и обратиться за защитой.
Порошенко действительно служил, только в СССР.
По призыву.
"В 1984 году со второго курса университета Пётр Порошенко был призван в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Советскую Армию (отсрочка студентам тогда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1980-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B) была отменена ), проходил службу в Казахстане" (Википедия0
ЧТО, *****, НЕ ЗНАЛА?
На какой зоне срок мотаешь?
Интернет же у вас в РФ на зонах есть, верно?
так что пригожил вербует вас прямо в заключении?
За что срок получил, уголовник?
За педофилию, верно?
ты сравнил со своей Росдагестанией?
может, сосны?
в каком полку служило, чмо?
а от як колобок кацапською - це таємниця з таємниць
Але ж ти типовий 73/43%зебіл, який не може не брехати.
бизнесманы понятной породы кружатся над полем битвы, аки вороны
урвать кусок, пока есть возможность!
у сама ПП-А-тужна армія
ЗеБiльна шобла зжере все, вкраде навiть у дiтей та поранених..
все пiд себе. на українцiв їй начхати.
Причем запел Азiров в унисон вместе с Царевым, которого тоже вытащили на свет божий.
Новые песни о старом:
"Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев: Украинцы встретят цветами любую армию, которая наведет порядок
Бывший депутат Рады Царев рассказал, как Россия и США могут договориться по Украине"
https://www.kp.ru/daily/27355/4536509/ https://www.kp.ru/daily/27355/4536509/
Вывод: очень, очень плохо обстоят дела в РФ. Не с бИндеровцами, а с ковидловой аферой, не верит лохторат больше в эту муйню.
Надо на Украину наступать, а лохторат кобенится, не понимает, а какого буя им в Украину идти помирать в боях с бИндеровцами?
Вот и уверяет Кремль, что в Украине все спокойно, встретят цветами, хлебом-солью, прирастете унитазами (как подшанцы приросли в Донецке), нормально все в Украине будет, тихо.
Жду очередей на призывные пункты в РФ.
Не в добровольцы записываться, а с отводом от воинской службы по мед. показателям.
Вангую, что сейчас в РФ резко возрастет.
Не ковид возрастет (с ним призывают), а плоскостопие (с ним служить и воевать нельзя).
«Ми продовжимо нашу волонтерську діяльність. Ми вже шостий раз зібрали комплект обладнання для батальйонного комплексу відеоспостереження, який врятує життя українських воїнів. Він значно підвищить бойові спроможності в полі відповідальності батальйону», - пояснює п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Ми продовжуємо комплектувати. Як завжди, половина коштів - це ГО «Брати по зброї», «Справа громад», половина - це Благодійний фонд Порошенків. Наступного тижня будемо відвозити на фронт це обладнання», - повідомив лідер партії «Європейська Солідарність».
«До речі, я звертаюся до того, хто намагався мене зупинити, хто відібрав мої закордонні паспорти ляше для того, щоб я не поїхав до Брюсселя, не зустрівся у НАТО, не зустрівся з міністрами закордонних справ. Який забороняє мені подорожувати в Україні. Я заздалегідь ставлю вас до відома. Наступного тижня я планую поїхати на фронт для передачі обладнання. І не раджу мене зупиняти», - застеріг Порошенко.
«Ми це робимо для нашої спільної справи. Для забезпечення єдності держави. Для демонстрації нашим міжнародним партнерам того, що Україна єдина. Що ми сильні, бо лише сильна Україна здатна дати відсіч Путіну», - наголошує п'ятий Президент.
Петро Порошенко також вимагає від парламенту внести зміни до бюджету і виділити 50 млрд грн на забезпечення ЗСУ.
«Ми зареєстрували проект змін до закону про державний бюджет, який передбачає 50-ти мільярдне збільшення фінансування міністерства оборони, Збройних сил України. Питання номер один - терміново підвищити грошове забезпечення українських військовослужбовців. Воїн має отримувати поза зоною проведення ООС мінімум 25 тисяч гривень. А воїн на фронті мінімум 50 тисяч гривень», - говорить Порошенко.
«Друге - це спільне фінансування місцевих бюджетів і державного бюджету по розгортанню територіальної оборони. Третє - це збільшення виробництва і закупівлі як в рамках Державного оборонного замовлення, так і за межами ДОЗу ******** і модернізованої військової техніки, доукомплектація стратегічного резерву. Щоб в умовах розгортання український воїн мав речове, харчове, медичне, а головне військове забезпечення. Щоб українські Збройні Сили мали достатньо пального в стратегічному резерві і захистили державу», - наголошує Петро Порошенко.
Як відомо, торік Петро Порошенко під час поїздок на Донеччину передав комплекти відеоспостереження 10-й ОГШБр, яку після ротації замінила 95 ОДШБр. Також коштом волонтерів та Фонду Порошенка триває обладнання відеоспостереженням позицій, які займає 25-а ОПДБр. У грудні під час поїздки в Авдіївку Порошенко особисто передав обладнання бійцям.
П'ятий Президент тоді повідомив - більше 5 тисяч українців перерахували кошти для забезпечення системами відеоспостереження на передовій, половину необхідної суми додав Фонд Порошенка.
Після ротації підрозділів обладнання залишається на позиціях. Комплекти спостереження та оптичної розвідки допомагають українським воїнам боротися з ворожими снайперами.
«На кожному взводно-опорному пункті, на ротному опорному пункті виставляються різні види камер. Є і нічне бачення, є і дальність. Не будемо розкривати, на скільки кілометрів, але на багато кілометрів. Командир, починаючи від взводу і закінчуючи батальйоном, а ми і до бригади дійдемо, мають абсолютно цілісну картину. Вже не треба спостерігачу підніматися вгору. Не треба ставати мішенню для російських снайперів. Постійно йде цілодобова фіксація руху ворожих сил по той бік фронту», - пояснював Петро Порошенко.