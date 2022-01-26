Порошенко: "Почему Зеленский не поднимает денежное довольствие украинских военнослужащих? Дайте деньги украинской армии"

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал власть немедленно увеличить финансирование украинской армии и прекратить масштабное хищение бюджетных средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "ЕС".

"Три месяца весь мир бьет тревогу по поводу скопления войск на границах Украины со стороны Московии. Три месяца весь мир думает, как помочь Украине увеличить обороноспособность, направляя оружие, проводя консолидацию международной солидарности. Это делают все, кроме украинской власти", – констатирует Порошенко.

"Нам действительно не нужно паниковать, не нужно размышлять, нападет ли Путин или нет - надо подготовиться к тому, чтобы дать качественный отпор, если дипломатические усилия его не остановят", - убежден Порошенко.

"Почему у нас до сих пор некоторые боевые подразделения укомплектованы только на 50%, а большинство военнослужащих не продлевают контракты? Почему до сих пор не приобретено горючее для украинской бронетехники? Почему с 2019 года не закуплены бронежилеты и кевларовые шлемы? "Привет" преследователям "киборга" генерала Марченко", – отметил пятый Президент.

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"Где украинские стратегические резервы? Во что оденем, обуем, чем накормим, и главное – чем вооружим резервистов резерва первой очереди, который уже нужно разворачивать? Почему Зеленский не поднимает денежное довольствие украинских военнослужащих?", – возмутился Петр Порошенко

"Ответ наконец-то прозвучал вчера в расследовании антикоррупционеров, обнародовавших шокирующие данные - за 2021 год на нужды армии Зеленский провел тендеров на сумму в 10 раз меньше, чем средства, выделенные на мегакоррупционное "Велике крадівництво". Не зря они это " крадівництво" называют большим, потому что чувствуют масштабы собственными карманами", - отмечает Порошенко.

"Это – главный бизнес-проект Зеленского, он стал инструментом и его личного обогащения и, к сожалению, теневого финансирования "зеленых кнопок" в этом парламенте", – говорит Петр Порошенко.

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Он отметил, что именно поэтому власти затягивают назначение Специализированного антикоррупционного прокурора и призвал НАБУ начать соответствующее расследование.

Порошенко также призвал руководство парламента внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" об увеличении расходов на оборону и укреплении обороноспособности государства, предусматривающего выделение на нужды армии дополнительных 50 миллиардов гривен.

"Мы требуем поставить законопроект 6542, который был поддержан всеми фракциями демократической оппозиции и заблокирован "Слугами". Дайте деньги украинской армии", – призвал Петр Порошенко.