Разблокировка Нормандского формата – это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию, - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак прилетел в Париж в составе украинской делегации на встречу политических советников лидеров Нормандского формата.

Об этом Ермак сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец-то удалось разблокировать этот формат – и это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию. Надеюсь на конструктивный диалог в интересах Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, политические советники лидеров "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России должны встретиться 26 января в Париже.

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