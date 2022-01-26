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Новости Нормандские переговоры
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Разблокировка Нормандского формата – это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию, - Ермак

Разблокировка Нормандского формата – это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию, - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак прилетел в Париж в составе украинской делегации на встречу политических советников лидеров Нормандского формата.

Об этом Ермак сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец-то удалось разблокировать этот формат – и это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию. Надеюсь на конструктивный диалог в интересах Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, политические советники лидеров "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России должны встретиться 26 января в Париже.

Читайте также: "Никаких прямых переговоров с сепаратистами нет и не будет": Ермак опроверг информацию о возможных переговорах с представителями ОРДЛО

Автор: 

нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1266)


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Топ комментарии
+29
Ермак - враг Украины. Нормандский формат невыгоден Украине. Франция и Германия - друзья Путина, подкупленные с потрохами оккупантом Путиным. С этими странами нечего говорить. Германия даже отказалась предоставить Украине оружие. Формат выгодный один - БУДАПЕШТСКИЙ. Страны, которые вынудили Украину избавиться от ядерного оружия должны нас поддерживать и защищать от агрессора. Или не будет этим странам доверия и ни одна страна мира не будет считать их порядочными хотя бы номинально и доверять им.
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26.01.2022 13:13
+25
нахер пошел, зермак! твоя работа туалетную бумагу и скрепки считать!! А не заниматься международной политикой!!
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26.01.2022 12:56
+24
Ворог.
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26.01.2022 13:05
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Дерьман даун или притворяется?
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26.01.2022 12:54 Ответить
Потужний даун!!
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26.01.2022 13:02 Ответить
Ермак - враг Украины. Нормандский формат невыгоден Украине. Франция и Германия - друзья Путина, подкупленные с потрохами оккупантом Путиным. С этими странами нечего говорить. Германия даже отказалась предоставить Украине оружие. Формат выгодный один - БУДАПЕШТСКИЙ. Страны, которые вынудили Украину избавиться от ядерного оружия должны нас поддерживать и защищать от агрессора. Или не будет этим странам доверия и ни одна страна мира не будет считать их порядочными хотя бы номинально и доверять им.
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26.01.2022 13:13 Ответить
В БМ нигде не написано, что кто-то должен Украину защищать. Там написано, что следует оказать помощь в случае агрессии в отношении Украины.
Ну а кто что под помощью понимает - этого в документе не указано.
И да, РФ нарушила меморандум.
Но никакого нарушения (кроме морального) другие участники меморандума не допустили.
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26.01.2022 14:00 Ответить
Три проти одного, а в бубочки аж жижки трусяться, адже знайшлася нагода домовитись про капітуляцію...
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26.01.2022 17:01 Ответить
Ворог.
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26.01.2022 13:05 Ответить
Здається, ця падла підписала секретні домовленості, які дадуть Зеленському шанс зазирати в очко *****, аби виправдати витрати на крадівництво, а не на військо.
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26.01.2022 15:05 Ответить
Зелупа бетоні шляхи в ОРДЛО та Харків, Дніпро строїв -для проїзда танків.
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26.01.2022 16:43 Ответить
у ЯнеОвоча - схожа сітуйовіна була з мостом через Керчь...
Так навіть йому мізків хватило не будувати ...
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26.01.2022 17:43 Ответить
не.. оно просто - шпиЕн Зелупа !!!
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26.01.2022 13:38 Ответить
партнер по грі у "лузи", сам Зе!Бенітос 1-й, двома гелікоптерами йому канапки на днюху возить...
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26.01.2022 13:58 Ответить
КалоМойшу в Штатах чекає посадка у тюрягу, от вони до кацапів й хочуть -там буде пох...
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26.01.2022 17:45 Ответить
Что готовьІ слиться? Со... у пуйла?
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26.01.2022 12:55 Ответить
Цей "формат" - Німеччина, Франція і Росія проти України.
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26.01.2022 13:20 Ответить
Ви праві. Захід дружно дожимає кацапів. Містечковий колаборантський кагал поспішає злити Україну.
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26.01.2022 13:24 Ответить
Россія готується до війни,хто це не бачить той або сліпий або глухий.Нормандський формат це Россія,Німечина і Франція проти України,потрібно залучати Англію і США щоб бути на рівні
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26.01.2022 12:55 Ответить
Хто буде представляти Україну? Колаборант.
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26.01.2022 13:06 Ответить
агент ***** воно...
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26.01.2022 16:42 Ответить
Будапештский формат нужен. От нормандского Украина должна отказаться.
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26.01.2022 13:15 Ответить
нахер пошел, зермак! твоя работа туалетную бумагу и скрепки считать!! А не заниматься международной политикой!!
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26.01.2022 12:56 Ответить
А шо за понятие стороны так обтекаемо? А поконкретней оккупант и жертвы оккупации что могут мирно урегулировать?
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26.01.2022 12:58 Ответить
проти кого гАласувала Антоніна Павлівна та кого привела до влади? Тепер не скігли, бери мотику та кіпай капусту.
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26.01.2022 16:58 Ответить
Не знаю за кого вы аньо Павловна голосували. Судя по вашим коментам за *****.
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26.01.2022 18:22 Ответить
Антоніна Павлівна, а позу шланга, ви входите чи постійно існуєте?
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26.01.2022 19:17 Ответить
Вася шо вы стесняетесь признаться кого постоянно пропихиваете в президенты? В позе шланга выполняете ********** указания?
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27.01.2022 06:34 Ответить
браво Антоніна Павлівна, за пів доби породити такий каламбурчик, як для вас із Васильком- це досягнення. Балдибілдер Зе!Бенський давав поради?
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27.01.2022 09:40 Ответить
Вася не пиши глупостей и не пхни ********* в президенты и будет тебе счастье, а не твоя молитва на ***** о счастье.
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27.01.2022 09:43 Ответить
готовят капитуляцию.
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26.01.2022 12:58 Ответить
Тому й армії нічого не дають, навіть дизелю.
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26.01.2022 17:05 Ответить
Наш завхоз самый-самый миротворческий миротворец.Закупил Зеленскому памперсы и сам поехал договариваться.Вопрос только о чём?
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26.01.2022 13:00 Ответить
серед цієї четвірки друзів України немає, включаючи саму Україну - Єрмак головний зрадник національних інтересів -шістка путіна

Нагадаємо, політичні радники лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України та Росії - мають зустрітися 26 січня в Парижі. Джерело:
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26.01.2022 13:03 Ответить
Пусти козла в огород капусту охранять.
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26.01.2022 13:04 Ответить
Меле шо попало.
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26.01.2022 13:05 Ответить
Штирлиц типа агент Путлера "Козырь" пасть открыл...
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26.01.2022 13:06 Ответить
каломоська це ворог,у мене все.
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26.01.2022 13:08 Ответить
То, что не имеющий никаких государственных должностей и полномочий согласно Конституции УКраины починяльщик карандашей и поставщик швабр в ОП возглавляет делегацию , красноречиво говорит о её внеправовом статусе и комедийном жанре...
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26.01.2022 13:10 Ответить
Только єта комедия на крови Украинцев...
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26.01.2022 16:40 Ответить
Знаменитая рожа РАБссии Петя Толстой хотел стать начальником в ПАСЕ,кинули крысу нехило каже Алексей Гончаренко,которого избрали на этот пост,с чем и поздравляю Алексея...
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26.01.2022 13:10 Ответить
Надеюсь на конструктивный диалог в интересах Украины Источник:

ермак обратил внимание в чьих интересах надеется на конструктивный диалог.
что бы никто чего другого о ермаке не подумал.
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26.01.2022 13:10 Ответить
зе дно
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26.01.2022 13:12 Ответить
хто такий Єрмак? голуб миру чи що?
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26.01.2022 13:14 Ответить
Агент ГРУ...
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26.01.2022 16:39 Ответить
Тем временем крупнейший банк США "JPMorgan Chase"поставил крест на РАБссияском рубле..., и больше не ослуживает любых клиентов из РАБссии в долларовом Эквиваленте....,Везет РАБссии...Ультиматум Путлера удался...
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26.01.2022 13:16 Ответить
ерьмак разходився не на жарт, добре виконує забаганки путлера
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26.01.2022 13:18 Ответить
Иди ты мощно лесом,поц. Болтает много,а сам только и думает,как получше слиться.
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26.01.2022 13:19 Ответить
Почалось уже ...ну посмотрим какую судьбу себе выбрали зекрысы...
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26.01.2022 13:20 Ответить
так они пришли для того, что бы страну х***лу слить, вот и сливают. Их же выбрали капитулянты "уставшие ат вайны", в которой надо просто "перестать стрелять"
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26.01.2022 13:53 Ответить
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак прилетів до Парижу у складі української делегації на зустріч політичних радників лідерів Нормандського формату. Джерело:

Ознакомился с повноваженнями дерьмака как главы ОПы, зебуины может вы вкурсах каким боком оно к - країнської делегації на зустріч політичних радників лідерів Нормандського формату?????????

Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента від 25 червня 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2]

Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента від 25 червня 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2]

здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;
подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента;
вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 уповноважених Президента ;
координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента, забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу;
забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу;
організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента;
визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу;
реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
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26.01.2022 13:21 Ответить
Зебіла накачали наркотой та поїхали здавати Україну.
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26.01.2022 16:38 Ответить
... невже цей агент фсбє і по-сумісництву завгосп надіється, що в Україні хтось виконуватиме те, що підпише параша та її підх..йовники німаки з хрунцузами і наш гівнокомандувач?
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26.01.2022 13:21 Ответить
Так як раз вони и сподіваються, що буде новий Майдан, коли стане відома здача України кацапам.
Як тільки люди вийдуть-тут вони і почнуть стріляти ракетами...
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26.01.2022 16:36 Ответить
Російський шпіон переконує світ, що з ворогом сожна домовитися? А на яких умовах може російський шпигун домовлятися? Звичайно за рахунок здачі наших інтересів, бо в бою зробити москалі більше нічого зробити не змогли, крім того що зробили, заставши нас у тому вигляді коли ми були після великих "хазайственніков" з дій його партії "ригів".
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26.01.2022 13:23 Ответить
Вони вже окупували Україну зсередини, лишилося вгамувати народ, та розсваритися з союзниками.
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26.01.2022 17:10 Ответить
А що цей бидлюк там робить взагалі?
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26.01.2022 13:24 Ответить
несе, сім'я бубочки... Чи зерно, чи навпаки? Какая в розницу...
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26.01.2022 14:06 Ответить
Путлер хочет отобрать и неокупированную часть Донбасса кажуть умные люди...если это правда дЕрмак не долетит до Киева...
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26.01.2022 13:25 Ответить
Дерьмак- вот результат деятельности таких же предателей, как и ты, но 30 лет назад.
Это Тирасполь, где парашей воняет на каждом углу, население сократилось в 2,5 раза и все, кто смог, оттуда уехали. Остались старики, дети и алкашня. Последним живётся клёво- палёная шерифовская водка там всего по 1$ за бутылку.
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26.01.2022 13:28 Ответить
Домовленості з кацапією слід писати на оборотній стороні Будапештского меморандума.
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26.01.2022 13:29 Ответить
Вчера немцы запустили новость, ермак, правда, вроде, опроверг:

На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату переговорів України з сепаратистами - ЗМІ
https://amp.dw.com/uk/na-zustrichi-radnykiv-normandskoi-chetvirky-vyznachyty-datu-perehovoriv-ukrainy-z-separatystamy-zmi/a-60552828 https://amp.dw.com/uk/na-zustrichi-radnykiv-normandskoi-chetvirky-vyznachyty-datu-perehovoriv-ukrainy-z-separatystamy-zmi/a-60552828

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26.01.2022 13:29 Ответить
А чого можна очікувати від агента ГРУ...Який зовсім не палиться...
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26.01.2022 16:34 Ответить
Да и немцы тоже, шредеры-путинферштейнеры...
В общем, могут брехать все стороны.
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27.01.2022 08:46 Ответить
Тут фишка с Германией нарисвалась...похоже братский договор Молотов-Риббентроп 1939 года работает до сих пор...а из истории мы помним...союз РАБссия+Германия=Это всегда война...так было при Кайзере Вильгельме,так было при Гилере...
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26.01.2022 13:33 Ответить
Россия инициатор тройственного союза с Германией и Китаем.
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26.01.2022 14:34 Ответить
А на підставі чого оцей "Глава Офісу президента України Андрій Єрмак" їздить за кордон, веде міжнародні перемовини від лиця України та вирішує подальшу долю українців обговорюючи міжнародні питання?!
Він шо - голова МЗС України чи може фаховий дипломат?!
Він по "вагнергейту" вже відповів шо ніяких "наказів" від імені президента Бурбі не давав, з якого лиха він будє нести подальшу відповідальність за своє перебування як "советник" обговорюючи питання "нормандського формату" коли приде час відповідати слідчим генпрокуратури за свою так звану "Діяльність"?
Він же пішле всіх "в дупу" і скаже шо він купував скрепки та бумагу до ксероксу в офіс президента і інших "повноважень" не мав!
Шо за "цирк на дроті"?
Зупиніть цього афєриста!
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26.01.2022 13:35 Ответить
Він не аферист, він агент ГРУ. Всі про це знають.
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26.01.2022 16:31 Ответить
КПРФ предложило ДурьДуме РАБссии признать территорию Донецкой и Луганской областей субъектами РАБссии...Крысы Путлера включают дурака и голосуют...А фишка в том что неоккупированная часть это на сегодня Украина....причем 2/3 части Донбасса...,1/3 это ОРДЛО....Выводы делайте сами...
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26.01.2022 13:41 Ответить
А сьогодні відкрито приняли постанову на поставку зброї на ОРДЛО...
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26.01.2022 16:29 Ответить
Абсолютно пустопорожний и на 100% импотентный формат с продажными англо-францами и дополнительной трибуной для кремлевских подонков, которые все-равно по любому не изменят позицию! Почему Зеля и ермак так на него постоянно молятся и идут ради этого на уступки?
Фетиш этот совершенно голый...
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26.01.2022 14:00 Ответить
порохобот, англійці тобі зброю дали щоб тобі було чим захищатись
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26.01.2022 15:02 Ответить
Пардон, франко-німцями, звичайно...
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26.01.2022 20:44 Ответить
Ленко за бугор мотнулась гулять, вовка коксу нанюхался, а дерьмак поехал страну сдавать. Зебуины, каким боком дерьмак как глава опы к делегации???
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26.01.2022 14:02 Ответить
Вони хочуть зробити новий Майдан та ввести кацапські війска відкрито...,,Спасать,,
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26.01.2022 16:28 Ответить
Понятно. Ермоха получил сигнал и полетел хату лондонскую отрабатывать .
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26.01.2022 14:08 Ответить
"Потужний сигнал" це виведення військ РФ з Донбасу та навколо кордону Україні, а не балабольство.
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26.01.2022 14:18 Ответить
А когда брат Ермака продает должности это не мощный сигнал коррупции..
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26.01.2022 14:31 Ответить
не хочу в це вірити...
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26.01.2022 14:37 Ответить
класичне: ...якщо вони говорять про перемовини, то вони вже давно домовилися та зрадили...(с) (цитата неточна)
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26.01.2022 14:39 Ответить
Ермак да кто ты такой, какое ты имеешь право да кто тебе его давал, чтобы ты правил страной, едь помогай путину, оставь Украину и ее народ вспокое, мы сами без москалей разберемся
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26.01.2022 14:49 Ответить
куратор зелоха поїхав на переговори у мокшанському форматі
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26.01.2022 15:04 Ответить
Ми знаємо про що готовий говорити Пуйло: про капітуляцію. Наші миротворці ніяк не угомоняться, все ніяк не придумають як здати Україну, щоб їм за це не було .іздець.
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26.01.2022 15:30 Ответить
Агент ГРУ Єрмак поїхав здавати Україну...
Зе коксом навєрно обдолбаний по самі нєхочухи...
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26.01.2022 16:26 Ответить
Представник Пу від України зустрінеться з представником Пу від московії.........будуть вирішувати що робити з ЛуганДонією.Цікаво девки танцюють.
Слава БОГУ Американці мають вагоме і остаточне слово.
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26.01.2022 16:47 Ответить
Про що домовлятимуться у Парижі!? (Геращенко)
https://www.youtube.com/watch?v=cVhqT-57hu0

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26.01.2022 17:02 Ответить
иди *****
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26.01.2022 17:06 Ответить
Франція і особливо Німеччина втратили довіру України та українців. Та і Єрмаку ми не віримо, а Путлеру ще більше.Тому цей формат вже нелегітимний. Просто затягування часу...
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26.01.2022 17:19 Ответить
Не мощный , а "потужный" ...
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26.01.2022 17:19 Ответить
Макарка,вы Зелю будете встречать в Тель-Авиве с оркестром?
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26.01.2022 21:40 Ответить
Долго думал над таким глубоким вопросом, у*бок? А ведь пока ты молчал - мало кто знал, что ты дебил
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26.01.2022 21:43 Ответить
 
 