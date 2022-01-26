В Кремле уверяют, что персональные санкции США против Путина не будут болезненными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможные санкции, которые ранее анонсировал американский президент Джо Байден против российского лидера Владимира Путина, абсолютно безболезненны и политически деструктивны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
"Конгрессмены и сенаторы США, не совсем владеющие этой темой, говорят о замораживании активов, банковских счетов, недвижимости и так далее, но это, очевидно, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний и они не спрашивают у тех , кто профессионально занимается Россией. Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено. Поэтому, конечно, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства", - сказал представитель Кремля.
Его также спросили, находится ли зарплата президента РФ по-прежнему в банке "Россия", который под санкциями.
"Безусловно", – ответил Песков.
Ранее президент Джо Байден заявил, что США могут ввести санкции лично против российского лидера Владимира Путина, если тот приступит к вторжению в Украину.
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у пыни деньги лежат на книжке в Нарьян-марском отделении Сбербанка - он на Москвич к автоприцепу "Скиф" собирает
Також дочок і синочків парашних бізнесменів і урядовців в паРашу!.
Ото і будуть санкції, хай в Красноярську живуть, а не по Парижах та Лондонах!
А от відповідь від оточеня.....
хахаха, вони кажуть за законом