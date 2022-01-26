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Новости Санкции против России
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В Кремле уверяют, что персональные санкции США против Путина не будут болезненными

В Кремле уверяют, что персональные санкции США против Путина не будут болезненными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможные санкции, которые ранее анонсировал американский президент Джо Байден против российского лидера Владимира Путина, абсолютно безболезненны и политически деструктивны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Конгрессмены и сенаторы США, не совсем владеющие этой темой, говорят о замораживании активов, банковских счетов, недвижимости и так далее, но это, очевидно, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний и они не спрашивают у тех , кто профессионально занимается Россией. Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено. Поэтому, конечно, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства", - сказал представитель Кремля.

Его также спросили, находится ли зарплата президента РФ по-прежнему в банке "Россия", который под санкциями.

"Безусловно", – ответил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ на случай ее вторжения в Украину уже подготовлены, - Минфин США

Ранее президент Джо Байден заявил, что США могут ввести санкции лично против российского лидера Владимира Путина, если тот приступит к вторжению в Украину.

Автор: 

Байден Джо (2794) путин владимир (31493) санкции (11421)


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Топ комментарии
+11
Деньги пыль...лишь бы любимого не трогали...


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26.01.2022 13:20
+9
- Путя нічого навіть не встигне відчути: своє ж задушать або шаликом або огріють табакеркою по макітрі - і в мавзолей
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26.01.2022 13:22
+9
Самые лучшие санкции.......выгнать всех русских из США и ЕС.
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26.01.2022 14:10
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Тоді треба перевірити.)
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26.01.2022 13:17 Ответить
так. не бійся! це як комарик вкусе
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26.01.2022 13:18 Ответить
да, да, конечно !
у пыни деньги лежат на книжке в Нарьян-марском отделении Сбербанка - он на Москвич к автоприцепу "Скиф" собирает
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26.01.2022 13:59 Ответить
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26.01.2022 14:03 Ответить
Капєць. Якщо так сказав Пєсець отаке, то ...йло вже не спить. "Як так, працював важко все життя, а лінивий Байден .... віджав?"
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26.01.2022 13:19 Ответить
Деньги пыль...лишь бы любимого не трогали...


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26.01.2022 13:20 Ответить
Тогда ввести превентивные санкции только против ВВХ, причем прямо сейчас. Посмотрим как ничего не поменяется
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26.01.2022 13:21 Ответить
Всіх прашних, які придбали нерухомість в Європі, під білі рученьки і в паРашу нахрін назад!
Також дочок і синочків парашних бізнесменів і урядовців в паРашу!.
Ото і будуть санкції, хай в Красноярську живуть, а не по Парижах та Лондонах!
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26.01.2022 13:21 Ответить
- Путя нічого навіть не встигне відчути: своє ж задушать або шаликом або огріють табакеркою по макітрі - і в мавзолей
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26.01.2022 13:22 Ответить
Та дайте ще ,бо кацапам мало.
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26.01.2022 13:24 Ответить
Если говорят не будут болезниные значит будут 100%
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26.01.2022 13:25 Ответить
Абсолютно безболісні санкції треба було ввести в 2014 проти всіх толстосумих РФ і вони пулера вже би давно безболісно отруїли.
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26.01.2022 13:25 Ответить
Та ніхто й не збирався вам робити болісно,головне щоб вам подобалось.
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26.01.2022 13:29 Ответить
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26.01.2022 13:30 Ответить
Хорохорятся! Смотря что называть «персональными». У ымпиратора ведь настоящий гарем имеется и целый выводок внебрачных детей. У одной только Кабаевой 3 пацана от него. Есть вроде и внуки. Всё это кодло большей частью не в россиюшке проживает. Деньги, недвига… всё на Западе. Если Навальный умудрялся сведения про них накапывать, то можно представить на что способна финансовая разведка США.
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26.01.2022 13:34 Ответить
Нужно понимать ментальность расеян! Если не бьют,возможно ногами,то не больно.
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26.01.2022 13:56 Ответить
То ж піськов для ватастану говорить, бо скрєпні дотепер думають, що ***** лише газ-21, "Запорожець" і прицеп "Скіф" має.
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26.01.2022 13:40 Ответить
на самом деле ***** голое и босое, всё оформлено на друзей и любовниц, поэтому всплывёт весь кооператив озеро со всеми любовницами.
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26.01.2022 14:06 Ответить
Вооот!) Очень интересно, кто же всплывет. Только "всплытие" уже сильно навредит кремлю)
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26.01.2022 14:16 Ответить
Чем навредит? Кацапы поймут, что их обворовывают, поднимут бунт и внедрят демократию с выборами президента? Смешно.
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26.01.2022 14:40 Ответить
Как минимум, спасать его никто не будет)
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26.01.2022 16:25 Ответить
Значит надо расширить санкции не только на руководство 3/14дерации, но и на проживающих за рубежём говнопомойки членов их семей...)))
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26.01.2022 13:44 Ответить
Звісно не будуть!
А от відповідь від оточеня.....
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26.01.2022 13:53 Ответить
Конечно
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26.01.2022 14:02 Ответить
Наконец-то холопы точно узнают, скока у сцаря в мошне припрятано. Американцы не ленивые, внимательно посчитают.
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26.01.2022 14:02 Ответить
Нужно ещё в Краснодарском крае дворец кремлёвского Фюрера потревожить, ракетами со стороны Средиземного моря.
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26.01.2022 14:05 Ответить
Берут аммеров на слабо.....
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26.01.2022 14:09 Ответить
Самые лучшие санкции.......выгнать всех русских из США и ЕС.
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26.01.2022 14:10 Ответить
як для трупа вони можуть бути болючими?
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26.01.2022 14:17 Ответить
Якщо "запевняють" - то треба вводити. Зайві санкції не завадять. Приклад: Куба. Санкції ще при Кенеді ввели, багато вже давно скасували, а країна по сьогоднішній день бідна, хоч і має ресурси та природу для процвітання.
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26.01.2022 14:18 Ответить
Если это не имитация санкций, а действительно хотят прижать Х.уйла, то спецов в штатах хватает. Пусть они и законники но перекрыть кислород кацапским казнокрадам могут.. Но политика америкосов не вводить все, они оставляют еще и на завтра... чтобы перспектив Путлеру что завтра полегчает не оставлять.
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26.01.2022 14:20 Ответить
Конечно они будут только на пользу! Как всегда
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26.01.2022 14:38 Ответить
за нашим законом для представників найвищого керівництва та чиновників
хахаха, вони кажуть за законом
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26.01.2022 14:44 Ответить
Эти дебилы забыли наверно что санкции касаются и всех родственников, так что все его дети автоматом попадают по них. И будут сосать лапу у медведя в росии
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26.01.2022 15:09 Ответить
Такие санкции будут означать , что он умер, стал ,, опущенным,, как и Россия станет страной рабов- генетических мутантов под руководством ,, опущенного,, Президента. Да и очень много бабок, недвижимости, прочего заберут корешей( фактически его) , визы давать не будут, детей выкинут нахрен из ,, красивых, богатых стран. Президент - опущенец - звучит классно. Как с ним будут здороваться???
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26.01.2022 17:16 Ответить
 
 