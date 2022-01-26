Снаряды калибра 152 мм для ВСУ уже готовы к отправке в Украину, – министр обороны Чехии Чернохова
Чехия уже подготовила к отправке в Украину военную помощь, в том числе снаряды калибра 152 мм.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом министр обороны Чехии Яна Чернохова сказала в интервью для Denik N.
Она заявила, что обосновала для правительства отправку в Украину 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. На вопрос журналиста, когда эта помощь может быть передана, министр сказала, что ее можно отправлять в ближайшее время.
"Начальник Генштаба заверил меня, что все готово", – отметила Чернохова.
По ее словам, груз должно принять правительство Украины, с которым "еще придется договориться, устроит ли его (военная помощь) и захочет ли (ее принять)".
О напряженности, создаваемой Россией на границах Украины, Чернохова сказала, что "Россия имеет давнюю тенденцию навязывать свою политику Украине". Такую же политику, "из инструментария гибридных угроз", Кремль навязывает в Грузии, в Беларуси с согласия Лукашенко, Казахстане, сказала министр.
Она согласна, что Чехия должна отдавать приоритет дипломатии, потому что "введение санкций против России не выгодно ни одной из сторон".
"Но Россия вообще не предприняла никаких шагов, чтобы изменить ситуацию", – отметила Чернохова.
Ранее Чернохова уже высказывалась за отправку военной помощи Украине, а спикер минобороны Чехии заявляла, что ведомство после согласования с Генштабом 26 января предоставит правительству предложения о предоставлении помощи Украине.
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120 калібру мін теж необхідно.
В цехе стоят станки, которые должны были производить дефицитные 152-миллиметровые снаряды. Оборудование, которое могло изготовить до 18 тысяч боеприпасов, сейчас пылится. А стоят миллионы. https://tsn.ua/ru/********/v-ukraine-prostaivaet-proizvodstvo-***********-poka-gosudarstvo-zakupaet-snaryady-u-chastnogo-predpriyatiya-1505637.html
Асфальтом! Заряжай!.......Пли!
Міністерство національної оборони Канади оприлюднювало список спорядження, який включає 12,7-мм снайперські гвинтівки, оснащені глушниками, 60-мм міномети, протитанкові системи Carl Gustav, гранатомети, пістолети, **********, тепловізійні біноклі, камери, приціли та медичне приладдя. Це озброєння також включає кулемети C6 калібру 7,62 мм і штурмові гвинтівки C8 калібру 5,56 мм, що стоять на озброєнні ЗС Канади.
Як повідомлялося раніше, це обладнання, що спочатку призначалось для поставчання курдським силам безпеки, достатньо для оснащення від 500 до 600 чоловік.
В цьому й питаня!
Вониб залюбки,але їм не дозволять.
Інстинкт самозбереженя.