Снаряды калибра 152 мм для ВСУ уже готовы к отправке в Украину, – министр обороны Чехии Чернохова

Чехия уже подготовила к отправке в Украину военную помощь, в том числе снаряды калибра 152 мм.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом министр обороны Чехии Яна Чернохова сказала в интервью для Denik N.

Она заявила, что обосновала для правительства отправку в Украину 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. На вопрос журналиста, когда эта помощь может быть передана, министр сказала, что ее можно отправлять в ближайшее время.

"Начальник Генштаба заверил меня, что все готово", – отметила Чернохова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия – друг Украины. Мы рассмотрим отправку военных в Украину, если будет запрос Киева, – министр обороны Чернохова

По ее словам, груз должно принять правительство Украины, с которым "еще придется договориться, устроит ли его (военная помощь) и захочет ли (ее принять)".

О напряженности, создаваемой Россией на границах Украины, Чернохова сказала, что "Россия имеет давнюю тенденцию навязывать свою политику Украине". Такую же политику, "из инструментария гибридных угроз", Кремль навязывает в Грузии, в Беларуси с согласия Лукашенко, Казахстане, сказала министр.

Она согласна, что Чехия должна отдавать приоритет дипломатии, потому что "введение санкций против России не выгодно ни одной из сторон".

"Но Россия вообще не предприняла никаких шагов, чтобы изменить ситуацию", – отметила Чернохова.

Ранее Чернохова уже высказывалась за отправку военной помощи Украине, а спикер минобороны Чехии заявляла, что ведомство после согласования с Генштабом 26 января предоставит правительству предложения о предоставлении помощи Украине.