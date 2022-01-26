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Снаряды калибра 152 мм для ВСУ уже готовы к отправке в Украину, – министр обороны Чехии Чернохова

Снаряды калибра 152 мм для ВСУ уже готовы к отправке в Украину, – министр обороны Чехии Чернохова

Чехия уже подготовила к отправке в Украину военную помощь, в том числе снаряды калибра 152 мм.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом министр обороны Чехии Яна Чернохова сказала в интервью для Denik N.

Она заявила, что обосновала для правительства отправку в Украину 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. На вопрос журналиста, когда эта помощь может быть передана, министр сказала, что ее можно отправлять в ближайшее время.

"Начальник Генштаба заверил меня, что все готово", – отметила Чернохова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия – друг Украины. Мы рассмотрим отправку военных в Украину, если будет запрос Киева, – министр обороны Чернохова

По ее словам, груз должно принять правительство Украины, с которым "еще придется договориться, устроит ли его (военная помощь) и захочет ли (ее принять)".

О напряженности, создаваемой Россией на границах Украины, Чернохова сказала, что "Россия имеет давнюю тенденцию навязывать свою политику Украине". Такую же политику, "из инструментария гибридных угроз", Кремль навязывает в Грузии, в Беларуси с согласия Лукашенко, Казахстане, сказала министр.

Она согласна, что Чехия должна отдавать приоритет дипломатии, потому что "введение санкций против России не выгодно ни одной из сторон".

"Но Россия вообще не предприняла никаких шагов, чтобы изменить ситуацию", – отметила Чернохова.

Ранее Чернохова уже высказывалась за отправку военной помощи Украине, а спикер минобороны Чехии заявляла, что ведомство после согласования с Генштабом 26 января предоставит правительству предложения о предоставлении помощи Украине.

Автор: 

оружие (10240) россия (96018) Чехия (1734)


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Топ комментарии
+25
Канада планує надати зброю Україні.
Міністерство національної оборони Канади оприлюднювало список спорядження, який включає 12,7-мм снайперські гвинтівки, оснащені глушниками, 60-мм міномети, протитанкові системи Carl Gustav, гранатомети, пістолети, **********, тепловізійні біноклі, камери, приціли та медичне приладдя. Це озброєння також включає кулемети C6 калібру 7,62 мм і штурмові гвинтівки C8 калібру 5,56 мм, що стоять на озброєнні ЗС Канади.
Як повідомлялося раніше, це обладнання, що спочатку призначалось для поставчання курдським силам безпеки, достатньо для оснащення від 500 до 600 чоловік.
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26.01.2022 13:36
+22
Добре, дякуємо.
120 калібру мін теж необхідно.
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26.01.2022 13:33
+16
Это отличная новость!....
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26.01.2022 13:34
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Добре, дякуємо.
120 калібру мін теж необхідно.
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26.01.2022 13:33 Ответить
В опублікованому сьогодні рейтингу армій країн світу з 2020 по 2021 рік ЗСУ піднялися на три позиції з 25 на 22 місце в світі. В Європі обігнали Польщу. Процесс триває!
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26.01.2022 13:39 Ответить
Оце допомога!!! Артилерійські снаряди калібру 152 мм - на вагу золота після знищення арсеналів в Балаклії, Калинівці та Ічні, де зберігалися ще радянські запаси таких снарядів...
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26.01.2022 13:49 Ответить
Киев.Завод Артема.
В цехе стоят станки, которые должны были производить дефицитные 152-миллиметровые снаряды. Оборудование, которое могло изготовить до 18 тысяч боеприпасов, сейчас пылится. А стоят миллионы. https://tsn.ua/ru/********/v-ukraine-prostaivaet-proizvodstvo-***********-poka-gosudarstvo-zakupaet-snaryady-u-chastnogo-predpriyatiya-1505637.html

Асфальтом! Заряжай!.......Пли!
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26.01.2022 17:36 Ответить
В 2019 году Министерство обороны закупило около двух тысяч 152-миллиметровых снарядов. Правда, не у государственной компании "Артем", а у частного предприятия.
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26.01.2022 17:40 Ответить
А кто будет заниматься этим не агент ли Ермак?
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26.01.2022 17:43 Ответить
Это отличная новость!....
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26.01.2022 13:34 Ответить
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26.01.2022 14:14 Ответить
Канада планує надати зброю Україні.
Міністерство національної оборони Канади оприлюднювало список спорядження, який включає 12,7-мм снайперські гвинтівки, оснащені глушниками, 60-мм міномети, протитанкові системи Carl Gustav, гранатомети, пістолети, **********, тепловізійні біноклі, камери, приціли та медичне приладдя. Це озброєння також включає кулемети C6 калібру 7,62 мм і штурмові гвинтівки C8 калібру 5,56 мм, що стоять на озброєнні ЗС Канади.
Як повідомлялося раніше, це обладнання, що спочатку призначалось для поставчання курдським силам безпеки, достатньо для оснащення від 500 до 600 чоловік.
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26.01.2022 13:36 Ответить
Эта та самая которая сказала женщин в Чехию если будет война? То есть бойцы мужчины будут на войне, а женщин хотят в чехию? Может женщин лучше сразу в Турцию?
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26.01.2022 13:36 Ответить
А що не так??? Може бур'янами залишити жінок і дітей???
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26.01.2022 13:41 Ответить
Бурятам
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26.01.2022 13:42 Ответить
А ти хотів би залишити жінок на згвалтування московитам? Та ти маніяк.
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26.01.2022 19:10 Ответить
А до "насіння" якби ще й трохи "флори" надали то взагалі було б супер! Хоча б на одну область в бат тероборони по 1 шт. В тимчасове користування на 1 рік
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26.01.2022 13:40 Ответить
Велика подяка!
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26.01.2022 13:42 Ответить
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26.01.2022 13:44 Ответить
Дякую , справжні друзі ! 🇨🇿🇺🇦
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26.01.2022 13:45 Ответить
"За її словами, вантаж має прийняти уряд України, з яким "ще доведеться домовитися, чи влаштує його (військова допомога) і чи захоче (її прийняти)".
В цьому й питаня!
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26.01.2022 13:47 Ответить
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26.01.2022 14:17 Ответить
Думаю, що після нинішнього Нормандського формату (Німеччина, Франція, Росія - проти України) Єрмак приїде додому і наш уряд різко "не влаштує" чеська допомога і він "не зможе" її прийняти. Зелена мразь Україну "злила"...
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26.01.2022 14:42 Ответить
Зелена мразь Україну "злила".
Вониб залюбки,але їм не дозволять.
Інстинкт самозбереженя.
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26.01.2022 15:35 Ответить
Важко рік почався, але саме він покаже, хто є хто в Європі...
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26.01.2022 13:51 Ответить
Допомогу ще має затвердити українська сторона. ЗЕля- пришел твой выход- тянуть резину и саботировать укрепление страны
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26.01.2022 13:53 Ответить
Спасибо Чехия
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26.01.2022 14:13 Ответить
Также Чехия направит свой спецназ в Украину...,на РАБссии паника как это так страна НАТО...так в Украине есть по факту целая бригада Украина-Литва-Польша сформированная еще в 2015 году...а там чуваки служат сорви голова...пасть порвут одним касанием.. .
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26.01.2022 14:22 Ответить
Кацы походу вас все ждут, вешайтесь.
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26.01.2022 14:22 Ответить
А вот ещё инсайдерская информация. Чехи, конкретно Татра, работает над пятиосным тягачём, для украинского ракетного комплекса ,,Гром".
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26.01.2022 14:24 Ответить
Ну дуже ******* так звану роССію в країнах бувшого соціялістичного табору, вони такі вдячній їй за те, що накінець то позбавилися її "братских обіймів"
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26.01.2022 14:26 Ответить
пророsійsького Зелю ще треба yмоvляти шоб прийняv дoпомогy
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26.01.2022 14:27 Ответить
Дякуємо, браття. Війна, навіть загроза війни виявила справжніх друзів. Запам'ятаймо, українці, хто і що нам говорив і як ставився до нас. Не забуваймо!
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26.01.2022 14:27 Ответить
Путлер уговорил канцлера Германии Шольца служить РАБссии...это типа Гитлер служил Моцкалям верой и правдой после братского договлора Молотов-Риббентроп... Немцы и правда Идиоты...вам порра на выход из ЕС и НАТО...
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26.01.2022 14:27 Ответить
Нехай росіянці з їх вождем Путіним добре подумають тепер: чи є резон їм вчергове нахабно нападати на Україну після того,як весь цивілізованний світ нам добре допомагає зброєю!Багато гробів їм гарантовано,але нам ще треба звільнити окуповані РФ вже 8 років ОРДЛО та Крим!
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26.01.2022 14:27 Ответить
Не понял фразы- "чи захоче уряд України приняти цю допомогу". зеленая обезьяна не рискнет отказываться, идет большая игра и его роль в этой игре элементарна-говорить "Дякую, дуже дякую"
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26.01.2022 14:29 Ответить
Билингкет расследует взрывы военных складов в Чехии и Болгарии...Подозреваемых основных двое...старые знакомые Гниды Путлера Боширов и Петров,каже Христо Грозев...
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26.01.2022 14:30 Ответить
Крысы мавзолейные,Донецкий аэропорт вы брали 242 дня...,как вы думаете воевать с Украиной? Одним полком генерала Грачева который взял Ичкерию за 3 дня?...Крысы...вы уверены? вояки блин...в Ичкерии Стингеров и Джавелинов не было у Джохара Дудаева однако палил танки Ельцина что бензин в Меседесе...
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26.01.2022 14:40 Ответить
Хорошая новость из Госдепа....крупнейший банк США JPMorgan больше не обсуживает клиентов из РАБссии,также запрещены любые транзакции в долларовом эквиваленте...а Это значит США послали вас баранов на большой и толстый... Сочиняйте еще пару УЛЬТИМАТУМОВ ....типа Украина это всегда была РАБссия...,одиннарот а вопрос простой...Если одиннарот ...то где Мощи княза Ярослава Мудрого которые вы крысы скомуниздили в августе 1966 года?
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26.01.2022 14:52 Ответить
снаряды калибра 152 мм. /Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений-155(!) мм снарядов и орудийных стволов.Как только Коломойский разберётся с американцами, так сразу с помощью Резникова и завалит Украину 155(!) мм снарядами и орудийными стволами. / Состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.
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26.01.2022 14:59 Ответить
Кучма зна шо робе..не зря сдал РАБссии третий в Мире ядерный потенциал многие думают что Коломойша и Голобородька у руля...,та не...Данилыч сдохнет,а РЕАЛЬНУЮ власть и бабло не отдаст... вы плохо разбираетесь в политике чуваки...
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26.01.2022 15:10 Ответить
Головне груз должно принять правительство Украины, с которым "еще придется договориться, устроит ли его (военная помощь) и захочет ли (ее принять)"
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26.01.2022 17:31 Ответить
 
 