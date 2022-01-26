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Новости Война
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Зеленскому было бы проще успокаивать украинцев, перечислив то, что сделано для безопасности страны, - Рахманин об угрозе вторжения РФ

Зеленскому было бы проще успокаивать украинцев, перечислив то, что сделано для безопасности страны, - Рахманин об угрозе вторжения РФ

Украина должна демонстрировать спокойствие и взвешенную подготовку к возможной эскалации. Это, во-первых, успокоило бы самих украинцев, а во-вторых, показало бы россиянам, что их ждет.

Это подчеркивает член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин.

"Вопрос не в том, нападет или не нападет Путин. Вопрос в том, насколько мы готовимся. Недостаточно. Президенту было бы проще успокаивать украинский народ, если бы он мог через запятую перечислить то, что уже сделано для того, чтобы обезопасить себя от совершенно очевидных рисков. Дело в том, что возможность эскалации будет снижаться, если россияне увидят нашу реальную способность сопротивляться", - отмечает представитель "Голоса".

По словам Рахманина, это очень простые шаги, о которых уже не раз говорилось, но которые почему-то не делаются: заседание СНБО исключительно по вопросам угрозы вторжения, призыв резервистов первой очереди, украинские военные учения в ответ на аналогичные тренировки России и Беларуси.

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"Фактически президенту делегировали возможность без объявления военного положения, без объявления мобилизации осуществлять так называемый призыв резервистов первой очереди. Надо дать соответствующее указание органам местного самоуправления, органам власти. В Кабмине есть целый департамент, который должен заниматься мобилизационной подготовкой. Плюс логично было бы увеличить как минимум ту часть бюджетных расходов, которая касается оружия и вооружения", - констатирует народный депутат.

Автор: 

армия РФ (19562) вторжение (508) Зеленский Владимир (20734) россия (96018) Рахманин Сергей (120)


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Топ комментарии
+25
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26.01.2022 13:41
+19
Видосики, продолжительностью 2 секунды не пользуются популярностью....
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26.01.2022 13:38
+18
"зеленському було б простіше заспокоювати українців, перерахувавши те, що зроблено для убезпечення країни:
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26.01.2022 13:47
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Видосики, продолжительностью 2 секунды не пользуются популярностью....
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26.01.2022 13:38 Ответить
От був би Рахманін президентом... він би заграв на піаніно. Призвіще зобовьязує.
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26.01.2022 13:44 Ответить
"зеленському було б простіше заспокоювати українців, перерахувавши те, що зроблено для убезпечення країни:
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26.01.2022 13:47 Ответить
також - профинансованно на сотни млн.долларыв террористыв в ордло - прямими кредитами через укргазбанк (мецгер)
- 2+ роки йде закупивля антрациту в ордло та е\е в расеи ( бильше чем на 3 млрд.долл)..
- лично зеленским завалена операция по вагнеровцам, отпущен цемах..
- ну и конечно, "западные СМИ пишут фейки, никакой расейской армии, готовящейся напасть на Украину - нет!"(зеленский/путин/скабеева
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26.01.2022 13:51 Ответить
кстати., когда Кличко начал ускоренно формировать терраоборону - у зелоха взорвались п*ердаки и началась истерика, с постами "нах та терроборона? прекратить! это популизм! расейских войс не больше чем год назад"(с)
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26.01.2022 13:56 Ответить
Зелох готується до капітуляції. Хто цього не знає?
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26.01.2022 14:42 Ответить
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26.01.2022 13:41 Ответить
не палай малоросе.
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26.01.2022 13:47 Ответить
може ще розташування засобів захисту вказати?! Не меліть дурниць. Вам нашо це знати?! Годі з себе корчити "експердів"
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26.01.2022 13:42 Ответить
А мы встретим их с холодцом, - с улыбкой ответил ему Ермак. - Мало кто умеет делать такой вкусный холодец, как прекрасный украинский народ. Сядем, выпьем с русскими по чарке, и все будет хорошо. Как видите, у нас есть четкий план на случай любого развития событий.

- Поймите, Тони, - мягко, как недоумку, объяснил американскому гостю Зеленский, - на нас никто не нападает. Нападают на наши нервы. А мы лучше соберемся-ка все за столом, поедим вкусных страв, поболеем за футбол, а я потом в новогоднем обращении всем скажу: "Дорогие украинцы, ну я ж говорил! Вы молодцы. Слава Украине!" Джерело:
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26.01.2022 14:03 Ответить
Верховному Зегорнолижніку важко перерахувати своі досягнення
в особистому відпочинку за ці , майже , три роки

так як потерпіллєр більше відпочивав , чим працював !
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26.01.2022 13:42 Ответить
Тобто знов ті хто пійшов в 14-15 пійдуть на війну, а ті хто відкосив знов по барах,клубах та на відпочинках зі словами-какая война?кому она нужна?ми политикой не интересуемся...Ні,шановні.Всих задіяти.
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26.01.2022 13:47 Ответить
Вірно каже Рахманін, ще треба все викласти в подробицях у відкритий доступ, ну, щоб Єрмаку вже не треба було це передавати кацапам. P.S. Нагадую, "Зєркала нєдєлі" було створене в часи Кучми на кацапські гроші з ЄДИНОЮ метою - вплив на українські бюрократичні, ділові і фінансові кола. Агенти впливу вони, разом з головною редакторкою тієї ж "Української правди", жаби з того самого болота - мокшанського.
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26.01.2022 13:47 Ответить
на американские деньги, помнится газета была основана
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26.01.2022 17:00 Ответить
"командувач" будет эти фотографии использовать вместо нот. И давить вражескую технику одним метким ударом.
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26.01.2022 13:48 Ответить
А чем вам не нравится скумбрия по 8 грн?...
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26.01.2022 13:52 Ответить
А ви скумбрію по 8 грн. продайотє? Нє, тільки лохам про неї на вуха вішаємо. Кросівоє...
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26.01.2022 16:38 Ответить
Оскільки зроблено ніхуа від слова взагалі то показує що є. Ніхуа
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26.01.2022 13:52 Ответить
Когда ж эти зрадовцы очнуться, вторгнення уже 8 лет как произошло, а они все еще ждут его и глаза закрывают на то что уже случилось.
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26.01.2022 13:56 Ответить
Вот даже не знаю,что лучше: то-ли Зеленскому пританцовывать и напевать из телевизора "Все хорошо, прекрасная маркиза", то-ли призвать народ забирать депозиты и сметать все в супермаркетах. Золотую середину он ни как не может найти.
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26.01.2022 13:57 Ответить
Мы украли на ремонте дорог в 10 РАЗ БОЛЬШЕ, чем потратили на Армию!
По этому успокойтесь, все будет хорошо, на майские шашлыки НАМ денег хватит!
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26.01.2022 14:00 Ответить
Интересно, кого Зеленский считает идиотами, когда публично называет эвакуацию семей сотрудников западных посольств «тонкой дипломатической игрой»?..

Правительства США, Великобритании, Канады, которые ведут эту самую «тонкую игру», секрет которой он так весело раскрыл?…

Кремль, который должен повестись на эту «игру», и после заявления Зеленского теперь уж точно поведется?..

Или украинских граждан, которым можно впарить с улыбкой на устах любую, самую невероятную чепуху?..

Джавелины, вероятно, это тоже игра.

Как и российские танки на границе, против которых они предназначены. (с)
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26.01.2022 16:20 Ответить
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26.01.2022 16:23 Ответить
А что перечислять
Военный бюджет недофинансирован. Зарплаты ВСУ заморожены. Дизтопливо не закуплено.. Новые образцы вооружения не приняты. Это перечислять ? Он что совсем идиот себе яму рыть?
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26.01.2022 16:25 Ответить
Зеторчку краще було б заспокоїти українців своїм передозом!
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26.01.2022 16:27 Ответить
тонко, не одразу оцінив.
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26.01.2022 18:25 Ответить
"перечислить то, что уже сделано"

Легко! Загибайте пальцы:
- нихрена
- ещё раз нихрена
- получил подзатыльник от Блинкена
- нагундосил видосик
- получил подзатыльник от Ермака
- нагундосил ещё один видосик
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26.01.2022 16:39 Ответить
Зеленському було б значно простіше заспокоювати українців, керувати державою, вести зовнішню та внутрішню політику, якби в нього були мізки
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26.01.2022 16:43 Ответить
Якби в зелі були б мізки, то воно б ніколи не взяло б в баби бені 41000000 долярів, які бабо беня в нас стиріло, та не пішло б ганьбити Україну! Хоча, наркоману все одно з яких грошей нюхати. Цій потворі, якій"фсьо равно", все одно не жити. Воно є приречене, тобто - мрець. А Україна переможе! Бо в неї немає жодних шансів не перемогти! Я це точно знаю!
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26.01.2022 18:49 Ответить
Знаете....
Трудно говорить что сделано, если них-я не сделано....
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26.01.2022 17:39 Ответить
https://www.rupor.info/news/184542/za-posledniy-god-vsu-podnyalis-na-tri-pozitsii-v-reytinge-silneyshih-armiy-mira
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26.01.2022 19:23 Ответить
 
 