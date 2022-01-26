Зеленскому было бы проще успокаивать украинцев, перечислив то, что сделано для безопасности страны, - Рахманин об угрозе вторжения РФ
Украина должна демонстрировать спокойствие и взвешенную подготовку к возможной эскалации. Это, во-первых, успокоило бы самих украинцев, а во-вторых, показало бы россиянам, что их ждет.
Это подчеркивает член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин.
"Вопрос не в том, нападет или не нападет Путин. Вопрос в том, насколько мы готовимся. Недостаточно. Президенту было бы проще успокаивать украинский народ, если бы он мог через запятую перечислить то, что уже сделано для того, чтобы обезопасить себя от совершенно очевидных рисков. Дело в том, что возможность эскалации будет снижаться, если россияне увидят нашу реальную способность сопротивляться", - отмечает представитель "Голоса".
По словам Рахманина, это очень простые шаги, о которых уже не раз говорилось, но которые почему-то не делаются: заседание СНБО исключительно по вопросам угрозы вторжения, призыв резервистов первой очереди, украинские военные учения в ответ на аналогичные тренировки России и Беларуси.
"Фактически президенту делегировали возможность без объявления военного положения, без объявления мобилизации осуществлять так называемый призыв резервистов первой очереди. Надо дать соответствующее указание органам местного самоуправления, органам власти. В Кабмине есть целый департамент, который должен заниматься мобилизационной подготовкой. Плюс логично было бы увеличить как минимум ту часть бюджетных расходов, которая касается оружия и вооружения", - констатирует народный депутат.
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- 2+ роки йде закупивля антрациту в ордло та е\е в расеи ( бильше чем на 3 млрд.долл)..
- лично зеленским завалена операция по вагнеровцам, отпущен цемах..
- ну и конечно, "западные СМИ пишут фейки, никакой расейской армии, готовящейся напасть на Украину - нет!"(зеленский/путин/скабеева
- Поймите, Тони, - мягко, как недоумку, объяснил американскому гостю Зеленский, - на нас никто не нападает. Нападают на наши нервы. А мы лучше соберемся-ка все за столом, поедим вкусных страв, поболеем за футбол, а я потом в новогоднем обращении всем скажу: "Дорогие украинцы, ну я ж говорил! Вы молодцы. Слава Украине!" Джерело:
в особистому відпочинку за ці , майже , три роки
так як потерпіллєр більше відпочивав , чим працював !
По этому успокойтесь, все будет хорошо, на майские шашлыки НАМ денег хватит!
Правительства США, Великобритании, Канады, которые ведут эту самую «тонкую игру», секрет которой он так весело раскрыл?…
Кремль, который должен повестись на эту «игру», и после заявления Зеленского теперь уж точно поведется?..
Или украинских граждан, которым можно впарить с улыбкой на устах любую, самую невероятную чепуху?..
Джавелины, вероятно, это тоже игра.
Как и российские танки на границе, против которых они предназначены. (с)
Военный бюджет недофинансирован. Зарплаты ВСУ заморожены. Дизтопливо не закуплено.. Новые образцы вооружения не приняты. Это перечислять ? Он что совсем идиот себе яму рыть?
Легко! Загибайте пальцы:
- нихрена
- ещё раз нихрена
- получил подзатыльник от Блинкена
- нагундосил видосик
- получил подзатыльник от Ермака
- нагундосил ещё один видосик
Трудно говорить что сделано, если них-я не сделано....