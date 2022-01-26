Зеленскому было бы проще успокаивать украинцев, перечислив то, что сделано для безопасности страны, - Рахманин об угрозе вторжения РФ

Украина должна демонстрировать спокойствие и взвешенную подготовку к возможной эскалации. Это, во-первых, успокоило бы самих украинцев, а во-вторых, показало бы россиянам, что их ждет.

Это подчеркивает член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин.

"Вопрос не в том, нападет или не нападет Путин. Вопрос в том, насколько мы готовимся. Недостаточно. Президенту было бы проще успокаивать украинский народ, если бы он мог через запятую перечислить то, что уже сделано для того, чтобы обезопасить себя от совершенно очевидных рисков. Дело в том, что возможность эскалации будет снижаться, если россияне увидят нашу реальную способность сопротивляться", - отмечает представитель "Голоса".

По словам Рахманина, это очень простые шаги, о которых уже не раз говорилось, но которые почему-то не делаются: заседание СНБО исключительно по вопросам угрозы вторжения, призыв резервистов первой очереди, украинские военные учения в ответ на аналогичные тренировки России и Беларуси.

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"Фактически президенту делегировали возможность без объявления военного положения, без объявления мобилизации осуществлять так называемый призыв резервистов первой очереди. Надо дать соответствующее указание органам местного самоуправления, органам власти. В Кабмине есть целый департамент, который должен заниматься мобилизационной подготовкой. Плюс логично было бы увеличить как минимум ту часть бюджетных расходов, которая касается оружия и вооружения", - констатирует народный депутат.