"Северный поток – 2" не нужно втягивать в пакет санкций против РФ, - глава МИД Австрии Шалленберг

Возможные санкции в отношении России, обсуждаемые с учетом напряженной ситуации вокруг Украины, не должны касаться газопровода "Северный поток - 2".

Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я считаю несколько странным, когда в СМИ представляют ситуацию так, будто экономические отношения Европы и России находятся только в "Северном потоке - 2". Этот газопровод еще не получил разрешения на эксплуатацию, и втягивать этот газопровод в пакет санкций, по моему мнению, неубедительно", - подчеркнул он.

Шалленберг опасается последствий возможных санкций для ЕС.

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"Мы должны убедиться, что санкции, которые мы согласуем, не станут бумерангом и не повредят людям в наших странах больше, чем тем, кто ответственен за агрессию", - пояснил глава МИД Австрии.

Шалленберг подтвердил, что ЕС работает над "масштабным пакетом санкций" в случае возможного "вторжения России в Украину", о котором в последние недели говорят в ЕС и НАТО.

"Мы очень обеспокоены, но с дипломатией мы еще не завершили. Мы делаем ставку на дипломатию и отпугивание", - подчеркнул он.

"Угроза, к сожалению, реальная, это пугает, что в 2022 году мы снова имеем угрозу реального военного противостояния на европейском континенте", - добавил Шалленберг.