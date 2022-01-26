РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5760 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
7 720 65

"Северный поток – 2" не нужно втягивать в пакет санкций против РФ, - глава МИД Австрии Шалленберг

Возможные санкции в отношении России, обсуждаемые с учетом напряженной ситуации вокруг Украины, не должны касаться газопровода "Северный поток - 2".

Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я считаю несколько странным, когда в СМИ представляют ситуацию так, будто экономические отношения Европы и России находятся только в "Северном потоке - 2". Этот газопровод еще не получил разрешения на эксплуатацию, и втягивать этот газопровод в пакет санкций, по моему мнению, неубедительно", - подчеркнул он.

Шалленберг опасается последствий возможных санкций для ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле уверяют, что персональные санкции США против Путина не будут болезненными

"Мы должны убедиться, что санкции, которые мы согласуем, не станут бумерангом и не повредят людям в наших странах больше, чем тем, кто ответственен за агрессию", - пояснил глава МИД Австрии.

Шалленберг подтвердил, что ЕС работает над "масштабным пакетом санкций" в случае возможного "вторжения России в Украину", о котором в последние недели говорят в ЕС и НАТО.

"Мы очень обеспокоены, но с дипломатией мы еще не завершили. Мы делаем ставку на дипломатию и отпугивание", - подчеркнул он.

"Угроза, к сожалению, реальная, это пугает, что в 2022 году мы снова имеем угрозу реального военного противостояния на европейском континенте", - добавил Шалленберг.

Автор: 

Австрия (820) россия (96018) санкции (11421) Северный поток (1457) Шалленберг Александр (45)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+41
Ще одна корумпована криса висунула рильце 🤣
показать весь комментарий
26.01.2022 13:56
+37
Прикормленный х***ом консервы взрываются в последнее время просто канонадой.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:02
+34
Аморальный мерзавец!
показать весь комментарий
26.01.2022 13:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Австріяки здається забули справжнього Шеленберга? Нагадую: в нього тепер російське прізвище!
показать весь комментарий
26.01.2022 13:56 Ответить
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Срашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других. От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах
показать весь комментарий
26.01.2022 14:31 Ответить
Ще одна корумпована криса висунула рильце 🤣
показать весь комментарий
26.01.2022 13:56 Ответить
То, что сейчас происходит в России - это когда хамоватым Шариковым достаётся большое бабло. Они начинают вести себя по-хулигански. Очевидно, что Россия - это мафиозное государство, поэтому так сложно цивилизованным странам приструнить этих бандитов, так же как сложно играть в карты с шулером. Сырьевая экономика Гондурашки постоянно приводит в высшие эшелоны власти самых отмороженных подлецов, дегенератов, бандитов, так как достаточно лишь овладеть этими ресурсами, и не надо быть особо умными, моральными, чтобы управлять при этом в такой стране, достаточно лишь прикормить карательный аппарат и ушлых прихлебаев-пропагандистов
показать весь комментарий
26.01.2022 14:37 Ответить
Хто про що а вошивий за лшазню. Трубу відкривати не можна щоб не провокувати ***** ,і це не обговорюється. Труба вашому спільному фашистському потоку.
показать весь комментарий
26.01.2022 13:58 Ответить
Аморальный мерзавец!
показать весь комментарий
26.01.2022 13:58 Ответить
харашо закрєпльонний контакт ру
показать весь комментарий
26.01.2022 14:26 Ответить
Второе подразумевает обязательным условием первое.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:54 Ответить
бо якби не подразумєвало - то сидів би цей контакт мовчки під віником
показать весь комментарий
26.01.2022 15:12 Ответить
Надо, Федя, надо...
показать весь комментарий
26.01.2022 13:59 Ответить
Скажите спасибо бабе Меркель что позакрывала атомные электростанции и присадила Германию на кацапский газ по 2к баксов за 1000м3
показать весь комментарий
26.01.2022 14:01 Ответить
Тагда уж японцам спасибо. Именно они были толчком к закрытию атомных станций.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:46 Ответить
Какой маладец, етот товарищь Шлюхенберг
показать весь комментарий
26.01.2022 14:01 Ответить
Прикормленный х***ом консервы взрываются в последнее время просто канонадой.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:02 Ответить
100%, я теж про це пишу.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:18 Ответить
Ще одна "консерва" бабахнула . Скільки ж вас там там таких - "ліберастичних дерьмократів"
показать весь комментарий
26.01.2022 14:03 Ответить
всі хто розачаровано дивиться зараз на Європу і каже що нам не потрібно туди вступати адже там одні корумповані россією чиновники які дрочать на россію.скажу потрібно вступати і в НАТО і в ЄС,так як пора там навести порядок пока не згнила Європа під корінь,Україна.Польща,Англія та країни Балтії це остання надія на врятування цього континенту
показать весь комментарий
26.01.2022 14:04 Ответить
"адже там одні корумповані россією чиновники які дрочать на россію" (с)

А в Україні хіба не так? От тільки санкції вводять саме проти "українських" можновладців та їх "корисних ідіотів" або ляльководів, а в Україні головний ворог відомий (і то зовсім не московити та їх агенти)...
показать весь комментарий
26.01.2022 14:15 Ответить
Опередил.
Да, Ермак, Шмыгаль, Гройсман, Зеленский, Порошенко, Яценюк, Зеленский наведут порядок в Европе - там их прям очень не хватает. А то ж порядка в Европе нет, а в Украине есть.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:30 Ответить
Європа просто задихається без потужних реформ )
показать весь комментарий
26.01.2022 18:32 Ответить
Вы когда-нибудь были за границей?
показать весь комментарий
26.01.2022 14:27 Ответить
"Надо, Федя, надо!"
показать весь комментарий
26.01.2022 14:04 Ответить
конечно,не надо - кацапам нужно же будет чем-то топить австрийские крематории..
показать весь комментарий
26.01.2022 14:05 Ответить
Как все банально ожидаемо от австрийцев....
показать весь комментарий
26.01.2022 14:05 Ответить
Можливі санкції щодо Росії, які обговорюють з огляду на напружену ситуацію навколо України, не мають стосуватися газопроводу "Північний потік - 2". Джерело:

Это все что украинцы должны знать об основной массе дерьмопейских партнеров - продадут недорого.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:07 Ответить
ще одне, євролайно продажне, на ставці у фсб, вилізло
показать весь комментарий
26.01.2022 14:08 Ответить
гниди...
показать весь комментарий
26.01.2022 14:13 Ответить
Брати в тяжку годину для Україні допомагають Україні. Але є такі що призивають, що "Північний потік - 2" не потрібно втягувати у пакет санкцій проти РФ. Хай вас там убивають, розривають, а для них важніше щоб російський газ поступав до них. Можливо Путіну необхідно вдарити по Австрії, троки розбити будівель, щоб мільйони були вбиті чи стали біженцями, щоб переконати главу МЗС Австрії Шалленберга. Чи якщо людина продажна то її не переконати.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:14 Ответить
Штірліц каже , що санкції потрібні !😊
показать весь комментарий
26.01.2022 14:16 Ответить
Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии... Для русских лидеров это самый выгодный бизнес. У. Черчилль
показать весь комментарий
26.01.2022 14:18 Ответить
Ще одна кацапська прокладка ротяку свою відкрила. Тьху,пля...
показать весь комментарий
26.01.2022 14:19 Ответить
От гамноед ещё один
показать весь комментарий
26.01.2022 14:20 Ответить
Чувак в доле,совсем не палится.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:22 Ответить
Покажите ему это видео...

https://twitter.com/i/status/1485860210833039363
показать весь комментарий
26.01.2022 14:23 Ответить
"Нічого особистого - просто бізнес" (с)

Повторю свою думку: після таких заяв СП-2 таки запряцює, що розв'яже московитам руки - газ для підігріву розжирівших європейських дуп буде, а от транзит через Україну можна й зупинити. А це - додатковий плюс кремлядям для вторгнення: занепокоєння власним комфортом у європейських держав не буде, а Україна буде без валютних надходжень за транзит. З цією владою та за таким сценарієм, ЗВР скінчиться дуже швидко, інфляція поглине всі накопичення "мудрого наріду", купівельна спроможність буде стрімко наближатися до "0"... Дестабілізація внутрішньої ситуації - 100%. "І прийде спасітєль!" (с)

От тільки діюча влада робить все можливе для реалізації такого сценарію, а не намагається врятувати економіку СВОЄЇ країни та підвищити обороноздатність та супротив московитам. І це вже зовсім не сумно...
показать весь комментарий
26.01.2022 14:25 Ответить
Сытые, жирные, накормленные расийским газом, у них всё хорошо.
Что им Украина ?
Канцлер Германии член совета директоров Газпрома.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:27 Ответить
просто суки не хотят жить по нашему.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:36 Ответить
Юра , фас!
показать весь комментарий
26.01.2022 15:59 Ответить
"тот газопровод еще не получил разрешения на эксплуатацию, и втягивать этот газопровод в пакет санкций, по моему мнению, неубедительно", - подчеркнул он"
Источник:

Мы все понимем: "ЭТО ДРУГОЕ!"

Жаль, что не всех фашистов нейтрализовали в Нюремберге.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:39 Ответить
***** людей убивает а этот крыс деньги считает
показать весь комментарий
26.01.2022 14:40 Ответить
БЕЗМОЗГЛОЕ СОЗДАНЬЕЦЕ!!!
показать весь комментарий
26.01.2022 14:40 Ответить
_Путаешь интеллект с нравственностью. Оно говорит так не от глупости, а потому что безнравственный, аморальный урод.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:59 Ответить
"Мы должны убедиться, что санкции, которые мы согласуем, не станут бумерангом и не повредят людям в наших странах больше, чем тем, кто ответственен за агрессию", - пояснил глава МИД Австрии.
А нефиг было жопу рвать за строительство СП-2. И сейчас цена бы на газ была ниже, если бы транзит шёл через Украину.
И вас хулио будет как ягнят сношать, пока этот поток не сертифицируете, а уже потом оторвётся на вас же по полной. Например поломками на трубопроводе.
Хотя понятно, хотели сэкономить на транзите, а вместо этого получили полную жопу с максимальной ценой за кубометр.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:41 Ответить
Всё ещё верите, что цены из-за СП2 подскочили? Неизлечимо.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:48 Ответить
Ага, ещё скажите, что он здесь вообще не при делах и что это "чисто коммерческий проект". ))
Он свою роль в этом кризисе на "ура" отыграл. Хотя это лишь один из факторов, но немаловажный.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:54 Ответить
Тогда кто виновт в высоких ценах на азиатском рынке?
показать весь комментарий
26.01.2022 14:57 Ответить
Попробую догадаться - "клятая Америка". ))
Не надо сравнивать поставки и цену на сжиженный газ на азиатских рынках с поставками и ценами магистрального газа на рынках Европы.
показать весь комментарий
26.01.2022 15:09 Ответить
Бомбажні кремлівськи консерви почали взриватися 😀
показать весь комментарий
26.01.2022 14:44 Ответить
украинцы, не мешайте консерве трудоустройству в Газпроме!
показать весь комментарий
26.01.2022 14:52 Ответить
Чомусь ,в світлі останній подій,Німеччина,Австрія і деякі окремі "європолітики", викликають асоціацію з мародерами,які в блокадному Пітері наживалися на голодних .У нас в роки Голодомору теж такі були-вимінювали діаманти на шматок хліба.
Хоч зараз не аналогічна ситуація і порівняння не зовсім коректнене,але саме такі гидкі емоції викликають дії любителів пуйла і російського газу "любой ценой"
показать весь комментарий
26.01.2022 14:52 Ответить
Проплачені криси все лізуть і лізуть, мабуть у Раші справи геть кепські. Рашу не шкода, сама напросилася, коли треба було сидіти тихо.
показать весь комментарий
26.01.2022 15:04 Ответить
_Наверное и когда гитлер напал на Польшу были дураки, писавшие "значит дела у него совсем херово обстоят"...
показать весь комментарий
26.01.2022 15:14 Ответить
Это звучит как Путин фашист. А с фашистами разговор короткий.
показать весь комментарий
26.01.2022 18:40 Ответить
Україні просто треба чергувати в Балтиці в нейтральних водах біля двох труб. Вистачить одного моторного човна .Тільки підоРаша "вийде з берегів" -- зробити маленький "бах" на одній і на другій. Ремонт займе мінімум пів року. Потім знову і знову. І так безкінечно. І ніхто (!) з Європи не зможе нам чогось пред"явити, бо це наш ворог і ми маємо повне право з ним боротися любими засобами !
показать весь комментарий
26.01.2022 15:54 Ответить
Недогермания подыгрывает людоедским амбициям Германии, как ни раз бывало в ее истории. И миллиарды ж кацаские в австрийских банках хранятся, не стоит забывать.
показать весь комментарий
26.01.2022 15:57 Ответить
Потрібно розібратися як турбіни сіменс потрапили в Крим, як будували і хто допомагав будувати кримський міст. Думаю німці з австріяками в перших рядах
показать весь комментарий
26.01.2022 16:05 Ответить
еще одна падаль высралась
показать весь комментарий
26.01.2022 16:44 Ответить
Політичні повії!
показать весь комментарий
26.01.2022 16:45 Ответить
Хтось розумніший підірве тій поток, і питати не буде шлюхенбергов.
показать весь комментарий
26.01.2022 17:12 Ответить
Как попёрла кремлёвская агентура...
показать весь комментарий
26.01.2022 18:30 Ответить
По ходу Європі на нас насрати. Кожний свій карман береже.
показать весь комментарий
26.01.2022 18:34 Ответить
Шелленбергерская консерва таки бабахнула ))
показать весь комментарий
26.01.2022 22:49 Ответить
 
 