"Северный поток – 2" не нужно втягивать в пакет санкций против РФ, - глава МИД Австрии Шалленберг
Возможные санкции в отношении России, обсуждаемые с учетом напряженной ситуации вокруг Украины, не должны касаться газопровода "Северный поток - 2".
Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я считаю несколько странным, когда в СМИ представляют ситуацию так, будто экономические отношения Европы и России находятся только в "Северном потоке - 2". Этот газопровод еще не получил разрешения на эксплуатацию, и втягивать этот газопровод в пакет санкций, по моему мнению, неубедительно", - подчеркнул он.
Шалленберг опасается последствий возможных санкций для ЕС.
"Мы должны убедиться, что санкции, которые мы согласуем, не станут бумерангом и не повредят людям в наших странах больше, чем тем, кто ответственен за агрессию", - пояснил глава МИД Австрии.
Шалленберг подтвердил, что ЕС работает над "масштабным пакетом санкций" в случае возможного "вторжения России в Украину", о котором в последние недели говорят в ЕС и НАТО.
"Мы очень обеспокоены, но с дипломатией мы еще не завершили. Мы делаем ставку на дипломатию и отпугивание", - подчеркнул он.
"Угроза, к сожалению, реальная, это пугает, что в 2022 году мы снова имеем угрозу реального военного противостояния на европейском континенте", - добавил Шалленберг.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А в Україні хіба не так? От тільки санкції вводять саме проти "українських" можновладців та їх "корисних ідіотів" або ляльководів, а в Україні головний ворог відомий (і то зовсім не московити та їх агенти)...
Да, Ермак, Шмыгаль, Гройсман, Зеленский, Порошенко, Яценюк, Зеленский наведут порядок в Европе - там их прям очень не хватает. А то ж порядка в Европе нет, а в Украине есть.
Это все что украинцы должны знать об основной массе дерьмопейских партнеров - продадут недорого.
https://twitter.com/i/status/1485860210833039363
Повторю свою думку: після таких заяв СП-2 таки запряцює, що розв'яже московитам руки - газ для підігріву розжирівших європейських дуп буде, а от транзит через Україну можна й зупинити. А це - додатковий плюс кремлядям для вторгнення: занепокоєння власним комфортом у європейських держав не буде, а Україна буде без валютних надходжень за транзит. З цією владою та за таким сценарієм, ЗВР скінчиться дуже швидко, інфляція поглине всі накопичення "мудрого наріду", купівельна спроможність буде стрімко наближатися до "0"... Дестабілізація внутрішньої ситуації - 100%. "І прийде спасітєль!" (с)
От тільки діюча влада робить все можливе для реалізації такого сценарію, а не намагається врятувати економіку СВОЄЇ країни та підвищити обороноздатність та супротив московитам. І це вже зовсім не сумно...
Что им Украина ?
Канцлер Германии член совета директоров Газпрома.
Источник:
Мы все понимем: "ЭТО ДРУГОЕ!"
Жаль, что не всех фашистов нейтрализовали в Нюремберге.
А нефиг было жопу рвать за строительство СП-2. И сейчас цена бы на газ была ниже, если бы транзит шёл через Украину.
И вас хулио будет как ягнят сношать, пока этот поток не сертифицируете, а уже потом оторвётся на вас же по полной. Например поломками на трубопроводе.
Хотя понятно, хотели сэкономить на транзите, а вместо этого получили полную жопу с максимальной ценой за кубометр.
Он свою роль в этом кризисе на "ура" отыграл. Хотя это лишь один из факторов, но немаловажный.
Не надо сравнивать поставки и цену на сжиженный газ на азиатских рынках с поставками и ценами магистрального газа на рынках Европы.
Хоч зараз не аналогічна ситуація і порівняння не зовсім коректнене,але саме такі гидкі емоції викликають дії любителів пуйла і російського газу "любой ценой"