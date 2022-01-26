В случае вторжения РФ главным бомбоубежищем в Киеве будет метрополитен, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о "четком плане" действий у столичных властей на случай российского вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"В Киеве наработан четкий план, предоставлена ​​информация о бомбоубежищах, расположенных вблизи определенных объектов. Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени "Ч", будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного нападения. В случае чрезвычайной ситуации у нас есть сирены, которые будут извещать об угрозе. В таком случае понадобятся все средства коммунакации – телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях", – рассказал Кличко.

Он выразил надежду, что такие защитные меры не понадобятся и что вторжения не состоится.

"Мы все держим кулаки, надеемся, что этот вопрос будет решен на политическом уровне, надеемся на наших дипломатов и глубоко надеемся, что то, о чем говорят, о возможных военных действиях, это был бы ужасный сценарий. Поэтому надеемся, что будет найден путь в ни в коем случае не дойти до такой экстремальной ситуации", – сказал столичный мэр.

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Ранее Виталий Кличко, как председатель Ассоциации городов Украины, инициировал на 28 января проведение заседания правления Ассоциации, чтобы на нем обсудить координацию усилий и мероприятий по организации территориальной обороны в украинских городах и селах.

Накануне Кличко встречался с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин относительно подготовки сил самообороны столицы на фоне возможной дальнейшей агрессии России.

С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО "гарантий безопасности", в частности не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.