В случае вторжения РФ главным бомбоубежищем в Киеве будет метрополитен, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о "четком плане" действий у столичных властей на случай российского вторжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
"В Киеве наработан четкий план, предоставлена информация о бомбоубежищах, расположенных вблизи определенных объектов. Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени "Ч", будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного нападения. В случае чрезвычайной ситуации у нас есть сирены, которые будут извещать об угрозе. В таком случае понадобятся все средства коммунакации – телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях", – рассказал Кличко.
Он выразил надежду, что такие защитные меры не понадобятся и что вторжения не состоится.
"Мы все держим кулаки, надеемся, что этот вопрос будет решен на политическом уровне, надеемся на наших дипломатов и глубоко надеемся, что то, о чем говорят, о возможных военных действиях, это был бы ужасный сценарий. Поэтому надеемся, что будет найден путь в ни в коем случае не дойти до такой экстремальной ситуации", – сказал столичный мэр.
Ранее Виталий Кличко, как председатель Ассоциации городов Украины, инициировал на 28 января проведение заседания правления Ассоциации, чтобы на нем обсудить координацию усилий и мероприятий по организации территориальной обороны в украинских городах и селах.
Накануне Кличко встречался с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин относительно подготовки сил самообороны столицы на фоне возможной дальнейшей агрессии России.
С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО "гарантий безопасности", в частности не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.
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Можно только посочувствовать жителям Левобережья
В общественных транспорт же невакцинированным нельзя!
За відсутності інформування як поводитися якщо залунають сирени повітряної тривоги, та тому, що в нашого найвеличнішого начасі шашлики та шаурма - нагадую Зазделегідь підготуйтеся: документи, паспорт, гроші, воду та продукти на 3 доби тримайте на поготові.
Якщо сталася надзвичайна ситуація, без паніки схопіть зазначене вище та направляйтеся до найближчої споруди подвійного значення
Сховатися під час надзвичайних ситуацій можна у спорудах подвійного призначення: метрополітені, підземних паркінгах та переходах, а також у перукарнях та магазинах, що знаходяться у підвальних приміщеннях вашого дому. Покорміть кота. Мирного неба над головою та смерть росіянам які перетнуть кордон з війною в голові
Еда в холодильниках быстро тухнет.
если сюда реально будет лететь ракета, то так и выпилит весь 70-тысячный район. Застройка плотная. СМСка имеет больше шансов, ну и Viber. Вообще всё сразу должно греметь и орать чтобы привлечь внимание а не эта бредовая сирена.
Комбинация многих средств оповещения и очень громко - вот что реально спасёт десятки тысяч жизней, и тот, кто это не реализует - будет наказан как преступник или убит своими как свидетель.
будь проклята россия!
да у кого сейча есть те старые радио и телеки? Лучше шлите по СМС. После нападения Раши вырубиться электричество и приборы перестанут работать, а мобилки ещё 1-2 суток протянут.