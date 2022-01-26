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Новости Агрессия России против Украины Война
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В случае вторжения РФ главным бомбоубежищем в Киеве будет метрополитен, - Кличко

В случае вторжения РФ главным бомбоубежищем в Киеве будет метрополитен, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о "четком плане" действий у столичных властей на случай российского вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"В Киеве наработан четкий план, предоставлена ​​информация о бомбоубежищах, расположенных вблизи определенных объектов. Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени "Ч", будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного нападения. В случае чрезвычайной ситуации у нас есть сирены, которые будут извещать об угрозе. В таком случае понадобятся все средства коммунакации – телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях", – рассказал Кличко.

Он выразил надежду, что такие защитные меры не понадобятся и что вторжения не состоится.

"Мы все держим кулаки, надеемся, что этот вопрос будет решен на политическом уровне, надеемся на наших дипломатов и глубоко надеемся, что то, о чем говорят, о возможных военных действиях, это был бы ужасный сценарий. Поэтому надеемся, что будет найден путь в ни в коем случае не дойти до такой экстремальной ситуации", – сказал столичный мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США провело встречу с Кличко по поводу теробороны столицы

Ранее Виталий Кличко, как председатель Ассоциации городов Украины, инициировал на 28 января проведение заседания правления Ассоциации, чтобы на нем обсудить координацию усилий и мероприятий по организации территориальной обороны в украинских городах и селах.

Накануне Кличко встречался с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин относительно подготовки сил самообороны столицы на фоне возможной дальнейшей агрессии России.

С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО "гарантий безопасности", в частности не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.

Автор: 

Кличко Виталий (4649) Метрополитен (1016) убежище (284)


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Топ комментарии
+12
Странно что не торговые центры. Учитывая с какой скоростью они строятся в Киеве последние лет 10 (в отличие от метро) - это явно объекты критической и очень важной инфраструктуры.
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26.01.2022 14:13
+5
мені до нього не добігти. так як я живу в биківні- то подамся в ліс(благо ще є )...в партизани
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26.01.2022 14:17
+5
Само собой. Вы же все подвалы распродали. Правда Виноградарю и Троещине, куда уже кучу лет его не могут достроить это не поможет
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26.01.2022 14:18
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Правила форума Совет форумчан
хочу прочитати також, що "рекомендується також підготувати для цього підземні паркінги найближчих новобудов" - бо пропускної здатності ескалаторів явно не вистачить...
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26.01.2022 14:13 Ответить
,,, а если отрубится свет в набитом под завязку метрополитене) будет веселуха там)
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26.01.2022 14:19 Ответить
А рыжий человек-гудок вполне может такое сделать, ведь большая часть стратегической отрасли - электроэнергетики, именно в его руках
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26.01.2022 19:21 Ответить
и суперкмаркеты, их всё равно размародёрят.
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26.01.2022 23:25 Ответить
Странно что не торговые центры. Учитывая с какой скоростью они строятся в Киеве последние лет 10 (в отличие от метро) - это явно объекты критической и очень важной инфраструктуры.
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26.01.2022 14:13 Ответить
несколько дней блокады - и жители сами сносят замки и используют супермаркеты, ибо голодно.
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26.01.2022 23:24 Ответить
мені до нього не добігти. так як я живу в биківні- то подамся в ліс(благо ще є )...в партизани
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26.01.2022 14:17 Ответить
ми сусіди, то давайте самі сформуємо загон в нашому лісі
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26.01.2022 14:54 Ответить
опечатка: ЗАГІН
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26.01.2022 15:38 Ответить
...и на Левом берегу - тоже.
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26.01.2022 14:18 Ответить
Да и Оболонь не очень в этом плане, там метро почти у поверхности, особо не поможет от авиабомб...
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26.01.2022 14:35 Ответить
а подвал? мы в Лисичанске прятались в подвале, от осколков спасало хотя бы.
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26.01.2022 23:22 Ответить
Само собой. Вы же все подвалы распродали. Правда Виноградарю и Троещине, куда уже кучу лет его не могут достроить это не поможет
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26.01.2022 14:18 Ответить
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26.01.2022 14:21 Ответить
крысы с корабля
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26.01.2022 14:26 Ответить
Вернулись к истокам. Изначально, это была одна из главных функций на случай ЯВ.
Можно только посочувствовать жителям Левобережья
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26.01.2022 14:25 Ответить
Ну да, странно было в начале 2000-ных, когда приватизировали подвалы и убежища, ожидать, что остались еще дебилы в мире, от которых можно ждать обстрела городов. И что это будет россия.
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26.01.2022 14:30 Ответить
Дуже гарна новина для мешканців Троєщини.
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26.01.2022 14:32 Ответить
придурок
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26.01.2022 14:38 Ответить
А ця потвора мафіозна хоч одну станцію збудувала після 2013 року???!!!
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26.01.2022 14:42 Ответить
Страх - саме пагане відчуття. Гірше за ледащі. Страх сковує, паралізує, заважає раціонально мислити. Якщо хтось відчуває побоювання, страх, скажіть самі собі "Зараз зарано боятися, потім буде запізно, потрібно буде діяти". Зберігаємо спокій й холодну голову.
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26.01.2022 14:42 Ответить
Не "страх", а "готовность"... Когда в 2014 году в Киеве появились написанные под трафарет надписи красной краской "Бомбосховище", у многих прочистились мозги. Сейчас уже пора просыпаться от инфантильной надежды, что все как-то само собой рассосется, - не рассосется. Не сейчас, так после, но война с Лаптестаном ОБЯЗАТЕЛЬНО будет!
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26.01.2022 14:53 Ответить
В том и беда, что подобные тебе не готовятся, они бредят большой войной, некоторые даже жаждут ее, особо "одаренные" надеются на всемирную заваруху.
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26.01.2022 15:09 Ответить
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26.01.2022 14:43 Ответить
Чартереые самолеты....
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26.01.2022 14:44 Ответить
а як QR-коди у баранів перевіряти? в метро ж без мітки ніззя. Чи спочатку запустять всіх, закриють двері, потім перевірять кодики і в кого нема 17тис штрафу))) от і буде віталіку на новий електровелік
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26.01.2022 14:49 Ответить
особенно про убежище в метро успокоило жителей Троехи, Борщаговки и поверхностной ветки на Левом берегу
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26.01.2022 14:57 Ответить
Ну в городах Донецкой и Луганской областей метро вообще нет и ничего. Когда Мариуполь обстреливали или Краматорск, то не успевали и до подвалов добежать. Стояли как стояли, и ждали когда грады утихнут. Некоторым не повезло. Но успеть добежать до подвала с квартир или с центра улицы за 3-5 мин, когда интенсивный обстрел града или урагана идет, нет шансов. А авиация вряд ли будет задействована. И вам в Киеве бояться нечего, нам опаснее( Но уже не страшно за столько лет.
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26.01.2022 20:24 Ответить
прифронтовой Лисичанск. Когда начинают дрожать стёкла - бежим в подвал с фонариком и рюкзачком. В подвале уже заранее настелены матрасы. Вот там и кладём свои кости на холодный пол и слушаем щебет детей.
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26.01.2022 23:18 Ответить
Ты что, Педалик, с дуба рухнул, что ли?
В общественных транспорт же невакцинированным нельзя!
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26.01.2022 14:58 Ответить
С Борщаги до метро полчаса маршруткой, куда там прятаться не говорили?
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26.01.2022 14:59 Ответить
в подвал, ты шо не знаешь как было в прифронтовых городах?
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26.01.2022 23:16 Ответить
На Треєщині метро ще не побудували, так шо давайте вже після будівництва зі своїми вторгненнями.
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26.01.2022 14:59 Ответить
а шо там клоун говорит? мне сколько памперсов брать? а лисапед можно? лыжи?
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26.01.2022 14:59 Ответить
гетьманцев ща придумет вход сделать платным тыщи 2, а пенсионерам скидка через додаток дия
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26.01.2022 14:59 Ответить
Молитесь Богу, он вас спасет.
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26.01.2022 15:01 Ответить
Весь левый берег - метро по земле идёт. Ничего?
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26.01.2022 15:02 Ответить
А вы ещё громче кричите про вторгнення. Инвесторы вон уже побежали а доллар пополз вверх.
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26.01.2022 15:07 Ответить
В том-то и суть...
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26.01.2022 15:10 Ответить
Ой... даже виталик, ярый союзник ПАПа, говорит не о военкоматах, а об бомбоубежищах...
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26.01.2022 15:10 Ответить
якщо голосували за зеленського, антиваксер чи готові встречать россию-окупанта с караваем , баяном и пирогами - нижеследующая информация не для вас. - для вас - все спокойно, шашлыки скоро, дача с 5м забором, сыто у корыта...

За відсутності інформування як поводитися якщо залунають сирени повітряної тривоги, та тому, що в нашого найвеличнішого начасі шашлики та шаурма - нагадую Зазделегідь підготуйтеся: документи, паспорт, гроші, воду та продукти на 3 доби тримайте на поготові.

Якщо сталася надзвичайна ситуація, без паніки схопіть зазначене вище та направляйтеся до найближчої споруди подвійного значення

Сховатися під час надзвичайних ситуацій можна у спорудах подвійного призначення: метрополітені, підземних паркінгах та переходах, а також у перукарнях та магазинах, що знаходяться у підвальних приміщеннях вашого дому. Покорміть кота. Мирного неба над головою та смерть росіянам які перетнуть кордон з війною в голові
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26.01.2022 15:16 Ответить
також, якщо вживаэте якісь ліки - зрозуміло, що тільки ви знаєте що потрібно саме вам , Отже ліки теж не забудьте покласти до торбинки зеленського
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26.01.2022 15:19 Ответить
из подвального прифронового опыта личного - не на чем спать, нечего есть, нечем подсветить. Ну и сязи нет, газа, электричества, интернета, воды, магазинов, карточек, банкоматов, еды.

Еда в холодильниках быстро тухнет.
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26.01.2022 23:14 Ответить
Це психоз (https://www.youtube.com/watch?v=k4iA1ACRuuU)
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26.01.2022 15:27 Ответить
Придурок! А мешканці Троєщини встигнуть добігти? Мешканці інших районів, з яких до метро 10...15 хвилин БІГОМ до метро? Мешканці лівого берегу, де метро на поверхні чи майже на поверхні?
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26.01.2022 15:30 Ответить
меня больше беспокоит Лисичанск прифронтовой. Вы там в Киеве мажоры, с ракетным щитом, и то уже забегали. А у нас тут просто голый зад.
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26.01.2022 23:10 Ответить
Цензор вирішив зекономити на редакторі/коректорі? Сигнал сповіщення про небезпеку називається сИреною.
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26.01.2022 16:19 Ответить
да бред эта сирена. Никто в них не верит, они постоянно верещат когда надо и не надо. Если визжит сирена я знаю, что это опять её проверяют или ещё как то играются .... Тут в Лисичанске в Луганской области у нас эта сирена визжит по несколько раз не неделю с какого-то рперепугу, люди просто привыкли и ухом не ведут.

если сюда реально будет лететь ракета, то так и выпилит весь 70-тысячный район. Застройка плотная. СМСка имеет больше шансов, ну и Viber. Вообще всё сразу должно греметь и орать чтобы привлечь внимание а не эта бредовая сирена.

Комбинация многих средств оповещения и очень громко - вот что реально спасёт десятки тысяч жизней, и тот, кто это не реализует - будет наказан как преступник или убит своими как свидетель.
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26.01.2022 23:08 Ответить
И центральное бомбоубежище будет на ветке на Троещину и Виноградарь...
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26.01.2022 16:26 Ответить
это какой-то страшный сон...поверить не могу, что это все всерьез
будь проклята россия!
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26.01.2022 19:37 Ответить
"понадобятся все средства коммунакации - телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях" Источник: "

да у кого сейча есть те старые радио и телеки? Лучше шлите по СМС. После нападения Раши вырубиться электричество и приборы перестанут работать, а мобилки ещё 1-2 суток протянут.
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26.01.2022 23:02 Ответить
 
 