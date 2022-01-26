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Стараюсь не влиять на комиссию по избранию главы САП, давайте дождемся их решений, - Венедиктова

Стараюсь не влиять на комиссию по избранию главы САП, давайте дождемся их решений, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призывает дождаться решения конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не влияя на членов комиссии.

Об этом она заявила журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Офис генпрокурора обеспечивает техническое и организационное функционирование комиссии (по избранию руководителя САП, - ред.). Мы никоим образом не можем влиять на решение комиссии, и все, что происходит исходя из порядка действий комиссии, исходя из постановления Кабмина, и закона Украины "О прокуратуре", в этих ограничениях для нас мы и действуем", - сказала Венедиктова журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, предоставил ли Офис генпрокурора информацию, которую запрашивала комиссия по избранию руководителя САП, и когда в Украине появится руководитель САП.

При этом генпрокурор заверила, что для нее очень важно обеспечить независимость и функционирование комиссии.

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"…мы более 15 месяцев находимся в состоянии конкурса… Давайте дождемся их (членов комиссии, – ред.) решений. Им тоже сложно, они все находятся в ситуации, когда на них оказывает влияние и, наверное, их внутреннее "я", и гражданское общество, и временной отрезок. Членам комиссии нелегко, но я считаю, что самое лучшее, что мы можем сделать, - не влиять на их деятельность. И я пытаюсь не влиять на их деятельность", - подчеркнула генпрокурор.

Автор: 

конкурс (1143) САП (2076) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+9
Венедиктова, не боишься в "список Магницкого" попасть? Уверяю тебя, бестолочь, ты в расширенном варианте есть. Там Венедиктова где-то после Арахамии и перед Татаровым... Ты понимаешь, чучело, что это будет лично для тебя?
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26.01.2022 14:49
+8
Я намагаюсь не впливати!
Але чомусь ене дуже виходить.
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26.01.2022 14:35
+6
У притомного голови САП зразу виникнуть питання до генпрокурорки.
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26.01.2022 14:38
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Твоими устами , да мед пить.
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26.01.2022 14:34 Ответить
Я намагаюсь не впливати!
Але чомусь ене дуже виходить.
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26.01.2022 14:35 Ответить
У притомного голови САП зразу виникнуть питання до генпрокурорки.
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26.01.2022 14:38 Ответить
Ключове - їм теж складно. Я аж уявив собі як їм їм важко рахувати. На відпочинок треба, до Буковелі.
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26.01.2022 14:53 Ответить
Она сидит тихонько и хочет пропетлять мимо зашкварных хотелок преЗЕдента, чтобы потом не попасть под санкции...
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26.01.2022 14:35 Ответить
Намагаюсь не впливати...
але нічого з собою не можу вдіяти...
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26.01.2022 14:37 Ответить
Бреше
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26.01.2022 14:37 Ответить
А хто на них впливає ? Хіба прокуратура не повинна розслідувати сторонній факт впливу на коміссію ?
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26.01.2022 14:38 Ответить
брехня - це просто такий ареал існування цієї ЗеК*манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
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26.01.2022 14:38 Ответить
Вони не впливають. Вони просто 1,5 року викручують "зеленого" призначенця, а він ніяк не викручується.
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26.01.2022 14:39 Ответить
Яке воно брехливе.
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26.01.2022 14:44 Ответить
Ми більше ніж 15 місяців перебуваємо у стані конкурсу…отбирают астронавтов для полета на луну))))
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26.01.2022 14:49 Ответить
Нифига, если 15 месяцев то это на Марс!
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26.01.2022 17:19 Ответить
Венедиктова, не боишься в "список Магницкого" попасть? Уверяю тебя, бестолочь, ты в расширенном варианте есть. Там Венедиктова где-то после Арахамии и перед Татаровым... Ты понимаешь, чучело, что это будет лично для тебя?
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26.01.2022 14:49 Ответить
уже два года прошло, шо она мелет? пока нет прокурора беня зарабатывает
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26.01.2022 14:55 Ответить
Grёбаный стыд!!!!(((((((
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26.01.2022 14:56 Ответить
А коли надо , - Бігаєте для вручення Підозри. Комісію за Саботаж уже давно Потрібно Посадить. А то ходете один за Одним і лапшу Вішаєте.
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26.01.2022 14:58 Ответить
А как дождаться если по приказу дерьмака и татарова комиссия не собирается?
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26.01.2022 14:59 Ответить
Цікаво, скільки їм платять за прогули?
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26.01.2022 16:46 Ответить
сплошная брехня... куда не ткни в зеленую власть одна ложь и коррупция... янык реально лох со своими пшонками против этих младоолигархов "из нарида"
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26.01.2022 15:00 Ответить
Йшов 2024 рік , зеля збирався з речами переїжджати з ОПи до буцигарні а венедіктова продолжала заявляти
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликає дочекатися рішення конкурсної комісії щодо обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Джерело:
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26.01.2022 15:01 Ответить
Бо прийдеться відповідати за чоловіка та 750 000грн.,які вже витратила потворна курва.
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26.01.2022 15:02 Ответить
за то что старается надо добавить окладу
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26.01.2022 15:02 Ответить
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26.01.2022 15:08 Ответить
мерзота брехлива
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26.01.2022 15:39 Ответить
конечно будем ждать..., каких-нибудь 5-10 лет и все решится..., куда нам торопиться..., а там либо ишак помрет, либо падишах, а может и сама венедиктова будет уже на базаре торговать семечками...
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26.01.2022 15:43 Ответить
Лицемерка!
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26.01.2022 15:57 Ответить
Намагаюсь, але не виходить
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26.01.2022 16:43 Ответить
Ганьба! Яких рішень вона ще чекає ?
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26.01.2022 17:20 Ответить
Як на відкриття фейкових справ проти Порошенко, так вона впливає, а на роботу комісії по вибору керівника САП - не впливає. Лицемірка і паскуда...
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26.01.2022 17:38 Ответить
 
 