Стараюсь не влиять на комиссию по избранию главы САП, давайте дождемся их решений, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призывает дождаться решения конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не влияя на членов комиссии.

Об этом она заявила журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Офис генпрокурора обеспечивает техническое и организационное функционирование комиссии (по избранию руководителя САП, - ред.). Мы никоим образом не можем влиять на решение комиссии, и все, что происходит исходя из порядка действий комиссии, исходя из постановления Кабмина, и закона Украины "О прокуратуре", в этих ограничениях для нас мы и действуем", - сказала Венедиктова журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, предоставил ли Офис генпрокурора информацию, которую запрашивала комиссия по избранию руководителя САП, и когда в Украине появится руководитель САП.

При этом генпрокурор заверила, что для нее очень важно обеспечить независимость и функционирование комиссии.

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"…мы более 15 месяцев находимся в состоянии конкурса… Давайте дождемся их (членов комиссии, – ред.) решений. Им тоже сложно, они все находятся в ситуации, когда на них оказывает влияние и, наверное, их внутреннее "я", и гражданское общество, и временной отрезок. Членам комиссии нелегко, но я считаю, что самое лучшее, что мы можем сделать, - не влиять на их деятельность. И я пытаюсь не влиять на их деятельность", - подчеркнула генпрокурор.