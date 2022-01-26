РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10549 посетителей онлайн
Новости
7 960 23

Депутат, насмерть сбивший велосипедиста и пытавшийся сбежать, освобожден из-под стражи на Черниговщине

Депутат, насмерть сбивший велосипедиста и пытавшийся сбежать, освобожден из-под стражи на Черниговщине

На Черниговщине, в г. Бахмач, суд изменил меру пресечения по содержанию под стражей на круглосуточный домашний арест депутату горсовета Виктору Мищуку, который насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службуЧерниговской областной прокуратуры.

Как было сообщено решением Новозаводского районного суда Чернигова от 25 января, депутат Бахмачского городского совета, подозреваемый в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины), освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

"Это была жалоба стороны защиты следственному судье. Ходатайство рассматривалось в суде по месту расследования дела. Прокуроры будут обжаловать решение суда в апелляционном порядке", - прокомментировал спикер областной прокуратуры Валерий Литовченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Блогерша сама выложила в сеть, как ее парень сбивает человека. Теперь его привлекут, – Геращенко. ВИДЕО

Депутат, насмерть сбивший велосипедиста и пытавшийся сбежать, освобожден из-под стражи на Черниговщине 01

Напомним, 18 декабря произошло ДТП с участием депутата: Виктор Мищук на легковом автомобиле столкнулся с велосипедистом, умершим по дороге в больницу. Водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет. Депутат был задержан.

Автор: 

депутат (3320) ДТП (7684) смерть (9245) Черниговщина (1485)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
ну и замечательно..., он же депутат, ему можно...
показать весь комментарий
26.01.2022 14:42
+13
Конечно! Чем он хуже коллег из "слуги народа".
показать весь комментарий
26.01.2022 14:42
+4
Какая бы х-ня не происходила с мутрым наритом, я уверен, что он ее себе заслужил. Хавай-те !
показать весь комментарий
26.01.2022 14:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну и замечательно..., он же депутат, ему можно...
показать весь комментарий
26.01.2022 14:42 Ответить
Конечно! Чем он хуже коллег из "слуги народа".
показать весь комментарий
26.01.2022 14:42 Ответить
Какая бы х-ня не происходила с мутрым наритом, я уверен, что он ее себе заслужил. Хавай-те !
показать весь комментарий
26.01.2022 14:43 Ответить
Може, воно й на краще, тим більше що косаби хакнули Дію з особистими данними цего депутата.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:44 Ответить
Хто Вам сказав, що бази даних хакнуті? Навіщо цю маячню розповсюджувати?
показать весь комментарий
26.01.2022 15:18 Ответить
Перевірка об'єктивна, незаангажована, мною моїх особистих даних: піб, номеру телефону, дата останньої прививки, бустерної. Данні, які я власноруч заніс в ДІЮ, ідіот (це я про себе).
показать весь комментарий
26.01.2022 15:55 Ответить
І де Ви знайшли ці дані?))) Єдине місце, де продавалась т.з. база даних- це один сайт у даркнеті за 15к $. Проте ті, хто переводив гроші для купівлі- лишались ні з чим))

Дія- це агрегатор. В ній не зберігаються дані. Це все одно, що "закнули HD Videobox, тепер у хакерів моя історія переглядів"))
показать весь комментарий
26.01.2022 19:41 Ответить
Дія-агрегатор, і що? Я вам сказав, що там були данні, які я зовсім недавно заніс в дію, про свою бустерну дозу. Тому, як би вам не хотілось відмазати зільоного хвьодорова сотоваріщі, гондони Є гондони.
показать весь комментарий
26.01.2022 23:08 Ответить
"...14-го лютого данні з дії таки вкрали https://dou.ua/forums/topic/36213/ докази отримані з тестового семплу 100 000 записів, який зловмисники виставили для перевірки усім потенційним покупцям. uid з бази, для користувачів, які знайшли себе у семплі, співпадає з uid, який зберігається у jwt токені, який генерить веб сайт diia.gov.ua

В наступному батчі хакери обіцяють дані з таких порталів як health.mia.software, minregion.gov.ua, wanted.mvs.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua, court.gov.ua

Які дані злиті?

емейл

номер телефону

ПІБ

ІПН

дата народження

стать

чи є людина ФОПом

адреса реєстрації, чи є адреса приватним будинком

паспорті дані: серія, номер, дата видачі, орган що видав

дані ІД-картки: номер, дата видачі, номер органу що видав, термін придатності

дані закордонного паспорту: серія та номер, номер органу що видав, термін придатності

це те що 100% відомо і доведено, проте Фьодоров (міністр)продовжує казати що ні - не обісрався - і це не гівно, правда, чомусь, вже не бубонить, що "роль кібербезпеки трохи перебільшена" https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flb.ua%2Ftech%2F2019%2F11%2F29%2F443542_rol_kiberbezopasnosti_nemnogo.html&h=AT18jgflCNKkbWruUKb6sRdurKlptfVAv5g1ZZAqj40ku2lbCJ_SoG172COJb0V-TCRfASNmE4KvvjB78g-i4GWUGlZ4WHD9fabyNskwVsAfP2uAqQ9RFPhcKjI26K4_3pxX&h=AT18jgflCNKkbWruUKb6sRdurKlptfVAv5g1ZZAqj40ku2lbCJ_SoG172COJb0V-TCRfASNmE4KvvjB78g-i4GWUGlZ4WHD9fabyNskwVsAfP2uAqQ9RFPhcKjI26K4_3pxX&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=***********************************************************************-E4_exd_pMA6uHWfd1dkhqjf7HCSO29Z38HNH4sSbbu1rOPWSTZgttckAW4rW91p_Hn-WdyMFuw https://lb.ua/.../443542_rol_kiberbezopasnosti_nemnogo.html

На всяк випадок не потрібно перевіряти себе на сайті зі статті - бо, по-перше, це все робиться на власний россуд і ризик (як і все в інтернеті), а по-друге - якщо ви там себе не знайдете - це не означає що ваші данні не злиті - бо то є просто семпл, з обмежанною кількістю записів.

Дані із семплу свіжі, є записи за 24 грудня 2021 року...."
показать весь комментарий
26.01.2022 23:27 Ответить
Партія, дружня до "Удару" Кличка
показать весь комментарий
26.01.2022 14:47 Ответить
Позор !
показать весь комментарий
26.01.2022 14:46 Ответить
Та хай виходить і щоб відразу батькам в руки... або не зразу, а хай ходить та чує дихання в спину.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:54 Ответить
И что они ему сделают? Эт вам не Голливуд со сценами мести. В жизни такие твари получают по заслугам в 1 случае из ста.
показать весь комментарий
26.01.2022 15:44 Ответить
Деньги и связи решают все.Мораль спит.😂
показать весь комментарий
26.01.2022 15:29 Ответить
зная кошельковые суды наши закрадывается обоснованное сомнение понесет ли этот урод наказание по закону или судья прикупит себе что то... и депутат "окажется невиновным" а виноватым суд сделает погибшего...
показать весь комментарий
26.01.2022 15:33 Ответить
Ниче ему не будет, даже депутатство не потеряет
показать весь комментарий
26.01.2022 15:45 Ответить
Ваабще Рафик чистой воды невиновный. Крайней степени невиновный...
показать весь комментарий
26.01.2022 15:34 Ответить
Подумаешь холопа зашиб, 1 жизнь барина это 1000 жизней холопов.
показать весь комментарий
26.01.2022 15:43 Ответить
Ну шо, ще хтось гадає що в нас є правосуддя та виконуються закони?
показать весь комментарий
26.01.2022 15:53 Ответить
Не зря https://ua.news/ua/ukraynskym-sudyam-astronomychesky-povysyly-pensyy/ судьям подняли пенсии до 90 тысяч .
С таким кривосудием, это кодло судить нужно и садить вместе с этими убийцами!
показать весь комментарий
26.01.2022 16:04 Ответить
опять крянжуха...зарезал сына бизнесмена с кирилловки-свобода сбил велик свобода..
показать весь комментарий
26.01.2022 17:03 Ответить
 
 