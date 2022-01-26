Депутат, насмерть сбивший велосипедиста и пытавшийся сбежать, освобожден из-под стражи на Черниговщине

На Черниговщине, в г. Бахмач, суд изменил меру пресечения по содержанию под стражей на круглосуточный домашний арест депутату горсовета Виктору Мищуку, который насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службуЧерниговской областной прокуратуры.

Как было сообщено решением Новозаводского районного суда Чернигова от 25 января, депутат Бахмачского городского совета, подозреваемый в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины), освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

"Это была жалоба стороны защиты следственному судье. Ходатайство рассматривалось в суде по месту расследования дела. Прокуроры будут обжаловать решение суда в апелляционном порядке", - прокомментировал спикер областной прокуратуры Валерий Литовченко.

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Напомним, 18 декабря произошло ДТП с участием депутата: Виктор Мищук на легковом автомобиле столкнулся с велосипедистом, умершим по дороге в больницу. Водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет. Депутат был задержан.