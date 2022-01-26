Депутат, насмерть сбивший велосипедиста и пытавшийся сбежать, освобожден из-под стражи на Черниговщине
На Черниговщине, в г. Бахмач, суд изменил меру пресечения по содержанию под стражей на круглосуточный домашний арест депутату горсовета Виктору Мищуку, который насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службуЧерниговской областной прокуратуры.
Как было сообщено решением Новозаводского районного суда Чернигова от 25 января, депутат Бахмачского городского совета, подозреваемый в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины), освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест.
"Это была жалоба стороны защиты следственному судье. Ходатайство рассматривалось в суде по месту расследования дела. Прокуроры будут обжаловать решение суда в апелляционном порядке", - прокомментировал спикер областной прокуратуры Валерий Литовченко.
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Дія- це агрегатор. В ній не зберігаються дані. Це все одно, що "закнули HD Videobox, тепер у хакерів моя історія переглядів"))
В наступному батчі хакери обіцяють дані з таких порталів як health.mia.software, minregion.gov.ua, wanted.mvs.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua, court.gov.ua
Які дані злиті?
емейл
номер телефону
ПІБ
ІПН
дата народження
стать
чи є людина ФОПом
адреса реєстрації, чи є адреса приватним будинком
паспорті дані: серія, номер, дата видачі, орган що видав
дані ІД-картки: номер, дата видачі, номер органу що видав, термін придатності
дані закордонного паспорту: серія та номер, номер органу що видав, термін придатності
це те що 100% відомо і доведено, проте Фьодоров (міністр)продовжує казати що ні - не обісрався - і це не гівно, правда, чомусь, вже не бубонить, що "роль кібербезпеки трохи перебільшена" https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flb.ua%2Ftech%2F2019%2F11%2F29%2F443542_rol_kiberbezopasnosti_nemnogo.html&h=AT18jgflCNKkbWruUKb6sRdurKlptfVAv5g1ZZAqj40ku2lbCJ_SoG172COJb0V-TCRfASNmE4KvvjB78g-i4GWUGlZ4WHD9fabyNskwVsAfP2uAqQ9RFPhcKjI26K4_3pxX&h=AT18jgflCNKkbWruUKb6sRdurKlptfVAv5g1ZZAqj40ku2lbCJ_SoG172COJb0V-TCRfASNmE4KvvjB78g-i4GWUGlZ4WHD9fabyNskwVsAfP2uAqQ9RFPhcKjI26K4_3pxX&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=***********************************************************************-E4_exd_pMA6uHWfd1dkhqjf7HCSO29Z38HNH4sSbbu1rOPWSTZgttckAW4rW91p_Hn-WdyMFuw https://lb.ua/.../443542_rol_kiberbezopasnosti_nemnogo.html
На всяк випадок не потрібно перевіряти себе на сайті зі статті - бо, по-перше, це все робиться на власний россуд і ризик (як і все в інтернеті), а по-друге - якщо ви там себе не знайдете - це не означає що ваші данні не злиті - бо то є просто семпл, з обмежанною кількістю записів.
Дані із семплу свіжі, є записи за 24 грудня 2021 року...."
С таким кривосудием, это кодло судить нужно и садить вместе с этими убийцами!