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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Лавров о поставках оружия для "Л/ДНР": "Запад должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. Тогда все вопросы отпадут"

Лавров о поставках оружия для

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных поставках оружия самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам, заявил, что Запад должен побудить Киев выполнять Минские соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Мы являемся сторонниками безусловного выполнения Минских договоренностей, которые сейчас как раз Украина саботирует", — сказал глава российского МИД.

По его словам, западные кураторы Киева заверили Россию в том, что они добьются выполнениям украинской стороной обязательств по комплексу мер, который был в Минске в 2015 году подписан, в частности, касательно особого статуса Донбасса.

"Исхожу из того, что это обязательство на Западе лежит и что он должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. Тогда все вопросы отпадут. И я очень надеюсь, что так оно и будет", — сказал Лавров.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что России необходимо оказать помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности.

Также читайте: США подталкивают Украину к прямым провокациям против России, - Лавров

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Лавров Сергей (2318) МИД РФ (1669) оружие (10242) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+45
Для початку нах з Донбасу і приберіть за собою.
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26.01.2022 15:01
+30
Если лошадь не пиз..т, то сейчас зелю будут нагибать франция и германия, что бы выполнить минск в трактовке кремля или путлер пойдет войной. Поэтому призываю народ Украины сразу же выходить на протест, если зеля поддастся на шантаж
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26.01.2022 15:02
+28
І з Криму
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26.01.2022 15:08
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Для початку нах з Донбасу і приберіть за собою.
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26.01.2022 15:01 Ответить
І з Криму
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26.01.2022 15:08 Ответить
...У российского МИДа полностью дискредитированная и подорванная кредитная история.
Что вообще значат наши подписи под какими-либо гарантиями? Кто сейчас поверит в какие-то подписи того же министра Лаврова? Ведь были подписи под https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC Будапештской декларацией , когда в 1994 году мы гарантировали территориальную целостность Украины. Договор с Украиной 1997 года, 2010 года - все это было обрушено в одну минуту. Кто-то скажет: тут были другие условия. Да те же самые условия! И здесь тоже была политическая воля сказать: нет, теперь это не считается. Не возникло другой ситуации в мире, возникла другая ситуация в соседней стране, которую мы посчитали для себя неприемлемой, и поэтому решили, что можем считать себя свободными от каких-либо обязательств.

Но это же абсолютное проявление политики нигилизма в дипломатическом и правовом плане! Вспомним еще одну очень хорошую историю - 08.08.08, когда случилась война России против Грузии. Ведь был план Медведева-Саркози, мы его подписали и должны были выполнять. Вина Запада в том, что он не потребовал выполнения этого плана, а мы его тут же отправили в корзину, признав независимость Южной Осетии, и тем самым просто перечеркнули все эти соглашения. И буквально через несколько недель, 26 августа была признана независимость Северной Осетии. Она больше никем не признана, но факт остается фактом, теперь там российская оккупация уже не ограничена подписанным нами же планом Медведева-Саркози. Кто вообще теперь должен верить в какую-либо подпись России под каким-либо юридическим дипломатическим документом? Никто. Я пяти копеек не дам за такие подписи. - https://www.svoboda.org/a/drakon-vsegda-hochet-zhratj/31670696.html https://www.svoboda.org/a/drakon-vsegda-hochet-zhratj/31670696.html

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26.01.2022 15:39 Ответить
сменила риторику лошадиная морда после подсчета Бутусовым кол-ва завезенного летального для боевых бурятов оружия...
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26.01.2022 15:02 Ответить
По всій Луганді панцерні сітки від ліжок шукають для модернізації паРашинської бронетехніки.
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26.01.2022 15:25 Ответить
Перевірчли- не допомагає. Лише важче тікати з палаючої техніки.
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26.01.2022 19:38 Ответить
Проф. Преображенский


Лавров: Путин договорился с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа о развитии сотрудничества во всех областях.
Да это же невероятный геополитический успех. Если ещё Южная Осетия присоединится - все мировые сверхдержавы будут в сборе.
США, НАТО и Евросоюзу точно конец.

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26.01.2022 15:02 Ответить
Если лошадь не пиз..т, то сейчас зелю будут нагибать франция и германия, что бы выполнить минск в трактовке кремля или путлер пойдет войной. Поэтому призываю народ Украины сразу же выходить на протест, если зеля поддастся на шантаж
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26.01.2022 15:02 Ответить
Нах з Донбасу і Криму ! Тоді можна сідати і говорити!
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26.01.2022 15:03 Ответить
Унылая лошадь-может бежать нах....галопом.
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26.01.2022 15:03 Ответить
Бедная лошадка, тебе живется не сладко..
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26.01.2022 15:55 Ответить
А вони блд 8 років воюють тим, що в "шахтах накопали"
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26.01.2022 15:03 Ответить
В аеропорту «Львів» сьогодні, 26 січня, приземлився літак Boeing C-17 Globemaster III, який належить Великобританії.



Як повідомляє Варта1, світлину літака в аеропорту «Львів» оприлюднив на своїй сторінці у ФБ Yuriy Fylyuk.



«Натівський літак приземлився у Львові», - зазначає у коментарі до світлини Yuriy Fylyuk.



Boeing C-17 Globemaster III - американський стратегічний військово-транспортний літак виробництва компанії McDonnell Douglas.
---------------------

Ласкаво просимо!
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26.01.2022 15:05 Ответить
Скільки вантаж одного такого літака замінить рот тероборони?
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26.01.2022 15:22 Ответить
Пічальна коняка може хоч вдавитись, але одним з перших пунктів тих угод було забрати своє свинособаче рило з української землі.
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26.01.2022 15:06 Ответить
Може Ілларіонов таки правий. А його тут гімном поливали.
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26.01.2022 15:06 Ответить
Дураки всегда в большинстве. Они выбирают Варрав, зеленских, гитлеровов, питлеров.
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26.01.2022 15:22 Ответить
Опа, а когда это овсоед взял с запада какие-то обязательства, да ещё и в отношении Украины?
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26.01.2022 15:07 Ответить
Правильно Запад должен настоять что Киев должен взять под свой контроль Дебальцево согласно Минским договоренностям или ошибочка там есть?
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26.01.2022 15:09 Ответить


Тримай під самий ніс особливий статус.
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26.01.2022 15:09 Ответить
То почнай.
Виведи іхтамнетов з української території, барахло прибери, Ну і т.д.
Не забудь про репарації за вбивства і руйнацію окупованих територій.
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26.01.2022 15:11 Ответить
дурника грає
Нах його слухати?
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26.01.2022 15:12 Ответить
Как то подозрительно быстро отпадают вопросы в конюшне.
А как же требования к НАТО "забирать манатки"?
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26.01.2022 15:12 Ответить
а щас они типа не поставляют... тогда откуда там это все
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26.01.2022 15:17 Ответить
"Лавров про постачання зброї для "Л/ДНР": "Захід має забезпечити виконання Києвом Мінських угод. Тоді всі питання відпадуть"

_О, нет конечно! Это грязная, бесстыдная ложь! Притязания рашистов от этого лишь возрастут, распространятся на всю Восточную Европу. Уже распространяются!
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26.01.2022 15:19 Ответить
SOS! СРОЧНО! https://lenta.ru/news/2022/01/26/turchak/ они уже хотят поставлять воружение ОРДЛО!
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26.01.2022 15:19 Ответить
Тіпа вони його дотепер не поставляли
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26.01.2022 15:21 Ответить
Так туди можуть поставити великокаліберні ракети та міномети, навіть вогнемети можуть бути, а також автомати та нова партія кулеметів або відразу кілька партій ЗРК Буратіно, хрін його знає, там може бути все що завгодно!
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26.01.2022 15:26 Ответить
Типа все эти годы рашисты "гумконвои" просто так возили?
И Красуха и Буратины и еще куча другого рашистского оружия в отчетах ОБСЕ давно фигурирует.
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26.01.2022 16:00 Ответить
Це все там є давним давно
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26.01.2022 16:02 Ответить
Кацапня туда уже сотни танков назавозила, а вы про какие-то автоматы с пулеметами...
И как уже до меня писали, и Буратино, и Грады, и современные парашные РЭБы, и много чего еще, в лугандоне уже давно есть и неоднократно фиксировались, в том числе ОБСЕ.
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26.01.2022 18:41 Ответить
проснись, уже 8 лет идут эшелоны, доже повозка со снарядами заехала на наш блок пост вместе с расейским военным экспедитором, но экспедитор говорил шо вёз снаряды на растовские ***** через белгород и случайно заблудился)))
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26.01.2022 15:28 Ответить
та я в курсе но наемникам народной милиции ОРДЛО начнут тоже активно вручать всякую херню противотанкову! Хлопці Я ПРАЦЮЮ ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТОМ DSP У ПОЛЬЩІ ЗАЙМАЮСЯ В ТОМУ ЧИСЛІ РАДІОСВЯЗЮ З БЕЗПИЛОТНИКАМИ... ХТО НА ФРОНТІ УДАЧІ ЗДОРОВ'Я ВАМ, І НЕ ПОПАДИТЕСЬ ПІД КАЦАПСЬКІ КУЛІ!!
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26.01.2022 15:34 Ответить
Они поставляют не в какое-то ордло - а собственной оккупационной армии. Понимаешь различие?
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26.01.2022 15:29 Ответить
так воно и есть))
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26.01.2022 15:35 Ответить
Реально гопнік незнає, як спригнути
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26.01.2022 15:20 Ответить
Спригнуть? Идиот... Наоборот ******** в атаке пуще прежнего!
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26.01.2022 15:31 Ответить
1 . Полное выполнение Будапештский меморандум "масковией".
2 . выплата контрибуций. за оккупацию и вооруженное нападение.убийство 10 000ки тысяч украинцев и миллионы беженцев.Разрушения Донецка и Луганска обл. МН17.
и 3 . идите на хрен!
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26.01.2022 15:20 Ответить
больше 15 тисяч вбили кацапи..
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26.01.2022 15:22 Ответить
брехливая лошадка
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26.01.2022 15:25 Ответить
Особый статус Донбаса: разрешить им заплывать за буйки и переходить дорогу на красный свет??!!!!!!!!!!
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26.01.2022 15:27 Ответить
У них и сейчас особый статус, там территория даунбасский заповедник. Чем недоволен?
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26.01.2022 15:27 Ответить
загнанную 🐴 пристреливают!
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26.01.2022 15:33 Ответить
Kaк интересно: ультралевая половая тряпка "The Guardian" совсем недавно тиснула такую же статейку на тему "заставить Украину выполнить минские".

Народ, когда же вы наконец поймёте что все вовлечённые стороны перед вами разыгрывают мерзкое шоу: "нападёт - не нападёт". И всё это делается с двумя целями:
- заболтать обсуждение катастрофической ситуации в мировой экономике, и
- отвлечь внимание населения от краха ковидной афёры.
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26.01.2022 15:34 Ответить
идея имеет смысл. Но цели - глупость
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26.01.2022 15:39 Ответить
Именно эти цели. Т.к. "ковид" - это спецоперация по установлению "нового мирового порядка". Которая проваливается. В Британии, например, отменены все "ограничения".
А ситуация в экономике определяется просто: темпами инфляции доллара. Можете посмотреть: бензин в Штатах вырос примерно вдвое с момента вселения деда в Белый Дом. 100% инфляции в год - это катастрофа мирового масштаба.
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26.01.2022 15:43 Ответить
а, понятно, специалист по мировым заговорам...

а россия зачем раскачивает, по твоей версии? помогает Белому дому?
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26.01.2022 15:46 Ответить
А там ситуация точно такая же: инфляция; население перестало верить в "ковид" и в "бендеровцев".
Вы разве не в курсе что российское боярство скупило пол-Лондона, а у Бородая хатынка - в Дубае, там же где и дочка Юльки живёт ?

Мировая мафия едина. Это не "теория заговора"; это просто факт.
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26.01.2022 15:51 Ответить
Савраска подкову потерял
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26.01.2022 15:57 Ответить
Лавров уже открыто признаёт факт поставки оружия в ОРДЛО, очень хорошо для международного трибунала над русскими военными преступниками вкупе с Лавровым.
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26.01.2022 16:15 Ответить
Страшно як!
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26.01.2022 16:29 Ответить
Лашадкааа, иди на х@й...
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26.01.2022 16:31 Ответить
А що, шахти вже не видають "на гора" озброєння і військторг "здувся"? Відкриття вони зробили - зброю будемо постачати. Питається, а на якого біса ваша зброя на нашу територію?
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26.01.2022 16:38 Ответить
Всякое соглашение сторон заключается по обоюдному согласию сторон без давления и принуждения.Только такое соглашение имеет вес и легитимность.Договор же заключённый под давлением и шантажом военной экспансией,априори нелегитимен и выполнению не подлежит
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26.01.2022 17:27 Ответить
Ну якщо я вірно розумію,то по любе лугандонія буде під контролем рашки,тільки ще будуть довбати Україну,щоб відбудували їх і відродила підприємства,так як в свій час відбодували і підняли Крим!!! Молодці москалі!! Нічого сказати. Мабуть краще буде відмовитись від тіх ублюдків,всеодно потрібно буде ціле покоління,поки перебудуєш їх мінталітет,для них закладено в башку,що тут фашисти,бандерівці і всіляка нечисть!!! Смішно інше,ну нам допомагають інші держави,а ви кому допомагаєте,якщо самі заявляєте,що то територія України,виходить ви озброюєте ТЕРОРИСТІВ!!!,бо хто тоді вони і якого х... ви туди лізите!! Смішно і гірко......
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26.01.2022 19:39 Ответить
Вы заметили, ети кцапские уе,*ки никогда не произносят слово Украина! Говорят и пишут: "Киев то, Киев се.
На самом деле, это является актом откровенного неуважения к украинской нации. Они, ублюдки, демонстативно "не видят" нашего государста. Кремлевская мраязь, вкючая медийных шлюх типа **********, работают в том же ключе. Это к вопросу о "братском народе", который так и не получил ясного ответа в головах многих наших граждан. На фоне вышесказанного, постоянное употребление полных имен, названий, абривиатур, связанных с шовинистическим образованием, РФ, как этого требует хороший тон журналистики, считаю абсолютно неуместным.
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26.01.2022 20:30 Ответить
 
 