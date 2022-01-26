Лавров о поставках оружия для "Л/ДНР": "Запад должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. Тогда все вопросы отпадут"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных поставках оружия самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам, заявил, что Запад должен побудить Киев выполнять Минские соглашения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
"Мы являемся сторонниками безусловного выполнения Минских договоренностей, которые сейчас как раз Украина саботирует", — сказал глава российского МИД.
По его словам, западные кураторы Киева заверили Россию в том, что они добьются выполнениям украинской стороной обязательств по комплексу мер, который был в Минске в 2015 году подписан, в частности, касательно особого статуса Донбасса.
"Исхожу из того, что это обязательство на Западе лежит и что он должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. Тогда все вопросы отпадут. И я очень надеюсь, что так оно и будет", — сказал Лавров.
Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что России необходимо оказать помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности.
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Что вообще значат наши подписи под какими-либо гарантиями? Кто сейчас поверит в какие-то подписи того же министра Лаврова? Ведь были подписи под https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC Будапештской декларацией , когда в 1994 году мы гарантировали территориальную целостность Украины. Договор с Украиной 1997 года, 2010 года - все это было обрушено в одну минуту. Кто-то скажет: тут были другие условия. Да те же самые условия! И здесь тоже была политическая воля сказать: нет, теперь это не считается. Не возникло другой ситуации в мире, возникла другая ситуация в соседней стране, которую мы посчитали для себя неприемлемой, и поэтому решили, что можем считать себя свободными от каких-либо обязательств.
Но это же абсолютное проявление политики нигилизма в дипломатическом и правовом плане! Вспомним еще одну очень хорошую историю - 08.08.08, когда случилась война России против Грузии. Ведь был план Медведева-Саркози, мы его подписали и должны были выполнять. Вина Запада в том, что он не потребовал выполнения этого плана, а мы его тут же отправили в корзину, признав независимость Южной Осетии, и тем самым просто перечеркнули все эти соглашения. И буквально через несколько недель, 26 августа была признана независимость Северной Осетии. Она больше никем не признана, но факт остается фактом, теперь там российская оккупация уже не ограничена подписанным нами же планом Медведева-Саркози. Кто вообще теперь должен верить в какую-либо подпись России под каким-либо юридическим дипломатическим документом? Никто. Я пяти копеек не дам за такие подписи. - https://www.svoboda.org/a/drakon-vsegda-hochet-zhratj/31670696.html https://www.svoboda.org/a/drakon-vsegda-hochet-zhratj/31670696.html
Лавров: Путин договорился с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа о развитии сотрудничества во всех областях.
Да это же невероятный геополитический успех. Если ещё Южная Осетия присоединится - все мировые сверхдержавы будут в сборе.
США, НАТО и Евросоюзу точно конец.
Як повідомляє Варта1, світлину літака в аеропорту «Львів» оприлюднив на своїй сторінці у ФБ Yuriy Fylyuk.
«Натівський літак приземлився у Львові», - зазначає у коментарі до світлини Yuriy Fylyuk.
Boeing C-17 Globemaster III - американський стратегічний військово-транспортний літак виробництва компанії McDonnell Douglas.
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Ласкаво просимо!
Тримай під самий ніс особливий статус.
Виведи іхтамнетов з української території, барахло прибери, Ну і т.д.
Не забудь про репарації за вбивства і руйнацію окупованих територій.
Нах його слухати?
А как же требования к НАТО "забирать манатки"?
_О, нет конечно! Это грязная, бесстыдная ложь! Притязания рашистов от этого лишь возрастут, распространятся на всю Восточную Европу. Уже распространяются!
И Красуха и Буратины и еще куча другого рашистского оружия в отчетах ОБСЕ давно фигурирует.
И как уже до меня писали, и Буратино, и Грады, и современные парашные РЭБы, и много чего еще, в лугандоне уже давно есть и неоднократно фиксировались, в том числе ОБСЕ.
2 . выплата контрибуций. за оккупацию и вооруженное нападение.убийство 10 000ки тысяч украинцев и миллионы беженцев.Разрушения Донецка и Луганска обл. МН17.
и 3 . идите на хрен!
Народ, когда же вы наконец поймёте что все вовлечённые стороны перед вами разыгрывают мерзкое шоу: "нападёт - не нападёт". И всё это делается с двумя целями:
- заболтать обсуждение катастрофической ситуации в мировой экономике, и
- отвлечь внимание населения от краха ковидной афёры.
А ситуация в экономике определяется просто: темпами инфляции доллара. Можете посмотреть: бензин в Штатах вырос примерно вдвое с момента вселения деда в Белый Дом. 100% инфляции в год - это катастрофа мирового масштаба.
а россия зачем раскачивает, по твоей версии? помогает Белому дому?
Вы разве не в курсе что российское боярство скупило пол-Лондона, а у Бородая хатынка - в Дубае, там же где и дочка Юльки живёт ?
Мировая мафия едина. Это не "теория заговора"; это просто факт.
На самом деле, это является актом откровенного неуважения к украинской нации. Они, ублюдки, демонстативно "не видят" нашего государста. Кремлевская мраязь, вкючая медийных шлюх типа **********, работают в том же ключе. Это к вопросу о "братском народе", который так и не получил ясного ответа в головах многих наших граждан. На фоне вышесказанного, постоянное употребление полных имен, названий, абривиатур, связанных с шовинистическим образованием, РФ, как этого требует хороший тон журналистики, считаю абсолютно неуместным.