Лавров о поставках оружия для "Л/ДНР": "Запад должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. Тогда все вопросы отпадут"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных поставках оружия самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам, заявил, что Запад должен побудить Киев выполнять Минские соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Мы являемся сторонниками безусловного выполнения Минских договоренностей, которые сейчас как раз Украина саботирует", — сказал глава российского МИД.

По его словам, западные кураторы Киева заверили Россию в том, что они добьются выполнениям украинской стороной обязательств по комплексу мер, который был в Минске в 2015 году подписан, в частности, касательно особого статуса Донбасса.

"Исхожу из того, что это обязательство на Западе лежит и что он должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. Тогда все вопросы отпадут. И я очень надеюсь, что так оно и будет", — сказал Лавров.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что России необходимо оказать помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности.

Также читайте: США подталкивают Украину к прямым провокациям против России, - Лавров