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Новости Война
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В партии Путина "Единая Россия" заговорили о необходимости поставок вооружения для "Л/ДНР"

В партии Путина

В правящей в РФ партии "Единая Россия" открыто заговорили о необходимости поставки военной помощи поддерживаемым РФ "Донецкой и Луганской народным республикам" якобы для "повышения их обороноспособности перед возможной агрессией".

Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", - уверяет он.

В духе российской пропаганды он также уверяет, что "Единая Россия" с огромной тревогой относится к "накачке Украины западным летальным оружием".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачены очередные факты поставки российского оружия в ОРДЛО. Среди изъятого – запрещенные мины ПОМ-2, - СБУ. ФОТОрепортаж

Далее российский политик стал повторять разнообразные "страшилки" об Украине, которые сейчас активно распространяются в российских СМИ. Подавляющее большинство касалось поставок вооружения в Украину из-за скопления войск РФ у границ нашей страны.

"Практически все ведущие страны НАТО, причем делают это в очень больших масштабах. Представьте себе - только в этом году и только из США и Великобритании совершены десятки авиарейсов на Украину. Ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие, мины, боеприпасы и многое-многое другое", - отметил секретарь генсовета единороссов.

Впрочем, Турчак ни слова не сказал, что РФ регулярно поставляет оружие в ОРДЛО, очередные факты чего сегодня были опубликованы СБУ.

Автор: 

Единая Россия (298) оружие (10242) наемники рф (2090) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+36
А що вони возили говноконвоями вісім років з воєнторгів?
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26.01.2022 16:14
+27
какая новость неожиданная
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26.01.2022 16:12
+25
у шахтеров появятся Су35?
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26.01.2022 16:12
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Правила форума Совет форумчан
какая новость неожиданная
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26.01.2022 16:12 Ответить
походу, расеяне хотят сбить еще один боинг
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26.01.2022 17:12 Ответить
у шахтеров появятся Су35?
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26.01.2022 16:12 Ответить
Мабуть шахтні субмарини
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26.01.2022 16:26 Ответить
Шахтеры и ракеты на Луну могут запустить,как пришлые арабохайские колхозники стреляли "Искяндярами" по сердцу Кавказа Бахы(Баку) и ГанаУдчу(Гяндже=ГанаУдчБале=Ганстантинополю).
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26.01.2022 16:46 Ответить
Надо опять дипломатам "кричать" во внешней политике об этом. Чтоб параша не делала себя пострадавшей и не гавкала о гражданской украинской войне.
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26.01.2022 16:13 Ответить
Шо там кричать глухим и слепым? Яо нужно восстанавливать.
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26.01.2022 16:45 Ответить
А що вони возили говноконвоями вісім років з воєнторгів?
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26.01.2022 16:14 Ответить
"не, ну это другое!" (С)
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26.01.2022 16:42 Ответить
Какими конвоями? Конвои - то приманка для лохов. Там прямая железнодорожная ветка из паРаши в Дебальцево. А Дебальцево - узловая станция, с которой возможна доставка грузов практически в любую точку Лугандона.
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26.01.2022 16:51 Ответить
Я не замовляв політінформацію. Це все давно відомо.
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26.01.2022 16:56 Ответить
їхню стурбованість можна зрозуміти, але пофіг нам потрібно все
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26.01.2022 16:17 Ответить
_Поставок не т. н. лднр , а снабжение оккупационной армии расии! Автор статьи вообще осознаёт принципиальное различие?!
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26.01.2022 16:18 Ответить
Что, бластеры откопают? Потому что ничего нового, кроме того, что им уже с военторга поставили, нет.
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26.01.2022 16:19 Ответить
В шахтах танки скінчилось?
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26.01.2022 16:19 Ответить
Танки не канають, буряти в них вімовляються сідати, коли про сковорідки для їх жарки, поставлені від американців та британців взнали.
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26.01.2022 16:49 Ответить
Ну а шо... закон про братські могили в кацапії вступає в силу з 1 лютого. Треба ж якось виконувати. А дамбвабве з лугандоном як полігон для випробувань.
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26.01.2022 16:21 Ответить
Можна подумати, що вони всі 8 років воюють тим що "відкопали у шахтах", а не тим що доставляли москальські "гумкомвої"
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26.01.2022 16:21 Ответить
там і так у лугандонів з тим все нормально
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26.01.2022 16:22 Ответить


Т. е до этого мало завезли ?
https://www.thesun.co.uk/news/17428830/vladmir-putin-warned-ukraine-invasion-britain-america/
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26.01.2022 16:26 Ответить
Виды вооружений, которые перебрасывались из России в Украину:

Российские https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/05/31/avalanche/ БМП

Российские https://www.bellingcat.com/resources/case-studies/2015/05/29/confirming-the-location-of-the-same-msta-s-in-russia-and-ukraine/ МСТА-С

Российские https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2017/04/02/tankspotting-t-90as-donbass/ танки Т-90

Российский «Бук», из которого был сбит «Боинг» МН-17: https://www.bellingcat.com/news/2016/05/12/9248/ часть 1 , https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2016/06/22/new-google-earth-satellite-update-confirms-presence-of-buk-in-eastern-ukraine/ часть 2

Люди:

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/05/22/three-graves/ Спецназовцы, погибшие на украинской территории

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/05/30/russian-official-account-of-attack-on-ukraine-border-guards/ Бой российских войск с украинскими пограничниками под Красной Таловкой (основано на документах, полученных хакерской группой «Украинские кибервойска»)

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/06/19/identifying-the-separatists-linked-to-the-downing-of-mh17/ Боевики, вероятно причастные к сбитию «Боинга» МН-17
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26.01.2022 16:32 Ответить
А до этого все из шахт доставали и из супермаркетов 😂
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26.01.2022 16:26 Ответить
Хотілось би запитати цю кацапську гниду- а до цього чим на дамбасі орки воювали? Мабудь тим,що купили у воєнтозі...
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26.01.2022 16:28 Ответить
А как же Нормандский формат?!))) Совсем запутались в своей брехне идиоты)
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26.01.2022 16:30 Ответить
Ще один вагон до потягу із снарядами добавлять!
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26.01.2022 16:30 Ответить
Здравствуй жопа, Новый год... А до этого одни зефирки поставляли? Называется напугали ежика голой жопой
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26.01.2022 16:31 Ответить
пхахаха кацапня типо не поставляла до этого)с кацапкого лошья уже весь мир ржет
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26.01.2022 16:32 Ответить
Это просто даст "легализацию" тому оружию, технике и боеприпасов что поставлялись и до этого РФ в ОРДЛО в течении 8 лет и более ничего. Они могут также "официально" ввести своих " миротворцев", но факт то в том что они то уже там. Да сейчас их по разной информации где то 3 тысячи, в период интенсивных боев их было значительно больше, и перебросить доп. силы из РФ они могут хоть под видом " миротворцев" хоть просто под видом " заблудившихся". Разница только в том что они обстреляют собственных уже " миротворцев" а потом устроят " принуждение к миру" ( грузинский сценарий) в таком случае Украине нужно по логике просить ввод "миротворцев" со стороны НАТО. Ну чтоб "миротворцы" стояли против " миротворцев" если что.
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26.01.2022 16:33 Ответить
если они официально начнут вводить туда миротворцев, то это нарушение украинских грани
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26.01.2022 17:15 Ответить
Под видим защиты собственных граждан ( как в Абхазии и Юж. Осетии) в ОРДЛО уже немногим меньше миллиона получателей рашен гражданства, на данный момент Не зря же они эту паспортизацию затеяли.
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26.01.2022 17:52 Ответить
Каждый кацап должен помнить, что к каждом самолете прилетевшем с военной помощью в Украину, находится 9 грамм свинца предназначенных лично для него.
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26.01.2022 16:33 Ответить
а что, коцапы уже признали республики
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26.01.2022 16:35 Ответить
https://zloy-odessit.livejournal.com/profile?utm_medium=endless_scroll https://zloy-odessit.livejournal.com/?utm_medium=endless_scroll zloy_odessit

В России предложили "начать"

поставки оружия на оккупированный Россией Донбасс

Сегодня в России, похоже "день помощи метастазам".



Так, генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак сделал заявление, которое тут же стало не мене популярным, чем предложение УПРФ "признать" так называемые "ЛНР" и "ДНР": «Россия должна оказать поддержку ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений».



И вот, уже всё пропагандистской ратью слова Турчака разносятся по федеральным СМИ, а разного рода официальные лица от главы фракции Единой России в Госдуме до МИД РФ с энтузиазмом комментируют это заявление. Заявление, которое по сути своей, такое же бездарное и популистское как предложение "признать" так называемые "ЛНР" и "ДНР". И вот почему.




Во-первых, Россия является основным поставщиком оружия, боеприпасов, техники, ГСМ и живой силы на оккупированную часть Донбасса с 2014 года, с момента вторжения на территорию Украины. А потому, делает она это открыто или скрыто, для ВСУ совершенно без разницы - со всей номенклатурой российских вооружений, которое они используют против Украины, наши войска успешно борются уже 8 лет подряд.



Во-вторых, точно так же как в случае с "признанием" так называемых "ЛНР" и "ДНР" - это будет для России выстрелом себе же в голову. Ведь такого рода действия повлекут за собой незамедлительную реакцию в виде санкций.



То есть, Россия, начав открыто делать то, что 8 лет делала, скрыто, навлечёт на себя ещё больше санкций, который ещё больнее ударят по её экономике. Из чего возникает вопрос, а в чём собственно смысл? Вот в том-то и дело, что смысла раскрывать свои карты и отказываться от мантры "нас там нет" и "мы не сторона конфликта" в Кремле не намерены.



Это крайне нелогичное предложение может представлять собой одним из манёвров российской стратегии давления и шантажа, как Украины, так и наших международных партнёров. Но, бессмысленность и бездарность этого манёвра очевидны с первых же часов его применения.



На самом деле смешно наблюдать, за этим трепыханием конвульсирующих тушек российского политикума, высказывающих одно предложение бредовее предыдущего, а затем, как эти все предложения, из-за их несостоятельности, будут забыты до следующего раза.



Скучно, девочки, скучно!
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26.01.2022 16:41 Ответить
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26.01.2022 16:41 Ответить
А до этого шахтёры ходили в атаку с отбойными молотками и вилами. И даже сбили Боинг....
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26.01.2022 16:46 Ответить
Это же надо, оружие поставлять , а до этого они палками бросались, придурки.
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26.01.2022 16:47 Ответить
Предполагается что тактические ракеты возможно с боеголовками из обеднённого урана, довольно неплохие боеприпасы
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26.01.2022 16:51 Ответить
А тактические ракеты имеют свойство изменять направление полета, из-за облучения соответствующими сигналами, и летят до места старта.
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26.01.2022 17:00 Ответить
эти другие..... применять дорогостоящие самонаводящиеся в Украине нецелесообразно
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26.01.2022 17:04 Ответить
не новость
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26.01.2022 16:47 Ответить
8 лет поставляют, все шахты оружием завалили, бурятские шахтёротрактористы не успевают в подземных военторгах его добывать, и тут вдруг вот те на! решили сразу выдавать оружие на гора! ))
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26.01.2022 16:52 Ответить
У Турчака завихрение в голове, ну это последствие употребления "столичной" в соответствующих дозах.
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26.01.2022 16:54 Ответить
Да пожалуста. Хоть жабоедам и фрицам в морду ткнуть можно будет что Рашка снабжает оружием террористов. Груз 200 тоже Рашка может не скрывать и не перерабатывать на консервы чтобы никто не видел
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26.01.2022 16:56 Ответить
A chjo , ranshe mandarini pastavlali ? debili mlja......
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26.01.2022 16:57 Ответить
Они и так поставляют туда все ,что хотят, вплоть до огнеметов Буратино, один из которых спалило ОБСЕ еще наверно в 2015 году на территории днр. Единственный смысл от подобного, это типа их ответ сша, которые не согласились ( вот ведь удивительно ! ) на условия рф по безопасности !))
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26.01.2022 16:59 Ответить
Яка цікава новина. Як будто кацапи, які туди приїхали у формі оброченців, відшукали зброю у затоплених шахтах.
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26.01.2022 17:02 Ответить
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26.01.2022 17:08 Ответить
к этому еще стоит добавить, что кацапы не умеют воевать без заградотрядов!!
в первые же дни, будут десятки тысяч сдавшихся в плен кацапов!! тут впору задуматься не об джавелинах, а о том, чем кормить всю это прорву голодных, никогда в жизни не видавших унитазы, обезьян
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26.01.2022 17:17 Ответить
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26.01.2022 17:09 Ответить
НАЧАТЬ???
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26.01.2022 17:10 Ответить
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26.01.2022 17:11 Ответить
русофашисты снова завели свою шарманку, типа все то железо, что они натягали за 8 лет из шахт и военторгов старое, поэтому срочно нужны новые поставки
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26.01.2022 17:40 Ответить
І що вони їм поставлять таке, чого раніше не було вже поставлено?
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26.01.2022 18:30 Ответить
А флот пришлют?
Ну, какая группа российских кораблей и без буксира? Это моветон!
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26.01.2022 18:34 Ответить
Не бачити Воронєжу ні зарплат ні пенсій 🤣 . Нова гонка озброєнь це вам не хухри-мухри . Но нічо . Розвалили совок , розвалимо і русню. Слава Україні !
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26.01.2022 19:13 Ответить
Видимо, извлекать танки и прочее вооружение, из затопленных шахт, стало крайне затруднительно.
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26.01.2022 20:37 Ответить
Гарний сигнал що частина башт кремля вже засцяла та проти переходу до відкритої фази війни проти України. А отже в плані війни нічого не зміниться так як поставки були від самого початку.
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26.01.2022 21:10 Ответить
 
 