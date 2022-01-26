В партии Путина "Единая Россия" заговорили о необходимости поставок вооружения для "Л/ДНР"

В правящей в РФ партии "Единая Россия" открыто заговорили о необходимости поставки военной помощи поддерживаемым РФ "Донецкой и Луганской народным республикам" якобы для "повышения их обороноспособности перед возможной агрессией".

Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", - уверяет он.

В духе российской пропаганды он также уверяет, что "Единая Россия" с огромной тревогой относится к "накачке Украины западным летальным оружием".

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Далее российский политик стал повторять разнообразные "страшилки" об Украине, которые сейчас активно распространяются в российских СМИ. Подавляющее большинство касалось поставок вооружения в Украину из-за скопления войск РФ у границ нашей страны.

"Практически все ведущие страны НАТО, причем делают это в очень больших масштабах. Представьте себе - только в этом году и только из США и Великобритании совершены десятки авиарейсов на Украину. Ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие, мины, боеприпасы и многое-многое другое", - отметил секретарь генсовета единороссов.

Впрочем, Турчак ни слова не сказал, что РФ регулярно поставляет оружие в ОРДЛО, очередные факты чего сегодня были опубликованы СБУ.