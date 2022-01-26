В партии Путина "Единая Россия" заговорили о необходимости поставок вооружения для "Л/ДНР"
В правящей в РФ партии "Единая Россия" открыто заговорили о необходимости поставки военной помощи поддерживаемым РФ "Донецкой и Луганской народным республикам" якобы для "повышения их обороноспособности перед возможной агрессией".
Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", - уверяет он.
В духе российской пропаганды он также уверяет, что "Единая Россия" с огромной тревогой относится к "накачке Украины западным летальным оружием".
Далее российский политик стал повторять разнообразные "страшилки" об Украине, которые сейчас активно распространяются в российских СМИ. Подавляющее большинство касалось поставок вооружения в Украину из-за скопления войск РФ у границ нашей страны.
"Практически все ведущие страны НАТО, причем делают это в очень больших масштабах. Представьте себе - только в этом году и только из США и Великобритании совершены десятки авиарейсов на Украину. Ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие, мины, боеприпасы и многое-многое другое", - отметил секретарь генсовета единороссов.
Впрочем, Турчак ни слова не сказал, что РФ регулярно поставляет оружие в ОРДЛО, очередные факты чего сегодня были опубликованы СБУ.
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Т. е до этого мало завезли ?
https://www.thesun.co.uk/news/17428830/vladmir-putin-warned-ukraine-invasion-britain-america/
Российские https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/05/31/avalanche/ БМП
Российские https://www.bellingcat.com/resources/case-studies/2015/05/29/confirming-the-location-of-the-same-msta-s-in-russia-and-ukraine/ МСТА-С
Российские https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2017/04/02/tankspotting-t-90as-donbass/ танки Т-90
Российский «Бук», из которого был сбит «Боинг» МН-17: https://www.bellingcat.com/news/2016/05/12/9248/ часть 1 , https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2016/06/22/new-google-earth-satellite-update-confirms-presence-of-buk-in-eastern-ukraine/ часть 2
Люди:
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/05/22/three-graves/ Спецназовцы, погибшие на украинской территории
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/05/30/russian-official-account-of-attack-on-ukraine-border-guards/ Бой российских войск с украинскими пограничниками под Красной Таловкой (основано на документах, полученных хакерской группой «Украинские кибервойска»)
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/06/19/identifying-the-separatists-linked-to-the-downing-of-mh17/ Боевики, вероятно причастные к сбитию «Боинга» МН-17
В России предложили "начать"
поставки оружия на оккупированный Россией Донбасс
Сегодня в России, похоже "день помощи метастазам".
Так, генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак сделал заявление, которое тут же стало не мене популярным, чем предложение УПРФ "признать" так называемые "ЛНР" и "ДНР": «Россия должна оказать поддержку ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений».
И вот, уже всё пропагандистской ратью слова Турчака разносятся по федеральным СМИ, а разного рода официальные лица от главы фракции Единой России в Госдуме до МИД РФ с энтузиазмом комментируют это заявление. Заявление, которое по сути своей, такое же бездарное и популистское как предложение "признать" так называемые "ЛНР" и "ДНР". И вот почему.
Во-первых, Россия является основным поставщиком оружия, боеприпасов, техники, ГСМ и живой силы на оккупированную часть Донбасса с 2014 года, с момента вторжения на территорию Украины. А потому, делает она это открыто или скрыто, для ВСУ совершенно без разницы - со всей номенклатурой российских вооружений, которое они используют против Украины, наши войска успешно борются уже 8 лет подряд.
Во-вторых, точно так же как в случае с "признанием" так называемых "ЛНР" и "ДНР" - это будет для России выстрелом себе же в голову. Ведь такого рода действия повлекут за собой незамедлительную реакцию в виде санкций.
То есть, Россия, начав открыто делать то, что 8 лет делала, скрыто, навлечёт на себя ещё больше санкций, который ещё больнее ударят по её экономике. Из чего возникает вопрос, а в чём собственно смысл? Вот в том-то и дело, что смысла раскрывать свои карты и отказываться от мантры "нас там нет" и "мы не сторона конфликта" в Кремле не намерены.
Это крайне нелогичное предложение может представлять собой одним из манёвров российской стратегии давления и шантажа, как Украины, так и наших международных партнёров. Но, бессмысленность и бездарность этого манёвра очевидны с первых же часов его применения.
На самом деле смешно наблюдать, за этим трепыханием конвульсирующих тушек российского политикума, высказывающих одно предложение бредовее предыдущего, а затем, как эти все предложения, из-за их несостоятельности, будут забыты до следующего раза.
Скучно, девочки, скучно!
в первые же дни, будут десятки тысяч сдавшихся в плен кацапов!! тут впору задуматься не об джавелинах, а о том, чем кормить всю это прорву голодных, никогда в жизни не видавших унитазы, обезьян
Ну, какая группа российских кораблей и без буксира? Это моветон!