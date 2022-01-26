Столтенберг потерял связь с реальностью, его заявления об усилении присутствия НАТО в Восточной Европе никак не рассматриваю, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что давно не рассматривает заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга потому, что тот "потерял связь с реальностью".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Комментируя слова генсека НАТО о возможном наращивании военного присутствия Альянса на восточном фланге, Лавров сказал: "Вы знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По моему мнению, он уже потерял связь с реальностью".

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО готовы усилить свое присутствие в Восточной Европе, дополнительно разместив боевые группы блока, чтобы повысить уровень безопасности в Европе.

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