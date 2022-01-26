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Столтенберг потерял связь с реальностью, его заявления об усилении присутствия НАТО в Восточной Европе никак не рассматриваю, - Лавров

Столтенберг потерял связь с реальностью, его заявления об усилении присутствия НАТО в Восточной Европе никак не рассматриваю, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что давно не рассматривает заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга потому, что тот "потерял связь с реальностью".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Комментируя слова генсека НАТО о возможном наращивании военного присутствия Альянса на восточном фланге, Лавров сказал: "Вы знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По моему мнению, он уже потерял связь с реальностью".

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО готовы усилить свое присутствие в Восточной Европе, дополнительно разместив боевые группы блока, чтобы повысить уровень безопасности в Европе.

Читайте также: НАТО ответит на требования по безопасности России на этой неделе, - Столтенберг

Автор: 

Лавров Сергей (2318) НАТО (10045) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+23
чего лошадь хочет из статьи неясно. Может новые копытА?
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26.01.2022 16:38
+21
Интересно другое, какой бренд можно обнаружить, если смыть эту краску?....
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26.01.2022 16:49
+16
Цікаво, що фарба на ньому традиційно молоткова.
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26.01.2022 16:45
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а ты напряги извилину и поразглядывай
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26.01.2022 16:37 Ответить
Столтенберг утратил связь с потусторонней реальностью лаврова
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26.01.2022 17:03 Ответить
Коняка, у відомстві якого, через консульства на державних літаках перевозять наркоту, і каже, що хтось втратив реальність. **** кацапія "сРана непуганих ідіотов"
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26.01.2022 17:14 Ответить
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26.01.2022 17:26 Ответить
чего лошадь хочет из статьи неясно. Может новые копытА?
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26.01.2022 16:38 Ответить
он выпрашивает новую рацию для связи с его реальностью
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26.01.2022 17:03 Ответить
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26.01.2022 16:40 Ответить
Цікаво, що фарба на ньому традиційно молоткова.
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26.01.2022 16:45 Ответить
Интересно другое, какой бренд можно обнаружить, если смыть эту краску?....
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26.01.2022 16:49 Ответить
intel 8086
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26.01.2022 16:54 Ответить
молоткова емаль- це скрєпно і високодуховно!
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26.01.2022 16:51 Ответить
То не фарба,то термопаста в три слоя
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26.01.2022 17:39 Ответить
закріплена лаком від стирання об радіатор
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26.01.2022 18:33 Ответить
😁👏
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26.01.2022 16:46 Ответить
процессор валенок класса кокошник
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26.01.2022 17:22 Ответить
Как говорится: - у кого шо болит...
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26.01.2022 16:40 Ответить
Панікери - чекаємо на виступ Данилова

Nolan Peterson


@nolanwpeterson

·
https://twitter.com/nolanwpeterson/status/1486342316675719168 21 мин



New security alert moments ago from US Embassy in Ukraine, effectively urging Americans to leave while there's still time. "The U.S. Embassy urges U.S. citizens in Ukraine to consider departing now using commercial or other privately available transportation options."

Несколько минут назад поступило новое предупреждение службы безопасности из посольства США в Украине, фактически призывающее американцев уезжать, пока еще есть время. «Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства».

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26.01.2022 16:41 Ответить
в багдаде - РНБО фсе спакойна. Чемоданы отставить для населения. Верховна ЗРАДА ******** на каникулы-ковидный карантин из страны. Кошка бросила котят, пусть ипуться как хотят.
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26.01.2022 16:49 Ответить
Цікаво, скільки великих начальників відповідальних за оборону країни вже розпихали свої сім'ї за кордоном? Сім'ї Данилова, Єрмака, Шефіра, Зелі, депутатів-де?
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26.01.2022 16:54 Ответить
Наверняка все
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26.01.2022 16:58 Ответить
"Кто обзывается тот так и называется" (с) *****
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26.01.2022 16:41 Ответить
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26.01.2022 16:42 Ответить
собако@п или собакофоб?
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26.01.2022 16:51 Ответить
Долбо...б обыкновенный...паРашкинский...
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26.01.2022 16:52 Ответить
Собаки це не тільки друг, захисник, корисне для здоров'я хутро, смачне м'ясо, а і засіб для розрахунку за комунальні платежі. Собака стала валютою і засобом виживання при шмаркатій владі.
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26.01.2022 17:06 Ответить
Баба не може сплатити комуналку? Хай продасть СОБАКУ ЗЕ!
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26.01.2022 17:26 Ответить
тоді вже й про контекст: дика собача зграя загризла дівчинку по дорозі з музшколи...
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26.01.2022 16:51 Ответить
Дитину шкода. Але в нас теж собаки нападають на людей. І ніхто нікого ще не посадив навіть, не те що розстріляв.
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26.01.2022 16:53 Ответить
Ничуть не удивляет. Такое ощущение, что кацапы мутировали и превратились в каких-то обезумевших животных.
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26.01.2022 16:54 Ответить
безжалостное постояннное влияние пропаганды разгладило те, немногие извилины, которые были... теперь мозг как попка младенца....
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26.01.2022 17:05 Ответить
Им в хлеб кладут наркоту
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26.01.2022 19:20 Ответить
Правильно предложил. Но украинских собакофилов лучше не расстреливать, а спускать с поводка в направлении противника
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26.01.2022 17:02 Ответить
"він уже втратив зв'язок з реальністю" Джерело:
сказала скаженна коняка, ікнула, додала: "дебіли, плядь" і завила....
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26.01.2022 16:42 Ответить
А что будет когда Далю поставят, лаврушка тогда вообще уйдет в полнейший неадекват, увезут в дурку
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26.01.2022 16:45 Ответить
Швидше навпаки, це кінь з путлером втратили здоровий глузд
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26.01.2022 16:46 Ответить
Ну всі в світі втратили зв"язок з реальністю, крім Росії.
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26.01.2022 16:47 Ответить
Хто б казав!
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26.01.2022 16:49 Ответить
Навіщо тут цитувати цю дурну кацапську коняку?
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26.01.2022 16:50 Ответить


Який розумнмй кінь,аж страшко.
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26.01.2022 16:50 Ответить
Эта лошадь пасётся на чужом пастбище, нужно её на бойню передать
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26.01.2022 16:54 Ответить
Значить быкование россии уже невозможно.
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26.01.2022 16:51 Ответить
Если идет дождь - значит это засуха.
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26.01.2022 16:53 Ответить
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26.01.2022 16:51 Ответить
не тре', ковіду досить
отого, шо іхтамєсть уже в Гомєль-Гомєль довезли

«Я лучше умру дома, чем здесь». Что происходит в гомельских поликлиниках во время «незначительного» всплеска заболеваемости.

«Мы видим незначительный, но подъем вирусной инфекции, в частности коронавируса», - говорил после выходных начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук.

Однако люди думают, что ситуация куда серьезнее, и стали слать в редакцию «Сильных новостей» (https://telegra.ph/YA-luchshe-umru-doma-chem-zdes-CHto-proishodit-v-gomelskih-poliklinikah-vo-vremya-neznachitelnogo-vspleska-zabolevaemosti-01-26) подтверждающие тому фото.

«Люди приходили, брали талон, смотрели на цифры, смеялись, говорили: «Я, пожалуй, в Synevo пойду» или «Я лучше умру дома, чем здесь», и уходили», - рассказал гомельчанин, который пришел на приём 24 января. https://t.me/charter97_org/60391
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26.01.2022 16:53 Ответить
дерипскв велел лавроваконя подать! скачи рысцой немедля
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26.01.2022 16:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DpeABmArERE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%8F%D0%BA%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=DpeABmArERE -коняка на переговорах!
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26.01.2022 16:54 Ответить
ключевое слово-усиление НАТО, остальное не имеет значение.
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26.01.2022 16:55 Ответить
Лавров, твоя реальность в неубранной конюшне, а Столтенберга - в демократической Европе.
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26.01.2022 16:58 Ответить
Ти бач, не злякалися і послали за Уральські гори коняку, яка вижила з розуму. Не віддають Україну? Як печально для вас, але це реалії і мождете жалуватися хоч у "Спортлото", нічого у вас, мокші, не вийде.
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26.01.2022 17:01 Ответить
Лошадь, ти свій "зв'язок" віднайди...
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26.01.2022 18:09 Ответить
Из старенького.....
Если в мире изобретут вакцину от дебилизма, то над РФ её надо распылять с самолётов !
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26.01.2022 17:03 Ответить
Да да, весь мир утратил связь с паралельной реальностью Лаврова и *****. В этом он прав.
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26.01.2022 17:07 Ответить
За поребриком на Бензоколонке походу начался психоз ымперского вяличия.
Выглядит это как то, что сумасшедшие в дурдоме считают всех вокруг больными, кроме себя конечно ...
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26.01.2022 17:07 Ответить
Интересно, это какой чемодан с аргентинским коксом у спотыкающейся лошади по счету? Он так дойдет что и бункерного страдальца нахрен пошлет.
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26.01.2022 17:18 Ответить
*заявило старое унылое ордынское быдло, лишенное адекватного восприятия реальности в течение многих лет
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26.01.2022 17:30 Ответить
очередное доказательство, что мерину в овес конопли подсыпали...
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26.01.2022 18:43 Ответить
щойно дивився заради цікавості виступ Коніри в Госдурі -многовекторність нова полярність все нове а всі там козли та п...... нічого нового.
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26.01.2022 18:52 Ответить
давно понятно что только раша в правильной реальности живет
клиника
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26.01.2022 18:55 Ответить
Что Лавров!!послапли вас с путиным И США и ЕС далеко на ***!!
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26.01.2022 19:00 Ответить
Какая реальность. Ты с путлером давно уже в другой реальности. Два убийца
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26.01.2022 19:16 Ответить
Реальність ... А що таке реальність? Якщо реальність не по московітські, то це вже нереальність. Тільки кремль бачить реальність. Інші живуть в нереальності. Проте таки Столтенберг відчуває реальність: у НАТО втікають всі колишні учасники Варшавського пакту (або ВД, або буде вам Угорщина 1956 року). Україна бажає долучитись також, щоб забезпечити свій спокій та мир. Висновок: реальність - це мир у всьому світі .... через НАТО.
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26.01.2022 19:36 Ответить
Вечно маскали немецких класиков перевирают.
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26.01.2022 20:22 Ответить
 
 