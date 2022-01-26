Столтенберг потерял связь с реальностью, его заявления об усилении присутствия НАТО в Восточной Европе никак не рассматриваю, - Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что давно не рассматривает заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга потому, что тот "потерял связь с реальностью".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
Комментируя слова генсека НАТО о возможном наращивании военного присутствия Альянса на восточном фланге, Лавров сказал: "Вы знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По моему мнению, он уже потерял связь с реальностью".
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО готовы усилить свое присутствие в Восточной Европе, дополнительно разместив боевые группы блока, чтобы повысить уровень безопасности в Европе.
Топ комментарии
+23 jklpqrs
показать весь комментарий26.01.2022 16:38 Ссылка
+21 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий26.01.2022 16:49 Ссылка
+16 Cтарий Кінь
показать весь комментарий26.01.2022 16:45 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Nolan Peterson
@nolanwpeterson
·
https://twitter.com/nolanwpeterson/status/1486342316675719168 21 мин
New security alert moments ago from US Embassy in Ukraine, effectively urging Americans to leave while there's still time. "The U.S. Embassy urges U.S. citizens in Ukraine to consider departing now using commercial or other privately available transportation options."
Несколько минут назад поступило новое предупреждение службы безопасности из посольства США в Украине, фактически призывающее американцев уезжать, пока еще есть время. «Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства».
********на каникулы-ковидный карантин из страны. Кошка бросила котят, пусть ипутьсякак хотят.
сказала скаженна коняка, ікнула, додала: "дебіли, плядь" і завила....
Який розумнмй кінь,аж страшко.
отого, шо іхтамєсть уже в Гомєль-Гомєль довезли
«Я лучше умру дома, чем здесь». Что происходит в гомельских поликлиниках во время «незначительного» всплеска заболеваемости.
«Мы видим незначительный, но подъем вирусной инфекции, в частности коронавируса», - говорил после выходных начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук.
Однако люди думают, что ситуация куда серьезнее, и стали слать в редакцию «Сильных новостей» (https://telegra.ph/YA-luchshe-umru-doma-chem-zdes-CHto-proishodit-v-gomelskih-poliklinikah-vo-vremya-neznachitelnogo-vspleska-zabolevaemosti-01-26) подтверждающие тому фото.
«Люди приходили, брали талон, смотрели на цифры, смеялись, говорили: «Я, пожалуй, в Synevo пойду» или «Я лучше умру дома, чем здесь», и уходили», - рассказал гомельчанин, который пришел на приём 24 января. https://t.me/charter97_org/60391
лавроваконя подать! скачи рысцой немедля
Если в мире изобретут вакцину от дебилизма, то над РФ её надо распылять с самолётов !
Выглядит это как то, что сумасшедшие в дурдоме считают всех вокруг больными, кроме себя конечно ...
клиника