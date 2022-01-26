МВФ не даст Украине ни копейки после того, как их "кинули" с конкурсом на главу САП, - Шабунин

Президент Владимир Зеленский дал обещание немедленно честно избрать главу САП еще в сентябре прошлого года.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Хватит ли у Офиса президента, скажем мягко, непонимания реальности, чтобы проигнорировать напоминание еще раз? Вопрос не ко мне. Почему это будет глупо? Потому что есть МВФ, чьи деньги уже нужны стране. Их нужно будет еще больше при любом сценарии развития событий. А при более реалистичном – средства будут критически необходимы. МВФ – не политический институт. Они не дадут ни копейки после того, как их в ноябре обманули по САП. Тогда Украина пообещала, что конкурс будет завершен до конца осени. За это получили 700 миллионов долларов по самой низкой ставке в мире. Но МВФ "кинули". 99,9 процента, что следующих денег без результатов этого конкурса не будет", - пояснил он.

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По словам Шабунина, обещание все равно придется выполнить.

"Так зачем так себя вести, убивая репутацию президента и доверие к его слову?! ... Мы сейчас говорим о репутации президента страны, которая находится в состоянии войны. Поэтому я стараюсь быть очень мягким в своих высказываниях. Скажу так: помощь финансами, оружием получает Украина. Не Зеленский. Помощь не за то, что он как президент сделал, а за то, что он является президентом Украины. Этого понимания разницы в команде Зеленского нет. И это большая проблема для всей страны", – подчеркнул глава ЦПК.

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