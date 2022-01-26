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МВФ не даст Украине ни копейки после того, как их "кинули" с конкурсом на главу САП, - Шабунин

МВФ не даст Украине ни копейки после того, как их

Президент Владимир Зеленский дал обещание немедленно честно избрать главу САП еще в сентябре прошлого года.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Хватит ли у Офиса президента, скажем мягко, непонимания реальности, чтобы проигнорировать напоминание еще раз? Вопрос не ко мне. Почему это будет глупо? Потому что есть МВФ, чьи деньги уже нужны стране. Их нужно будет еще больше при любом сценарии развития событий. А при более реалистичном – средства будут критически необходимы. МВФ – не политический институт. Они не дадут ни копейки после того, как их в ноябре обманули по САП. Тогда Украина пообещала, что конкурс будет завершен до конца осени. За это получили 700 миллионов долларов по самой низкой ставке в мире. Но МВФ "кинули". 99,9 процента, что следующих денег без результатов этого конкурса не будет", - пояснил он.

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По словам Шабунина, обещание все равно придется выполнить.

"Так зачем так себя вести, убивая репутацию президента и доверие к его слову?! ... Мы сейчас говорим о репутации президента страны, которая находится в состоянии войны. Поэтому я стараюсь быть очень мягким в своих высказываниях. Скажу так: помощь финансами, оружием получает Украина. Не Зеленский. Помощь не за то, что он как президент сделал, а за то, что он является президентом Украины. Этого понимания разницы в команде Зеленского нет. И это большая проблема для всей страны", – подчеркнул глава ЦПК.

Полный текст интервью с Виталием Шабуниным читайте здесь.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) конкурс (1143) МВФ (3335) Шабунин Виталий (536) САП (2076)


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Топ комментарии
+15
Зелена пліснява ходить з простягнутою рукою і тут же обгавкує і обсирає всіх, хто їй дає милостиню.
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26.01.2022 16:50
+13
шмаркля дуже чітко і наполегливо виконує своє завдання - знищення України.
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26.01.2022 16:51
+12
Так плюнь в рожу тому ,кого выбрал лично ты,Шабунин ! Требуй ТРИБУНАЛ ИМПИЧМЕНТ , только скиглишь
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26.01.2022 17:25
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26.01.2022 16:48 Ответить
А цей вантаж вже буде в наступному літаку військової допомоги від США. Не псуйте, будь ласка, сюрприз
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26.01.2022 17:05 Ответить
Той, що прилетить в наступному літаку, буде з кришкою...
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26.01.2022 17:11 Ответить
Так плюнь в рожу тому ,кого выбрал лично ты,Шабунин ! Требуй ТРИБУНАЛ ИМПИЧМЕНТ , только скиглишь
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26.01.2022 17:25 Ответить
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26.01.2022 17:54 Ответить
санкції зебілам і буде більше толку
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26.01.2022 16:49 Ответить
Зелена пліснява ходить з простягнутою рукою і тут же обгавкує і обсирає всіх, хто їй дає милостиню.
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26.01.2022 16:50 Ответить
Йому побоку. Він вже без МВФ набрав стільки зовнішніх кредитів під великі проценти, що нашим правнукам віддавати.
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26.01.2022 17:20 Ответить
та даст и все это знают. деньги должны работать
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26.01.2022 16:50 Ответить
Дасть МВФ гроші як він давав і раніше. Хіба це вперше що МВФ обманюють? А він гроші дає.
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26.01.2022 16:50 Ответить
під більші відсотки
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26.01.2022 17:37 Ответить
шмаркля дуже чітко і наполегливо виконує своє завдання - знищення України.
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26.01.2022 16:51 Ответить
Девиз сяявок их 90х : "Лоха не кинуть - себя не уважать". А нынешняя власть и есть самые настоящие сявки.
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26.01.2022 16:51 Ответить
Вони навіть по Талмуду дивляться на нас, як на здобич. Ото вибрали!
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26.01.2022 17:22 Ответить
Що ви хочете від гомікрона? Його завдання від ***** - плювати в обличчя всім - і нам, і нашим союзникам.
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26.01.2022 16:51 Ответить
І ти Шлабунін кинув їх, коли замість проукраїнського політика агітував за малороса і совкодрочера.
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26.01.2022 16:58 Ответить
Зелупа все робить для руйнування країни...
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26.01.2022 17:01 Ответить
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26.01.2022 17:02 Ответить
нас звідти тепер не випускають
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26.01.2022 17:18 Ответить
Тоді може кинути МВФ серйозніше?Сказати "пішли ви в сраку",як казав наш президент граючи президента?..А тепер він став президентом і грає вар"ята...
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26.01.2022 17:03 Ответить
Дід Микола
@DidMykola2
·
6 год
Риторичне питання.
Якщо навіть прем'єр Хорватії вибачився за свого президента, то чому виборці Зе не вибачаються за свого преЗЕдента?
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26.01.2022 17:03 Ответить
Та никто никого не кинул !
Назначат они своего руководителя САП.....
Просто проффесор Гетманцев готовит обоснование, что 229>246.
Дайте им срок....###
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26.01.2022 17:08 Ответить
О зеленая жопа подгорает...Ибо есть закономерность..как только заходит транш, так салоны элитных авто пустеют и возникает дефицит с очередью
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26.01.2022 17:10 Ответить
А почему Шабунин думает, что Зе всё решает? Мне кажется, что не всё далеко решает Зе. МВФ забыл с Ермаком и Беней поговорить и взять с них обещания тоже.
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26.01.2022 17:11 Ответить
Так вони цього й хочуть. Звернутись до РОсії за допомогою по газу,углю ,електроенергії та позичками і здатись Росії . Для мене це було очевидно ще рік назад.
Все до цього й шло ,поки це не зрозуміли США.
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26.01.2022 17:12 Ответить
довго ж ви, висновки робили... Це було очевидним, після фрагменту із Голобородьком та мапою покроєної на шматки- України, #лопатачеленджотеврея #явамничаВонедолжен,авотрадившименяда=всЁкБене
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26.01.2022 17:53 Ответить
Я один з тих , хто не дивився жодної серії цього говносеріалу. І мені не подобався Квартал-95. Якщо є відео в ютубі ,то скиньте.
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27.01.2022 08:05 Ответить
я теж, бо гнусавого балдибілдера- викинув би разом із телевізором... Введіть у гуглях: слуга народу карта України або натисніть https://iod.media/ru/article/vid-korolivstva-troyeshchina-do-koshernoji-respubliki-smishna-karta-ukrajini-divlyachis-na-yaku-hochetsya-plakati-586 решили поближе рассмотреть показанную там карту страны
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27.01.2022 09:30 Ответить
зЕлох, а ти ні коли не задавав собі питання: "Чому тебе усі називають "зЕлох""? Задай, будь ласко...
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26.01.2022 17:14 Ответить
Не трогайте *********** - он на другой планете , перешёл на новую , более эффективную дурь. Ему все поХ.
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26.01.2022 17:19 Ответить
Агент Сывочёлого гадит без устали....
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26.01.2022 17:25 Ответить
А шабунину? Он вообще работать пробовал?
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26.01.2022 17:25 Ответить
буба і боба завжди відповідають Шибуніну - пішов ти в сраку. До дружбаликів своїх звернись, не заважай.
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26.01.2022 17:27 Ответить
Помощь в борьбе с излишним весом отлично?
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26.01.2022 17:35 Ответить
да какая разница? даст , не даст... пересичным байдуже! однаково сосать...
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26.01.2022 17:31 Ответить
Результат работы Найвеличнейвшего налицо

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26.01.2022 17:33 Ответить
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26.01.2022 17:39 Ответить
И ЧТО? Намекаешь на то, что при Овоще курс был стабилен? Так в совке курс тоже был стабилен. Только "Интурист изнутри" Р. Хайнлайна почему прочесть было невозможно ВНЕЗАПНО.
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26.01.2022 17:46 Ответить
Про яку репутацію Зєлєнского говорить цей Шабунін? У Зєлєнского була репутація клоуна, на посту президента набув ще репутацію брехуна і ображеного нєдоросля. Що з цього можна вбити? Хтось знає іншу репутацію Зєлєнского?
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26.01.2022 17:37 Ответить
мвф не даст ни копейки , если с мая 2022года, газ для населения не привяжут к рынку,а по сему -пошли на куй
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26.01.2022 17:38 Ответить
Если они не назначают прокурора САП - это значит, что это непреодолимая сила для зелёной команды.
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26.01.2022 18:11 Ответить
Виталя заплати долги по налоговой а тогда умничай.
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26.01.2022 18:39 Ответить
Так як Зе і Ко крадуть у промислових масштабах, то намагання взяти під контроль усі правоохоронні і антикорупційні органи це інстинкт самозбереження. Інстинкт самозбереження животних.
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26.01.2022 18:57 Ответить
Не даст - НУ и СЛАВНО!
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26.01.2022 19:27 Ответить
бабушка сидит тихонько вяжет носочки
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26.01.2022 19:50 Ответить
ЗЕлену смердоту розстріляють,чи посадять?
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26.01.2022 20:15 Ответить
Давно пора закрыть эту кормушку для ЗЕленожопого кодла!!!
Уже скоро срок закончится у этго прощелыги а конкурс так и не провел!
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26.01.2022 23:54 Ответить
 
 