Татаров защищал Януковича и Захарченко, точно так же он сейчас защищает Зеленского и Ермака, защищал бы и Путина, - Шабунин
Офис президента "изнасиловал" Уголовный процессуальный кодекс, спасая Татарова от тюрьмы.
Об этом заявил глава ЦПК Виталий Шабунин в интервью Цензор.НЕТ.
"Он (Татаров. - Ред.) же до последнего защищал Захарченко. Таким все равно, кого слушать. Татаров и Симоненко будут работать на Путина, аж гай будет шуметь. Им плевать! У них нет принципов и ценностей. Как Татаров защищал Януковича и Захарченко, так же сейчас он защищает Зеленского и Ермака... И так же, как я говорю, защищал бы Путина!" Один в один! Таких людей нужно "выжигать раскаленным железом" из государственной службы, а не защищать, "насилуя" закон. Самая большая ошибка Зеленского то, что он таких защищает и дает им власть", - подчеркнул он.
По словам Шабунина, Татаров в Офисе президента создает такую видимость, что никто кроме него не может давать результат.
"Но теперь профессиональные люди, которые могли бы быть реально результативными, не уничтожая институты и правила, не захотят там работать. Очень токсичной сделал команду Татаров собой и своими действиями. В чем еще проблема Зеленского? Все меньше людей слушают Ермака и Татарова. Решение суда по Порошенко – хороший этому пример. Все же понимают, к чему это идет. Никто не хочет быть с ними в одной "лодке". Когда Зеленский поймет, в какой "лодке" он находится, и куда "плывет", разворачиваться будет поздно", – объяснил глава ЦПК.
Подробнее читайте в интервью Виталия Шабунина для Цензор.НЕТ здесь.
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https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B4
а потім кожен начальник повертав на держ.посади ригівских зрадників і корупціонерів, які були тому чиновнику потрібні для власних справ.
зеля тренд творчо підтримав, залучивши самих огидних персонажів і захистивши їх від переслідування законом.
https://twitter.com/sashkof2/status/1486053061734899730 20 ч
Коли москва впаде, ми побачимо в архівах таємні нагородні листи президента рф на Єрмака і Зеленського - Володимир Омелян
Тільки от порядна людина, після всього, що сталось - не мала би морального права взагалі людям на очі показуватись (публічно, в ЗМІ, звичайно).
И даже не в зеленском.
Проблема в долбагонах которые выдали им ничем не ограниченую власть.
Таких долбагонах как ты шабунька