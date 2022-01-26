Татаров защищал Януковича и Захарченко, точно так же он сейчас защищает Зеленского и Ермака, защищал бы и Путина, - Шабунин

Офис президента "изнасиловал" Уголовный процессуальный кодекс, спасая Татарова от тюрьмы.

Об этом заявил глава ЦПК Виталий Шабунин в интервью Цензор.НЕТ.

"Он (Татаров. - Ред.) же до последнего защищал Захарченко. Таким все равно, кого слушать. Татаров и Симоненко будут работать на Путина, аж гай будет шуметь. Им плевать! У них нет принципов и ценностей. Как Татаров защищал Януковича и Захарченко, так же сейчас он защищает Зеленского и Ермака... И так же, как я говорю, защищал бы Путина!" Один в один! Таких людей нужно "выжигать раскаленным железом" из государственной службы, а не защищать, "насилуя" закон. Самая большая ошибка Зеленского то, что он таких защищает и дает им власть", - подчеркнул он.

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По словам Шабунина, Татаров в Офисе президента создает такую ​​видимость, что никто кроме него не может давать результат.

"Но теперь профессиональные люди, которые могли бы быть реально результативными, не уничтожая институты и правила, не захотят там работать. Очень токсичной сделал команду Татаров собой и своими действиями. В чем еще проблема Зеленского? Все меньше людей слушают Ермака и Татарова. Решение суда по Порошенко – хороший этому пример. Все же понимают, к чему это идет. Никто не хочет быть с ними в одной "лодке". Когда Зеленский поймет, в какой "лодке" он находится, и куда "плывет", разворачиваться будет поздно", – объяснил глава ЦПК.

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