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Татаров защищал Януковича и Захарченко, точно так же он сейчас защищает Зеленского и Ермака, защищал бы и Путина, - Шабунин

Татаров защищал Януковича и Захарченко, точно так же он сейчас защищает Зеленского и Ермака, защищал бы и Путина, - Шабунин

Офис президента "изнасиловал" Уголовный процессуальный кодекс, спасая Татарова от тюрьмы.

Об этом заявил глава ЦПК Виталий Шабунин в интервью Цензор.НЕТ.

"Он (Татаров. - Ред.) же до последнего защищал Захарченко. Таким все равно, кого слушать. Татаров и Симоненко будут работать на Путина, аж гай будет шуметь. Им плевать! У них нет принципов и ценностей. Как Татаров защищал Януковича и Захарченко, так же сейчас он защищает Зеленского и Ермака... И так же, как я говорю, защищал бы Путина!" Один в один! Таких людей нужно "выжигать раскаленным железом" из государственной службы, а не защищать, "насилуя" закон. Самая большая ошибка Зеленского то, что он таких защищает и дает им власть", - подчеркнул он.

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По словам Шабунина, Татаров в Офисе президента создает такую ​​видимость, что никто кроме него не может давать результат.

"Но теперь профессиональные люди, которые могли бы быть реально результативными, не уничтожая институты и правила, не захотят там работать. Очень токсичной сделал команду Татаров собой и своими действиями. В чем еще проблема Зеленского? Все меньше людей слушают Ермака и Татарова. Решение суда по Порошенко – хороший этому пример. Все же понимают, к чему это идет. Никто не хочет быть с ними в одной "лодке". Когда Зеленский поймет, в какой "лодке" он находится, и куда "плывет", разворачиваться будет поздно", – объяснил глава ЦПК.

Подробнее читайте в интервью Виталия Шабунина для Цензор.НЕТ здесь.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) путин владимир (31501) Захарченко Виталий (765) Шабунин Виталий (536) Ермак Андрей (1266) Татаров Олег (368)


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Топ комментарии
+14
Татаров и такие как он были люстрированы и не имели права занимать должности. Правоохр. органы должны ими заниматься, но не успели: нарид выбрал бубочку, а тот згвалтував закон и призначив Татарова в свой офис. Вот и весь расклад.
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26.01.2022 17:35
+14
У Петра не було необмеженої нічим влади. На цьому все.
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26.01.2022 17:45
+13
Придурок, проблема ж не в татарове.
И даже не в зеленском.
Проблема в долбагонах которые выдали им ничем не ограниченую власть.
Таких долбагонах как ты шабунька
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26.01.2022 17:27
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Не хочу никого оправдывать, но хотелось бы уточнить: адвокат имеет право отказаться защищать конкретную особь, потому что эта особь, на его взгляд - редиска?
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26.01.2022 17:23 Ответить
Полное.
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26.01.2022 17:24 Ответить
Нет,лять,его под дулом пистолета рядом с редиской держат...)
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26.01.2022 18:18 Ответить
Ну вот, сейчас набросятся. Продавец в магазине не может отказаться продать товар покупателю лишь потому, что этот покупатель - редиска. Может быть, среди адвокатов похожая процедура: приходит чувак/чувиха с просьбой предоставить адвоката, и система выбирает защитника из имеющихся (случайным образом или в порядке очередности, это уже технический вопрос). Откажешься - можешь потерять лицензию.
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26.01.2022 18:30 Ответить
Нет)если только это не государственный адвокат(бесплатный)-только тогда может обязан
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26.01.2022 18:38 Ответить
Самая главная ошибка, что после Майдана не смогли ничего сделать таким, как татаров и вместо заслуженного наказания - должность в гос конторе начальника юр. отдела. А дальше как всегда по наростающей, вот вам и реванш (((
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26.01.2022 17:23 Ответить
Татаров и такие как он были люстрированы и не имели права занимать должности. Правоохр. органы должны ими заниматься, но не успели: нарид выбрал бубочку, а тот згвалтував закон и призначив Татарова в свой офис. Вот и весь расклад.
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26.01.2022 17:35 Ответить
Был люстрирован, но в 2014-2017 возглавлял правовой департамент Укрбуда государственной конторы
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26.01.2022 17:48 Ответить
здається, Укрбуд - контора корпоративної з часткою комунальної, а не державної власності. Є різниця.
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26.01.2022 18:45 Ответить
Не здається. Это государственная контора. Власник - Держава.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B4
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26.01.2022 20:33 Ответить
реванш не через це. Реванш намальовано замість лінії розмежування у голові блаЗЄнського та 73%. Якби не було цієї мерзоти, то всі ці "татарови" сиділи б тихо, як миші.
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26.01.2022 17:36 Ответить
Реванш начался тогда, когда гепа вернулся из рашки, сепар аксенов (организатор реХВерендума) вернулся, подал документы в ЦИК и выиграл выборы мера, татаров получил должность в гос конторе, демченко стал советником и орденоносцем. Остальное это ускоренное продолжение этого реванша.
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26.01.2022 17:53 Ответить
Так гепа с допой вернулись почти сразу же.
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26.01.2022 18:32 Ответить
касапи шевченко і волошко, адепти луки і *****, під фейковим ніком - перелогіньтесь своїми аками; ви, скоти, публічні особи!
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26.01.2022 18:54 Ответить
ПНХ чемодан 🧳 вокзал Рязань
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26.01.2022 19:17 Ответить
пішов нахер, лапоть.
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26.01.2022 20:10 Ответить
спочатку петя залишив суддів, які виносили вироки майданівцям, потім злив справи проти ригів.
а потім кожен начальник повертав на держ.посади ригівских зрадників і корупціонерів, які були тому чиновнику потрібні для власних справ.
зеля тренд творчо підтримав, залучивши самих огидних персонажів і захистивши їх від переслідування законом.
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26.01.2022 18:18 Ответить
що цікаво, швидко "щось зробити" можна було би розвішанням на ліхтарях за "вироками" трійок; але в умовах безгрошів'я з необхідністю кредитів від буржуїв для створення ЗСУ та опору окупанту - таке апріорі не проходило. Ніяк.
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26.01.2022 18:48 Ответить
Не надо вешать. Извиняюсь, но за 5 лет можно было и посадить, но умудрились "посадить" только на посаду.
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26.01.2022 20:47 Ответить
Еще одна кухарка
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27.01.2022 02:55 Ответить
Зеленский ясно сказал всяким Шабуниным, что Татаров - "мощный человек"...
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26.01.2022 17:24 Ответить
Модно стоїть раком?
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26.01.2022 17:28 Ответить
Alexander Fesenko @sashkof2

https://twitter.com/sashkof2/status/1486053061734899730 20 ч



Коли москва впаде, ми побачимо в архівах таємні нагородні листи президента рф на Єрмака і Зеленського - Володимир Омелян
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26.01.2022 17:54 Ответить
Обожаю Омеляна !Один из немногих ,кто не боится говорить ПРАВДУ ,а не : "А от як що ,"Вин не розумие"
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26.01.2022 19:27 Ответить
Ти ж шабунчику дуже вже боровся з *баригами* минулої влади. маєш кращих . Як і нарцис дроздов, та багато інших *чесних* антикорупціонерів
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26.01.2022 17:25 Ответить
І що тепер він не має права боротися з цими баригами? Що за логіка?
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26.01.2022 17:27 Ответить
нехай бореться.
Тільки от порядна людина, після всього, що сталось - не мала би морального права взагалі людям на очі показуватись (публічно, в ЗМІ, звичайно).
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26.01.2022 18:21 Ответить
Егорка Соболев, Парасюк, Найем" и еще кое -кто
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26.01.2022 19:29 Ответить
В середньовічній Італії повії були безброві - це була їхня професійна ознака. Подивіться на фото цього... простітута - типова повія. Причому, можливо і у прямому сенсі
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26.01.2022 17:26 Ответить
Придурок, проблема ж не в татарове.
И даже не в зеленском.
Проблема в долбагонах которые выдали им ничем не ограниченую власть.
Таких долбагонах как ты шабунька
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26.01.2022 17:27 Ответить
Згадай кононєнка, сємочко, і т.п., "гражданских отсечь", "яких тобі ще реформ потрібно?"... Ну, не святий той Петро, хоча звісно, на 100500 більш проукраїнський ніж це зелене гівно. Але і поплатився. Що тепер? Кричати як бабі Юлі "Покайся!"? Ну, може і покається, і що далі? Буде доганяти бєню з квартальним кодлом?
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26.01.2022 17:38 Ответить
У Петра не було необмеженої нічим влади. На цьому все.
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26.01.2022 17:45 Ответить
Н-да, зато Петя умел трахать Конституцию во все-возможных позах и даже извращенным способом! А Югик при этом держал фонарик (или свечу), в присутствии Верховной Рады! Ай-яй-яй!
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27.01.2022 08:59 Ответить
При чому тут ,,шабунька"? Це він проголосував за 73%-и безголових ідіотів? Порошенко теж не янгол, але в першому турі...
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26.01.2022 18:06 Ответить
Татаров и внешне и внутренне похож на монстра и серийного убийцу😡
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26.01.2022 17:50 Ответить
Походу такие заводят зе-упыря, если он такое говно везде назначает
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26.01.2022 18:50 Ответить
В ОП все такие. И Елдак з Зе хотят Путлеру служить...
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26.01.2022 18:03 Ответить
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26.01.2022 18:20 Ответить
татаров - один из многих представителей петушиного угла в офисе ***********)
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26.01.2022 18:21 Ответить
Заплатили б дойчемарки, то захищав би і Гітлера з Гіммлером. Шкода підзахисні "упочили" несвоєчасно.
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26.01.2022 19:08 Ответить
Та то херня! Для дебілів головне, що Петро був міністром в уряді Азірова....
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26.01.2022 19:37 Ответить
зеригаанальна шобла
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26.01.2022 19:51 Ответить
Рекомендовано пристрелити.
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26.01.2022 20:11 Ответить
А ему лишь бы гавкать, о себе напоминать...
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26.01.2022 21:02 Ответить
Шлабунін ти такий самий ЛОХ як Гордон і Комаровський, чи не ти піарив клоуна і просив повірити у нього як майбутнього президента України??? Тепер у тебе вигляд як у використаного тампона.
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26.01.2022 22:27 Ответить
Почему эта **** до сих пор жива
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08.03.2022 09:45 Ответить
 
 