Видим признаки того, что Путин собирается применить военную силу против Украины в середине февраля, - замгоссекретаря США Шерман
США видят признаки приготовлений РФ к применению сил против Украины. Но Зимние Олимпийские игры в Пекине могут повлиять на планы президента РФ Владимира Путина.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Мы ясно видим все признаки того, что президент Путин собирается применить военную силу, возможно, сейчас или в середине февраля. Мы все знаем, что Олимпийские игры в Пекине начинаются 4 февраля - тогда будет церемония открытия, где ожидается присутствие Путина.
Я не думаю, что президент Си Цзиньпин будет в восторге, если президент Путин использует этот момент для захвата Украины. Так что это может повлиять на его тайминг и мысли", - заявила Шерман.
Представитель Госдепа добавила, что Путин не хочет, чтобы Украина когда-нибудь попала в НАТО, но сами его действия заставляют людей в Украине больше думать о том, что они должны быть в НАТО.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Китая Си Цзиньпин мог попросить Путина не совершать масштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в КНР 4-20 февраля.
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И если путлер еще не напал ,это заслуга наших партнеров, а не нагнетание.
Кто знает ,может даты и планы пуйла как раз меняються в связи с обнародованием.
Ну и мотивация у нас сильнейшая,мы защищаем свой дом ,своих детей.
Сильнее мотивации быть не может.
Мадам не слушает Зелю и МИД - никакой войны не будет, Зеля 10000 раз сказал.
Остаточний "фас" - вскрити пакети дається у час "Ч"
Накопичення військ проходить кожен день. ГСМ вже у Білорусії , 6 десантних кораблів на підході.
Придністровське військове угрупування вже на позиціях ще з осені. Молдова на це відповідно не відреагувала.
санёк номерной, ждешь оккупантов из паРаши?
оккупанты на пороге твоего дома, залетный "подарок" какой от них в твое окно будет для тебя таки лучшей альтернативой сегодняшнего напряга?
Да и вообще - за MH17 не надо забывать. Уже за это дело паРашу и всю ху%ловскую братву надо тушить жирными санкциями.
Что там говорят про договоры на уровене ООН о не-войне во время олимпиад?
- 20 февраля, потому-что 23 февраля День СА и ВМФ
- 5 марта, потому-что 8 марта, день Женский день, основаный Кларой Цеткин
-19 апреля, потому-что 22 апреля , родился ОН, Вождь МП (не моспатриархата, а мирового пролетариата.
-28 апреля, потому-что 1 мая день Р и К
-6 мая, потомучто 9 мая ДП
... и ни в коем разе 19 июня, потому-что 22 числа, этот День Защищен авторскими Правами одной из стран ЕС