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Новости Агрессия России против Украины Война
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Видим признаки того, что Путин собирается применить военную силу против Украины в середине февраля, - замгоссекретаря США Шерман

Видим признаки того, что Путин собирается применить военную силу против Украины в середине февраля, - замгоссекретаря США Шерман

США видят признаки приготовлений РФ к применению сил против Украины. Но Зимние Олимпийские игры в Пекине могут повлиять на планы президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы ясно видим все признаки того, что президент Путин собирается применить военную силу, возможно, сейчас или в середине февраля. Мы все знаем, что Олимпийские игры в Пекине начинаются 4 февраля - тогда будет церемония открытия, где ожидается присутствие Путина.

Я не думаю, что президент Си Цзиньпин будет в восторге, если президент Путин использует этот момент для захвата Украины. Так что это может повлиять на его тайминг и мысли", - заявила Шерман.

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Представитель Госдепа добавила, что Путин не хочет, чтобы Украина когда-нибудь попала в НАТО, но сами его действия заставляют людей в Украине больше думать о том, что они должны быть в НАТО.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Китая Си Цзиньпин мог попросить Путина не совершать масштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в КНР 4-20 февраля.

Автор: 

Олимпиада (1136) путин владимир (31501) Шерман Венди (27)


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Топ комментарии
+34
Хламидия, Резников, Еременко, Данилов, Скабеева, Соловьев, Лавров и Захарова утверждают, что єто фейк и нечего волноваться...
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26.01.2022 17:22
+21
"вы все врете, это все западные фейки! никакого накопления войск рф нет, готовимся к шашлыкам!"(с)зеленский/арахамия/скабеева и др
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26.01.2022 17:23
+19
Тільки наші ЗСУ є гарантом територіальної цілістності та державного устрою України!
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26.01.2022 17:39
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Страница 2 из 2
Поддержка США не только в том чтобы предупредить Украину об опасности, но и в предосталении оружия и в том чтобы поднять международную общественность на помощь Украине,чтобы ***** кремлевское знало,что Украину не оставят один на один с огромной армией оккупантов.
И если путлер еще не напал ,это заслуга наших партнеров, а не нагнетание.
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26.01.2022 19:09 Ответить
Да я же не против. Но называть при этом точные даты совсем не обязательно. Потому что когда эти даты проходят и ничего не происходит... сами понимаете, как это выглядит.
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26.01.2022 19:45 Ответить
А что это меняет? Вы слышали поговорку -" предупрежден значит вооружен"?
Кто знает ,может даты и планы пуйла как раз меняються в связи с обнародованием.
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26.01.2022 19:54 Ответить
А предупрежден, но без конкретных дат - не вооружен?) Без конкретных дат - значит будь готов постоянно. Ладно, вижу у вас на этот счет свое мнение, у меня свое. В любом случае победа будет за Украиной! С этим не будете спорить?)
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26.01.2022 20:29 Ответить
На счет дат конкретных ,их и не было,были предполагаемые, точную дату ,мне кажеться и путлер еще не знает, может еще дойдет, что себе дороже свернуть свой металаллом и вернуться на базу.Я верю в Украину,вооружены мы сильнее чем маленькая Чечня ,которая надрала задницу кацапам.
Ну и мотивация у нас сильнейшая,мы защищаем свой дом ,своих детей.
Сильнее мотивации быть не может.
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26.01.2022 20:50 Ответить
в чечне муслимы, у них мотивация бустерная от корана.
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26.01.2022 22:12 Ответить
в чечне муслимы, у них мотивация бустерная от корана. А лучшей защитой детей является их вывоз из боевой местности. Если бы был автоматизированный ркетный щит, как в Израиле - прагматичнее было бы сидеть и надеятся на защиту, а не ждать пока им прилетит осколок в глаз.
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26.01.2022 22:14 Ответить
В Израиле в квартирах бронированные комнаты и двери
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27.01.2022 11:47 Ответить
Заройся.
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26.01.2022 18:34 Ответить
Кацапський бот заспокоює?
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26.01.2022 18:35 Ответить
А кацапські боти як обридли.
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26.01.2022 18:36 Ответить
Куйтен тужится , но силу применять не будет ибо страшно . Получит в Украине такую оплеуху что от позора лет 10 не отмоется , и о любимом СП2 придеться забыть надолго .
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26.01.2022 18:34 Ответить
Вот это верно сказано.
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26.01.2022 18:38 Ответить
Х...ло боїться шаманів і вірить в нумерологію як Адольф колись. Тож 22.02.2022 у нього буде ор..азм, а на другий день ще й 23 февраля день армії піндосії, може на радостях і до Києва хотять доповзти ??? Та й олімпіада в Китаї тоді вже закінчиться. Короче наступить пабєдабєсіє ?
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26.01.2022 18:36 Ответить
"возможно, сейчас или в середине февраля."

Мадам не слушает Зелю и МИД - никакой войны не будет, Зеля 10000 раз сказал.
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26.01.2022 18:38 Ответить
Мадам делает свою работу. Это у нас война 8 лет. На Западе, а особенно в США, 90% гражданского населения об этой войне либо вообще ничего не слышало, либо слышали поверхностно и не сильно интересовались. Эта информационная кампания, которую развернули США направлена на внутреннего потребителя. Избирателю нужно объяснить на оборону кого и от чего идут их налоги.
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26.01.2022 18:59 Ответить
Вы - не житель Украины! Вы, поц, который как и наш клоун, играите ***** в дудку( Йдите в сраку! Афоня) Вигадав же собі ім'я)))
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26.01.2022 23:39 Ответить
Розвідка знає напевно!!!!!!!!! Пакети роздані.
Остаточний "фас" - вскрити пакети дається у час "Ч"
Накопичення військ проходить кожен день. ГСМ вже у Білорусії , 6 десантних кораблів на підході.
Придністровське військове угрупування вже на позиціях ще з осені. Молдова на це відповідно не відреагувала.
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26.01.2022 19:04 Ответить
Депутаты ушли ,,на карантин"( читай- собирать манатки!)
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26.01.2022 20:32 Ответить
Тю, какие манатки, зачем им шубы на мальдивах.Прогревают частные джетты, и здриснут при первом же шухере...
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26.01.2022 22:11 Ответить
Ну и что, а какие шансы у них на успех
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26.01.2022 19:13 Ответить
Никуда это пуйло не пойдет. Он понимает все свои потери + санкции. Он просто играет на нервах.
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26.01.2022 20:00 Ответить
На фьючерсы играет. Уже скупают фючерты на нефть итдитп....
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26.01.2022 22:12 Ответить
шанс быстрой и резултатиной победы возрастает с колиеством ракет и отуствием ракетного щита.
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26.01.2022 22:09 Ответить
и вновь уставшие от войны на диване.)

санёк номерной, ждешь оккупантов из паРаши?

оккупанты на пороге твоего дома, залетный "подарок" какой от них в твое окно будет для тебя таки лучшей альтернативой сегодняшнего напряга?
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26.01.2022 19:59 Ответить
...я вижу ты с номерами хорошо знаком, Ляшко видимо твой братан)))
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26.01.2022 20:34 Ответить
Воркута тебе чекає лапоть Шаронов .
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26.01.2022 20:58 Ответить
а ты где воевал, ?
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26.01.2022 21:51 Ответить
А залететь в окно может как мина с километра, так и ракеты с 1000 километров.
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26.01.2022 22:08 Ответить
Фігня це все... Просто пані Шерман не мислить позитивно! Все буде добре, гоу на шашлички!
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26.01.2022 19:18 Ответить
и что таперича, ковбойцы? провести формулу Штайнмаера, отдать Крым? не ссыте, мы прорвемся.
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26.01.2022 19:24 Ответить
Ну так можно же взять и врезать новыми санкциями по парашке на упреждение.

Да и вообще - за MH17 не надо забывать. Уже за это дело паРашу и всю ху%ловскую братву надо тушить жирными санкциями.
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26.01.2022 19:36 Ответить
и вновь азиопская паРаша, выкидыш и продолжение Орды, прет на Русь.
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26.01.2022 19:55 Ответить
Навряд чи Пукін зрадіє потоку трун з грузом 200, заривати будуть скоріш за все прямо там де кацап здох, це на деякий час зробить ілюзію що расєйській Ваня нєуязвімий і при агресії Кремля в Україну тіпа ніхто з кацапських солдатів не вбитий. Тому краще сотні тисяч поранених кацапів які невзмозі воювати, а ніж вбитих - від поранених кацапи так легко не відкараскаються, хоча брехливі паРаша тудей з ОРТ будуть брехати що вбитих немає, а поранені одиниці. Ще б непогано було б щоб кацапське військо захворіло якойсь тривалою хворобою, краще б тяжкою
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26.01.2022 20:27 Ответить
Кстати, какие электронные адреса российских военных частей?
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26.01.2022 22:06 Ответить
Одна крилата ракета по крємлю вирішить всі питання...
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26.01.2022 20:29 Ответить
а если за раз отослать 100, то может и попадёт
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26.01.2022 22:02 Ответить
А достаточно было бы этой леди сказать: "Господин путин! США - как гарант международной стабильности мира - берет Украину под свою защиту", как сошла бы вся спесь с кремлевского карлы и его "министра обороны" непонятной национальности.
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26.01.2022 20:40 Ответить
Было бы очень к месту, если бы ЗЕшобла до начала наступления рашки получила отлуп от корыта. Ах, мечты-мечты....
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26.01.2022 20:42 Ответить
схоже,що 20.02.2022 буде анексія ордло.аналогія з Кримом.приготуйте,будь-ласка,хороші санкції.
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26.01.2022 20:59 Ответить
Хочешь мира - готовься к войне ТЧК
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26.01.2022 21:05 Ответить
новость просроченная. Уже пол-олимпиады прошло. А она упоминает 4 февраля.

Что там говорят про договоры на уровене ООН о не-войне во время олимпиад?
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26.01.2022 22:01 Ответить
Кіборги з джавелінами до зустрічі готові.Цього разу в полон не братимуть.
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26.01.2022 23:02 Ответить
... тезисы про середину февраля, мягко выражаясь вызывают, немного уверенного оптимизма, веселья и уверенности у людей, даже закончивших в своё время Академии Советсой Армии , вот календарь возможных нападений на первое полугодие 22 г.:
- 20 февраля, потому-что 23 февраля День СА и ВМФ
- 5 марта, потому-что 8 марта, день Женский день, основаный Кларой Цеткин
-19 апреля, потому-что 22 апреля , родился ОН, Вождь МП (не моспатриархата, а мирового пролетариата.
-28 апреля, потому-что 1 мая день Р и К
-6 мая, потомучто 9 мая ДП
... и ни в коем разе 19 июня, потому-что 22 числа, этот День Защищен авторскими Правами одной из стран ЕС
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27.01.2022 05:30 Ответить
Опять бидон панику нагнетает. С пуйлом у него все договорено: тот держит войска на границе, этот запугивает. Разве это не очевидно? А задача у них одна - заставить Украину капитулировать. А что бидон боеприпасы подвозит, так это для успокоения Конгресса.
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27.01.2022 08:18 Ответить
очевидно только одно, ты трололо, в спам
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27.01.2022 09:01 Ответить
Ты будешь решать, кого в спам? Не надо никому верить, думай своими мозгами, если они у тебя есть.
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27.01.2022 09:50 Ответить
Ты думаешь, Украина кого-то интересует? США ведет свою игру. Ведите свою и никому не верьте: друзей не бывает, бавают только общие интересы.
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27.01.2022 09:54 Ответить
Это будет время бешеной гонки: зелёные - через реанимированую "четвёрку" - будут готовитиь капитуляцию и кричать " я привёз вам мир"...А патриоты...должны быть в курсе, что х**ловая и пятая колонны будут атаковать одновременно...
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27.01.2022 10:03 Ответить
Очень хотелось бы ошибиться но если и нападут то на следующий день после закрытия олимпиады в Пекине. Вспомните когда в 2008 напали на Грузию. Закончилась олимпиада и на следующий день напали. У них и "учения" запланированы на конец олимпиады.
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27.01.2022 10:25 Ответить
Вже середина лютого? А як же католицьке Різдво? А середина січня? Кінець січня?
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27.01.2022 11:51 Ответить
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