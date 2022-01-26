Видим признаки того, что Путин собирается применить военную силу против Украины в середине февраля, - замгоссекретаря США Шерман

США видят признаки приготовлений РФ к применению сил против Украины. Но Зимние Олимпийские игры в Пекине могут повлиять на планы президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы ясно видим все признаки того, что президент Путин собирается применить военную силу, возможно, сейчас или в середине февраля. Мы все знаем, что Олимпийские игры в Пекине начинаются 4 февраля - тогда будет церемония открытия, где ожидается присутствие Путина.

Я не думаю, что президент Си Цзиньпин будет в восторге, если президент Путин использует этот момент для захвата Украины. Так что это может повлиять на его тайминг и мысли", - заявила Шерман.

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Представитель Госдепа добавила, что Путин не хочет, чтобы Украина когда-нибудь попала в НАТО, но сами его действия заставляют людей в Украине больше думать о том, что они должны быть в НАТО.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Китая Си Цзиньпин мог попросить Путина не совершать масштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в КНР 4-20 февраля.