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Новости Война
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7 февраля канцлер ФРГ Шольц посетит США и встретится с Байденом, - Bild

7 февраля канцлер ФРГ Шольц посетит США и встретится с Байденом, - Bild

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 7 февраля в Вашингтоне планирует встретиться с президентом США Джо Байденом.

Об этом газете Bild заявили источники в правительственных кругах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Официально предстоящую встречу пока не подтверждают. В последние недели представители ЕС и НАТО активно обсуждают российско-украинскую тематику, готовятся к возможному вооруженному конфликту и обсуждают планируемые на такой случай санкции.

По информации издания, Шольц хочет встретиться с Байденом перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Даты поездки Шольца в Москву в качестве нового канцлера Германии пока также не называют.

Читайте также: США и ЕС должны рассудительно вводить санкции против РФ, потому что это будет иметь последствия для нас, - Шольц

Автор: 

Байден Джо (2794) Германия (7043) путин владимир (31510) США (27055) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+8
Поїде знову клянчити щоб не вводили санкцій до потоку2 курва фашистська.
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26.01.2022 17:41
+8
Хермания враждебна к США - неблагодарная скотина!
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26.01.2022 17:42
+8
Нет, конечно. Вход в банду питлера рубль - выход только через смерть.
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26.01.2022 17:53
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в Америке его заменят на андроида и он вернётся совсем другим человеком
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26.01.2022 17:38 Ответить
будем сподіватись.
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26.01.2022 17:40 Ответить
На IOS.
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26.01.2022 17:41 Ответить
на газе
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26.01.2022 17:50 Ответить
Билл Гейтский уже вовсю работает над чипом, который избавляет человека от дебилизма. Потом вставят ему видеокарту HrenTebeAneRabotaVgazprome rtx 666 и будет он по функционалу почти как мой redmi 9.
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26.01.2022 17:55 Ответить
думаю вряд ли, скорее всего, по функционалу будет как тот пупс, которого запрокидываешь и он говорит: "ааауууу"
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26.01.2022 17:59 Ответить
😁👏👏👏
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26.01.2022 18:28 Ответить
👽😎👽😁👍
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26.01.2022 18:27 Ответить
НА КАВЬОР его.. И северний поток-2 ректально ему запихнуть, пусть привыкает к отношениям с Рабсеей.
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26.01.2022 17:40 Ответить
Поїде знову клянчити щоб не вводили санкцій до потоку2 курва фашистська.
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26.01.2022 17:41 Ответить
Хермания враждебна к США - неблагодарная скотина!
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26.01.2022 17:42 Ответить
Не знаю как к США, но германцам явно приятно, именно приятно наблюдать как новые фашисты душат Украину. Иначе зачем они издевательский жест с касками реализовали, каски могли даже на Лубянке придумать в их стиле.
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26.01.2022 20:33 Ответить
Шольц вирішив перестать "бикувать"?
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26.01.2022 17:42 Ответить
Нет, конечно. Вход в банду питлера рубль - выход только через смерть.
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26.01.2022 17:53 Ответить
Похож на отца мажора из "Универа"
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26.01.2022 17:51 Ответить
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26.01.2022 17:51 Ответить
Не подсказывайте пуйлу. А может его уже заменили?
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26.01.2022 17:57 Ответить
В Америці це провірять
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26.01.2022 18:49 Ответить
мож діаспора факіншетів насує козлу...
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26.01.2022 17:56 Ответить
Будет просить отдать путину Украину, и не вводить санкции на северный поток
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26.01.2022 17:58 Ответить
_Нельзя отдать байдену то, что ему не принадлежит - даже если он попытается. Отдать/не отдать могут только украинцы!
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26.01.2022 18:02 Ответить
зачем?присесть на уши байдунеску о кровожэрлывисти укропов,як вэлыкэ ***** рекомендует всем фрицам?
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26.01.2022 18:20 Ответить
Байден достанет с пыльной полки конституцию ФРГ, которую немцам написали США в свое время.
И скажет:
Шо ж ты (перепутав буквы) Шленц, совсем благодарность потерял?
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26.01.2022 19:08 Ответить
США ему должны напомнить ,благодаря кому Германия существует в таком виде как сейчас.
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26.01.2022 20:49 Ответить
Буде погрожувати що Рейх буде вимушений почати поставки зброї росії як своїй ресурсній колонії якщо США не зупинить захищати Україну.
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26.01.2022 20:56 Ответить
Шольц выглядит не так. Штирлиц подтвердит.
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27.01.2022 00:54 Ответить
 
 