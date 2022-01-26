7 февраля канцлер ФРГ Шольц посетит США и встретится с Байденом, - Bild
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 7 февраля в Вашингтоне планирует встретиться с президентом США Джо Байденом.
Об этом газете Bild заявили источники в правительственных кругах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Официально предстоящую встречу пока не подтверждают. В последние недели представители ЕС и НАТО активно обсуждают российско-украинскую тематику, готовятся к возможному вооруженному конфликту и обсуждают планируемые на такой случай санкции.
По информации издания, Шольц хочет встретиться с Байденом перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Даты поездки Шольца в Москву в качестве нового канцлера Германии пока также не называют.
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+8 Виктор Ли #292636
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И скажет:
Шо ж ты (перепутав буквы) Шленц, совсем благодарность потерял?