Украинская делегация работает в Париже по проектам ядерной энергетики и инфраструктуры. ФОТО

Команда правительства и Офиса Президента Украины в среду, 26 января, работает в Париже над общими украинско-французскими проектами в сферах ядерной энергетики, а также целым рядом крупных инфраструктурных проектов.

Об этом в Facebook сообщили участники делегации – первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, а также министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Свириденко, среди вопросов сотрудничества двух государств – привлечение финансовых гарантий или прямой кредит от французского правительства.

Что касается перспективных проектов по ядерной энергетике, то речь идет о сотрудничестве между украинским "Энергоатомом" и EDF.

Также Украина и Франция работают над масштабными проектами в сфере инфраструктуры, которые предусмотрены, в том числе, программой "Большая стройка". Среди них – поставка 130 локомотивов производства компании Alstom для ГП "Укрзализниця", переоборудование пассажирских самолетов Airbus в грузовые на базе ГП "Антонов".

Как сообщил Александр Кубраков, на встрече с министром экономики, финансов и реконструкции Франции Бруно ЛеМером поднимали вопросы привлечения французских инвестиций и реализации совместных проектов, которые обеспечат лучшую интеграцию Украины в европейскую транспортную сеть, логистику и экономику в целом.

"Приоритеты Министерства инфраструктуры Украины – обновление парка грузовых электрических локомотивов для "Укрзализныци", участие французских строительных компаний в проектах концессии дорог и формирование флота для Национального авиаперевозчика. Напомним, в конце ноября прошлого года была создана государственная компания – Украинские национальные авиалинии", - подчеркнул Кубраков.

По его словам, украинская сторона видит готовность французских коллег строить стратегические партнерские проекты, предполагающие не просто закупку товаров или услуг, а также долгосрочное льготное финансирование, промышленное сотрудничество и высокий процент локализации производства.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, что глобальное обновление Укрзализныци, а также развитие авиаотрасли включены в президентскую программу.