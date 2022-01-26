"Это капля в море", - Андрей Мельник прокомментировал заявление Германии о готовности помочь Украине

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Германия предоставит Украине пять тысяч военных защитных шлемов. Ранее украинские послы просили у Германии хотя бы 100 тысяч шлемов и бронежилетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на немецкую газету Tagesspiegel.

В среду, 26 января, во время заседания комитета, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сказала, что поставка пяти тысяч шлемов является "очень четким сигналом", что Берлин стоит на стороне Украины.

В Киеве это решение вызывает негодование. Мельник отметил, что Украина запрашивает "срочно о 100 000 шлемах и защитных жилетах" для добровольцев и раскритиковал такое количество шлемов, назвав это "чисто символическим жестом". По его словам, пять тысяч - лишь капля в море.

"Украина ожидает поворота немецкого правительства на 180 градусов, ждет смены парадигмы. Нам нужно не лавирование, а мужественные поступки Германии, которая наконец-то отправит Украине оборонное вооружение, в котором мы сегодня больше всего нуждаемся", - прокомментировал посол.

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Украина уже некоторое время просит у Германии поставок вооружений для защиты от возможного крупномасштабного нападения России, включая боевые корабли и зенитные системы.

Канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок недавно однозначно исключили возможность поставки летального оружия Украине.

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Заместитель пресс-секретаря правительства Кристиане Гоффманн заявила в начале недели, что Германия уже согласилась доставить в Украину полевой госпиталь в очень короткие сроки. Но потом также выяснилось, что Германия только даст на это деньги. Полевой госпиталь будет построен и доставлен балтийским партнером по НАТО Эстонией, которая также ожидает "зеленого света" из Берлина на передачу Украине гаубиц из старых запасов бундесвера.

Напомним, министр обороны Латвии Пабрикс заявил, что "блокирование Германией передачи оружия Украине – позор".