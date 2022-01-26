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"Это капля в море", - Андрей Мельник прокомментировал заявление Германии о готовности помочь Украине

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Германия предоставит Украине пять тысяч военных защитных шлемов. Ранее украинские послы просили у Германии хотя бы 100 тысяч шлемов и бронежилетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на немецкую газету Tagesspiegel.

В среду, 26 января, во время заседания комитета, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сказала, что поставка пяти тысяч шлемов является "очень четким сигналом", что Берлин стоит на стороне Украины.

В Киеве это решение вызывает негодование. Мельник отметил, что Украина запрашивает "срочно о 100 000 шлемах и защитных жилетах" для добровольцев и раскритиковал такое количество шлемов, назвав это "чисто символическим жестом". По его словам, пять тысяч - лишь капля в море.

"Украина ожидает поворота немецкого правительства на 180 градусов, ждет смены парадигмы. Нам нужно не лавирование, а мужественные поступки Германии, которая наконец-то отправит Украине оборонное вооружение, в котором мы сегодня больше всего нуждаемся", - прокомментировал посол.

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Украина уже некоторое время просит у Германии поставок вооружений для защиты от возможного крупномасштабного нападения России, включая боевые корабли и зенитные системы.

Канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок недавно однозначно исключили возможность поставки летального оружия Украине.

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Заместитель пресс-секретаря правительства Кристиане Гоффманн заявила в начале недели, что Германия уже согласилась доставить в Украину полевой госпиталь в очень короткие сроки. Но потом также выяснилось, что Германия только даст на это деньги. Полевой госпиталь будет построен и доставлен балтийским партнером по НАТО Эстонией, которая также ожидает "зеленого света" из Берлина на передачу Украине гаубиц из старых запасов бундесвера.

Напомним, министр обороны Латвии Пабрикс заявил, что "блокирование Германией передачи оружия Украине – позор".

Автор: 

Германия (7043) помощь и поддержка (874) Мельник Андрей (229) Ламбрехт Кристин (49)


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Топ комментарии
+22
Просто у Вас нет ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ , которая жестко ненавидит москалей .

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26.01.2022 18:59
+21
Это называется -- помогли на оте@ись. Жалкие жадные бюргеры.
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26.01.2022 18:38
+20
Після того як німці заблокували закупівлю зброї на яку реакцію їм слід сподіватися? Я вже не кажу про всякі заяви.
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26.01.2022 18:43
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если что, только в тер оборону нужно свыше 10.000 касок и бронежелетов.... я конечно не могу себе представить и откуда у них возьмуться и 100.000 касок....(( пусть срочно штампуют их в 2 смены тогда....а что делать?((
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26.01.2022 20:16 Ответить
Почему немцы должны давать корабли и ПВО. Разве это уже не наглость требовать такое? Лучше бы этот посол озаботился другим.
Запад хочет ввести санкции в случае вторжения, но так чтобы это не навредило им самим.

Германия добивается исключений для энергетического сектора в случае блокировки доступа российских банков к расчетам в долларах, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы.
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26.01.2022 20:18 Ответить
В принципе каска не так уж сложна в производстве. Вырубной, несколько вытяжных штампов и пресса.
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26.01.2022 20:24 Ответить
сейчас полимерные шлемы, в металле редко кого увидишь.
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26.01.2022 20:42 Ответить
Описаний вами виріб це в ******** війні головний убір суїцидника.
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26.01.2022 21:03 Ответить
Ну, если ракета в нее попадет, то конечно. А от осколков, камешков, земли говорят помогает.
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26.01.2022 21:08 Ответить
Самим, *ука, каски нужно делать , а не у дойчей просить. Этим нужно заниматься, а не возмущаться тем, что немцы подарили 5000 шлемов , а не 100 000.
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26.01.2022 20:39 Ответить
Борзоватый типец этот Мельник. Но может, так и надо
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26.01.2022 20:46 Ответить
Наверное евреи со своим обращением помогли хоть немного раскошелиться фрицам. Всегда уважал немцев, но теперь понял, что это такие же чмошники как и кацапы.
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26.01.2022 21:12 Ответить
Вам сколько не дай всё будет мало. Все вокруг должны.
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26.01.2022 21:21 Ответить
В принципі, як для допомоги від Німеччини- на так вже й погано. Захист для п'яти тисяч голів і гроші Естонії для шпиталю в Україні від партнерів ***** це, не мало. Більше ніж від Китаю.
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26.01.2022 22:31 Ответить
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26.01.2022 23:25 Ответить
Німцям ***** сказало, що тоді ваше ядрьоне сміття більше в Сібірь вивозити не будем.
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27.01.2022 09:30 Ответить
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